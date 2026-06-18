Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новый бизнес
  4. Нишевые маркетплейсы–2026: альтернатива крупным площадкам для малого бизнеса
Новый бизнес
Новый бизнес
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Нишевые маркетплейсы–2026: альтернатива крупным площадкам для малого бизнеса

Строить бизнес только на Wildberries и Ozon всё дороже: комиссии до 30–40%, штрафы и жёсткая конкуренция. Разбираем нишевые маркетплейсы, классифайды и собственный сайт — кому и на каких условиях они выгоднее.

18.06.2026
115
115

Бесплатная регистрация бизнеса для селлеров

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для селлеров

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Нишевые маркетплейсы обычно берут меньшую комиссию, чем Wildberries и Ozon, и приводят целевую аудиторию. Для одежды и обуви подойдёт Lamoda, для цветов и подарков — Flowwow, для инструментов — ВсеИнструменты.ру, для товаров для дома и ремонта — Лемана Про и Satom.ru.
Дополнить их можно классифайдами вроде Авито и собственным сайтом. Оптимальная стратегия 2026 года — не выбирать одно, а совмещать разные каналы продаж.

Что такое маркетплейсы и как они работают

Маркетплейс — это онлайн-площадка, где встречаются продавцы и покупатели. Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет — самые известные примеры, но это лишь часть рынка. Рядом с ними работают десятки нишевых площадок, и для многих предпринимателей именно они оказываются выгоднее.

Для бизнеса маркетплейс — это готовая инфраструктура для торговли с нуля: витрина, приём оплаты, логистика, большая аудитория и встроенные маркетинговые решения. Принцип у всех площадок один — дать продавцу инструменты для продаж, а покупателю нужный товар. Процесс обычно выстроен так:

  • Регистрация на маркетплейсе. Сначала оформляете бизнес — без статуса на площадку не пустят. Подойдёт ИП для торговли на маркетплейсе или ООО, реже — самозанятость, если площадка её допускает и вы не перепродаёте чужие товары, что запрещено на этом режиме. Затем проходите проверку и получаете доступ к личному кабинету.
  • Размещение товаров. Продавец создаёт карточки с фото, ценами и описанием. Без качественного контента продаж не будет — это витрина вашего магазина.
  • Обработка заказов. Покупатель оформляет заказ, площадка передаёт его продавцу. Дальше всё зависит от модели работы: товар отправляет либо сам продавец, либо маркетплейс со своего склада.
  • Доставка и оплата. Заказ едет к покупателю — логистикой площадки или силами самого продавца, в зависимости от модели. Деньги проходят через маркетплейс, который перечисляет их продавцу за вычетом комиссии и других расходов. У ИП и ООО выплаты приходят на расчётный счёт.
  • Поддержка и споры. Маркетплейс выступает арбитром между продавцом и покупателем: помогает с возвратами и вопросами по качеству.

Работать с площадкой можно по одной из трёх моделей — они отличаются тем, кто хранит и доставляет товар:

  1. FBO — хранение и доставка на стороне маркетплейса. Вы отдаёте товар на склад маркетплейса, а он хранит, упаковывает и доставляет заказы. Проще всего, но дороже.
  2. FBS — хранение у вас, доставка через площадку. Товар лежит на вашем складе, доставку берёт на себя площадка. Компромисс между контролем и удобством.
  3. DBS — всё на стороне продавца. Маркетплейс — только витрина, а хранение и доставку вы организуете сами. Максимум свободы, но нужны свой склад и логистика.

Делят маркетплейсы и по другим признакам:

Первый — кто торгует: в B2C бизнес продаёт людям, в B2B компании работают друг с другом, в C2C торгуют между собой частные лица. 

Второй — что продают: универсальные площадки берут совершенно разные категории товаров, нишевые — обычно товары одной сферы. 

Третий — как площадка зарабатывает: на комиссии с продаж, подписке, рекламе или их сочетании.

Бизнес в 2026 году: топ идей для удачного старта

В любом случае, перед тем как разбираться в площадках и комиссиях, стоит сделать базовый шаг — оформить бизнес. Доверить регистрацию можно экспертам Точка Банка: с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Регистрация бизнеса для селлеров онлайн
Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы без ошибок. Откроем счёт за 0 ₽ и подключим сервисы.

Универсальные или нишевые маркетплейсы: что выбрать

У каждого типа площадок своя логика. Универсальные зарабатывают на объёме, нишевые — на точности. Отсюда и разница в условиях для продавца.

ПараметрУниверсальные, как Wildberries и OzonНишевые
АудиторияОгромный трафик и поток заказовМеньше людей, зато целевые и лояльные
КомиссииДо 30–40% в отдельных категорияхЗаметно ниже, от 5%
КонкуренцияМиллионы продавцовОт пары тысяч до десятков тысяч
ПравилаЖёсткие, штрафы и участие в акциях за счёт продавцаМягче, часто без штрафов
ВходБыстрый и простойБывает строже — проверяют все документы
ЛогистикаРазвитая, всё включеноНередко нужны свой склад и доставка

Учёт продаж на маркетплейсах

Комментарий эксперта

Малому бизнесу не обязательно останавливаться только на крупных маркетплейсах. Универсальная площадка даст больше покупателей и заказов, нишевая — меньше, но каждый заказ принесёт больше денег.


В 2026 году оптимальная стратегия — диверсификация. Например, можно массовые товары оставить на Wildberries и Ozon, а уникальные или премиальные продавать на специализированных платформах.

Элина СимцоваЭксперт по маркетплейсам

Обзор нишевых маркетплейсов в России

Теперь перейдём к самим площадкам. Рассмотрим пять нишевых маркетплейсов: Лемана Про, Flowwow, Lamoda, Satom.ru и ВсеИнструменты.ру.

Лемана Про 

Крупнейшая российская сеть товаров для дома, ремонта, строительства и сада — это более ста гипермаркетов плюс собственный маркетплейс. Ассортимент строго профильный: стройматериалы, отделка, инструменты. Покупатель приходит не случайно, а за конкретным товаром — ламинатом, смесителем или упаковкой саморезов.

Кому подходит. Производителям и официальным поставщикам в статусе ИП и ООО. Условия — бизнес на рынке от года, склад в регионе присутствия сети и готовность работать по ЭДО. Продавцов сегодня около 2 600 — конкуренция есть, но не сравнить с ситуацией на Wildberries и Ozon.

Производственный бизнес: как найти свою нишу и стартовать

Условия и комиссии. Партнёрам дают личного менеджера и индивидуальные комиссии от 5 до 20%, что ниже, чем на крупных площадках. Работать можно по моделям FBS и DBS, а FBO со складов сети пока тестируют.

Минусы. Сложный вход: площадка проверяет сертификаты, декларации и легальность ввоза, это строже, чем регистрация на Wildberries. Размер комиссии заранее неизвестен и фиксируется в договоре, а споры решаются небыстро.

Итог. Это сильный профильный канал для строительной ниши с низкими комиссиями, но войти в него сложнее, чем на универсальные площадки. Полные условия — на портале Лемана Про.

Flowwow 

Маркетплейс для цветов, подарков, сладостей, украшений и вещей ручной работы. Платформа работает в 40 странах, объединяет более 20 000 продавцов, а ежемесячная аудитория превышает 3 млн человек. Причём покупатели здесь лояльные: 72% возвращаются снова и готовы платить.

Кому подходит. Магазинам цветов и подарков, кондитерским, мастерам ручной работы и брендам товаров для дома — всем, кто готов сам заниматься доставкой и работать с локальной аудиторией. Зарегистрироваться могут юрлица, ИП и самозанятые, причём бесплатно и без ограничений по количеству товаров.

Как открыть цветочный магазин

Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Как открыть кондитерскую

Условия и старт. Загружаете товары вручную или через XML-файл, и через один–два дня после модерации магазин появляется на сайте и в приложении. Дальше работаете в браузере или мобильном приложении — общаетесь с клиентами во встроенном чате и смотрите аналитику. Выплаты приходят автоматически раз в неделю.

Минусы. Высокая комиссия. Доставка полностью за ваш счёт, логистику платформа не предоставляет. А в пиковые сезоны, например перед 8 Марта, сервис может подтормаживать, когда и поддержка не справляется с потоком.

Итог. Отличный канал для цветов, подарков и сделанных вручную товаров с лояльной аудиторией, но логистику придётся брать на себя. Подробнее об условиях — на портале Flowwow.

Lamoda

Маркетплейс одежды, обуви, аксессуаров, косметики, товаров для дома и детских вещей. Работает в России, Казахстане и Беларуси, собирает и международные, и локальные бренды. Аудитория здесь ориентированная на моду и с высоким чеком.

Кому подходит. Модным брендам с собственным товарным знаком и каталогом от 50 артикулов. Продавец получает лояльную аудиторию, профессиональную фотосъёмку, хранение на складах, ежедневную аналитику и инструменты продвижения.

Как создать свой бренд одежды

Условия и комиссии. Фиксированные: по модели FBO, когда всё берёт на себя Lamoda, — 37–42%, по FBS, когда товар хранится у продавца, — 25–29%. Размещение, хранение и доставка уже включены, акций за свой счёт нет.

Минусы. Строгий отбор — площадка может отказать без объяснения. Есть и доплаты: приёмка, возвраты, эквайринг и продвижение.

Итог. Для одежды, обуви и косметики это один из самых эффективных каналов, но не замена Ozon и Wildberries — их лучше совмещать. Подробные условия — на портале Lamoda.

Что такое кабинет Lamoda Seller и как он работает

Satom.ru

Площадка с товарами для дома, дачи, сада, строительства и ремонта — по категориям похожа на Лемана Про, но устроена иначе. Это не классический маркетплейс с комиссией, а агрегатор: продавец платит фиксированную сумму за доступ к витрине, а с продаж площадка не берёт ничего.

Кому подходит. ИП и ООО — самозанятых площадка не принимает. Условия — опыт от года, наличие офиса и готовность пройти обучение работе с порталом.

Условия и комиссии. Главный плюс — свобода: вы сами устанавливаете цены, не участвуете в акциях за свой счёт и не платите штрафов. Площадка не вмешивается в ценообразование и маркетинг, а продавцу может оставаться до 80% выручки — заметно больше, чем после комиссий Ozon и Wildberries.

Минусы. Платный вход: пакет доступа стоит от 55 000 ₽ в год, тогда как на Wildberries и Ozon регистрация бесплатна. Трафика тоже меньше, и привлекать покупателей придётся во многом самим.

Итог. Это не замена универсальным площадкам, а дополнительный канал в своей нише с предсказуемой платой вместо процента с продаж. Подробные условия — на сайте Satom.ru.

Как правильно планировать поставки, чтобы не замораживать деньги

ВсеИнструменты.ру

Крупнейший онлайн-гипермаркет инструментов, строительной и садовой техники и расходников. В отличие от Ozon и Wildberries, площадка сама закупает товар, хранит на своих складах и продаёт покупателям. Предприниматель здесь выступает поставщиком.

Кому подходит. Производителям и официальным дистрибьюторам в статусе ИП и ООО. Перекупщикам путь закрыт — нужны дистрибьюторский договор или права на бренд, сертификаты на товар и возможность поставлять на склады в нескольких регионах.

Условия и комиссии. Выгодные: 0% комиссии, без штрафов за упаковку и сроки, без платы за хранение. Деньги вы получаете за поставленную партию, а не за каждую продажу, плюс доступ к B2B-клиентам с отсрочкой платежа до 45–120 дней.

Минусы. Сложный вход и поставки на склады, которые есть не во всех регионах. Для старта заполняете анкету, ждёте ответа 3–5 рабочих дней, подписываете договор через ЭДО, загружаете каталог и согласуете первый график поставок.

Итог. Оптимальная площадка для производственников: нулевая комиссия, отсутствие штрафов и предсказуемая модель работы. Подробные условия — на сайте в разделе для партнёров.

С 1 мая 2026 года вводится обязательная маркировка стройматериалов

Почти все нишевые площадки предпочитают работать с ИП или ООО. Поэтому первый шаг перед выходом на любой маркетплейс — оформить бизнес и выбрать подходящую форму. Помочь с этим вам могут эксперты Точка Банка.

Бесплатная консультация по регистрации бизнеса
Поможем выбрать между ИП и ООО, определиться с ОКВЭД и СНО. Проконсультируем по документам, срокам и онлайн‑подаче для регистрации.

Классифайды как альтернатива маркетплейсам

Классифайды — это онлайн-доски объявлений, например Авито. В отличие от маркетплейсов, здесь не платят комиссию с продаж: вы оплачиваете только размещение объявления и при желании его продвижение. Площадка не магазин, а место для прямого общения продавца и покупателя.

✅ Плюсы❌ Минусы
Десятки миллионов пользователей, быстрый запуск, плата только за размещение и продвижение, удобно проверить спросМеньше доверия у покупателей, доставку нужно организовывать самим, выше риск нарваться на мошенников и недобросовестных клиентов

Лучше всего классифайды работают для уникальных товаров вроде изделий ручной работы, винтажа и редких вещей, а также для услуг и распродажи товарных остатков.

Собственный сайт вместо чужой витрины

Бизнесу, который развивает бренд и хочет независимости от маркетплейсов, нужен свой канал продаж — сайт. Так вместо аренды места на чужой витрине вы создаёте собственную точку присутствия в интернете.

Сайт можно сделать и основным каналом, и дополнением к площадкам: туда удобно вести покупателей с маркетплейсов и превращать их в постоянных клиентов.

✅ Плюсы❌ Минусы
Полный контроль над дизайном и содержанием, отсутствие комиссий, свобода в ценах и акциях, своя клиентская базаНужны вложения в разработку и привлечение трафика, хотя сейчас это проще и дешевле, чем было раньше

ИИ-конструктор сайтов от Точка Банк собирает готовый лендинг за несколько минут по текстовому описанию. Вы указываете сферу, товары или услуги, преимущества, акции и контакты, а нейросеть создаёт дизайн и тексты. Дальше их можно доработать в удобном конструкторе — без навыков программирования.

Есть бесплатная генерация для ознакомления. Для публикации сайта потребуется оплатить хостинг, а домен предоставляется бесплатно при оплате подписки на год. Сервис подойдёт малому бизнесу, который хочет продавать на своём ресурсе.

Другие статьи по теме

11 АВГУСТА 2026
7052
Оксана Крупина
12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг
2 МАЯ 2026
53 548
Элина Симцова
Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Нишевые маркетплейсы: аналоги популярным площадкам для продаж — Точка Банк