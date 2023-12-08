Как открыть бизнес по продаже живых ёлок с нуля

Точка Банк расскажет, как начать бизнес по продаже живых ёлок так, чтобы не потерять деньги и не нарушить закон. Нюансами продажи ёлок перед зимними праздниками с нами поделился Михаил Тепляков, основатель магазина elkielki.ru в Екатеринбурге.

Коротко Бизнес на ёлках можно запустить в короткий срок: оформляете ИП, договариваетесь с администрацией о точке продаж и ищете поставщика со всеми сертификатами и разрешениями. Порог входа низкий, товар продаётся за декабрь. Прибыль зависит от трёх вещей: проходимости места, надёжности поставщика и грамотных финансовых расчётов.

Актуальность бизнес-идеи

Спрос на живые ёлки остаётся стабильным, несмотря на популярность искусственных: покупатели ценят аромат хвои и новогоднюю атмосферу. Пик продаж приходится на середину декабря, а весь товар обычно реализуется за 3–4 недели.

Главное преимущество такого бизнеса — низкий порог входа и быстрый оборот капитала: для торговли не нужна аренда помещений, достаточно точки у дороги. Дополнительный доход дают доставка и продажа ёлок в горшках. Основной минус — сезонность: около 90% прибыли приходится на декабрь.

Разрешения и документы

Прежде чем выставить первую ёлку на продажу, нужно зарегистрировать бизнес и получить необходимые разрешения.

Регистрация бизнеса

Законно заниматься ёлочным бизнесом без официальной регистрации не получится. Чтобы начать торговлю, нужно или оформить юридическое лицо, или получить статус индивидуального предпринимателя.

Вариант с ИП проще и выгоднее. Вам не нужно формировать уставный капитал, а налоговые режимы для предпринимателей обычно более выгодные. Размер пошлины при самостоятельной регистрации через налоговую — всего 800 ₽. Причём есть способ зарегистрироваться бесплатно.

Список документов для регистрации ИП

Подготовьте комплект документов:

При регистрации ИП необходимо указать коды ОКВЭД: один будет основным, остальные — дополнительными. Для бизнеса по продаже ёлок подойдут такие коды:

47.89 — Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами.

47.99 — Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

47.76 — Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах.

47.65 — Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах.

53.20.3 — Деятельность курьерская.

52.10 — Деятельность по складированию и хранению.

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Разрешение на торговлю и другие документы

Среди обязательных документов перед стартом новогоднего бизнеса у вас должны быть:

Товарно-транспортная накладная (ТТН) . Обеспечивает правильное оформление и отслеживание перемещения товаров. . Обеспечивает правильное оформление и отслеживание перемещения товаров. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные станут обязательными.

Карантинный сертификат . Гарантирует, что продаваемые ёлки соответствуют установленным стандартам безопасности и качества.

Фитосанитарный сертификат . Требуется при экспорте ёлок за пределы России.

Разрешение на торговлю. Для продажи деревьев в произвольных местах необходимо обращаться к городской администрации.

Выбор места продажи

Выбор места продажи срезанных ёлок играет важную роль в успехе бизнеса. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при выборе локации:

Проходимость и популярность. Выбирайте место в густонаселённых спальных районах. Рассмотрите торговые центры и площади, рынки, места у остановок и метро, и другие, где покупатели традиционно выбирают ёлки. Лёгкий доступ. Близость к общественному транспорту, парковкам и пешеходным зонам может сделать вашу ярмарку ёлок перед Новым годом более привлекательной для покупателей. Видимость и реклама. Не стоит размещаться во дворах и на тупиковых улицах — вас должно быть хорошо видно со всех четырёх сторон. Повесьте яркую вывеску с подсветкой, раздавайте флаеры. Конкуренция и уникальность. Проанализируйте конкурентов в выбранной локации. Что уникальное вы можете продавать клиентам, чего нет у них? Например, в стоимость ваших ёлок может входить пластиковая подставка. Безопасность и хранение. Если вы храните ёлки на открытом воздухе, нужно будет нанять охранника, чтобы он следил за товаром ночью. Деревья можно отвозить на склад, однако там они могут испортиться из-за тепла. Оптимальный вариант для хранения — закрытая охраняемая парковка. Интернет-продажи. Рассмотрите возможность создания сайта или аккаунта в социальных сетях для продажи ёлок. Услуга доставки деревьев на дом и их установки поможет продать больше.

Как выбрать поставщика и ёлки

Надёжный поставщик — залог качественного товара. Исследуйте рынок живых ёлок, обращайте внимание на качество товара, условия поставки и цены. Установите долгосрочные отношения с поставщиком — так в следующем сезоне вы получите деревья с надлежащими разрешениями одним из первых.

Чтобы найти надёжного поставщика российских ёлок и сосен, мы объездили Пермский край, Башкирию и Челябинскую область. С зарубежными поставками всё сложнее, особенно сейчас: сначала закупали через посредников в Москве, а позже вышли напрямую на фермеров из Дании и Бельгии. Михаил Тепляков основатель магазина elkielki.ru

На что обращать внимание при выборе поставщика

Репутация. Что о поставщике говорят другие клиенты? Изучите сайты с отзывами и комментарии в социальных сетях.

Сертификаты и разрешения. Убедитесь, что у него есть разрешительные документы. Это гарантирует законность вырубки деревьев и их соответствие стандартам.

Что это могут быть за документы:

Добровольный сертификат. Так поставщик подтверждает соответствие нормам безопасности и качества.

Сертификат ИСО. Документ подтвердит, что ёлки на Новый год выращиваются по стандартам ГОСТ.

Порубочный билет (также может называться порубочным ордером или лесорубочным билетом — название зависит от субъекта РФ). Это разрешение на вырубку деревьев, которое подтверждает их законное происхождение.

Качество товара. Запросите фото или спросите разрешения посетить плантацию поставщика для оценки качества ёлок. Удостоверьтесь, что они здоровые, с целыми ветвями и стволами без повреждений.

Условия поставки. Обсудите минимальный объём заказа, сроки поставки, стоимость доставки и форму оплаты.

Экологичность. Уточните, как поставщик выращивает или где покупает деревья. Продумайте, куда сдадите или продадите ёлки в случае, если всю партию перед праздниками реализовать не получится.

Объёмы производства. Убедитесь, что поставщик способен удовлетворить объемы вашего спроса. Определите, насколько крупен и стабилен его бизнес.

Цены. Прозрачно обсудите стоимость партии и возможные скидки. Уточните, включены ли дополнительные расходы, такие как упаковка или доставка.

Система контроля качества. Узнайте, как поставщик контролирует качество своей продукции. Это может включать в себя уход за ёлками, проверки на наличие болезней и вредителей.

Выбор поставщика — важное решение, которое оказывает влияние на качество вашего товара и обслуживания клиентов. Не стесняйтесь задавать много вопросов о качестве и разрешениях. Изучайте будущего поставщика, чтобы удостовериться в его надежности и профессионализме.

Какие деревья закупать

В качестве первой партии можно выбрать один или несколько вариантов из этого списка:

Ель обыкновенная — классическая ель на Новый год, с характерной конической формой и плотной хвоей. Устойчива к холодам, хорошо держит форму, приятно пахнет.

Сосна обыкновенная — длинные иглы и густая крона. Отличается хорошей сохранностью хвои, приятным сосновым запахом.

Пихта Фразера или пихта Нордмана — пушистая тёмно-зелёная хвоя, отлично смотрится на фото. Очень долго сохраняет свежесть и цвет, практически не колючая.

Как рекламировать бизнес

Создание эффективной рекламной кампании — это важный шаг в привлечении клиентов. Воспользуйтесь соцсетями, организуйте акции и специальные предложения.

Например, вы можете продавать наборы, в которых помимо дерева будет подставка, тканевая юбка для её маскировки и жидкость для того, чтобы ёлка стояла дольше.

СОВЕТ Можно запустить таргетированную и контекстную рекламу, если вы будете продавать ёлки перед Новым годом онлайн.

Денежный вопрос: доходы и расходы

Прежде чем погружаться в этот новогодний бизнес, проведите детальный анализ финансов. Рассчитайте все расходы, начиная от закупки ёлок и заканчивая арендой места продажи. Определите конкурентоспособные цены, которые будут выгодны для вас и привлекательны для клиентов.

Еще несколько лет назад закупочные цены были по приятному курсу, транспортировка выходила в 6 000–8 000 €. Теперь мы привозим деревья по‑настоящему «европейские»: в 2023 нам пришлось постоять сразу на трёх границах — в Польше, Эстонии, Латвии. Транспортные расходы увеличились до 30 000 €. Стоимость европейских красавиц также растёт.

Отечественные деревья тоже подорожали. Оптовая стоимость ёлок и сосен перед Новым годом выросла в среднем на 20%. Средняя закупочная цена у местных оптовиков — около 400 ₽ за дерево до 2,5 м, за партию от 100 штук. Если кто‑то захочет привезти ёлки самостоятельно, то транспортные расходы также выросли до 70 000 ₽ за фуру с ёлками (±900 штук).Со всеми расходами мы зарабатываем до 1 000 ₽ с одного российского дерева высотой до 2,5 м. Ёлки выше 2,5 м стоят намного дороже. Градация размеров идет с шагом 50 см. Стоимость — от 800 до 50 000 ₽ за штуку.

Михаил Тепляков основатель магазина elkielki.ru

Отдельно стоит продумать объёмы закупки и возможные риски. Спрос на живые ёлки сильно зависит от погоды, локации точки и сроков старта продаж. В бизнес-плане заложите сценарии с разным уровнем продаж и заранее решите, что будете делать с нереализованным товаром.

Также важно рассчитать точку безубыточности и минимальный объём продаж, при котором бизнес окупится. Это поможет понять, сколько ёлок нужно продать, чтобы покрыть все затраты, и стоит ли выходить на этот рынок в выбранном формате и месте.

Сгенерировать бизнес-план

Другие тонкости торговли ёлками

Торговля ёлками в декабре может быть прибыльным бизнесом, но есть и подводные камни, на которые стоит обратить внимание. Вот несколько основных рисков и способов, как их можно предотвратить: