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Как написать продающее объявление на Авито

Ежедневно на Авито публикуют сотни тысяч объявлений — и большая часть из них остаётся без внимания. И это не товар никому не нужен, а его неправильно подали: слабый заголовок, невнятные фото, пустое описание.


В статье — пошаговый алгоритм, как собрать объявление, которое заметят и на которое откликнутся. С готовыми примерами, шаблонами и чек-листом, который пригодится и частным продавцам, и предпринимателям.

24.08.2026
124
124

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Авторы

Коротко
— Объявление продаёт, когда вы понимаете своего покупателя: кто он, что ему важно и какую проблему решает ваш товар или услуга.
— Заголовок и фото привлекают внимание, а описание закрывает все вопросы, чтобы покупатель написал сразу.
— Платные услуги усиливают, но не исправляют слабую карточку. Сначала оптимизируйте объявление и только потом подключайте продвижение.

Что нужно сделать перед написанием объявления

Поймите, кто ваш покупатель, что для него важно и какую проблему решает ваш товар или услуга. Ответы определяют всё: заголовок, текст, фото и даже манеру общения в чате. 

Например, вы продаёте велосипед. Его может искать молодой человек для трюков в экстрим-парке, курьер-доставщик Яндекс Еды, пенсионер для поездки на рыбалку. 

У всех разные запросы и приоритеты: одному важны технические характеристики и скорость, другому — комфорт и надёжность, третьему — только цена. Без понимания разницы вы напишете общее объявление, которое не зацепит никого.

Узнать свою аудиторию можно разными способами: 

  1. Изучить топовые объявления конкурентов — посмотрите, как они оформляют заголовки, фото и описания.
  2. Проанализировать уже опубликованные объявления — в разделе «Статистика» видно, кто их смотрит: пол, возраст, география.
  3. Подключить Авито Pro — в «Аналитике спроса» видны популярные модели и категории в вашем городе.
  4. Зайти на Яндекс Вордстат — сервис покажет дополнительные запросы и сезонность интереса.
  5. Просмотреть отзывы и тематические форумы — там покупатели сами говорят о том, что им важно.

Полученные данные лучше собрать в одном документе, разбив по параметрам.

Аналитика спроса на Авито: как выбрать нишу, оценить конкуренцию и подобрать поисковые запросы

Если продажи на Авито становятся регулярными, выводите бизнес в легальное поле. С Точка Банком процесс открытия ИП и ООО прошли уже более 450 000 предпринимателей.

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Как подобрать ключевые слова для заголовка и описания

Ключевые слова — это фразы, которые покупатели забивают в Авито и Яндекс при поиске. Когда такие формулировки есть в заголовке и описании — алгоритмы поднимут объявление выше в выдаче. 

Шаг 1. Откройте Яндекс Вордстат. Введите, что продаёте. Например, «планшет Samsung». 

Шаг 2. Укажите свой регион. Если продаёте только в своём городе, укажите его в настройках — и увидите, сколько раз в месяц этот товар ищут именно там.

Информация из Яндекс Вордстат по запросу «планшет Samsung» в городе Екатеринбурге 

Шаг 3. Изучите список запросов. Вордстат показывает частотность каждой фразы. Выберите 2–3 самых популярных запроса, которые точно описывают ваш товар.

Шаг 4. Включите главный запрос в заголовок. Помните: лимит — 50 символов. Пример: «Планшет Samsung Galaxy Tab A9, 64 ГБ, новый».

Шаг 5. Остальные запросы распределите по описанию. Вставляйте их естественно, в контексте предложений. Не перечисляйте ключевые слова через запятую — Авито может расценить это как спам и понизить объявление.

Обязательно загляните в поисковую строку самого Авито. Начните вводить название товара — площадка подскажет популярные варианты запросов. Это бесплатный и быстрый способ найти релевантные фразы. Также удобный способ — воспользоваться генератором для SEO-описания товаров.

Этап 1. Составить заголовок

Заголовок на Авито — это первый контакт с покупателем и главный сигнал для алгоритма. Поэтому так важно включить туда ключевые слова.

Ограничение — 50 символов. Вместо общих фраз «продам», «срочно» сразу указывайте ключевые характеристики: марку, модель, объём памяти, цвет. Так объявление точнее совпадёт с поисковыми запросами и попадёт выше.

Короткие и безликие заголовки не работают — даже платное продвижение их не спасает. Например, заголовок «Серьги» может затеряться среди «Серебряные серьги-гвоздики» и «Золотые серьги с топазами».

Варианты конкретики в объявлениях про серьги

Для объявлений с услугами заголовок можно строить по формуле 4U: 

  1. Уникальность (uniqueness).
  2. Полезность (usefulness).
  3. Конкретность (ultra-specificity).
  4. Срочность (urgency). 

Укажите то, что выделяет вас среди других, — например особую технику или необычные материалы. Добавьте выгоду для клиента: бесплатный выезд или гарантию. Называйте услугу точно: не «Химчистка», а «Химчистка диванов и ковров на дому». Если работаете быстро, отметьте это: «Замена стекла за час».

Не сокращайте слова точками и не убирайте пробелы — неаккуратные заголовки отпугивают покупателей. Лучше выбрать главное и написать понятно, чем пытаться втиснуть всё и потерять читаемость.

Этап 2. Сделать фото, инфографику и видео

Фото снимайте при естественном свете у окна на нейтральном фоне. Сделайте общий план, крупные детали и честно покажите дефекты, если товар б/у. Живые кадры в интерьере или на человеке помогают покупателю представить вещь у себя. 

Технические требования: JPG или PNG, до 25 МБ, соотношение 4:3. 

Первый кадр решает — он виден в поиске и от него зависит, откроют объявление или нет. Загружайте до 10 фото и избегайте стоков, водяных знаков и логотипов других площадок.

Инфографика — это фото с текстом, иконками и плашками. Её задача — донести ключевые характеристики. Выберите 3–5 главных сообщений, и на одной картинке разместите не больше 5–7 слов. 

Важно оформить изображения в едином стиле с контрастными шрифтами от 36 пикселей. Для создания подойдут Canva, Figma или Photoshop. Ключевая информация должна быть в центре кадра.

Видео снимайте вертикальное, до 60 секунд. Для товаров покажите распаковку или обзор, для услуг — процесс работы или результат до/после. Добавьте субтитры с преимуществами и призыв в конце. Формат — MP4, до 500 МБ.

Посмотрите карточки конкурентов — что именно цепляет вас самих. Регулярно тестируйте разные варианты и обновляйте контент, чтобы объявление оставалось живым.

Как сделать инфографику для маркетплейсов

Как создать инфографику для Ozon: размеры, требования, советы

Этап 3. Составить подробное описание

Первые 200 символов — это то, что видно в поиске, поэтому сразу указывайте главное: товар или услугу, бренд, модель, состояние и ваше преимущество.

В основной части раскройте характеристики, комплектацию, расскажите о дефектах, если есть. Добавьте причину продажи и условия сделки: самовывоз или доставка, район, торг. Завершите призывом — «Пишите в чат» или «Звоните».

Разбивайте текст на абзацы, используйте списки. Ключевые слова вписывайте естественно, без переспама. Оптимальный объём — 1 000–1 500 знаков. Ссылок не надо — их блокируют.

Пример универсального описания в объявлении Авито

Конструктор описания: пошаговый шаблон

В качестве шаблона подойдёт схема, где блоки можно менять местами, но лид-абзац всегда идёт первым.

Лид-абзац. Повторите суть заголовка и добавьте главную выгоду. Пример: «Угловой диван-еврокнижка, 240 см, бежевый. Идеально для гостиной. Доставка по Москве — бесплатно».

О продавце. Коротко: кто вы, опыт, сколько клиентов, — это повышает доверие.

УТП. Что даёте сверх товара: скидка, бонус, подарок. Пример: «При заказе дивана до конца месяца — подушки в подарок».

Характеристики. Перечислите важные параметры: размеры, материалы, цвет, комплектацию. Используйте списки.

Выгоды на языке покупателя. Не «пенополиуретан», а «не проминается даже через 5 лет».

Условия оплаты и доставки. Способы оплаты, сроки, стоимость, самовывоз.

Призыв к действию. Скажите, что делать: «Напишите в чат — пришлю дополнительные фото».

Проверим вашу страницу на Авито
Проанализируем профиль по 13 параметрам, важным для пользователей и алгоритмов площадки. Подскажем, как его улучшить, чтобы подняться в выдаче и продавать больше.

Пример описания для бытовой техники

«Робот-пылесос Xiaomi Roborock S7, новый, в заводской упаковке. Убирает до 150 м² за один заряд.

Магазин «ТехноДом», работаем с 2019 года, рейтинг 4.9.

При покупке на этой неделе — сменные щётки в подарок (экономия 1 200 ₽).

Характеристики: мощность всасывания 2 500 Па — справляется с шерстью и мелким мусором. Время работы до 180 минут — хватит на трёхкомнатную квартиру; влажная уборка и управление через приложение.

Оплата: наличные, перевод, безнал. Доставка по Москве бесплатно, в регионы — СДЭК.

Напишите в чат — пришлю видео распаковки и отвечу за 15 минут».

Пример описания для сдачи квартиры

«Однокомнатная квартира, 38 м², ул. Ленина, 15, 5 этаж/9. Свежий ремонт 2023 года, вся мебель и бытовая техника: стиральная машина, холодильник, микроволновка, Wi-Fi.

До метро «Академическая» — 7 минут пешком. Рядом «Пятёрочка», аптека, детский сад.

Сдаю на длительный срок. Оплата: 35 000 ₽/мес. + коммунальные (≈ 4 500 ₽). Залог — 35 000 ₽, возвращается при выезде.

Без животных и курения в квартире. Документы для договора — паспорт.

Напишите в чат — пришлю видеообзор квартиры и договор для ознакомления».

Пример описания для продажи автомобиля

«Kia Rio, 2020 г., 1.6 AT, пробег 45 000 км, один владелец. Куплен у официального дилера, все ТО по регламенту (есть сервисная книжка).

Комплектация Prestige: подогрев сидений, камера заднего вида, мультимедиа с Apple CarPlay, круиз-контроль.

Состояние: без ДТП, кузов без подкрасов (проверка толщиномером при встрече). Зимняя резина на дисках в подарок.

Цена: 1 150 000 ₽, торг при осмотре. Возможен обмен с вашей доплатой».

Как правильно выставить цену

Слишком высокая цена отпугнёт покупателей, слишком низкая вызовет подозрения. Задача — найти баланс.

Проанализируйте рынок. Посмотрите 10–20 похожих объявлений в вашем регионе. Учитывайте состояние товара, комплектацию, бренд и сезонность. Затем посчитайте свои затраты: себестоимость, доставку, упаковку, комиссии — это нижняя граница.

Определите цель. Нужно быстрее продать — ставьте чуть ниже рынка. Нужна прибыль — обоснуйте цену в описании: гарантия, бонусы, уникальные характеристики.

СОВЕТ
Указывайте конкретную сумму и объясняйте, что в неё входит: доставка, монтаж, гарантия. Работают психологические приёмы: 4 990 ₽ вместо 5 000 ₽ или скидка с объяснением причины.

Не занижайте цену сильно — это подозрительно, но и не завышайте без обоснования. Ещё важный момент — частая смена цены может снизить показы.

После публикации следите за статистикой: много просмотров и мало звонков — возможно, цена завышена. 

Как установить и поменять цену в карточке товара на Wildberries

Платные услуги Авито для повышения видимости

УслугаКак работаетКогда использовать
ВыделитьДелает объявление ярче на фоне других, позицию в выдаче не меняетТолько если объявление уже в топе по релевантности
XL-объявлениеДобавляет к карточке дополнительные фото, кнопку «телефон» и расширенное описаниеТам, где выбирают глазами: мебель, авто, техника
ЗначкиДо трёх значков с преимуществами товара. Подключается только вместе с XLАвто, недвижимость, услуги, вакансии — набор значков зависит от категории
Увеличение просмотров до N разМеняет технические характеристики объявления, чтобы поднять его при ранжировании. Коэффициент выбираете самиПри хорошем рейтинге продавца и качественном объявлении
ПродвижениеПовышает релевантность поисковым запросамКогда нужен управляемый бюджет, а не фиксированный множитель
Рассылка предложенийОтправляет индивидуальные предложения покупателям в чат. Одному покупателю по объявлению — один разКогда есть чем зацепить: скидка, бонус
Пакет продвиженияКомплекс услуг с общей ценойКогда нужно всё и сразу, то пакетное предложение может выйти дешевле

Набор услуг может меняться, актуальные вы можете посмотреть на сайте Авито.

Пример платного продвижения: XL-объявление

Аналитика и оптимизация после публикации

В Авито Pro, в разделах «Аналитика» и «Статистика», смотрите ключевые метрики: показы, просмотры, контакты и конверсию.

Много показов и мало просмотров — проблема в заголовке или главном фото. Много просмотров и мало контактов — слабое описание или цена.

По этим данным вносите правки. Можно добавить в заголовок ключевой запрос, загрузить 5–10 качественных фото и видео, структурировать описание, поменять цену. 

Пример. Вы продаёте велосипед: 500 показов, 30 просмотров — объявление видят, но не кликают. Меняете заголовок «Велосипед» на «Велосипед Forward, 28 дюймов, 21 скорость — отличное состояние». Через два дня просмотров уже 80. Если контактов всё равно нет, проверяйте описание и цену.

Тестируйте по одной правке за раз, чтобы понять, что сработало. Обновляйте не чаще раза в 7–10 дней. Платное продвижение запускайте только после оптимизации — слабое объявление оно не исправит. 

Типичные ошибки продавцов на Авито

  1. Неверная категория. «Одежда» вместо «Верхняя одежда» — и покупатель с фильтром по сезону вас не найдёт.
  2. Пустые характеристики. Без бренда, размера, цвета объявление не попадёт в поиск по этим фильтрам.
  3. Общий заголовок. Не «Телефон», а «Samsung Galaxy S24, 256 ГБ, в отличном состоянии».
  4. Слабые фото. Тёмные, размытые, с бликами. Нужны разные ракурсы и крупные планы дефектов. Чужие и стоковые фото — нарушение правил Авито.
  5. Скудное описание. Нет ответов про состояние, комплектацию, дефекты, доставку. Кроме того, сплошной текст без абзацев не читают. 
  6. Нерелевантные ключевые слова. Сбивают алгоритмы, объявление показывают не тем людям.
  7. Нет призыва к действию. В конце описания можно добавить фразы: «Отвечаю в чате» или «Звоните с 9 до 21».
  8. Дублирование объявлений. Публикация одного товара с разных аккаунтов или повторная публикация одинакового объявления на одном аккаунте — обход ограничений, за который тоже могут наказать.

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