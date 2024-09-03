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Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Модель работы у Lamoda отличается от Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета. Привычных форматов вроде франшизы пунктов выдачи заказов здесь нет, зато есть другие способы войти в экосистему площадки.

02.05.2026
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В статье разберём, почему Lamoda не продаёт франшизу ПВЗ, какие форматы сотрудничества компания предлагает вместо неё и какие альтернативы стоит рассмотреть, если вы хотите открыть именно пункт выдачи.

Коротко
— Открыть ПВЗ Lamoda по франшизе нельзя — компания управляет точками сама.
— Сотрудничать с Lamoda можно тремя способами: стать подрядчиком, продавать товары как селлер или сдать помещение в аренду под ПВЗ.
— Если нужна именно франшиза ПВЗ, стоит рассмотреть другие варианты: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет или CDEK.

Почему нельзя открыть ПВЗ Lamoda

Lamoda принципиально не продаёт франшизу на пункты выдачи заказов. В отличие от Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, которые активно привлекают предпринимателей к открытию ПВЗ, Lamoda развивает собственную сеть и управляет точками напрямую.

Такой подход связан с тем, что компания делает ставку на контроль качества сервиса: примерка и возврат — критически важные этапы, и работать с покупателями Lamoda предпочитает без посредников. Поэтому пункты выдачи принадлежат компании и обслуживаются её сотрудниками.

Но это не значит, что с Lamoda нельзя работать. Есть три формата сотрудничества: стать подрядчиком, стать продавцом или сдать своё помещение в аренду под ПВЗ.

Стать подрядчиком Lamoda

Такой формат подойдёт компаниям и ИП, которые оказывают профильные услуги. Lamoda регулярно привлекает подрядчиков по широкому кругу задач.

По каким направлениям Lamoda ищет подрядчиков:

  • Строительство и ремонт — строительно-монтажные работы на складах и в других помещениях компании.
  • Клининг — уборка складских комплексов.
  • Хозяйственное обеспечение — поставка расходных материалов: диспенсеров, мыла, бумаги.
  • IT и телекоммуникации — интернет в точках присутствия, сетевое оборудование, ПО, разработка.
  • Охрана труда — поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ), аптечек.
  • Маркетинг — брендированная атрибутика, реклама, маркетинговый анализ.
  • Консалтинг — юридические, финансовые, страховые услуги.
  • Обслуживание оборудования — ремонт погрузочной техники, инженерных систем. 

Чтобы подобрать подходящий вариант, следите за тендерами. Информацию о закупках публикуют на сайте Lamoda, а также на электронных торговых площадках.

Принять участие в открытых торгах может любая компания или ИП с квалификацией в профильной сфере и опытом аналогичных работ. Для заявки заполните форму на сайте, добавив коммерческое предложение, презентацию или портфолио.

Закупки Lamoda проходят почти ежемесячно, и шанс найти свой тендер есть у подрядчиков из самых разных сфер. Остаётся только одно условие — иметь оформленный бизнес. Для участия в тендерах подойдёт ИП или ООО с подходящими кодами ОКВЭД.

Стать продавцом на Lamoda

Если у вас собственный бренд одежды, обуви, аксессуаров, косметики или товаров для дома, вы можете продавать на Lamoda как селлер. Площадка работает только с производителями и официальными правообладателями товарных знаков.

Как создать свой бренд одежды

Как зарегистрировать товарный знак

Требования к селлеру на Lamoda

Рассмотрим основные требования в таблице.

ПараметрТребование
СтатусКомпания или ИП. Самозанятость не подойдёт
АссортиментОдежда, обувь, аксессуары, товары для красоты, спорта, дома или детские товары
Минимальное количество артикулов (SKU)50 — одежда и обувь, 40 — аксессуары и товары для дома, 20 — спорттовары
Права на брендСвидетельство на товарный знак, лицензионный договор или заявка в Роспатент
Электронный документооборот (ЭДО)Селлеру нужно подключить ЭДО для обмена документами с Lamoda
СертификацияДекларации и сертификаты соответствия на товары либо отказные письма
МаркировкаЭтикетки оформлены в соответствии с законодательством РФ
Собственный сайт или соцсетиПодтверждение, что вы уже продаёте товар

Модели работы

От модели зависит, как будет организована работа с Lamoda, — компания предлагает два формата сотрудничества на выбор:

  • Продавать товар со склада Lamoda (FBO). Компания берёт на себя оформление карточек, поиск покупателей, хранение, доставку и аналитику. Нужно заполнить анкету, заключить договор, загрузить товары в личный кабинет и отправить их на склад.
  • Продавать товары со своего склада (FBS). Продукция одновременно продаётся как в собственном магазине, так и через Lamoda со склада маркетплейса. Главное — настроить интеграцию для отслеживания остатков и вовремя отправлять позиции на склад.

Как начать продажи на Lamoda 

Если у вас ещё нет бизнеса, его надо зарегистрировать. Самый простой вариант — открыть ИП для маркетплейсов. Через Точка Банк это можно сделать бесплатно и с поддержкой экспертов. А дальше нужно действовать пошагово.

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте Lamoda для селлеров.

Шаг 2. Заполните анкету — укажите данные компании, бренды, категории и количество SKU.

Шаг 3. Дождитесь проверки ассортимента и документов. Обычно занимает несколько дней. Если потребуются уточнения, менеджер пришлёт письмо на электронную почту.

Шаг 4. Настройте ЭДО с Lamoda и заключите договор.

Шаг 5. Загрузите товары в личный кабинет.

Шаг 6. Настройте логистику в зависимости от выбранной модели: отгрузите товары на склад Lamoda или настройте передачу заказов из своего магазина.

Что такое кабинет Lamoda Seller и как он работает

ВАЖНО
По сравнению с другими маркетплейсами у Lamoda высокая комиссия — больше 30%, и склад всего один на всю страну. Зато участие в распродажах добровольное, а высокий средний чек и платёжеспособная аудитория компенсируют сборы.

Для работы с Lamoda понадобится расчётный счёт — на него будет поступать выручка и с него удобно платить комиссию. Открыть счёт можно в Точка Банке и подключить к нему Единый кабинет селлера, Онлайн-бухгалтерию, AI-ассистента, а также другие сервисы для бизнеса на маркетплейсах.

Сдать своё помещение в аренду

Если у вас есть помещение, подходящее под требования маркетплейса, его можно сдать в аренду под пункт выдачи заказов Lamoda. Это ещё один способ сотрудничества без открытия собственного ПВЗ — вы просто становитесь арендодателем.

Lamoda предъявляет конкретные условия к помещению.

ПараметрТребование
ПлощадьОт 50 до 120 м²
РасположениеС выходом на улицу или внутри торгового центра
Этаж1-й или 2-й этаж при наличии лифта или эскалатора
ПланировкаЗальная или свободная, без перегородок
ВывескаВозможность разместить баннер на фасаде
РазгрузкаКруглосуточно, семь дней в неделю

Оставить заявку можно на сайте Lamoda в разделе для партнёров. При подаче укажите параметры помещения, добавьте фотографии и контактные данные. Если ваша коммерческая недвижимость подойдёт — с вами свяжутся для обсуждения условий аренды.

Бизнес на аренде: что можно сдавать для заработка

Альтернативные варианты ПВЗ по франшизе у других маркетплейсов

Если ни один формат сотрудничества с Lamoda не подходит, а идея с пунктом выдачи всё ещё кажется привлекательной, присмотритесь к другим площадкам. Онлайн-покупки на пике популярности, и ПВЗ остаются востребованным форматом.

Как открыть пункт выдачи заказов

Сравните условия Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и CDEK — все четыре площадки предлагают типовой формат партнёрства: вы регистрируете бизнес для ПВЗ, арендуете и оборудуете помещение, а маркетплейс берёт на себя бренд, маркетинг, подключение к системе и частичную поддержку в первые месяцы работы.

МаркетплейсСтартовый капиталПроцент от оборота Роялти и взносыМинимальная площадь
WildberriesОколо 500 000 ₽ в среднем по РФЗависит от «цвета зоны» на карте. В центрах крупных городов — свыше 6,28%Нет роялти и паушального взноса.

Обеспечительный платёж до 50 000 ₽ (возвращается при открытии ПВЗ)
— От 30 м² в городах‑миллионниках.

— От 10 м² в населённых пунктах до 5 000 человек. —

Частный дом с любой площадью — только для малых населённых пунктов
Ozon250 000–350 000 ₽ в средних городах. Около 400 000 ₽ в Москве и СПб10% первые три месяца, затем до 6% в зависимости от локации.

На тарифе «Домашний» — 5%
Нет роялти и паушального взноса.

Обеспечительный платёж до 30 000 ₽ (возвращается при соблюдении сроков открытия)
— От 20 м² для «Максимум бренда».

— Тариф «Домашний» не требует строгого минимума по площади
Яндекс МаркетПримерно 200 000–250 000 ₽До 10% за заказ, но максимум — 750 ₽.

По программе «Лёгкий старт» — 2,25% от оборота
Нет роялти, нет паушального взноса— От 25 м².

— Для упрощённой программы в малых городах требования мягче
CDEK (логистический партнёр)Примерно 400 000 ₽ в зависимости от региона и формата точкиВы зарабатываете на разнице между тарифом для клиента и стоимостью доставки
Роялти 10–15% от выручки с 10‑го месяца работы, паушального взноса нетОт 20–30 м², подбирается индивидуально
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Кому какой маркетплейс подойдёт

Wildberries — для опытных предпринимателей, готовых к большим объёмам работы. Это самый насыщенный рынок ПВЗ: пунктов много и конкуренция между ними высокая, но и оборот заказов больше, чем у других площадок.

Ozon — для тех, кто стартует в бизнесе без опыта. Платформа активно поддерживает партнёров: действуют программы гарантированного дохода до нескольких миллионов рублей в зависимости от региона. В пункте можно открыть дополнительный бизнес — упаковку, вендинговый аппарат, Ozon Банк — если это согласовано с маркетплейсом.

Яндекс Маркет — для начинающих, кому важно минимизировать стартовые вложения. Платформа даёт маркетинговую поддержку, включая вывеску и рекламу ПВЗ. Программа «Лёгкий старт» подойдёт для малых городов до 50 000 человек: требования к помещению мягче, но и процент от оборота будет ниже.

CDEK — для тех, кто хочет расширить бизнес-модель и работать не только с заказами маркетплейсов, но и принимать–отправлять товары от компаний и физлиц. Подойдёт предпринимателям с опытом в логистике и продажах B2B-услуг.

Вопросы по теме

Могу ли я сотрудничать с Lamoda как физлицо, без регистрации ИП или ООО?

Сотрудничать в форматах подрядчика, арендодателя помещения под ПВЗ или селлера можно только как ИП или ООО. Для физических лиц можно рассмотреть возможные вакансии на площадке.

Подойдёт ли под ПВЗ Lamoda помещение 45 м²?

Официальные требования — от 50 до 120 м², поэтому вариант 45 м² формально не попадает в диапазон. С помещением меньшей площади можно рассмотреть Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет, где более гибкие требования к площади.

Работает ли формат ПВЗ Lamoda в Казахстане?

Lamoda сотрудничает с продавцами в Казахстане. Платформа предоставляет возможность казахстанским предпринимателям продавать свои товары на территории страны.

Нужна ли онлайн-касса для работы с Lamoda?

Если вы селлер и все продажи идут через Lamoda, своя онлайн-касса не нужна — расчёты проходят через платёжную систему площадки. Касса понадобится, если вы принимаете оплату напрямую: например, продаёте те же товары в собственном магазине или через свой сайт.

Как долго рассматривают заявку на сотрудничество?

Обычно заявку на сотрудничество Lamoda рассматривает в течение нескольких дней. Статус заявки можно отследить в личном кабинете или в письме, которое придёт на электронную почту.

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Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda: условия и пошаговая инструкция — Точка Банк