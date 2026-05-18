Важные новости в тендерах: ФАС объяснила штрафы по 223-ФЗ, а Москва тестирует ЕККТ

Точка Банк вместе с экспертом по тендерам разобрали последние новости из сферы госзакупок.

Москва начала сопоставлять товары портала поставщиков с государственным каталогом

Что произошло. Портал поставщиков включили в эксперимент по ведению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ). Это государственный справочник продукции с привязкой к конкретным брендам и моделям. Участники пилота уже сопоставили более 400 позиций, провели 140 котировочных сессий и заключили 191 контракт на 26 млн ₽.

ЕККТ позволяет находить товары по единому коду в обоих каталогах, что упрощает закупки малого объёма. По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике, использование позиций госсправочника не повлияло на конкурентность процедур.

Пилот показывает, что ЕККТ может быть рабочим инструментом для стандартизации мелких закупок без потери конкуренции. Однако пока рано говорить о масштабировании, 400 позиций — это первый шаг. Важно, как каталог будет наполняться дальше и насколько быстро поставщики адаптируются к новой системе поиска и предложения товаров. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Ещё 7 ведомств могут перейти на централизованные закупки

Что произошло. Минпромторг, Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Казначейство и ФАС с территориальными органами могут попасть под централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг через ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Такой проект постановления Правительства вынесен на общественное обсуждение до 23 мая.

Вводят чёткие сроки перехода:

с 1 января 2027 года — планирование централизованных закупок типовой продукции;

с 1 июля 2027 года — проведение таких закупок;

с 1 января 2028 года — определение поставщиков для нетиповых товаров, работ, услуг.

Перечень типовых позиций расширят. В него добавят, например, услуги почтовой связи и питьевую бутилированную воду.

Расширение круга заказчиков и поэтапный переход до 2028 года говорят о планомерном усилении ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в сфере закупок. Для бизнеса есть и плюсы, и минусы: спрос будет консолидирован, но каналов сбыта станет меньше. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Краснодарское УФАС признало заказчика виновным в незаконном требовании СРО и устаревших нормах при ремонте склада

Что произошло. Комиссия рассмотрела жалобу участника на действия заказчика. Причиной обращения стал закрытый аукцион по капитальному ремонту склада с начальной ценой контракта 9,4 млн ₽.

Заявитель указал на многочисленные нарушения 44-ФЗ, включая незаконное требование членства в саморегулируемой организации (СРО) и ссылки на утратившие силу нормативные акты.

Что именно нарушил заказчик:

Незаконное требование членства в СРО. Заказчик потребовал обязательное наличие сведений об участниках в реестре СРО. Но Градостроительный кодекс допускает выполнение работ по договорам строительного подряда до 10 млн рублей без такого членства, поэтому заказчик нарушил . Заказчик потребовал обязательное наличие сведений об участниках в реестре СРО. Но Градостроительный кодекс допускает выполнение работ по договорам строительного подряда до 10 млн рублей без такого членства, поэтому заказчик нарушил п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ Сертификаты об импортных материалах и устаревшие документы. Заказчик потребовал предоставить сертификаты безопасности страны-изготовителя на импортные материалы, а также сослался на формы документов из Приказа Минздрава РФ от 15.08.2001 №325 и Постановления ГТК РФ от 23.05.1994 №217, которые давно утратили силу. Комиссия УФАС указала, что это не соответствует . Заказчик потребовал предоставить сертификаты безопасности страны-изготовителя на импортные материалы, а также сослался на формы документов из Приказа Минздрава РФ от 15.08.2001 №325 и Постановления ГТК РФ от 23.05.1994 №217, которые давно утратили силу. Комиссия УФАС указала, что это не соответствует ст. 33 44-ФЗ и закону о техническом регулировании. Противоречия в документации. В техническом задании гарантийный срок — два года, а в проекте контракта — 36 месяцев. В одном из разделов есть запрет на субподряд, в другом — прописано право его привлекать.

Классическая ошибка: когда заказчик копирует требования из «старых» закупок — это прямой путь к жалобам и отмене закупки. Решение УФАС в конкретной ситуации — дополнительное напоминание для участников о том, что они должны хорошо ориентироваться в современных законодательных нормах своей сферы и при необходимости сообщать об этом в контролирующие органы. ФАС встаёт на сторону поставщиков, если видит очевидные нарушения. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

Суд взыскал 690 тысяч рублей с предпринимателя, сорвавшего поставку мебели

Что произошло. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск заместителя прокурора региона к индивидуальному предпринимателю. Причиной разбирательства стал контракт на поставку ученической мебели на сумму 1 512 587, 81 ₽ без НДС.

Поставщик сорвал сроки поставки. По контракту от 16 апреля 2025 года предприниматель обязалась поставить товар в период с 1 по 15 августа 2025 года, однако обязательство не исполнила. Заказчик отправил уведомление ИП о нарушении сроков, но ответа не последовало. В итоге предприниматель был внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке и заключила замещающую сделку с ООО «НИКА» на сумму 2 053 445 ₽ с НДС. Убытки, включая разницу между первоначальной и новой ценой, составили 689 842,48 ₽.

Суд подтвердил, что заказчик правомерно заключил замещающую сделку. В итоге с предпринимателя взыщут 689 842,48 ₽ убытков в пользу администрации, а также 39 492 ₽ госпошлины в доход федерального бюджета.

Срыв контракта влечёт не только включение в РНП, но и полное возмещение убытков заказчика, включая разницу в цене при заключении замещающей сделки. Предпринимателям, участвующим в закупках по 44‑ФЗ, важно помнить: если поставщик не докажет, что товар из сделки не сопоставим с предметом расторгнутого контракта, суд встанет на сторону заказчика и прокуратуры. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам

ФАС назвала два вида штрафов за просрочку в закупках по 223-ФЗ

ФАС напомнила, что реестры договоров и РНП — зона ответственности заказчика. Ошибка здесь квалифицируется строже, чем, например, при нарушении сроков размещения извещения. Арина Рябышкина Эксперт по тендерам