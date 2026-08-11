Коротко Также можно размещаться на небольших досках: Где.ру, Leboard, Доски.ру, Rydo, Барахла.НЕТ и Абино, но трафик там в разы меньше.

Ни одна площадка не даёт трафика, сопоставимого с Авито, поэтому её обычно оставляют основным каналом и добавляют 2–3 дополнительных. Для товаров подходят Юла, Маркет ВКонтакте, КупиПродай и UniBO. Для услуг — Profi.ru и Яндекс Исполнители.

Как выбрать площадку объявлений для бизнеса: критерии

Оцените сервис по пяти ключевым критериям:

Спрос в вашей категории. Найдите 5–10 объявлений конкурентов и посмотрите на даты и просмотры. Свежие публикации с сотнями просмотров — категория живая. Объявления двухлетней давности с небольшими просмотрами — трафик есть, но не ваш. Стоимость заявки. Бесплатное размещение не равно бесплатным продажам: без платного поднятия объявление быстро уходит вниз выдачи. Сравнивайте площадки по стоимости отклика, а не по цене публикации. Безопасная сделка и доставка. Безопасная сделка защищает ваши расчёты с клиентами. А доставка расширяет географию — можно продавать по всей России, а не только тем, кто готов приехать. Загрузка ассортимента. С десятью товарами разница незаметна, с двумя сотнями — критична. Смотрите, есть ли XML-фид, пакетная загрузка или синхронизация с 1С. Требования к статусу продавца. Бизнес-тарифы, пакетная загрузка объявлений и приём онлайн-оплаты обычно доступны только продавцам с официальным статусом. . Бизнес-тарифы, пакетная загрузка объявлений и приём онлайн-оплаты обычно доступны только продавцам с официальным статусом. Зарегистрировать ИП или ООО можно бесплатно через Точка Банк.

1. Юла

Юла — известная альтернатива Авито, площадка входит в экосистему VK. Чтобы увеличить охват, объявления можно одновременно размещать во ВКонтакте и на Юле через сервис «Объявления». Работает доставка через Boxberry и СДЭК, есть «Безопасная сделка» с онлайн-оплатой и поиск с привязкой к геолокации.

Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.

Что размещать: бытовую технику, гаджеты, мебель, детские товары, антиквариат, а также образовательные, бытовые и транспортные услуги.

Рекламные возможности: увеличение показов до 40 раз, выделение объявления, показ на первых позициях в ленте и поиске, поднятие в своей категории.

✅ Плюсы ❌ Минусы Бесплатное размещение в большинстве категорий Лимиты на бесплатные объявления Онлайн-оплата и «Безопасная сделка» Часть категорий доступна только платно Доставка через Boxberry и СДЭК Строгие требования к фото и текстам Онлайн-магазин и пакетная загрузка товаров Бизнес-функции только по платному тарифу

Юлу удобно подключить вторым каналом и дублировать туда объявления с Авито — размещение бесплатное, а аудитория другая. Основную площадку при этом стоит развивать: с комплексным продвижением от Точка Банка можно улучшить объявления на Авито, поднять их в выдаче и привлечь больше покупателей.

2. Profi.ru

Profi.ru — сервис для поиска специалистов. Клиент размещает заказ, исполнители на него откликаются. В профиле указывают опыт, цены и примеры работ, часть специалистов проходит проверку документов — это отмечается в анкете.

Платить нужно за отклик или комиссией после выполнения заказа: условия зависят от категории и тарифа.

Посещаемость: около 10 млн визитов в месяц.

Что размещать: услуги в сфере образования, консультирования, маркетинга, ремонта, строительства и красоты.

Рекламные возможности: медийная реклама для брендов, премиум-размещение с показом анкеты в топе и бейджиком «Есть свободное время».

✅ Плюсы ❌ Минусы Онлайн-оплата с защитой платежей Оплата за отклики или комиссия с заказа Договорная или фиксированная цена Высокая конкуренция среди специалистов Удобное управление заказами в личном кабинете Без рейтинга и отзывов заказы почти не приходят

3. Яндекс Исполнители

Яндекс Исполнители — новое название Яндекс Услуг, где размещают услуги частные лица и организации. Работать можно удалённо или с выездом, цену указывать за час, день или услугу.

Заказчики находят исполнителей сами или размещают заказы. Добавление паспорта даёт профилю отметку «Паспорт проверен» — по данным Яндекса, таких исполнителей выбирают чаще.

Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.

Что размещать: ремонт квартир и бытовой техники, строительство, юридические и IT-услуги, перевозки, услуги репетитора и массажиста.

Рекламные возможности: продвижение профиля, отдельных услуг и категорий в выдаче сервиса и Поиске Яндекса. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем больше шансов обойти конкурентов. Оплата списывается за переход в профиль.

✅ Плюсы ❌ Минусы Показы в сервисе и Поиске Яндекса Нужен аккаунт Яндекса Размещение услуг без комиссии Проверка профиля занимает до двух суток Продвижение отдельных услуг и категорий В популярных категориях продвижение дороже Оплата только за переходы в профиль Без отзывов сложно подняться в выдаче

4. КупиПродай

Площадка объявлений, похожая на Авито: здесь продают новые и подержанные товары и предлагают услуги. В бесплатном бизнес-тарифе можно разместить до 10 объявлений, в платных — до 30 000. Доступны пакетная загрузка через XML, отчёты, формирование бухгалтерских документов и синхронизация с 1С.

Посещаемость: около 1,7 млн визитов в месяц.

Что размещать: электронику и бытовую технику, мебель, одежду, недвижимость, а также юридические, бухгалтерские, ремонтные и IT-услуги.

Рекламные возможности: приоритетное размещение в каталоге, ежедневное автоподнятие, выделение объявлений и рассылка на другие тематические площадки.

✅ Плюсы ❌ Минусы Бесплатный тариф до 10 объявлений Посещаемость ниже, чем у крупных площадок Безопасная сделка, доставка и продвижение Жалобы пользователей на качество модерации

5. UniBO

UniBO — небольшая доска объявлений, работает по всей России. К объявлению можно прикрепить видео из YouTube, RuTube и ВК, чтобы подробнее показать товар.

Для части товаров подключается безопасная сделка и доставка через СДЭК: покупатель осматривает товар и может отказаться, если он повреждён или не совпадает с описанием.

Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.

Что размещать: бытовую технику, электронику, мебель, автозапчасти, стройматериалы, а также услуги по перевозке, ремонту и аренде автомобилей.

Рекламные возможности: закрепление в топе, поднятие и выделение объявления рамкой, премиальный блок, показ в дополнительных городах и регионах.

✅ Плюсы ❌ Минусы Бесплатное размещение в большинстве категорий В части категорий публикация только платная Безопасная сделка и доставка через СДЭК Безопасная сделка подключается отдельно и с комиссией

6. Маркет ВКонтакте

Маркет ВКонтакте — общий каталог товаров внутри соцсети. Чтобы попасть в него, нужно создать сообщество, подключить раздел «Товары» и заполнить карточки. В расширенном режиме можно принимать заказы и оплату, подключать доставку и вести учёт остатков.

Посещаемость: около 15 млн визитов в месяц.

Что размещать: физические товары. Для обучения, консультаций и онлайн-курсов предусмотрен отдельный раздел «Услуги».

Рекламные возможности: через VK Рекламу можно продвигать сообщество и товарный каталог. Для интернет-магазинов доступны автоматические кампании: они подтягивают данные из каталога и показывают подходящие товары нужной аудитории.

✅ Плюсы ❌ Минусы Бесплатное размещение во всех категориях Новые сообщества плохо видны в поиске Продвижение через кабинет VK Рекламы Требовательная модерация Приём онлайн-платежей Товар могут удалить без объяснения Многомиллионная аудитория Нужно постоянно вести сообщество

При больших рекламных бюджетах ошибки обходятся дорого, поэтому стратегию, запуск и оптимизацию можно доверить экспертам Точка Банка.

7. Где.ру

Где.ру — российская доска бесплатных объявлений. На сайте можно выбрать город или регион, основные категории вынесены на главную страницу.

Посещаемость: около 700 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, а также услуги в сфере ремонта, строительства, транспорта и красоты.

Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений, VIP-размещение, ссылка на сайт, показ по всей России. Тариф «Бизнес» сохраняет приоритет объявлений и повышает их видимость.

✅ Плюсы ❌ Минусы Неограниченное бесплатное размещение Часть объявлений в разделе теряет приоритет XML-фид на тарифе «Бизнес» Нет доставки и безопасной сделки До 12 фотографий в объявлении Площадка не разбирает споры между пользователями Можно скрыть номер телефона Объявления проверяются выборочно

8. Leboard

Leboard — доска бесплатных объявлений с интерфейсом, похожим на Авито. Есть чат, избранное, рейтинги и отзывы о продавцах. Пользователи могут настроить поиск и подписаться на новые объявления в нужных категориях.

Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, а также объявления о животных.

Рекламные возможности: платное выделение объявления, поднятие в поиске и пакеты продвижения. Раз в день объявление можно бесплатно поднять на первое место в каталоге.

✅ Плюсы ❌ Минусы Бесплатное размещение и поднятие раз в день Остальные инструменты продвижения платные Чат, избранное, отзывы и рейтинги продавцов Аудитория меньше, чем у крупных площадок

9. Доски.ру

Доски.ру — площадка для объявлений от частных лиц и компаний. Искать предложения можно по регионам, категориям и дополнительным параметрам.

Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, объявления об обучении.

Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений в каталоге, платная массовая загрузка через XML-фид.

✅ Плюсы ❌ Минусы Размещение бесплатно и без регистрации Аудитория меньше, чем у крупных площадок Массовая загрузка через XML-фид Устаревшие дизайн и навигация

10. Rydo

Rydo — доска объявлений, по структуре похожая на Авито, но с более простым функционалом. Объявление можно подать без регистрации, указав цену, фотографии и контакты.

Посещаемость: около 100 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары, недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, объявления о животных.

Рекламные возможности: платных инструментов продвижения нет.

✅ Плюсы ❌ Минусы Размещение по всей России и в конкретных городах Встречаются объявления многолетней давности Отдельные разделы для услуг и вакансий — подходит бизнесу Аудитория заметно меньше, чем у крупных площадок

11. Барахла.НЕТ

Барахла.НЕТ — доска объявлений с подробным делением на категории и подкатегории. Зарегистрироваться можно прямо во время подачи объявления. Площадка больше подходит для недорогих товаров.

Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.

Что размещать: товары для дома и дачи, электронику, одежду, коллекционные предметы, автомобили, недвижимость, вакансии и услуги.

Рекламные возможности: поднятие в топ на срок от 1 до 30 дней, для компаний — баннерная реклама с оплатой за показы.

✅ Плюсы ❌ Минусы Простой интерфейс с удобным фильтром Дневные лимиты на бесплатные публикации Поиск по ключевым словам и параметрам Аудитория меньше, чем у крупных площадок

12. Абино

Абино — доска объявлений для частных лиц и компаний. Объявления можно искать по категориям, городам и регионам.

Посещаемость: около 240 000 визитов в месяц.

Что размещать: недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, одежду, детские товары, электронику, мебель и оборудование.

Рекламные возможности: платные инструменты продвижения не указаны.