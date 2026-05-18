Важные новости в тендерах: ФАС объяснила штрафы по 223-ФЗ, а Москва тестирует ЕККТ

Точка Банк вместе с экспертом по тендерам разобрали последние новости из сферы госзакупок.
Москва начала сопоставлять товары портала поставщиков с государственным каталогом
Что произошло. Портал поставщиков включили в эксперимент по ведению Единого каталога конкретных товаров (ЕККТ). Это государственный справочник продукции с привязкой к конкретным брендам и моделям. Участники пилота уже сопоставили более 400 позиций, провели 140 котировочных сессий и заключили 191 контракт на 26 млн ₽.
ЕККТ позволяет находить товары по единому коду в обоих каталогах, что упрощает закупки малого объёма. По данным Департамента города Москвы по конкурентной политике, использование позиций госсправочника не повлияло на конкурентность процедур.
Ещё 7 ведомств могут перейти на централизованные закупки
Что произошло. Минпромторг, Минстрой, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, Казначейство и ФАС с территориальными органами могут попасть под централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг через ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Такой проект постановления Правительства вынесен на общественное обсуждение до 23 мая.
Вводят чёткие сроки перехода:
- с 1 января 2027 года — планирование централизованных закупок типовой продукции;
- с 1 июля 2027 года — проведение таких закупок;
- с 1 января 2028 года — определение поставщиков для нетиповых товаров, работ, услуг.
Перечень типовых позиций расширят. В него добавят, например, услуги почтовой связи и питьевую бутилированную воду.
Краснодарское УФАС признало заказчика виновным в незаконном требовании СРО и устаревших нормах при ремонте склада
Что произошло. Комиссия рассмотрела жалобу участника на действия заказчика. Причиной обращения стал закрытый аукцион по капитальному ремонту склада с начальной ценой контракта 9,4 млн ₽.
Заявитель указал на многочисленные нарушения 44-ФЗ, включая незаконное требование членства в саморегулируемой организации (СРО) и ссылки на утратившие силу нормативные акты.
Что именно нарушил заказчик:
- Незаконное требование членства в СРО. Заказчик потребовал обязательное наличие сведений об участниках в реестре СРО. Но Градостроительный кодекс допускает выполнение работ по договорам строительного подряда до 10 млн рублей без такого членства, поэтому заказчик нарушил п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ.
- Сертификаты об импортных материалах и устаревшие документы. Заказчик потребовал предоставить сертификаты безопасности страны-изготовителя на импортные материалы, а также сослался на формы документов из Приказа Минздрава РФ от 15.08.2001 №325 и Постановления ГТК РФ от 23.05.1994 №217, которые давно утратили силу. Комиссия УФАС указала, что это не соответствует ст. 33 44-ФЗ и закону о техническом регулировании.
- Противоречия в документации. В техническом задании гарантийный срок — два года, а в проекте контракта — 36 месяцев. В одном из разделов есть запрет на субподряд, в другом — прописано право его привлекать.
Жалобу участника признали обоснованной. В действиях заказчика нашли нарушения п.1 ч.1 ст. 75, п.12 ч.1 ст. 42, п.1 ч.1 ст. 31, п.1 и п.3 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе. ФАС выдала предписание об устранении нарушений.
Суд взыскал 690 тысяч рублей с предпринимателя, сорвавшего поставку мебели
Что произошло. Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск заместителя прокурора региона к индивидуальному предпринимателю. Причиной разбирательства стал контракт на поставку ученической мебели на сумму 1 512 587, 81 ₽ без НДС.
Поставщик сорвал сроки поставки. По контракту от 16 апреля 2025 года предприниматель обязалась поставить товар в период с 1 по 15 августа 2025 года, однако обязательство не исполнила. Заказчик отправил уведомление ИП о нарушении сроков, но ответа не последовало. В итоге предприниматель был внесён в реестр недобросовестных поставщиков.
Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке и заключила замещающую сделку с ООО «НИКА» на сумму 2 053 445 ₽ с НДС. Убытки, включая разницу между первоначальной и новой ценой, составили 689 842,48 ₽.
Суд подтвердил, что заказчик правомерно заключил замещающую сделку. В итоге с предпринимателя взыщут 689 842,48 ₽ убытков в пользу администрации, а также 39 492 ₽ госпошлины в доход федерального бюджета.
ФАС назвала два вида штрафов за просрочку в закупках по 223-ФЗ
Что произошло. ФАС разъяснила, как квалифицирует нарушение сроков размещения информации:
- ч. 4 ст. 7.30.4 КоАП РФ — если заказчик нарушил порядок или срок размещения сведений, которые идут в реестр договоров или реестр недобросовестных поставщиков;
- ч. 2 ст. 7.30.4 КоАП РФ — если нарушение касается информации, которая не включается в эти реестры.