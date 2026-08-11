Как выбрать площадку объявлений для бизнеса: критерии
Оцените сервис по пяти ключевым критериям:
- Спрос в вашей категории. Найдите 5–10 объявлений конкурентов и посмотрите на даты и просмотры. Свежие публикации с сотнями просмотров — категория живая. Объявления двухлетней давности с небольшими просмотрами — трафик есть, но не ваш.
- Стоимость заявки. Бесплатное размещение не равно бесплатным продажам: без платного поднятия объявление быстро уходит вниз выдачи. Сравнивайте площадки по стоимости отклика, а не по цене публикации.
- Безопасная сделка и доставка. Безопасная сделка защищает ваши расчёты с клиентами. А доставка расширяет географию — можно продавать по всей России, а не только тем, кто готов приехать.
- Загрузка ассортимента. С десятью товарами разница незаметна, с двумя сотнями — критична. Смотрите, есть ли XML-фид, пакетная загрузка или синхронизация с 1С.
- Требования к статусу продавца. Бизнес-тарифы, пакетная загрузка объявлений и приём онлайн-оплаты обычно доступны только продавцам с официальным статусом. Зарегистрировать ИП или ООО можно бесплатно через Точка Банк.
1. Юла
Юла — известная альтернатива Авито, площадка входит в экосистему VK. Чтобы увеличить охват, объявления можно одновременно размещать во ВКонтакте и на Юле через сервис «Объявления». Работает доставка через Boxberry и СДЭК, есть «Безопасная сделка» с онлайн-оплатой и поиск с привязкой к геолокации.
Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.
Что размещать: бытовую технику, гаджеты, мебель, детские товары, антиквариат, а также образовательные, бытовые и транспортные услуги.
Рекламные возможности: увеличение показов до 40 раз, выделение объявления, показ на первых позициях в ленте и поиске, поднятие в своей категории.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Бесплатное размещение в большинстве категорий
|Лимиты на бесплатные объявления
|Онлайн-оплата и «Безопасная сделка»
|Часть категорий доступна только платно
|Доставка через Boxberry и СДЭК
|Строгие требования к фото и текстам
|Онлайн-магазин и пакетная загрузка товаров
|Бизнес-функции только по платному тарифу
Юлу удобно подключить вторым каналом и дублировать туда объявления с Авито — размещение бесплатное, а аудитория другая. Основную площадку при этом стоит развивать: с комплексным продвижением от Точка Банка можно улучшить объявления на Авито, поднять их в выдаче и привлечь больше покупателей.
2. Profi.ru
Profi.ru — сервис для поиска специалистов. Клиент размещает заказ, исполнители на него откликаются. В профиле указывают опыт, цены и примеры работ, часть специалистов проходит проверку документов — это отмечается в анкете.
Платить нужно за отклик или комиссией после выполнения заказа: условия зависят от категории и тарифа.
Посещаемость: около 10 млн визитов в месяц.
Что размещать: услуги в сфере образования, консультирования, маркетинга, ремонта, строительства и красоты.
Рекламные возможности: медийная реклама для брендов, премиум-размещение с показом анкеты в топе и бейджиком «Есть свободное время».
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Онлайн-оплата с защитой платежей
|Оплата за отклики или комиссия с заказа
|Договорная или фиксированная цена
|Высокая конкуренция среди специалистов
|Удобное управление заказами в личном кабинете
|Без рейтинга и отзывов заказы почти не приходят
3. Яндекс Исполнители
Яндекс Исполнители — новое название Яндекс Услуг, где размещают услуги частные лица и организации. Работать можно удалённо или с выездом, цену указывать за час, день или услугу.
Заказчики находят исполнителей сами или размещают заказы. Добавление паспорта даёт профилю отметку «Паспорт проверен» — по данным Яндекса, таких исполнителей выбирают чаще.
Посещаемость: около 5 млн визитов в месяц.
Что размещать: ремонт квартир и бытовой техники, строительство, юридические и IT-услуги, перевозки, услуги репетитора и массажиста.
Рекламные возможности: продвижение профиля, отдельных услуг и категорий в выдаче сервиса и Поиске Яндекса. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем больше шансов обойти конкурентов. Оплата списывается за переход в профиль.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Показы в сервисе и Поиске Яндекса
|Нужен аккаунт Яндекса
|Размещение услуг без комиссии
|Проверка профиля занимает до двух суток
|Продвижение отдельных услуг и категорий
|В популярных категориях продвижение дороже
|Оплата только за переходы в профиль
|Без отзывов сложно подняться в выдаче
4. КупиПродай
Площадка объявлений, похожая на Авито: здесь продают новые и подержанные товары и предлагают услуги. В бесплатном бизнес-тарифе можно разместить до 10 объявлений, в платных — до 30 000. Доступны пакетная загрузка через XML, отчёты, формирование бухгалтерских документов и синхронизация с 1С.
Посещаемость: около 1,7 млн визитов в месяц.
Что размещать: электронику и бытовую технику, мебель, одежду, недвижимость, а также юридические, бухгалтерские, ремонтные и IT-услуги.
Рекламные возможности: приоритетное размещение в каталоге, ежедневное автоподнятие, выделение объявлений и рассылка на другие тематические площадки.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Бесплатный тариф до 10 объявлений
|Посещаемость ниже, чем у крупных площадок
|Безопасная сделка, доставка и продвижение
|Жалобы пользователей на качество модерации
5. UniBO
UniBO — небольшая доска объявлений, работает по всей России. К объявлению можно прикрепить видео из YouTube, RuTube и ВК, чтобы подробнее показать товар.
Для части товаров подключается безопасная сделка и доставка через СДЭК: покупатель осматривает товар и может отказаться, если он повреждён или не совпадает с описанием.
Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.
Что размещать: бытовую технику, электронику, мебель, автозапчасти, стройматериалы, а также услуги по перевозке, ремонту и аренде автомобилей.
Рекламные возможности: закрепление в топе, поднятие и выделение объявления рамкой, премиальный блок, показ в дополнительных городах и регионах.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Бесплатное размещение в большинстве категорий
|В части категорий публикация только платная
|Безопасная сделка и доставка через СДЭК
|Безопасная сделка подключается отдельно и с комиссией
6. Маркет ВКонтакте
Маркет ВКонтакте — общий каталог товаров внутри соцсети. Чтобы попасть в него, нужно создать сообщество, подключить раздел «Товары» и заполнить карточки. В расширенном режиме можно принимать заказы и оплату, подключать доставку и вести учёт остатков.
Посещаемость: около 15 млн визитов в месяц.
Что размещать: физические товары. Для обучения, консультаций и онлайн-курсов предусмотрен отдельный раздел «Услуги».
Рекламные возможности: через VK Рекламу можно продвигать сообщество и товарный каталог. Для интернет-магазинов доступны автоматические кампании: они подтягивают данные из каталога и показывают подходящие товары нужной аудитории.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Бесплатное размещение во всех категориях
|Новые сообщества плохо видны в поиске
|Продвижение через кабинет VK Рекламы
|Требовательная модерация
|Приём онлайн-платежей
|Товар могут удалить без объяснения
|Многомиллионная аудитория
|Нужно постоянно вести сообщество
При больших рекламных бюджетах ошибки обходятся дорого, поэтому стратегию, запуск и оптимизацию можно доверить экспертам Точка Банка.
7. Где.ру
Где.ру — российская доска бесплатных объявлений. На сайте можно выбрать город или регион, основные категории вынесены на главную страницу.
Посещаемость: около 700 000 визитов в месяц.
Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, а также услуги в сфере ремонта, строительства, транспорта и красоты.
Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений, VIP-размещение, ссылка на сайт, показ по всей России. Тариф «Бизнес» сохраняет приоритет объявлений и повышает их видимость.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Неограниченное бесплатное размещение
|Часть объявлений в разделе теряет приоритет
|XML-фид на тарифе «Бизнес»
|Нет доставки и безопасной сделки
|До 12 фотографий в объявлении
|Площадка не разбирает споры между пользователями
|Можно скрыть номер телефона
|Объявления проверяются выборочно
8. Leboard
Leboard — доска бесплатных объявлений с интерфейсом, похожим на Авито. Есть чат, избранное, рейтинги и отзывы о продавцах. Пользователи могут настроить поиск и подписаться на новые объявления в нужных категориях.
Посещаемость: около 300 000 визитов в месяц.
Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, а также объявления о животных.
Рекламные возможности: платное выделение объявления, поднятие в поиске и пакеты продвижения. Раз в день объявление можно бесплатно поднять на первое место в каталоге.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Бесплатное размещение и поднятие раз в день
|Остальные инструменты продвижения платные
|Чат, избранное, отзывы и рейтинги продавцов
|Аудитория меньше, чем у крупных площадок
9. Доски.ру
Доски.ру — площадка для объявлений от частных лиц и компаний. Искать предложения можно по регионам, категориям и дополнительным параметрам.
Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.
Что размещать: товары, автомобили, недвижимость, вакансии, услуги, объявления об обучении.
Рекламные возможности: поднятие и закрепление объявлений в каталоге, платная массовая загрузка через XML-фид.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Размещение бесплатно и без регистрации
|Аудитория меньше, чем у крупных площадок
|Массовая загрузка через XML-фид
|Устаревшие дизайн и навигация
10. Rydo
Rydo — доска объявлений, по структуре похожая на Авито, но с более простым функционалом. Объявление можно подать без регистрации, указав цену, фотографии и контакты.
Посещаемость: около 100 000 визитов в месяц.
Что размещать: товары, недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, объявления о животных.
Рекламные возможности: платных инструментов продвижения нет.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Размещение по всей России и в конкретных городах
|Встречаются объявления многолетней давности
|Отдельные разделы для услуг и вакансий — подходит бизнесу
|Аудитория заметно меньше, чем у крупных площадок
11. Барахла.НЕТ
Барахла.НЕТ — доска объявлений с подробным делением на категории и подкатегории. Зарегистрироваться можно прямо во время подачи объявления. Площадка больше подходит для недорогих товаров.
Посещаемость: около 200 000 визитов в месяц.
Что размещать: товары для дома и дачи, электронику, одежду, коллекционные предметы, автомобили, недвижимость, вакансии и услуги.
Рекламные возможности: поднятие в топ на срок от 1 до 30 дней, для компаний — баннерная реклама с оплатой за показы.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Простой интерфейс с удобным фильтром
|Дневные лимиты на бесплатные публикации
|Поиск по ключевым словам и параметрам
|Аудитория меньше, чем у крупных площадок
12. Абино
Абино — доска объявлений для частных лиц и компаний. Объявления можно искать по категориям, городам и регионам.
Посещаемость: около 240 000 визитов в месяц.
Что размещать: недвижимость, транспорт, вакансии, услуги, одежду, детские товары, электронику, мебель и оборудование.
Рекламные возможности: платные инструменты продвижения не указаны.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Размещение бесплатно и без регистрации
|Нет платных инструментов продвижения
|Фото, цена, контакты и геолокация в объявлении
|Основная аудитория — пользователи старше 65 лет
|Поиск по категориям, городам и регионам
|Интерфейс отличается от современных площадок