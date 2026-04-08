Выпишут штраф: какие товары теперь нельзя продавать на Ozon

1 апреля 2026 года Ozon обновил список товаров, запрещённых к продаже. В него вошли 29 наименований, в числе которых лекарства, БАДы, химия, ключи для домофонов и некоторые другие. Если разместить такой товар на площадке, карточку скроют, а продавцу начислят штраф 1000 ₽ за каждый случай.
Лекарства и медицинские приборы
Крупные аптечные сети и дистрибьюторы по-прежнему могут продавать лекарства на площадке. Нововведение коснулось только части ассортимента — теперь нельзя торговать ртутными термометрами и лекарствами в формате блистеров (пластинок) или их частей. Так, не получится продать одну таблетку дорогого препарата, отрезанную от блистера.
БАДы и продукты
Под запрет попали БАДы и продукты с опасными веществами, в том числе наркотическими. Среди запрещённых компонентов — эфедра, ашваганда, якорцы стелющиеся, листья коки, кава-кава и другие. Они не должны входить в состав препаратов и пищи.
Средства самообороны
На Ozon теперь нельзя продавать средства самообороны: электрошокеры, перцовые баллончики, а также любые другие механические распылители со слезоточивыми или раздражающими веществами.
Под запрет также попали тренировочные и учебные патроны, учебные газовые баллончики, макеты патронов, монтажные патроны, пороховые дюбель-гвозди и второстепенные части оружия.
Товары с износом
Бывшие в употреблении товары теперь нельзя выставлять на продажу. Нововведение не касается автомобилей с пробегом, покрышек и запчастей.
Пробники
Магазинам официально запретили торговать пробниками — товарами, которые предназначены для бесплатного распространения и имеют пометку «Не для продажи».
Товары для рыболовов и охотников
По новым правилам магазины теперь не могут продавать товары для рыболовов и охотников: сети для ловли рыбы (финские сети, подъёмники-пауки с сетью и без), электроудочки и другие устройства для вылова рыбы с помощью электрического тока, капканы, самоловы, электронные ошейники для управления собаками с помощью тока и звука.
Мелкая электроника
Из каталогов также пропали универсальные ключи-вездеходы для домофонов — они запрограммированы так, чтобы открывать модели разных производителей.
Запрет коснулся и подавителей, которые глушат сигналы GPS, Глонасс и Платон.
Полный список продукции, которая попала под запрет, опубликован в договоре для продавцов Ozon.