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12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг

Авито остаётся лидером среди досок объявлений: 280–340 млн визитов в месяц против 5–15 млн у ближайших конкурентов. Но высокая конкуренция, комиссии и строгая модерация заставляют продавцов искать альтернативы. 


В статье — разбор 12 площадок и сравнение их по посещаемости, рекламным возможностям и категориям товаров. Подборка поможет найти новые каналы продаж.

11.08.2026
7052
7052

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Авторы

Коротко
Ни одна площадка не даёт трафика, сопоставимого с Авито, поэтому её обычно оставляют основным каналом и добавляют 2–3 дополнительных. Для товаров подходят Юла, Маркет ВКонтакте, КупиПродай и UniBO. Для услуг — Profi.ru и Яндекс Исполнители.
Также можно размещаться на небольших досках: Где.ру, Leboard, Доски.ру, Rydo, Барахла.НЕТ и Абино, но трафик там в разы меньше.

Как выбрать площадку объявлений для бизнеса: критерии 

Оцените сервис по пяти ключевым критериям:

  1. Спрос в вашей категории. Найдите 5–10 объявлений конкурентов и посмотрите на даты и просмотры. Свежие публикации с сотнями просмотров — категория живая. Объявления двухлетней давности с небольшими просмотрами — трафик есть, но не ваш.
  2. Стоимость заявки. Бесплатное размещение не равно бесплатным продажам: без платного поднятия объявление быстро уходит вниз выдачи. Сравнивайте площадки по стоимости отклика, а не по цене публикации.
  3. Безопасная сделка и доставка. Безопасная сделка защищает ваши расчёты с клиентами. А доставка расширяет географию — можно продавать по всей России, а не только тем, кто готов приехать.
  4. Загрузка ассортимента. С десятью товарами разница незаметна, с двумя сотнями — критична. Смотрите, есть ли XML-фид, пакетная загрузка или синхронизация с 1С.
  5. Требования к статусу продавца. Бизнес-тарифы, пакетная загрузка объявлений и приём онлайн-оплаты обычно доступны только продавцам с официальным статусом. Зарегистрировать ИП или ООО можно бесплатно через Точка Банк.
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1. Юла

Юла — известная альтернатива Авито, площадка входит в экосистему VK. Чтобы увеличить охват, объявления можно одновременно размещать во ВКонтакте и на Юле через сервис «Объявления». Работает доставка через Boxberry и СДЭК, есть «Безопасная сделка» с онлайн-оплатой и поиск с привязкой к геолокации.

Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.

Что размещать: бытовую технику, гаджеты, мебель, детские товары, антиквариат, а также образовательные, бытовые и транспортные услуги.

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Рекламные возможности: увеличение показов до 40 раз, выделение объявления, показ на первых позициях в ленте и поиске, поднятие в своей категории.

✅ Плюсы❌ Минусы
Бесплатное размещение в большинстве категорийЛимиты на бесплатные объявления
Онлайн-оплата и «Безопасная сделка»Часть категорий доступна только платно
Доставка через Boxberry и СДЭКСтрогие требования к фото и текстам
Онлайн-магазин и пакетная загрузка товаровБизнес-функции только по платному тарифу

Юлу удобно подключить вторым каналом и дублировать туда объявления с Авито — размещение бесплатное, а аудитория другая. Основную площадку при этом стоит развивать: с комплексным продвижением от Точка Банка можно улучшить объявления на Авито, поднять их в выдаче и привлечь больше покупателей.

2. Profi.ru

Profi.ru — сервис для поиска специалистов. Клиент размещает заказ, исполнители на него откликаются. В профиле указывают опыт, цены и примеры работ, часть специалистов проходит проверку документов — это отмечается в анкете. 

Платить нужно за отклик или комиссией после выполнения заказа: условия зависят от категории и тарифа.

Посещаемость: около 10 млн визитов в месяц.

Что размещать: услуги в сфере образования, консультирования, маркетинга, ремонта, строительства и красоты.

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Рекламные возможности: медийная реклама для брендов, премиум-размещение с показом анкеты в топе и бейджиком «Есть свободное время».

✅ Плюсы❌ Минусы
Онлайн-оплата с защитой платежейОплата за отклики или комиссия с заказа
Договорная или фиксированная ценаВысокая конкуренция среди специалистов
Удобное управление заказами в личном кабинетеБез рейтинга и отзывов заказы почти не приходят

3. Яндекс Исполнители

Яндекс Исполнители — новое название Яндекс Услуг, где размещают услуги частные лица и организации. Работать можно удалённо или с выездом, цену указывать за час, день или услугу. 

Заказчики находят исполнителей сами или размещают заказы. Добавление паспорта даёт профилю отметку «Паспорт проверен» — по данным Яндекса, таких исполнителей выбирают чаще.

Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.

Что размещать: ремонт квартир и бытовой техники, строительство, юридические и IT-услуги, перевозки, услуги репетитора и массажиста.

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Рекламные возможности: продвижение профиля, отдельных услуг и категорий в выдаче сервиса и Поиске Яндекса. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем больше шансов обойти конкурентов. Оплата списывается за переход в профиль.

✅ Плюсы❌ Минусы
Показы в сервисе и Поиске ЯндексаНужен аккаунт Яндекса
Размещение услуг без комиссииПроверка профиля занимает до двух суток
Продвижение отдельных услуг и категорийВ популярных категориях продвижение дороже
Оплата только за переходы в профильБез отзывов сложно подняться в выдаче

4. КупиПродай

Площадка объявлений, похожая на Авито: здесь продают новые и подержанные товары и предлагают услуги. В бесплатном бизнес-тарифе можно разместить до 10 объявлений, в платных — до 30 000. Доступны пакетная загрузка через XML, отчёты, формирование бухгалтерских документов и синхронизация с 1С.

Посещаемость: около 1,7 млн визитов в месяц.

Что размещать: электронику и бытовую технику, мебель, одежду, недвижимость, а также юридические, бухгалтерские, ремонтные и IT-услуги.

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Рекламные возможности: приоритетное размещение в каталоге, ежедневное автоподнятие, выделение объявлений и рассылка на другие тематические площадки.

✅ Плюсы❌ Минусы
Бесплатный тариф до 10 объявленийПосещаемость ниже, чем у крупных площадок
Безопасная сделка, доставка и продвижениеЖалобы пользователей на качество модерации

5. UniBO

UniBO — небольшая доска объявлений, работает по всей России. К объявлению можно прикрепить видео из YouTube, RuTube и ВК, чтобы подробнее показать товар. 

Для части товаров подключается безопасная сделка и доставка через СДЭК: покупатель осматривает товар и может отказаться, если он повреждён или не совпадает с описанием.

Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.

Что размещать: бытовую технику, электронику, мебель, автозапчасти, стройматериалы, а также услуги по перевозке, ремонту и аренде автомобилей.

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Рекламные возможности: закрепление в топе, поднятие и выделение объявления рамкой, премиальный блок, показ в дополнительных городах и регионах.

✅ Плюсы❌ Минусы
Бесплатное размещение в большинстве категорийВ части категорий публикация только платная
Безопасная сделка и доставка через СДЭКБезопасная сделка подключается отдельно и с комиссией

6. Маркет ВКонтакте

Маркет ВКонтакте — общий каталог товаров внутри соцсети. Чтобы попасть в него, нужно создать сообщество, подключить раздел «Товары» и заполнить карточки. В расширенном режиме можно принимать заказы и оплату, подключать доставку и вести учёт остатков.

Посещаемость: около 15 млн визитов в месяц.

Что размещать: физические товары. Для обучения, консультаций и онлайн-курсов предусмотрен отдельный раздел «Услуги».

Рекламные возможности: через VK Рекламу можно продвигать сообщество и товарный каталог. Для интернет-магазинов доступны автоматические кампании: они подтягивают данные из каталога и показывают подходящие товары нужной аудитории.

✅ Плюсы❌ Минусы
Бесплатное размещение во всех категорияхНовые сообщества плохо видны в поиске
Продвижение через кабинет VK РекламыТребовательная модерация
Приём онлайн-платежейТовар могут удалить без объяснения
Многомиллионная аудиторияНужно постоянно вести сообщество

При больших рекламных бюджетах ошибки обходятся дорого, поэтому стратегию, запуск и оптимизацию можно доверить экспертам Точка Банка.

7. Где.ру

Где.ру — российская доска бесплатных объявлений. На сайте можно выбрать город или регион, основные категории вынесены на главную страницу.

Посещаемость: около 700 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, а также услуги в сфере ремонта, строительства, транспорта и красоты.

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Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений, VIP-размещение, ссылка на сайт, показ по всей России. Тариф «Бизнес» сохраняет приоритет объявлений и повышает их видимость.

✅ Плюсы❌ Минусы
Неограниченное бесплатное размещениеЧасть объявлений в разделе теряет приоритет
XML-фид на тарифе «Бизнес»Нет доставки и безопасной сделки
До 12 фотографий в объявленииПлощадка не разбирает споры между пользователями
Можно скрыть номер телефонаОбъявления проверяются выборочно

8. Leboard

Leboard — доска бесплатных объявлений с интерфейсом, похожим на Авито. Есть чат, избранное, рейтинги и отзывы о продавцах. Пользователи могут настроить поиск и подписаться на новые объявления в нужных категориях.

Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, а также объявления о животных.

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Рекламные возможности: платное выделение объявления, поднятие в поиске и пакеты продвижения. Раз в день объявление можно бесплатно поднять на первое место в каталоге.

✅ Плюсы❌ Минусы
Бесплатное размещение и поднятие раз в деньОстальные инструменты продвижения платные
Чат, избранное, отзывы и рейтинги продавцовАудитория меньше, чем у крупных площадок

9. Доски.ру

Доски.ру — площадка для объявлений от частных лиц и компаний. Искать предложения можно по регионам, категориям и дополнительным параметрам.

Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, объявления об обучении.

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Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений в каталоге, платная массовая загрузка через XML-фид.

✅ Плюсы❌ Минусы
Размещение бесплатно и без регистрацииАудитория меньше, чем у крупных площадок
Массовая загрузка через XML-фидУстаревшие дизайн и навигация

10. Rydo 

Rydo — доска объявлений, по структуре похожая на Авито, но с более простым функционалом. Объявление можно подать без регистрации, указав цену, фотографии и контакты.

Посещаемость: около 100 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, объявления о животных.

Рекламные возможности: платных инструментов продвижения нет.

✅ Плюсы❌ Минусы
Размещение по всей России и в конкретных городахВстречаются объявления многолетней давности
Отдельные разделы для услуг и вакансий — подходит бизнесуАудитория заметно меньше, чем у крупных площадок

11. Барахла.НЕТ 

Барахла.НЕТ — доска объявлений с подробным делением на категории и подкатегории. Зарегистрироваться можно прямо во время подачи объявления. Площадка больше подходит для недорогих товаров.

Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары для дома и дачи, электронику, одежду, коллекционные предметы, автомобили, недвижимость, вакансии и услуги.

Рекламные возможности: поднятие в топ на срок от 1 до 30 дней, для компаний — баннерная реклама с оплатой за показы.

✅ Плюсы❌ Минусы
Простой интерфейс с удобным фильтромДневные лимиты на бесплатные публикации
Поиск по ключевым словам и параметрамАудитория меньше, чем у крупных площадок

12. Абино

Абино — доска объявлений для частных лиц и компаний. Объявления можно искать по категориям, городам и регионам.

Посещаемость: около 240 000 визитов в месяц.

Что размещать: недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, одежду, детские товары, электронику, мебель и оборудование.

Рекламные возможности: платные инструменты продвижения не указаны.

✅ Плюсы❌ Минусы
Размещение бесплатно и без регистрацииНет платных инструментов продвижения
Фото, цена, контакты и геолокация в объявленииОсновная аудитория — пользователи старше 65 лет
Поиск по категориям, городам и регионамИнтерфейс отличается от современных площадок

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