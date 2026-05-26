Wildberries не уравнял комиссии для российских и китайских продавцов

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Ранее мы писали о том, что ФАС потребовала уравнять комиссии маркетплейсов для российских и иностранных продавцов. Сейчас тарифы для них разные. Например, на WB иностранные магазины отдают площадке порядка 11–14%, а российские — до 50–60%.

Wildberries обещал изменить условия работы 25 мая. Маркетплейс анонсировал единые комиссии с продаж, общие правила предоставления скидок покупателям за счёт платформы и инструменты продвижения. Но этого не произошло.

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В пресс-службе RWB заявили, что ещё обсуждают изменения с властями и анализируют эффективность этих шагов, поэтому площадке нужно больше времени.

Некоторые российские продавцы уже получили уведомление в личном кабинете, что пока тарифы останутся прежними. Это значит, что китайские магазины продолжат привлекать клиентов неконкурентными ценами на фоне льготных условий.