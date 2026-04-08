Выпишут штраф: какие товары теперь нельзя продавать на Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

1 апреля 2026 года Ozon обновил список товаров, запрещённых к продаже. В него вошли 29 наименований, в числе которых лекарства, БАДы, химия, ключи для домофонов и некоторые другие. Если разместить такой товар на площадке, карточку скроют, а продавцу начислят штраф 1000 ₽ за каждый случай.

Лекарства и медицинские приборы

Крупные аптечные сети и дистрибьюторы по-прежнему могут продавать лекарства на площадке. Нововведение коснулось только части ассортимента — теперь нельзя торговать ртутными термометрами и лекарствами в формате блистеров (пластинок) или их частей. Так, не получится продать одну таблетку дорогого препарата, отрезанную от блистера.

БАДы и продукты

Под запрет попали БАДы и продукты с опасными веществами, в том числе наркотическими. Среди запрещённых компонентов — эфедра, ашваганда, якорцы стелющиеся, листья коки, кава-кава и другие. Они не должны входить в состав препаратов и пищи.

Средства самообороны

На Ozon теперь нельзя продавать средства самообороны: электрошокеры, перцовые баллончики, а также любые другие механические распылители со слезоточивыми или раздражающими веществами.

Под запрет также попали тренировочные и учебные патроны, учебные газовые баллончики, макеты патронов, монтажные патроны, пороховые дюбель-гвозди и второстепенные части оружия.

Товары с износом

Бывшие в употреблении товары теперь нельзя выставлять на продажу. Нововведение не касается автомобилей с пробегом, покрышек и запчастей.

Пробники

Магазинам официально запретили торговать пробниками — товарами, которые предназначены для бесплатного распространения и имеют пометку «Не для продажи».

Товары для рыболовов и охотников

По новым правилам магазины теперь не могут продавать товары для рыболовов и охотников: сети для ловли рыбы (финские сети, подъёмники-пауки с сетью и без), электроудочки и другие устройства для вылова рыбы с помощью электрического тока, капканы, самоловы, электронные ошейники для управления собаками с помощью тока и звука.

Мелкая электроника

Из каталогов также пропали универсальные ключи-вездеходы для домофонов — они запрограммированы так, чтобы открывать модели разных производителей.

Запрет коснулся и подавителей, которые глушат сигналы GPS, Глонасс и Платон.