Нишевые маркетплейсы–2026: альтернатива крупным площадкам для малого бизнеса

Коротко Дополнить их можно классифайдами вроде Авито и собственным сайтом. Оптимальная стратегия 2026 года — не выбирать одно, а совмещать разные каналы продаж.

Нишевые маркетплейсы обычно берут меньшую комиссию, чем Wildberries и Ozon, и приводят целевую аудиторию. Для одежды и обуви подойдёт Lamoda, для цветов и подарков — Flowwow, для инструментов — ВсеИнструменты.ру, для товаров для дома и ремонта — Лемана Про и Satom.ru.

Что такое маркетплейсы и как они работают

Маркетплейс — это онлайн-площадка, где встречаются продавцы и покупатели. Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет — самые известные примеры, но это лишь часть рынка. Рядом с ними работают десятки нишевых площадок, и для многих предпринимателей именно они оказываются выгоднее.

Для бизнеса маркетплейс — это готовая инфраструктура для торговли с нуля: витрина, приём оплаты, логистика, большая аудитория и встроенные маркетинговые решения. Принцип у всех площадок один — дать продавцу инструменты для продаж, а покупателю нужный товар. Процесс обычно выстроен так:

Регистрация на маркетплейсе . Сначала оформляете бизнес — без статуса на площадку не пустят. Подойдёт . Сначала оформляете бизнес — без статуса на площадку не пустят. Подойдёт ИП для торговли на маркетплейсе или ООО , реже — самозанятость , если площадка её допускает и вы не перепродаёте чужие товары, что запрещено на этом режиме. Затем проходите проверку и получаете доступ к личному кабинету.

Размещение товаров . Продавец создаёт карточки с фото, ценами и описанием. Без качественного контента продаж не будет — это витрина вашего магазина.

Обработка заказов . Покупатель оформляет заказ, площадка передаёт его продавцу. Дальше всё зависит от модели работы: товар отправляет либо сам продавец, либо маркетплейс со своего склада.

Доставка и оплата . Заказ едет к покупателю — логистикой площадки или силами самого продавца, в зависимости от модели. Деньги проходят через маркетплейс, который перечисляет их продавцу за вычетом комиссии и других расходов. У ИП и ООО выплаты приходят на . Заказ едет к покупателю — логистикой площадки или силами самого продавца, в зависимости от модели. Деньги проходят через маркетплейс, который перечисляет их продавцу за вычетом комиссии и других расходов. У ИП и ООО выплаты приходят на расчётный счёт

Поддержка и споры. Маркетплейс выступает арбитром между продавцом и покупателем: помогает с возвратами и вопросами по качеству.

Работать с площадкой можно по одной из трёх моделей — они отличаются тем, кто хранит и доставляет товар:

FBO — хранение и доставка на стороне маркетплейса. Вы отдаёте товар на склад маркетплейса, а он хранит, упаковывает и доставляет заказы. Проще всего, но дороже. FBS — хранение у вас, доставка через площадку. Товар лежит на вашем складе, доставку берёт на себя площадка. Компромисс между контролем и удобством. DBS — всё на стороне продавца. Маркетплейс — только витрина, а хранение и доставку вы организуете сами. Максимум свободы, но нужны свой склад и логистика.

Делят маркетплейсы и по другим признакам:

Первый — кто торгует: в B2C бизнес продаёт людям, в B2B компании работают друг с другом, в C2C торгуют между собой частные лица.

Второй — что продают: универсальные площадки берут совершенно разные категории товаров, нишевые — обычно товары одной сферы.

Третий — как площадка зарабатывает: на комиссии с продаж, подписке, рекламе или их сочетании.

В любом случае, перед тем как разбираться в площадках и комиссиях, стоит сделать базовый шаг — оформить бизнес. Доверить регистрацию можно экспертам Точка Банка: с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

Универсальные или нишевые маркетплейсы: что выбрать

У каждого типа площадок своя логика. Универсальные зарабатывают на объёме, нишевые — на точности. Отсюда и разница в условиях для продавца.

Параметр Универсальные, как Wildberries и Ozon Нишевые Аудитория Огромный трафик и поток заказов Меньше людей, зато целевые и лояльные Комиссии До 30–40% в отдельных категориях Заметно ниже, от 5% Конкуренция Миллионы продавцов От пары тысяч до десятков тысяч Правила Жёсткие, штрафы и участие в акциях за счёт продавца Мягче, часто без штрафов Вход Быстрый и простой Бывает строже — проверяют все документы Логистика Развитая, всё включено Нередко нужны свой склад и доставка

Комментарий эксперта Малому бизнесу не обязательно останавливаться только на крупных маркетплейсах. Универсальная площадка даст больше покупателей и заказов, нишевая — меньше, но каждый заказ принесёт больше денег.

В 2026 году оптимальная стратегия — диверсификация. Например, можно массовые товары оставить на Wildberries и Ozon, а уникальные или премиальные продавать на специализированных платформах.

Элина Симцова Эксперт по маркетплейсам

Обзор нишевых маркетплейсов в России

Теперь перейдём к самим площадкам. Рассмотрим пять нишевых маркетплейсов: Лемана Про, Flowwow, Lamoda, Satom.ru и ВсеИнструменты.ру.

Лемана Про

Крупнейшая российская сеть товаров для дома, ремонта, строительства и сада — это более ста гипермаркетов плюс собственный маркетплейс. Ассортимент строго профильный: стройматериалы, отделка, инструменты. Покупатель приходит не случайно, а за конкретным товаром — ламинатом, смесителем или упаковкой саморезов.

Кому подходит. Производителям и официальным поставщикам в статусе ИП и ООО. Условия — бизнес на рынке от года, склад в регионе присутствия сети и готовность работать по ЭДО. Продавцов сегодня около 2 600 — конкуренция есть, но не сравнить с ситуацией на Wildberries и Ozon.

Условия и комиссии. Партнёрам дают личного менеджера и индивидуальные комиссии от 5 до 20%, что ниже, чем на крупных площадках. Работать можно по моделям FBS и DBS, а FBO со складов сети пока тестируют.

Минусы. Сложный вход: площадка проверяет сертификаты, декларации и легальность ввоза, это строже, чем регистрация на Wildberries. Размер комиссии заранее неизвестен и фиксируется в договоре, а споры решаются небыстро.

Итог. Это сильный профильный канал для строительной ниши с низкими комиссиями, но войти в него сложнее, чем на универсальные площадки. Полные условия — на портале Лемана Про.

Flowwow

Маркетплейс для цветов, подарков, сладостей, украшений и вещей ручной работы. Платформа работает в 40 странах, объединяет более 20 000 продавцов, а ежемесячная аудитория превышает 3 млн человек. Причём покупатели здесь лояльные: 72% возвращаются снова и готовы платить.

Кому подходит. Магазинам цветов и подарков, кондитерским, мастерам ручной работы и брендам товаров для дома — всем, кто готов сам заниматься доставкой и работать с локальной аудиторией. Зарегистрироваться могут юрлица, ИП и самозанятые, причём бесплатно и без ограничений по количеству товаров.

Условия и старт. Загружаете товары вручную или через XML-файл, и через один–два дня после модерации магазин появляется на сайте и в приложении. Дальше работаете в браузере или мобильном приложении — общаетесь с клиентами во встроенном чате и смотрите аналитику. Выплаты приходят автоматически раз в неделю.

Минусы. Высокая комиссия. Доставка полностью за ваш счёт, логистику платформа не предоставляет. А в пиковые сезоны, например перед 8 Марта, сервис может подтормаживать, когда и поддержка не справляется с потоком.

Итог. Отличный канал для цветов, подарков и сделанных вручную товаров с лояльной аудиторией, но логистику придётся брать на себя. Подробнее об условиях — на портале Flowwow.

Lamoda

Маркетплейс одежды, обуви, аксессуаров, косметики, товаров для дома и детских вещей. Работает в России, Казахстане и Беларуси, собирает и международные, и локальные бренды. Аудитория здесь ориентированная на моду и с высоким чеком.

Кому подходит. Модным брендам с собственным товарным знаком и каталогом от 50 артикулов. Продавец получает лояльную аудиторию, профессиональную фотосъёмку, хранение на складах, ежедневную аналитику и инструменты продвижения.

Условия и комиссии. Фиксированные: по модели FBO, когда всё берёт на себя Lamoda, — 37–42%, по FBS, когда товар хранится у продавца, — 25–29%. Размещение, хранение и доставка уже включены, акций за свой счёт нет.

Минусы. Строгий отбор — площадка может отказать без объяснения. Есть и доплаты: приёмка, возвраты, эквайринг и продвижение.

Итог. Для одежды, обуви и косметики это один из самых эффективных каналов, но не замена Ozon и Wildberries — их лучше совмещать. Подробные условия — на портале Lamoda.

Satom.ru

Площадка с товарами для дома, дачи, сада, строительства и ремонта — по категориям похожа на Лемана Про, но устроена иначе. Это не классический маркетплейс с комиссией, а агрегатор: продавец платит фиксированную сумму за доступ к витрине, а с продаж площадка не берёт ничего.

Кому подходит. ИП и ООО — самозанятых площадка не принимает. Условия — опыт от года, наличие офиса и готовность пройти обучение работе с порталом.

Условия и комиссии. Главный плюс — свобода: вы сами устанавливаете цены, не участвуете в акциях за свой счёт и не платите штрафов. Площадка не вмешивается в ценообразование и маркетинг, а продавцу может оставаться до 80% выручки — заметно больше, чем после комиссий Ozon и Wildberries.

Минусы. Платный вход: пакет доступа стоит от 55 000 ₽ в год, тогда как на Wildberries и Ozon регистрация бесплатна. Трафика тоже меньше, и привлекать покупателей придётся во многом самим.

Итог. Это не замена универсальным площадкам, а дополнительный канал в своей нише с предсказуемой платой вместо процента с продаж. Подробные условия — на сайте Satom.ru.

ВсеИнструменты.ру

Крупнейший онлайн-гипермаркет инструментов, строительной и садовой техники и расходников. В отличие от Ozon и Wildberries, площадка сама закупает товар, хранит на своих складах и продаёт покупателям. Предприниматель здесь выступает поставщиком.

Кому подходит. Производителям и официальным дистрибьюторам в статусе ИП и ООО. Перекупщикам путь закрыт — нужны дистрибьюторский договор или права на бренд, сертификаты на товар и возможность поставлять на склады в нескольких регионах.

Условия и комиссии. Выгодные: 0% комиссии, без штрафов за упаковку и сроки, без платы за хранение. Деньги вы получаете за поставленную партию, а не за каждую продажу, плюс доступ к B2B-клиентам с отсрочкой платежа до 45–120 дней.

Минусы. Сложный вход и поставки на склады, которые есть не во всех регионах. Для старта заполняете анкету, ждёте ответа 3–5 рабочих дней, подписываете договор через ЭДО, загружаете каталог и согласуете первый график поставок.

Итог. Оптимальная площадка для производственников: нулевая комиссия, отсутствие штрафов и предсказуемая модель работы. Подробные условия — на сайте в разделе для партнёров.

Почти все нишевые площадки предпочитают работать с ИП или ООО. Поэтому первый шаг перед выходом на любой маркетплейс — оформить бизнес и выбрать подходящую форму. Помочь с этим вам могут эксперты Точка Банка.

Классифайды как альтернатива маркетплейсам

Классифайды — это онлайн-доски объявлений, например Авито. В отличие от маркетплейсов, здесь не платят комиссию с продаж: вы оплачиваете только размещение объявления и при желании его продвижение. Площадка не магазин, а место для прямого общения продавца и покупателя.

✅ Плюсы ❌ Минусы Десятки миллионов пользователей, быстрый запуск, плата только за размещение и продвижение, удобно проверить спрос Меньше доверия у покупателей, доставку нужно организовывать самим, выше риск нарваться на мошенников и недобросовестных клиентов

Лучше всего классифайды работают для уникальных товаров вроде изделий ручной работы, винтажа и редких вещей, а также для услуг и распродажи товарных остатков.

Собственный сайт вместо чужой витрины

Бизнесу, который развивает бренд и хочет независимости от маркетплейсов, нужен свой канал продаж — сайт. Так вместо аренды места на чужой витрине вы создаёте собственную точку присутствия в интернете.

Сайт можно сделать и основным каналом, и дополнением к площадкам: туда удобно вести покупателей с маркетплейсов и превращать их в постоянных клиентов.

✅ Плюсы ❌ Минусы Полный контроль над дизайном и содержанием, отсутствие комиссий, свобода в ценах и акциях, своя клиентская база Нужны вложения в разработку и привлечение трафика, хотя сейчас это проще и дешевле, чем было раньше

ИИ-конструктор сайтов от Точка Банк собирает готовый лендинг за несколько минут по текстовому описанию. Вы указываете сферу, товары или услуги, преимущества, акции и контакты, а нейросеть создаёт дизайн и тексты. Дальше их можно доработать в удобном конструкторе — без навыков программирования.

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