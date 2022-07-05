Как открыть магазин разливного пива

Магазины разливного пива не теряют популярности: это формат с низким порогом входа, понятным спросом и быстрым запуском. Но чтобы бизнес вышел в плюс, важно правильно выбрать место, продумать ассортимент и соблюсти все требования закона.

Коротко Важно подключиться к ЕГАИС и «Честному ЗНАКУ». Первая система контролирует оборот алкоголя, вторая — маркировку. Также понадобится электронный документооборот: нужно формировать УПД на каждую поставку. Магазин должен быть расположен на расстоянии не менее 100 метров от школ, больниц и других соцобъектов. А у сотрудников должны быть медкнижки. Для старта достаточно бюджета от 600 000 ₽. Прибыль будет расти за счёт наценки на напитки и закуски.

Торговать пивом можно только как ИП или ООО — статус самозанятого не позволяет работать с подакцизными товарами. Если в ассортименте только пиво, достаточно ИП, а для крепкого алкоголя понадобится ООО с лицензией.

Кто может открыть: ИП, ООО, самозанятый

Предприниматели в России выбирают одну из трёх форм регистрации: ИП, ООО или самозанятый. Для владельца магазина разливных напитков самозанятость не подойдёт, потому что в этом статусе нельзя работать с пивом — подакцизным товаром. Так что остаётся выбор между ИП или ООО.

ИП может продавать лёгкий алкоголь: пиво, сидр, медовуху. Владеет бизнесом в одиночку, но имеет право нанимать сотрудников. Штрафы для ИП меньше, чем для ООО, но в случае проблем с кредиторами и поставщиками индивидуальный предприниматель отвечает личным имуществом.

ООО имеет право продавать любой алкоголь, но для этого нужна лицензия. Она стоит 20 000 ₽ для сельских населённых пунктов и 65 000 ₽ для городов. Руководитель ООО может владеть магазином разливных напитков в одиночку или с другими учредителями, а также по ходу работы вводить новых людей в состав участников.

Отчётность в ООО сложнее, чем у ИП, зато ООО обычно отвечает по обязательствам имуществом компании. Правда, в некоторых случаях руководитель может лишиться и личного имущества. Например, если будет доказано, что он заключал заведомо убыточные договоры.

Чаще для магазина разливного пива выбирают статус ИП: крепкие напитки там не продают, а для лёгкого пива его достаточно. Но всё зависит от ситуации — иногда расчёты показывают, что выгоднее открыть компанию вместе с партнёрами.

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Какую систему налогообложения выбрать

Для магазинов разливного пива можно использовать одну из четырёх систем.

1. Общая система налогообложения (ОСНО). Её стоит использовать для крупных магазинов или сетей разливного пива, потому что на ней нет ограничений по доходу и сотрудникам. Но надо быть готовым к объёмной отчётности.

ОСНО автоматически подключают при регистрации ИП и ООО, но её можно поменять на другой режим. Например, перейти на УСН — сразу или в течение 30 дней после регистрации. А если не успеете, то с нового календарного года.

2. Упрощённая система налогообложения (УСН). Для бизнеса на УСН есть несколько ограничений, например по количеству работников: их может быть не больше 130. Но в маленьких магазинах обычно работает 5–10 человек, так что на практике это ограничение редко влияет на владельца пивного магазина.

Лимит по доходам высокий: в 2026 году это 490,5 млн ₽, и пивные магазины обычно до него не доходят. Но важно также учитывать пороги для НДС: по планам в 2026 году — 20 млн ₽, в 2027 году — 15 млн ₽, в 2028 году — 10 млн ₽. Если выручка превысит порог, придётся платить НДС.

3. Патентная система налогообложения (ПСН). Подходит для магазинов с готовым пивом, сидром или медовухой. Лимиты дохода зависят от года: не более 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 и 10 млн ₽ в 2028. Средняя численность сотрудников — не более 15 человек. Ранее обсуждалась отмена патента на стационарную торговлю, но его оставили в силе.

4. Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Этот режим подходит для небольших магазинов, где работает не больше пяти человек, а годовой доход не превышает 60 млн ₽. Посмотреть список субъектов РФ, в которых действует режим, можно на сайте ФНС.

На АУСН не нужно сдавать налоговую отчётность, платить фиксированные взносы ИП и страховые взносы за сотрудников: всё рассчитывается автоматически, а учёт ведётся в личном кабинете налогоплательщика.

На любом режиме налогообложения надо сообщить об открытии магазина в Роспотребнадзор. Сделать это нужно минимум за день до фактического открытия через «Госуслуги» в разделе «Уведомление о начале предпринимательской деятельности».

Как выбрать помещение

К магазину с разливным пивом есть строгие требования. Он должен находиться далеко от школ, спортивных объектов, больниц и некоторых других объектов. Обычно расстояние до них должно быть не меньше 100 метров, но условия в разных регионах могут различаться.

Обращайте внимание на трафик и учитывайте категории прохожих. Если открыть пивной магазин в историческом центре, он вряд ли будет пользоваться популярностью. Зато покупатели могут прийти из многоэтажных домов в спальном районе или офисных центров.

Чем просторнее точка с разливным пивом, тем свободнее будут чувствовать себя покупатели. Для начала работы можно арендовать небольшое помещение: от 20 квадратных метров. При планировании стоит учитывать, что на один сорт пива выделяют 1 квадратный метр, потому что нужно пространство под кегу и холодильник.

У магазина в жилом доме должны быть отдельный вход с улицы, водопровод, канализация и автономная вентиляция. В самом магазине нужны как минимум зал для посетителей, помещение для сотрудников, склад для тары и туалет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ По закону алкоголь можно продавать с 8:00 до 23:00. Но в регионах могут быть более строгие правила. Например, в Санкт-Петербурге алкоголь продают только с 11:00 и до 22:00. Перед открытием точки уточните ограничения в вашем регионе.

Как найти поставщиков

Есть два способа получать регулярные поставки свежего пива.

1. Работа напрямую с производителем. Цены от производителя будут ниже за счёт того, что нет наценки поставщика. Но и ассортимент будет небольшим. Такой вариант подойдёт бизнесу, который только начинает работу и запускает в продажу 5–7 видов пива.

На первый раз стоит заключить контракт на короткий срок, чтобы иметь возможность сменить партнёра.

2. Работа с поставщиком. Стоимость пива у поставщика будет выше, чем у производителя, зато у него более широкий ассортимент, и он работает с несколькими пивоварнями. Некоторые поставщики предоставляют бесплатное оборудование: кеги, пивные краны, холодильники.

Перед тем как начать торговлю, лучше провести небольшую проверку. Загляните в реестр недобросовестных поставщиков, проверьте статус компании и узнайте, есть ли у неё судебные иски. На сайте налоговой можно получить выписку с данными о компании-поставщике.

Перед оформлением закупки запросите документы на продукцию — декларации соответствия. Убедитесь, что ваш поставщик работает с маркированной продукцией и может предоставить все необходимые электронные документы для легальной торговли.

Внимательно изучайте договор и настаивайте, чтобы там были прописаны все важные пункты: о товаре, оборудовании, гарантиях, доставке и ответственности. Если поставщик уверяет, что достаточно обговорить всё на словах, не стоит развивать с ним свой бизнес.

СОВЕТ Смотрите на популярность: если пиво одного производителя есть у нескольких поставщиков, скорее всего, его хорошо покупают.

ЕГАИС и «Честный ЗНАК»

Чтобы легально работать с пивом, предпринимателю нужно использовать сразу две системы — ЕГАИС и «Честный ЗНАК». Правила работы с пивом прописаны в Постановлении Правительства от 30.11.2022 №2173.

ЕГАИС

Обязательно подключитесь к системе ЕГАИС. В ней государство следит за оборотом алкоголя, в том числе и за разливным пивом.

Маркировка в системе «Честный ЗНАК»

Всё пиво должно быть промаркировано кодами «Честный ЗНАК». Исключение — танковое пиво, которое не фасуется в потребительскую или транспортную тару.

Чтобы работать с кегами, нужно зарегистрировать их подключение к оборудованию для розлива в системе «Честный ЗНАК». Кассовые чеки должны содержать код маркировки кеги.

При продаже пива необходимо считывать коды маркировки через ККТ — действует разрешительный порядок. Это значит, что касса должна уметь проверять код перед продажей.

Электронный документооборот

С 2025 года введён поэкземплярный учёт через электронный документооборот (ЭДО):

С 1 марта 2025 года — для пива в кегах.

С 1 сентября 2025 года — для пива в бутылках и банках.

При получении товара от поставщика нужно формировать универсальные передаточные документы (УПД). А также отправлять их на проверку в информационную систему мониторинга (ГИС МТ) через оператора ЭДО.

С 1 декабря 2025 года отгрузка пива покупателю возможна только после получения положительного ответа от системы по проверке УПД.

Каким должен быть ассортимент

Средний чек будет выше, если покупатель сможет приобрести не только пиво, но и закуски. На кассе стоит разместить безалкогольные напитки и мелочи, они тоже принесут прибыль.

В ассортименте могут быть:

Пиво. Обычно в магазинах разливного пива продают от 7 до 20 видов пенного. Количество сортов может быть разным в зависимости от того, насколько масштабно организован бизнес. Копчёная и вяленая рыба. Лучше закупать небольшие партии и следить за тем, чтобы на прилавке всегда был свежий товар. В магазинах с разливным пивом быстро разлетаются вобла, пелядь, сырок, чавыча и корюшка. Закуски к пиву. Сухарики, чипсы, сыр, колбаски, орешки. Закупайте разные виды закусок и отслеживайте самые популярные. В дальнейшем можно будет оставить только их. Безалкогольные напитки. Чистая вода, соки, безалкогольное пиво. Можно закупить разливную газировку: лимонад, тархун, дюшес. Мелочи на кассе. У шоколадок, жвачек, мармелада обычно большой срок годности, поэтому их можно закупить при открытии магазина. Они принесут точке небольшую, но стабильную прибыль.

Как нанимать персонал

Первое время предприниматель, который решил открыть пивной магазин, может поработать сам. Это даст понимание о среднем чеке, запросах покупателей и целевой аудитории. После этого можно нанимать сотрудников.

На практике в точке разливного пива обычно трудятся 2–3 продавца, которые посменно чередуются. Подбором продавцов стоит озаботиться за 1–2 недели до их выхода на работу.

Дальше нужно выполнить шесть основных шагов:

Составить штатное расписание. Подготовить и подписать трудовой договор. Отдельно можно заключить договор о материальной ответственности. Оформить приказ о приёме на работу. Внести данные в трудовую книжку, если есть бумажный вариант документа. Заполнить подраздел 1.1 подраздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» формы ЕФС-1 и направить её в Социальный фонд России. Отправить работника проходить медосмотр и оформлять медицинскую книжку. Убедиться в безопасности условий работы, подготовить документы и инструкции, ознакомить с ними сотрудника под подпись.

После этого продавец может приступать к работе.

Так как сотрудник работает в точке с разливным пивом и продуктами, важно создать для него все санитарно-гигиенические условия: поставить мыло, выдать сухие и влажные салфетки, обязать регулярно мыть руки и следить за чистотой пивной стойки и кассы.

Как продвигать магазин

Перед тем как продвигать магазин разливного пива, стоит прочитать закон о рекламе алкоголя. Он содержит много ограничений для продвижения, например нельзя говорить, что пиво полезно, или обещать, что оно поможет достичь успеха.

Есть несколько безопасных способов продвижения:

Сделайте заметную вывеску. Продумайте бонусную систему: карточку с накопительной скидкой или накоплением бонусов. Проводите акции, например «При покупке двух литров гренки в подарок». Делайте спецпредложения для постоянных клиентов. Предлагайте им продегустировать новые сорта или оценить необычные закуски к пиву. Запоминайте тех, кто часто заходит в магазин, и интересуйтесь их мнением о прошлой покупке. Ведите себя дружелюбно и помогайте подбирать напитки по вкусу.

Если совмещать все эти способы, точка с разливным пивом постепенно получит хорошую репутацию, у вас появятся постоянные покупатели и бизнес будет успешным.

Расходы на старте и бизнес-план

Сумма, которая нужна, чтобы открыть магазин разливного пива, зависит от его размера и концепции. Рассмотрим примерные расходы небольшой точки, в которой продают 7–10 видов пива, рыбу, снеки и безалкогольные напитки.

Аренда помещения — от 50 000 ₽.

Ремонт и декор — от 100 000 ₽.

Пивное оборудование — от 150 000 ₽.

Холодильник — от 40 000 ₽.

Холодильная витрина — от 40 000 ₽.

Расходные материалы — от 5 000 ₽.

Вывеска — от 10 000 ₽.

Продвижение точки — от 10 000 ₽.

Зарплата сотрудников — от 100 000 ₽.

Стартовая закупка продуктов и напитков — от 50 000 ₽.

Онлайн-касса — от 15 000 ₽.

Дополнительные расходы — 60 000 ₽.

Итого: на старте в бизнес надо будет вложить от 630 000 ₽.

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Когда бизнес окупится

Магазин разливного пива обычно работает с высокими наценками: 30–40% на напитки и 60–90% на закуски и снеки. Например, если у производителя сыр стоит 100 ₽, в магазине его продают за 160.