Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

В статье разберём, почему Lamoda не продаёт франшизу ПВЗ, какие форматы сотрудничества компания предлагает вместо неё и какие альтернативы стоит рассмотреть, если вы хотите открыть именно пункт выдачи.
Почему нельзя открыть ПВЗ Lamoda
Lamoda принципиально не продаёт франшизу на пункты выдачи заказов. В отличие от Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, которые активно привлекают предпринимателей к открытию ПВЗ, Lamoda развивает собственную сеть и управляет точками напрямую.
Такой подход связан с тем, что компания делает ставку на контроль качества сервиса: примерка и возврат — критически важные этапы, и работать с покупателями Lamoda предпочитает без посредников. Поэтому пункты выдачи принадлежат компании и обслуживаются её сотрудниками.
Но это не значит, что с Lamoda нельзя работать. Есть три формата сотрудничества: стать подрядчиком, стать продавцом или сдать своё помещение в аренду под ПВЗ.
Стать подрядчиком Lamoda
Такой формат подойдёт компаниям и ИП, которые оказывают профильные услуги. Lamoda регулярно привлекает подрядчиков по широкому кругу задач.
По каким направлениям Lamoda ищет подрядчиков:
- Строительство и ремонт — строительно-монтажные работы на складах и в других помещениях компании.
- Клининг — уборка складских комплексов.
- Хозяйственное обеспечение — поставка расходных материалов: диспенсеров, мыла, бумаги.
- IT и телекоммуникации — интернет в точках присутствия, сетевое оборудование, ПО, разработка.
- Охрана труда — поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ), аптечек.
- Маркетинг — брендированная атрибутика, реклама, маркетинговый анализ.
- Консалтинг — юридические, финансовые, страховые услуги.
- Обслуживание оборудования — ремонт погрузочной техники, инженерных систем.
Чтобы подобрать подходящий вариант, следите за тендерами. Информацию о закупках публикуют на сайте Lamoda, а также на электронных торговых площадках.
Принять участие в открытых торгах может любая компания или ИП с квалификацией в профильной сфере и опытом аналогичных работ. Для заявки заполните форму на сайте, добавив коммерческое предложение, презентацию или портфолио.
Закупки Lamoda проходят почти ежемесячно, и шанс найти свой тендер есть у подрядчиков из самых разных сфер. Остаётся только одно условие — иметь оформленный бизнес. Для участия в тендерах подойдёт ИП или ООО с подходящими кодами ОКВЭД.
Стать продавцом на Lamoda
Если у вас собственный бренд одежды, обуви, аксессуаров, косметики или товаров для дома, вы можете продавать на Lamoda как селлер. Площадка работает только с производителями и официальными правообладателями товарных знаков.
Требования к селлеру на Lamoda
Рассмотрим основные требования в таблице.
|Параметр
|Требование
|Статус
|Компания или ИП. Самозанятость не подойдёт
|Ассортимент
|Одежда, обувь, аксессуары, товары для красоты, спорта, дома или детские товары
|Минимальное количество артикулов (SKU)
|50 — одежда и обувь, 40 — аксессуары и товары для дома, 20 — спорттовары
|Права на бренд
|Свидетельство на товарный знак, лицензионный договор или заявка в Роспатент
|Электронный документооборот (ЭДО)
|Селлеру нужно подключить ЭДО для обмена документами с Lamoda
|Сертификация
|Декларации и сертификаты соответствия на товары либо отказные письма
|Маркировка
|Этикетки оформлены в соответствии с законодательством РФ
|Собственный сайт или соцсети
|Подтверждение, что вы уже продаёте товар
Модели работы
От модели зависит, как будет организована работа с Lamoda, — компания предлагает два формата сотрудничества на выбор:
- Продавать товар со склада Lamoda (FBO). Компания берёт на себя оформление карточек, поиск покупателей, хранение, доставку и аналитику. Нужно заполнить анкету, заключить договор, загрузить товары в личный кабинет и отправить их на склад.
- Продавать товары со своего склада (FBS). Продукция одновременно продаётся как в собственном магазине, так и через Lamoda со склада маркетплейса. Главное — настроить интеграцию для отслеживания остатков и вовремя отправлять позиции на склад.
Как начать продажи на Lamoda
Если у вас ещё нет бизнеса, его надо зарегистрировать. Самый простой вариант — открыть ИП для маркетплейсов. Через Точка Банк это можно сделать бесплатно и с поддержкой экспертов. А дальше нужно действовать пошагово.
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на сайте Lamoda для селлеров.
Шаг 2. Заполните анкету — укажите данные компании, бренды, категории и количество SKU.
Шаг 3. Дождитесь проверки ассортимента и документов. Обычно занимает несколько дней. Если потребуются уточнения, менеджер пришлёт письмо на электронную почту.
Шаг 4. Настройте ЭДО с Lamoda и заключите договор.
Шаг 5. Загрузите товары в личный кабинет.
Шаг 6. Настройте логистику в зависимости от выбранной модели: отгрузите товары на склад Lamoda или настройте передачу заказов из своего магазина.
Для работы с Lamoda понадобится расчётный счёт — на него будет поступать выручка и с него удобно платить комиссию. Открыть счёт можно в Точка Банке и подключить к нему Единый кабинет селлера, Онлайн-бухгалтерию, AI-ассистента, а также другие сервисы для бизнеса на маркетплейсах.
Сдать своё помещение в аренду
Если у вас есть помещение, подходящее под требования маркетплейса, его можно сдать в аренду под пункт выдачи заказов Lamoda. Это ещё один способ сотрудничества без открытия собственного ПВЗ — вы просто становитесь арендодателем.
Lamoda предъявляет конкретные условия к помещению.
|Параметр
|Требование
|Площадь
|От 50 до 120 м²
|Расположение
|С выходом на улицу или внутри торгового центра
|Этаж
|1-й или 2-й этаж при наличии лифта или эскалатора
|Планировка
|Зальная или свободная, без перегородок
|Вывеска
|Возможность разместить баннер на фасаде
|Разгрузка
|Круглосуточно, семь дней в неделю
Оставить заявку можно на сайте Lamoda в разделе для партнёров. При подаче укажите параметры помещения, добавьте фотографии и контактные данные. Если ваша коммерческая недвижимость подойдёт — с вами свяжутся для обсуждения условий аренды.
Альтернативные варианты ПВЗ по франшизе у других маркетплейсов
Если ни один формат сотрудничества с Lamoda не подходит, а идея с пунктом выдачи всё ещё кажется привлекательной, присмотритесь к другим площадкам. Онлайн-покупки на пике популярности, и ПВЗ остаются востребованным форматом.
Сравните условия Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и CDEK — все четыре площадки предлагают типовой формат партнёрства: вы регистрируете бизнес для ПВЗ, арендуете и оборудуете помещение, а маркетплейс берёт на себя бренд, маркетинг, подключение к системе и частичную поддержку в первые месяцы работы.
|Маркетплейс
|Стартовый капитал
|Процент от оборота
|Роялти и взносы
|Минимальная площадь
|Wildberries
|Около 500 000 ₽ в среднем по РФ
|Зависит от «цвета зоны» на карте. В центрах крупных городов — свыше 6,28%
|Нет роялти и паушального взноса.
Обеспечительный платёж до 50 000 ₽ (возвращается при открытии ПВЗ)
|— От 30 м² в городах‑миллионниках.
— От 10 м² в населённых пунктах до 5 000 человек. —
Частный дом с любой площадью — только для малых населённых пунктов
|Ozon
|250 000–350 000 ₽ в средних городах. Около 400 000 ₽ в Москве и СПб
|10% первые три месяца, затем до 6% в зависимости от локации.
На тарифе «Домашний» — 5%
|Нет роялти и паушального взноса.
Обеспечительный платёж до 30 000 ₽ (возвращается при соблюдении сроков открытия)
|— От 20 м² для «Максимум бренда».
— Тариф «Домашний» не требует строгого минимума по площади
|Яндекс Маркет
|Примерно 200 000–250 000 ₽
|До 10% за заказ, но максимум — 750 ₽.
По программе «Лёгкий старт» — 2,25% от оборота
|Нет роялти, нет паушального взноса
|— От 25 м².
— Для упрощённой программы в малых городах требования мягче
|CDEK (логистический партнёр)
|Примерно 400 000 ₽ в зависимости от региона и формата точки
|Вы зарабатываете на разнице между тарифом для клиента и стоимостью доставки
|Роялти 10–15% от выручки с 10‑го месяца работы, паушального взноса нет
|От 20–30 м², подбирается индивидуально
Кому какой маркетплейс подойдёт
Wildberries — для опытных предпринимателей, готовых к большим объёмам работы. Это самый насыщенный рынок ПВЗ: пунктов много и конкуренция между ними высокая, но и оборот заказов больше, чем у других площадок.
Ozon — для тех, кто стартует в бизнесе без опыта. Платформа активно поддерживает партнёров: действуют программы гарантированного дохода до нескольких миллионов рублей в зависимости от региона. В пункте можно открыть дополнительный бизнес — упаковку, вендинговый аппарат, Ozon Банк — если это согласовано с маркетплейсом.
Яндекс Маркет — для начинающих, кому важно минимизировать стартовые вложения. Платформа даёт маркетинговую поддержку, включая вывеску и рекламу ПВЗ. Программа «Лёгкий старт» подойдёт для малых городов до 50 000 человек: требования к помещению мягче, но и процент от оборота будет ниже.
CDEK — для тех, кто хочет расширить бизнес-модель и работать не только с заказами маркетплейсов, но и принимать–отправлять товары от компаний и физлиц. Подойдёт предпринимателям с опытом в логистике и продажах B2B-услуг.