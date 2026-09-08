Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новый бизнес
  4. Как найти первых клиентов для бизнеса: пошаговая инструкция для предпринимателей
Новый бизнес
Новый бизнес

Как найти первых клиентов для бизнеса: пошаговая инструкция для предпринимателей

Запустить бизнес проще, чем найти для него первых покупателей: на старте нет ни репутации, ни отзывов, ни статистики продаж. Зато есть ограниченный бюджет, который легко потратить на рекламу вслепую. В статье собрали пошаговый план: от портрета клиента до каналов, которые дают заявки в первые дни.

08.09.2026
144
144

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Откройте бизнес с Точка Банк

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн за вас. А после — откроем счёт за 0 ₽.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Чтобы найти первых клиентов и не потратить бюджет впустую, нужно проанализировать аудиторию. Выберите сегмент — B2C, B2B или B2G, опишите потребности, поведение и критерии выбора клиента, изучите его путь и предложения 3–5 конкурентов.
На старте можно продавать через VK, Авито или маркетплейсы. В дальнейшем можно запустить свой сайт. Пробуйте разные форматы продвижения: поиск и РСЯ, таргетированную рекламу, публикации у блогеров и в СМИ, контент‑маркетинг. Для офлайн‑бизнеса важно присутствовать на Яндекс Картах и в 2ГИС.

Пошаговая инструкция: как найти первых клиентов

Поиск клиентов начинается не с рекламы, а с подготовки: сначала нужно понять, кому вы продаёте, чем отличаетесь от конкурентов и что обещаете покупателю. Только после этого имеет смысл выбирать каналы и тратить бюджет. Разберём пять шагов по порядку.

Шаг 1. Определить целевую аудиторию

Прежде чем искать первых клиентов, нужно понять, кому именно нужен ваш продукт и какую задачу он решает. От этого зависят позиционирование, УТП, рекламные сообщения и выбор каналов продвижения. Например, рулонный газон вряд ли стоит рекламировать жителям центра — продукт актуален для тех, у кого есть участок.

Если бизнес только запускается, составить портрет может быть сложно: собственных продаж и статистики ещё нет. Опереться можно на здравый смысл, опыт в нише и данные о рынке. Удобный вариант — бесплатный сервис анализа аудитории от Точка Банк, где можно собрать отчёт по портрету клиента, динамике покупок, возврату клиентов и среднему чеку.

Выбрать сегмент. От него зависят рекламный подход, скорость сделки и каналы продвижения:

  1. B2C (business to consumer, или бизнес для потребителя) — если продаёте физлицам. Решения принимают быстро, часто эмоционально, сделка короткая.
  2. B2B (business to business, или бизнес для бизнеса) — если работаете с ИП и компаниями. Цикл сделки длиннее, в решении участвуют несколько человек.
  3. B2G (business to government, или бизнес для государства) — если заказчик государство. Продажи идут через госзакупки.

Собрать портрет клиента. Не ограничивайтесь возрастом, полом и уровнем дохода — важнее понять ситуацию, в которой человек приходит за продуктом. Ответьте на такие вопросы:

  1. Кто чаще всего сталкивается с проблемой, которую решает продукт?
  2. В какой ситуации возникает потребность в продукте?
  3. Как люди решают эту задачу сейчас?
  4. Какие альтернативы вашему продукту у них есть?
  5. Кто принимает решение о покупке и кто может на него влиять?
  6. Где эти люди ищут информацию и сравнивают предложения?

Разделить аудиторию на сегменты. У разных групп клиентов разные причины покупать, поэтому одно рекламное сообщение на всех работает плохо. Опишите каждый сегмент по одинаковым параметрам — так проще подобрать формулировки и каналы.

Вот так может выглядеть описание сегмента для премиального ресторана.

ПараметрОписание
ПолМужской, женский
Возраст30–45 лет
Социальный статусЖенат / замужем
ОбразованиеВысшее
ГеографияСанкт-Петербург, центр города и дорогие районы
ДоходОт 350 000 ₽ в месяц
Главная проблемаИщет ресторан с панорамным видом, высоким уровнем сервиса, премиальными и авторскими блюдами
Как принимает решениеЧитает ресторанные блоги и рецензии, смотрит Яндекс Карты
Что важно при выбореУникальный опыт, статус заведения, известность шефа

Изучить путь клиента. Карта пути клиента (CJM, customer journey map) — маршрут человека от проблемы, которую он хочет решить, до опыта использования продукта. Инструмент показывает, на каком этапе клиент вас находит, что его останавливает и где бизнес теряет заявки.

Чтобы составить карту, опишите на каждом этапе действия клиента, каналы, эмоции и ожидания, а также его цель и время, которое он тратит.

Как карта пути клиента поможет найти проблемы бизнеса и решить их

Шаг 2. Изучить конкурентов

Выберите 3–5 компаний, которые уже работают в вашей нише и со схожей аудиторией. Брать лидеров рынка не стоит: у них другие бюджеты и другой этап развития. Полезнее смотреть на бизнесы, сопоставимые с вашим по масштабу и региону. 

Изучите их сайты, социальные сети, карточки и отзывы на Яндекс Картах и 2ГИС. Обратите внимание на три вещи:

  1. Кто, судя по отзывам и комментариям, является основным клиентом конкурента.
  2. Почему эти люди выбирают именно его: что им нравится и чего не хватает.
  3. Какие вопросы и возражения повторяются чаще всего.

Соберите наблюдения в таблицу — так проще увидеть, что предлагают все и где остаётся свободное место для вас.

Вот пример небольшого анализа для кофейни.

ПараметрКонкурент 1Конкурент 2
Целевая аудиторияОфисные сотрудники, берут кофе с собой по дороге на работуСтуденты и фрилансеры, приходят посидеть с ноутбуком
Средний чек400 ₽700 ₽
Каналы продвиженияЯндекс Карты, вывеска, промоутер по утрамСоцсети, коллаборации с блогерами, 2ГИС
Сильные стороныБыстро — очередь идёт за 3–5 минут, удобный вход с улицыМного розеток, тихий второй этаж, своя выпечка
Слабые стороныНегде сесть, в отзывах жалуются на одноразовую посудуДолго готовят заказ, во время обеда не хватает мест
Что можно взять себеСкорость обслуживания в утренние часыФормат для привлечения тех, кому негде работать днём

Вот пример небольшого анализа для кофейни. Чтобы оценить, откуда конкуренты берут трафик и по каким запросам их находят, можно также использовать специальные сервисы:

  • Be1.ru — проверка посещаемости сайта.
  • Similarweb.com — источники трафика и сравнение сайтов между собой.
  • Topvisor.com — мониторинг позиций и работа с семантическим ядром.

Учитывайте, что у таких сервисов обычно есть бесплатный доступ с ограничениями, а полный набор данных открывается по платной подписке.

Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Шаг 3. Найти конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества — это отличия бизнеса, которые работают в вашу пользу: доставка от 15 минут, возврат товара без чека, фото букета перед отправкой. Они бывают внутренними — процессы, команда, себестоимость, и внешними: теми, что видит клиент, — это цена, ассортимент, сервис, бренд.

Придумывать их с нуля обычно не нужно: чаще преимущество уже есть, но не сформулировано. Найти его помогают SWOT-анализ, карта пути клиента и стратегии Майкла Портера, а ещё повторяющиеся жалобы на конкурентов из шага 2.

Главное — описывать преимущества конкретно: не «индивидуальный подход», а «отвечаем на заявку в течение 15 минут, в том числе в выходные». Такое преимущество вы затем можете поместить на свой сайт или для описания страницы.

Конкурентные преимущества компании: какие бывают и как описать, чтобы привлечь больше клиентов

Шаг 4. Сформулировать УТП

УТП (уникальное торговое предложение) — самое сильное из ваших преимуществ, сформулированное коротко и понятно. То, что клиент увидит первым и по чему решит, оставаться на странице или нет.

Чтобы его собрать, ответьте на два вопроса: какую задачу клиента вы решаете и почему конкуренты не решают её так же хорошо. Ответ уместите в конкретное обещание, например:

  • «Привезём пиццу за 30 минут — или не возьмём за неё деньги».
  • «Сделаем замер и 3D-проект кухни бесплатно за 24 часа».

Когда вы уже понимаете, что и кому продаёте, можно переходить к оформлению бизнеса. На этом этапе важно не ошибиться с регистрацией и сразу выбрать подходящие условия для работы.

Регистрация бизнеса онлайн — 0 ₽
Начните бизнес с Точка Банк. Подготовим полный комплект документов для ФНС. Откроем счёт за 0 ₽. Предложим сервисы для старта.

Шаг 5. Использовать разные каналы продвижения

Каналов много, но на старте бессмысленно запускать всё сразу. Выберите 2–3 там, где ваша аудитория уже ищет решение своей задачи, — это видно из портрета клиента из шага 1. Дальше смотрите, откуда приходят заявки, и усиливайте то, что сработало.

Сарафанное радио. Самый дешёвый канал на старте. Расскажите о запуске знакомым и бывшим коллегам, попросите первых покупателей оставить отзыв, предложите бонус за приведённого друга. Первые продажи у многих приходят именно отсюда, а не из рекламы.

Контекстная реклама в поиске. Объявления в выдаче Яндекса подходят для товаров и услуг, которые люди уже ищут. Работает, если на вашу услугу можно сформировать поисковый запрос и на него есть спрос: «купить машину», «натяжные потолки цена», «входные двери цена» и так далее.

Контекстная реклама в поиске Яндекса

Собрать ядро запросов, проверить их частотность и сезонность поможет бесплатный сервис — Вордстат.

Аналитика в Яндекс Вордстат

Контекстная реклама в сетях (РСЯ, Рекламная сеть Яндекса). Баннеры на сайтах-партнёрах, которые видят пользователи, интересующиеся вашей тематикой. Подходит и когда прямой спрос есть, и когда его нет. Например, человеку, который читает про психотерапию, можно показать книгу на эту тему, — искать её сам он не станет.

Пример рекламы на РИА Новости

Продвижение на маркетплейсах. Товары можно продавать через Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Ассортимент площадок всё время растёт. При этом у маркетплейсов есть собственные рекламные кабинеты, так что товар можно не только разместить, но и продвинуть внутри площадки.

Пример рекламы на Яндекс Маркете

Продвижение на агрегаторах объявлений. Авито, Юла, Профи.ру, Яндекс Исполнители и другие площадки, где можно бесплатно размещать объявления, а затем поднимать их в выдаче за деньги. При этом заявки появятся только у правильно оформленной страницы: с фото, ценой и понятными условиями работы.

Анализируем страницы бизнеса
Проверим ваш сайт, группу ВКонтакте, магазин на маркетплейсе или Авито по 12+ параметрам. Подскажем, как улучшить страницы, чтобы продвигаться успешнее и продавать больше.

Таргетированная реклама в социальных сетях. Доступна в VK, Одноклассниках, Дзене и MAX. Объявления видят люди, чьи интересы и поведение совпадают с портретом вашего покупателя. Настроить можно через рекламный кабинет самой площадки или через отдельные рекламные платформы. 

Пример рекламы во ВКонтакте

Реклама у блогеров. Доступные платформы: MAX, VK, Wibes, Rutube, Дзен, Одноклассники, TenChat. На старте выгоднее микроблогеры с аудиторией до 10 000 подписчиков: они берут меньше, а доверие подписчиков к ним обычно выше.

Карты и справочники. Для офлайн-бизнеса это один из главных источников клиентов. Заведите карточку на Яндекс Картах и в 2ГИС, добавьте фото, часы работы и цены, отвечайте на отзывы. Размещение бесплатное, продвижение внутри сервиса — за деньги.

SEO-продвижение. Способ не зависеть от рекламных площадок и социальных сетей — свой сайт с органическим трафиком. Для этого на сайте должны быть страницы и статьи, которые попадают в верхние строки выдачи по коммерческим и информационным запросам. Канал медленный, зато со временем перестаёт требовать денег за каждый переход.

Статьи в СМИ. Ещё один способ привлечь клиентов — размещать статьи в СМИ. Например, в Forbes, РБК, Лайфхакер и в других. Процесс трудоёмкий: нужно выйти на редакцию, предложить интересный материал и иногда заплатить за упоминание своего бренда. Бесплатно публиковаться, набирать охваты и получать клиентов можно на VC.ru, TenChat и Хабре. 

Сервисы автоматизации рекламы. Если реклама идёт регулярно и сразу в нескольких каналах, полезно подключить рекламную платформу. Такие сервисы помогают собирать статистику по площадкам, маркировать рекламу и показывают, откуда приходят клиенты и какие каналы работают лучше. Плюс через них удобнее управлять расходами и оплачивать рекламу. 

Вот примеры сервисов, которые решают эти задачи: Promopult, Calltouch, Roistat, Elama, Магнетто Про, МТС Маркетолог, Мегафон Таргет.

Вопросы по теме

Где искать первых клиентов, если рекламу запускать рано?

Начните с тех, до кого проще всего дотянуться без рекламного бюджета: друзей, родственников, бывших коллег, знакомых. Если работаете с B2B-клиентами, составьте список из 30–50 подходящих компаний и найдите контакты сотрудников, которые отвечают за нужное направление.

Сколько стоит привлечение одного клиента?

Универсальной цены нет. Она зависит от ниши, региона, конкуренции и канала продвижения. Например, в Яндекс Директе клик может стоить от 10 ₽. Но цена клика сама по себе мало о чём говорит: из сотни посетителей заявку могут оставить десять, а купить — двое.


Поэтому считайте стоимость результата. Если потратили 10 000 ₽ и получили 20 заявок, одна заявка обошлась в 500 ₽. Если из них купили пять человек, стоимость привлечения клиента — 2 000 ₽.

Нужен ли сайт, чтобы найти первых клиентов?

Не обязательно. На старте можно продавать через группу VK или MAX, Авито или маркетплейс. Но собственный сайт расширяет возможности: SEO-продвижение, контекстная реклама, сбор базы email-подписчиков.

Как быстро появятся первые клиенты?

Всё зависит от продукта и бюджета. Контекстная реклама может дать заявки в первый день запуска. Таргетированная реклама — в течение 1–3 дней. SEO-продвижение — 2–6 месяцев. Контент-маркетинг — 1–3 месяцев.

Другие статьи по теме

11 АВГУСТА 2026
7052
Оксана Крупина
12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг
2 МАЯ 2026
53 548
Элина Симцова
Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как найти первых клиентов для бизнеса: пошаговая инструкция для предпринимателей — Точка Банк