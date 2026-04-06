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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Важные новости в тендерах: новые ГОСТы, версия ЕИС 16.1 и правила для малых закупок

Рассказываем, что произошло с 30 марта по 3 апреля 2026 года. 

06.04.2026
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Точка Банк собрал последние новости из сферы госзакупок

1. ФАС утвердила новый порядок расчёта НМЦК для охраны транспорта

Что произошло. Вступило в силу Постановление Правительства РФ № 287, которым Федеральной антимонопольной службе переданы полномочия самостоятельно утверждать правила расчёта начальной максимальной цены контракта (НМЦК) при закупке услуг по охране и защите объектов транспортной инфраструктуры. Теперь ведомство будет регулировать ценообразование в этой сфере.

Это очередной шаг в реализации ч. 22 ст. 22 44-ФЗ, позволяющей устанавливать особый порядок расчёта цен для специфических отраслей. Аналогичные правила уже действуют для закупок в сфере пассажирских перевозок, судостроения, охранных услуг, лекарственных препаратов и медизделий. За нарушение требований к обоснованию цены контракта должностным лицам заказчика грозит административная ответственность по ч. 3 ст. 7.30.1 КоАП РФ.

НМЦК по 44-ФЗ: что это такое и как рассчитать начальную максимальную цену контракта


Новые правила требуют от заказчиков повышенной внимательности к методикам расчёта, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов. Участникам закупок важно проверять не только сам контракт, но и корректность применения тарифов ФАС.


Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

2. Подрядчик не изучил ТЗ и попал в РНП: ФАС встала на сторону заказчика

Что произошло. ФАС включила подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) из-за срыва рекультивации свалки в Анадыре. Компания получила аванс, но не выполнила работы в срок. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке и направил сведения в антимонопольный орган.

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Как рассчитываются пени и штрафы по 44-ФЗ: формула, примеры и разбор нюансов

Изменения в закупках в 2026 году: что важно знать участникам

Подрядчик пытался оправдаться тем, что проектно-сметная документация не соответствовала фактическим объёмам работ. Он просил пересчитать смету и неоднократно приостанавливал работы. 

Но комиссия ФАС указала на то, что победитель должен был изучить документацию ещё на стадии закупки. А заказчик, со своей стороны, своевременно реагировал на запросы, выплатил аванс и даже заключил отдельный контракт на выполаживание откосов, чтобы помочь подрядчику. Но работы так и не завершились, а бездействие привело к экологической угрозе — на объекте ввели режим повышенной готовности.

ФАС подчеркнула: если подрядчик принял участие в аукционе, значит, он согласился с условиями процедуры. Ссылки на недостатки документации после подписания контракта не освобождают от ответственности. 

Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

3. Малые закупки у единственного поставщика: разработаны новые правила для реестра контрактов

Что произошло. Разработали проект о порядке включения в реестр контрактов сведений о закупках у единственного поставщика по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, в том числе при оплате через подотчётное лицо. Обсуждение пройдёт до 15 апреля, правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.

Главные новшества:

  • данные о контрактах, которые заключили с середины 2026 года и до мая 2028 года без использования электронной системы, разрешат подавать в виде списка с краткими сведениями о сделках;
  • данные о малых закупках у единственного поставщика не будут публиковаться в открытой части ЕИС, а проверку сделают проще;
  • при оплате ТРУ через подотчётное лицо заказчику потребуется сформировать данные до десятого числа следующего месяца на основе отчёта о расходах, а сам перечень сведений сократят — без реквизитов счетов, адреса поставщика и места исполнения.

Что такое закупки малого объёма по 44-ФЗ

Закупка у единственного поставщика по 44-ФЗ: правила, случаи применения и порядок заключения контракта

Реестр контрактов по 44-ФЗ: что включает, как вести и какие контракты не размещаются в ЕИС

Раньше закупки по п. 4 и 5 ст. 93 часто игнорировали или вносили с ошибками. Новый порядок понятнее и менее зарегулирован, а отсутствие публикации в ЕИС — серьёзное послабление для заказчиков.

Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

4. ЕИС версии 16.1 заработает с 12 апреля

Что произошло. С 12 апреля 2026 года начнёт свою работу новая версия ЕИС — 16.1.

Ключевые изменения:

  • в КТРУ больше не отображается информация о возможности использования дополнительных характеристик;
  • в протоколах и карточках контракта появились данные о баллах за локализацию товаров — для лекарств;
  • поиск извещений теперь доступен по наименованию, ИНН или ОГРН специализированной организации;
  • при приёмке маркированных медизделий поставщик обязан указывать грузополучателя;
  • вход в личный кабинет юрлица упростили при смене руководителя, а в карточке участника автоматически подтягиваются лицензии из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

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Участникам закупок станет проще работать с версией 16.1. Особенно стоит обратить внимание на автоматическую подгрузку данных о лицензиях из госреестров. Это актуально на фоне изменений в сфере госзакупок, которые вступили в силу с 1 января 2026 года — подробно рассказывали о них в статье «Изменения в закупках в 2026 году: что важно знать участникам».

Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

5. С 1 апреля вступили в силу новые ГОСТы для строительства, пищевой промышленности и других сфер 

Что произошло. 1 апреля 2026 года вступает в силу ряд новых и актуализированных ГОСТов в строительстве, пищевой промышленности, защите от ЧС и охране труда: 

  • В строительстве появляются требования к крепежу для кровель, пеногипсу, теплоизоляционным плитам из минваты и другим материалам.
  • В пищевой отрасли впервые утверждён ГОСТ на картофельные чипсы, а также обновлён стандарт на белый хлеб.
  • В сфере защиты от ЧС вводятся требования к системам мониторинга техногенных аварий и оценке состояния опасных объектов.
  • Для производственных помещений утверждены правила проектирования малошумных рабочих мест.

План закупок и план-график на 2026 год: сроки, форма и правила

Тендеры на строительство: как участвовать и выигрывать

ТРУ в закупках: что это такое и как используется в госзакупках

При проведении закупок заказчики обязаны указывать в техническом задании требования к товарам, работам и услугам (ТРУ) в соответствии с действующими ГОСТами. С 1 апреля ссылаться на старые стандарты некорректно — это риск отклонения заявки или жалобы в ФАС. 

Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

6. Ввели новый порядок подачи заявок на централизованные госзакупки

Что произошло. В силу вступил новый регламент направления сведений о потребности федеральных органов власти и их территориальных подразделений в централизованных закупках товаров, работ и услуг. Установлены единая форма подачи заявок, жёсткие сроки представления данных и порядок взаимодействия с уполномоченным учреждением.

Советую соблюдать единую форму заявки и не пропускать сроки. Нарушение регламента может привести к срыву планирования централизованной закупки. Особое внимание нужно уделять заполнению данных об ОСАГО и своевременному обмену информацией об ответственных лицах. 

Арина РябышкинаАрина Рябышкина
Арина Рябышкинаэксперт по тендерам

Теперь федеральные органы власти обязаны ежегодно направлять сведения о потребностях до 15 марта в Казначейство России (по закупкам на ОСАГО — только в центральный аппарат) через систему межведомственного электронного документооборота. Учреждение рассматривает заявки три дня, направляет цены в течение 10 дней, на согласование или отказ отводит пять рабочих дней.

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Новые ГОСТы, версия ЕИС 16.1 и правила для малых закупок — новости в сфере госзакупок