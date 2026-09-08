Как найти первых клиентов для бизнеса: пошаговая инструкция для предпринимателей

Коротко На старте можно продавать через VK, Авито или маркетплейсы. В дальнейшем можно запустить свой сайт. Пробуйте разные форматы продвижения: поиск и РСЯ, таргетированную рекламу, публикации у блогеров и в СМИ, контент‑маркетинг. Для офлайн‑бизнеса важно присутствовать на Яндекс Картах и в 2ГИС.

Чтобы найти первых клиентов и не потратить бюджет впустую, нужно проанализировать аудиторию. Выберите сегмент — B2C, B2B или B2G, опишите потребности, поведение и критерии выбора клиента, изучите его путь и предложения 3–5 конкурентов.

Пошаговая инструкция: как найти первых клиентов

Поиск клиентов начинается не с рекламы, а с подготовки: сначала нужно понять, кому вы продаёте, чем отличаетесь от конкурентов и что обещаете покупателю. Только после этого имеет смысл выбирать каналы и тратить бюджет. Разберём пять шагов по порядку.

Шаг 1. Определить целевую аудиторию

Прежде чем искать первых клиентов, нужно понять, кому именно нужен ваш продукт и какую задачу он решает. От этого зависят позиционирование, УТП, рекламные сообщения и выбор каналов продвижения. Например, рулонный газон вряд ли стоит рекламировать жителям центра — продукт актуален для тех, у кого есть участок.

Если бизнес только запускается, составить портрет может быть сложно: собственных продаж и статистики ещё нет. Опереться можно на здравый смысл, опыт в нише и данные о рынке. Удобный вариант — бесплатный сервис анализа аудитории от Точка Банк, где можно собрать отчёт по портрету клиента, динамике покупок, возврату клиентов и среднему чеку.

Выбрать сегмент. От него зависят рекламный подход, скорость сделки и каналы продвижения:

B2C (business to consumer, или бизнес для потребителя) — если продаёте физлицам. Решения принимают быстро, часто эмоционально, сделка короткая. B2B (business to business, или бизнес для бизнеса) — если работаете с ИП и компаниями. Цикл сделки длиннее, в решении участвуют несколько человек. B2G (business to government, или бизнес для государства) — если заказчик государство. Продажи идут через госзакупки

Собрать портрет клиента. Не ограничивайтесь возрастом, полом и уровнем дохода — важнее понять ситуацию, в которой человек приходит за продуктом. Ответьте на такие вопросы:

Кто чаще всего сталкивается с проблемой, которую решает продукт? В какой ситуации возникает потребность в продукте? Как люди решают эту задачу сейчас? Какие альтернативы вашему продукту у них есть? Кто принимает решение о покупке и кто может на него влиять? Где эти люди ищут информацию и сравнивают предложения?

Разделить аудиторию на сегменты. У разных групп клиентов разные причины покупать, поэтому одно рекламное сообщение на всех работает плохо. Опишите каждый сегмент по одинаковым параметрам — так проще подобрать формулировки и каналы.

Вот так может выглядеть описание сегмента для премиального ресторана.

Параметр Описание Пол Мужской, женский Возраст 30–45 лет Социальный статус Женат / замужем Образование Высшее География Санкт-Петербург, центр города и дорогие районы Доход От 350 000 ₽ в месяц Главная проблема Ищет ресторан с панорамным видом, высоким уровнем сервиса, премиальными и авторскими блюдами Как принимает решение Читает ресторанные блоги и рецензии, смотрит Яндекс Карты Что важно при выборе Уникальный опыт, статус заведения, известность шефа

Изучить путь клиента. Карта пути клиента (CJM, customer journey map) — маршрут человека от проблемы, которую он хочет решить, до опыта использования продукта. Инструмент показывает, на каком этапе клиент вас находит, что его останавливает и где бизнес теряет заявки.

Чтобы составить карту, опишите на каждом этапе действия клиента, каналы, эмоции и ожидания, а также его цель и время, которое он тратит.

Шаг 2. Изучить конкурентов

Выберите 3–5 компаний, которые уже работают в вашей нише и со схожей аудиторией. Брать лидеров рынка не стоит: у них другие бюджеты и другой этап развития. Полезнее смотреть на бизнесы, сопоставимые с вашим по масштабу и региону.

Изучите их сайты, социальные сети, карточки и отзывы на Яндекс Картах и 2ГИС. Обратите внимание на три вещи:

Кто, судя по отзывам и комментариям, является основным клиентом конкурента. Почему эти люди выбирают именно его: что им нравится и чего не хватает. Какие вопросы и возражения повторяются чаще всего.

Соберите наблюдения в таблицу — так проще увидеть, что предлагают все и где остаётся свободное место для вас.

Вот пример небольшого анализа для кофейни.

Параметр Конкурент 1 Конкурент 2 Целевая аудитория Офисные сотрудники, берут кофе с собой по дороге на работу Студенты и фрилансеры, приходят посидеть с ноутбуком Средний чек 400 ₽ 700 ₽ Каналы продвижения Яндекс Карты, вывеска, промоутер по утрам Соцсети, коллаборации с блогерами, 2ГИС Сильные стороны Быстро — очередь идёт за 3–5 минут, удобный вход с улицы Много розеток, тихий второй этаж, своя выпечка Слабые стороны Негде сесть, в отзывах жалуются на одноразовую посуду Долго готовят заказ, во время обеда не хватает мест Что можно взять себе Скорость обслуживания в утренние часы Формат для привлечения тех, кому негде работать днём

Вот пример небольшого анализа для кофейни. Чтобы оценить, откуда конкуренты берут трафик и по каким запросам их находят, можно также использовать специальные сервисы:

Be1.ru — проверка посещаемости сайта.

Similarweb.com — источники трафика и сравнение сайтов между собой.

Topvisor.com — мониторинг позиций и работа с семантическим ядром.

Учитывайте, что у таких сервисов обычно есть бесплатный доступ с ограничениями, а полный набор данных открывается по платной подписке.

Шаг 3. Найти конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества — это отличия бизнеса, которые работают в вашу пользу: доставка от 15 минут, возврат товара без чека, фото букета перед отправкой. Они бывают внутренними — процессы, команда, себестоимость, и внешними: теми, что видит клиент, — это цена, ассортимент, сервис, бренд.

Придумывать их с нуля обычно не нужно: чаще преимущество уже есть, но не сформулировано. Найти его помогают SWOT-анализ, карта пути клиента и стратегии Майкла Портера, а ещё повторяющиеся жалобы на конкурентов из шага 2.

Главное — описывать преимущества конкретно: не «индивидуальный подход», а «отвечаем на заявку в течение 15 минут, в том числе в выходные». Такое преимущество вы затем можете поместить на свой сайт или для описания страницы.

Шаг 4. Сформулировать УТП

УТП (уникальное торговое предложение) — самое сильное из ваших преимуществ, сформулированное коротко и понятно. То, что клиент увидит первым и по чему решит, оставаться на странице или нет.

Чтобы его собрать, ответьте на два вопроса: какую задачу клиента вы решаете и почему конкуренты не решают её так же хорошо. Ответ уместите в конкретное обещание, например:

«Привезём пиццу за 30 минут — или не возьмём за неё деньги».

«Сделаем замер и 3D-проект кухни бесплатно за 24 часа».

Когда вы уже понимаете, что и кому продаёте, можно переходить к оформлению бизнеса. На этом этапе важно не ошибиться с регистрацией и сразу выбрать подходящие условия для работы.

Шаг 5. Использовать разные каналы продвижения

Каналов много, но на старте бессмысленно запускать всё сразу. Выберите 2–3 там, где ваша аудитория уже ищет решение своей задачи, — это видно из портрета клиента из шага 1. Дальше смотрите, откуда приходят заявки, и усиливайте то, что сработало.

Сарафанное радио. Самый дешёвый канал на старте. Расскажите о запуске знакомым и бывшим коллегам, попросите первых покупателей оставить отзыв, предложите бонус за приведённого друга. Первые продажи у многих приходят именно отсюда, а не из рекламы.

Контекстная реклама в поиске. Объявления в выдаче Яндекса подходят для товаров и услуг, которые люди уже ищут. Работает, если на вашу услугу можно сформировать поисковый запрос и на него есть спрос: «купить машину», «натяжные потолки цена», «входные двери цена» и так далее.

Контекстная реклама в поиске Яндекса

Собрать ядро запросов, проверить их частотность и сезонность поможет бесплатный сервис — Вордстат.

Аналитика в Яндекс Вордстат

Контекстная реклама в сетях (РСЯ, Рекламная сеть Яндекса). Баннеры на сайтах-партнёрах, которые видят пользователи, интересующиеся вашей тематикой. Подходит и когда прямой спрос есть, и когда его нет. Например, человеку, который читает про психотерапию, можно показать книгу на эту тему, — искать её сам он не станет.

Пример рекламы на РИА Новости

Продвижение на маркетплейсах. Товары можно продавать через Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Ассортимент площадок всё время растёт. При этом у маркетплейсов есть собственные рекламные кабинеты, так что товар можно не только разместить, но и продвинуть внутри площадки.

Пример рекламы на Яндекс Маркете

Продвижение на агрегаторах объявлений. Авито, Юла, Профи.ру, Яндекс Исполнители и другие площадки, где можно бесплатно размещать объявления, а затем поднимать их в выдаче за деньги. При этом заявки появятся только у правильно оформленной страницы: с фото, ценой и понятными условиями работы.

Таргетированная реклама в социальных сетях. Доступна в VK, Одноклассниках, Дзене и MAX. Объявления видят люди, чьи интересы и поведение совпадают с портретом вашего покупателя. Настроить можно через рекламный кабинет самой площадки или через отдельные рекламные платформы.

Пример рекламы во ВКонтакте

Реклама у блогеров. Доступные платформы: MAX, VK, Wibes, Rutube, Дзен, Одноклассники, TenChat. На старте выгоднее микроблогеры с аудиторией до 10 000 подписчиков: они берут меньше, а доверие подписчиков к ним обычно выше.

Карты и справочники. Для офлайн-бизнеса это один из главных источников клиентов. Заведите карточку на Яндекс Картах и в 2ГИС, добавьте фото, часы работы и цены, отвечайте на отзывы. Размещение бесплатное, продвижение внутри сервиса — за деньги.

SEO-продвижение. Способ не зависеть от рекламных площадок и социальных сетей — свой сайт с органическим трафиком. Для этого на сайте должны быть страницы и статьи, которые попадают в верхние строки выдачи по коммерческим и информационным запросам. Канал медленный, зато со временем перестаёт требовать денег за каждый переход.

Создать сайт

Статьи в СМИ. Ещё один способ привлечь клиентов — размещать статьи в СМИ. Например, в Forbes, РБК, Лайфхакер и в других. Процесс трудоёмкий: нужно выйти на редакцию, предложить интересный материал и иногда заплатить за упоминание своего бренда. Бесплатно публиковаться, набирать охваты и получать клиентов можно на VC.ru, TenChat и Хабре.

Сервисы автоматизации рекламы. Если реклама идёт регулярно и сразу в нескольких каналах, полезно подключить рекламную платформу. Такие сервисы помогают собирать статистику по площадкам, маркировать рекламу и показывают, откуда приходят клиенты и какие каналы работают лучше. Плюс через них удобнее управлять расходами и оплачивать рекламу.