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Коротко — Заголовок и фото привлекают внимание, а описание закрывает все вопросы, чтобы покупатель написал сразу. — Платные услуги усиливают, но не исправляют слабую карточку. Сначала оптимизируйте объявление и только потом подключайте продвижение.

— Объявление продаёт, когда вы понимаете своего покупателя: кто он, что ему важно и какую проблему решает ваш товар или услуга.

Что нужно сделать перед написанием объявления

Поймите, кто ваш покупатель, что для него важно и какую проблему решает ваш товар или услуга. Ответы определяют всё: заголовок, текст, фото и даже манеру общения в чате.

Например, вы продаёте велосипед. Его может искать молодой человек для трюков в экстрим-парке, курьер-доставщик Яндекс Еды, пенсионер для поездки на рыбалку.

У всех разные запросы и приоритеты: одному важны технические характеристики и скорость, другому — комфорт и надёжность, третьему — только цена. Без понимания разницы вы напишете общее объявление, которое не зацепит никого.

Узнать свою аудиторию можно разными способами:

Изучить топовые объявления конкурентов — посмотрите, как они оформляют заголовки, фото и описания. Проанализировать уже опубликованные объявления — в разделе «Статистика» видно, кто их смотрит: пол, возраст, география. Подключить Авито Pro — в «Аналитике спроса» видны популярные модели и категории в вашем городе. Зайти на Яндекс Вордстат — сервис покажет дополнительные запросы и сезонность интереса. Просмотреть отзывы и тематические форумы — там покупатели сами говорят о том, что им важно.

Полученные данные лучше собрать в одном документе, разбив по параметрам.

Если продажи на Авито становятся регулярными, выводите бизнес в легальное поле. С Точка Банком процесс открытия ИП и ООО прошли уже более 450 000 предпринимателей.

Как подобрать ключевые слова для заголовка и описания

Ключевые слова — это фразы, которые покупатели забивают в Авито и Яндекс при поиске. Когда такие формулировки есть в заголовке и описании — алгоритмы поднимут объявление выше в выдаче.

Шаг 1. Откройте Яндекс Вордстат. Введите, что продаёте. Например, «планшет Samsung».

Шаг 2. Укажите свой регион. Если продаёте только в своём городе, укажите его в настройках — и увидите, сколько раз в месяц этот товар ищут именно там.

Информация из Яндекс Вордстат по запросу «планшет Samsung» в городе Екатеринбурге

Шаг 3. Изучите список запросов. Вордстат показывает частотность каждой фразы. Выберите 2–3 самых популярных запроса, которые точно описывают ваш товар.

Шаг 4. Включите главный запрос в заголовок. Помните: лимит — 50 символов. Пример: «Планшет Samsung Galaxy Tab A9, 64 ГБ, новый».

Шаг 5. Остальные запросы распределите по описанию. Вставляйте их естественно, в контексте предложений. Не перечисляйте ключевые слова через запятую — Авито может расценить это как спам и понизить объявление.

Обязательно загляните в поисковую строку самого Авито. Начните вводить название товара — площадка подскажет популярные варианты запросов. Это бесплатный и быстрый способ найти релевантные фразы. Также удобный способ — воспользоваться генератором для SEO-описания товаров.

Этап 1. Составить заголовок

Заголовок на Авито — это первый контакт с покупателем и главный сигнал для алгоритма. Поэтому так важно включить туда ключевые слова.

Ограничение — 50 символов. Вместо общих фраз «продам», «срочно» сразу указывайте ключевые характеристики: марку, модель, объём памяти, цвет. Так объявление точнее совпадёт с поисковыми запросами и попадёт выше.

Короткие и безликие заголовки не работают — даже платное продвижение их не спасает. Например, заголовок «Серьги» может затеряться среди «Серебряные серьги-гвоздики» и «Золотые серьги с топазами».

Варианты конкретики в объявлениях про серьги

Для объявлений с услугами заголовок можно строить по формуле 4U:

Уникальность (uniqueness). Полезность (usefulness). Конкретность (ultra-specificity). Срочность (urgency).

Укажите то, что выделяет вас среди других, — например особую технику или необычные материалы. Добавьте выгоду для клиента: бесплатный выезд или гарантию. Называйте услугу точно: не «Химчистка», а «Химчистка диванов и ковров на дому». Если работаете быстро, отметьте это: «Замена стекла за час».

Не сокращайте слова точками и не убирайте пробелы — неаккуратные заголовки отпугивают покупателей. Лучше выбрать главное и написать понятно, чем пытаться втиснуть всё и потерять читаемость.

Этап 2. Сделать фото, инфографику и видео

Фото снимайте при естественном свете у окна на нейтральном фоне. Сделайте общий план, крупные детали и честно покажите дефекты, если товар б/у. Живые кадры в интерьере или на человеке помогают покупателю представить вещь у себя.

Технические требования: JPG или PNG, до 25 МБ, соотношение 4:3.

Первый кадр решает — он виден в поиске и от него зависит, откроют объявление или нет. Загружайте до 10 фото и избегайте стоков, водяных знаков и логотипов других площадок.

Инфографика — это фото с текстом, иконками и плашками. Её задача — донести ключевые характеристики. Выберите 3–5 главных сообщений, и на одной картинке разместите не больше 5–7 слов.

Важно оформить изображения в едином стиле с контрастными шрифтами от 36 пикселей. Для создания подойдут Canva, Figma или Photoshop. Ключевая информация должна быть в центре кадра.

Видео снимайте вертикальное, до 60 секунд. Для товаров покажите распаковку или обзор, для услуг — процесс работы или результат до/после. Добавьте субтитры с преимуществами и призыв в конце. Формат — MP4, до 500 МБ.

Посмотрите карточки конкурентов — что именно цепляет вас самих. Регулярно тестируйте разные варианты и обновляйте контент, чтобы объявление оставалось живым.

Этап 3. Составить подробное описание

Первые 200 символов — это то, что видно в поиске, поэтому сразу указывайте главное: товар или услугу, бренд, модель, состояние и ваше преимущество.

В основной части раскройте характеристики, комплектацию, расскажите о дефектах, если есть. Добавьте причину продажи и условия сделки: самовывоз или доставка, район, торг. Завершите призывом — «Пишите в чат» или «Звоните».

Разбивайте текст на абзацы, используйте списки. Ключевые слова вписывайте естественно, без переспама. Оптимальный объём — 1 000–1 500 знаков. Ссылок не надо — их блокируют.

Пример универсального описания в объявлении Авито

Конструктор описания: пошаговый шаблон

В качестве шаблона подойдёт схема, где блоки можно менять местами, но лид-абзац всегда идёт первым.

Лид-абзац. Повторите суть заголовка и добавьте главную выгоду. Пример: «Угловой диван-еврокнижка, 240 см, бежевый. Идеально для гостиной. Доставка по Москве — бесплатно».

О продавце. Коротко: кто вы, опыт, сколько клиентов, — это повышает доверие.

УТП. Что даёте сверх товара: скидка, бонус, подарок. Пример: «При заказе дивана до конца месяца — подушки в подарок».

Характеристики. Перечислите важные параметры: размеры, материалы, цвет, комплектацию. Используйте списки.

Выгоды на языке покупателя. Не «пенополиуретан», а «не проминается даже через 5 лет».

Условия оплаты и доставки. Способы оплаты, сроки, стоимость, самовывоз.

Призыв к действию. Скажите, что делать: «Напишите в чат — пришлю дополнительные фото».

Пример описания для бытовой техники

«Робот-пылесос Xiaomi Roborock S7, новый, в заводской упаковке. Убирает до 150 м² за один заряд.

Магазин «ТехноДом», работаем с 2019 года, рейтинг 4.9.

При покупке на этой неделе — сменные щётки в подарок (экономия 1 200 ₽).

Характеристики: мощность всасывания 2 500 Па — справляется с шерстью и мелким мусором. Время работы до 180 минут — хватит на трёхкомнатную квартиру; влажная уборка и управление через приложение.

Оплата: наличные, перевод, безнал. Доставка по Москве бесплатно, в регионы — СДЭК.

Напишите в чат — пришлю видео распаковки и отвечу за 15 минут».

Пример описания для сдачи квартиры

«Однокомнатная квартира, 38 м², ул. Ленина, 15, 5 этаж/9. Свежий ремонт 2023 года, вся мебель и бытовая техника: стиральная машина, холодильник, микроволновка, Wi-Fi.

До метро «Академическая» — 7 минут пешком. Рядом «Пятёрочка», аптека, детский сад.

Сдаю на длительный срок. Оплата: 35 000 ₽/мес. + коммунальные (≈ 4 500 ₽). Залог — 35 000 ₽, возвращается при выезде.

Без животных и курения в квартире. Документы для договора — паспорт.

Напишите в чат — пришлю видеообзор квартиры и договор для ознакомления».

Пример описания для продажи автомобиля

«Kia Rio, 2020 г., 1.6 AT, пробег 45 000 км, один владелец. Куплен у официального дилера, все ТО по регламенту (есть сервисная книжка).

Комплектация Prestige: подогрев сидений, камера заднего вида, мультимедиа с Apple CarPlay, круиз-контроль.

Состояние: без ДТП, кузов без подкрасов (проверка толщиномером при встрече). Зимняя резина на дисках в подарок.

Цена: 1 150 000 ₽, торг при осмотре. Возможен обмен с вашей доплатой».

Как правильно выставить цену

Слишком высокая цена отпугнёт покупателей, слишком низкая вызовет подозрения. Задача — найти баланс.

Проанализируйте рынок. Посмотрите 10–20 похожих объявлений в вашем регионе. Учитывайте состояние товара, комплектацию, бренд и сезонность. Затем посчитайте свои затраты: себестоимость, доставку, упаковку, комиссии — это нижняя граница.

Определите цель. Нужно быстрее продать — ставьте чуть ниже рынка. Нужна прибыль — обоснуйте цену в описании: гарантия, бонусы, уникальные характеристики.

СОВЕТ Указывайте конкретную сумму и объясняйте, что в неё входит: доставка, монтаж, гарантия. Работают психологические приёмы: 4 990 ₽ вместо 5 000 ₽ или скидка с объяснением причины.

Не занижайте цену сильно — это подозрительно, но и не завышайте без обоснования. Ещё важный момент — частая смена цены может снизить показы.



После публикации следите за статистикой: много просмотров и мало звонков — возможно, цена завышена.

Платные услуги Авито для повышения видимости

Услуга Как работает Когда использовать Выделить Делает объявление ярче на фоне других, позицию в выдаче не меняет Только если объявление уже в топе по релевантности XL-объявление Добавляет к карточке дополнительные фото, кнопку «телефон» и расширенное описание Там, где выбирают глазами: мебель, авто, техника Значки До трёх значков с преимуществами товара. Подключается только вместе с XL Авто, недвижимость, услуги, вакансии — набор значков зависит от категории Увеличение просмотров до N раз Меняет технические характеристики объявления, чтобы поднять его при ранжировании. Коэффициент выбираете сами При хорошем рейтинге продавца и качественном объявлении Продвижение Повышает релевантность поисковым запросам Когда нужен управляемый бюджет, а не фиксированный множитель Рассылка предложений Отправляет индивидуальные предложения покупателям в чат. Одному покупателю по объявлению — один раз Когда есть чем зацепить: скидка, бонус Пакет продвижения Комплекс услуг с общей ценой Когда нужно всё и сразу, то пакетное предложение может выйти дешевле

Набор услуг может меняться, актуальные вы можете посмотреть на сайте Авито.

Пример платного продвижения: XL-объявление

Аналитика и оптимизация после публикации

В Авито Pro, в разделах «Аналитика» и «Статистика», смотрите ключевые метрики: показы, просмотры, контакты и конверсию.

Много показов и мало просмотров — проблема в заголовке или главном фото. Много просмотров и мало контактов — слабое описание или цена.

По этим данным вносите правки. Можно добавить в заголовок ключевой запрос, загрузить 5–10 качественных фото и видео, структурировать описание, поменять цену.

Пример. Вы продаёте велосипед: 500 показов, 30 просмотров — объявление видят, но не кликают. Меняете заголовок «Велосипед» на «Велосипед Forward, 28 дюймов, 21 скорость — отличное состояние». Через два дня просмотров уже 80. Если контактов всё равно нет, проверяйте описание и цену.

Тестируйте по одной правке за раз, чтобы понять, что сработало. Обновляйте не чаще раза в 7–10 дней. Платное продвижение запускайте только после оптимизации — слабое объявление оно не исправит.

Типичные ошибки продавцов на Авито