Риски бизнеса: как управлять угрозами и минимизировать потери

Бизнес всегда связан с риском. Даже небольшая ошибка в документах, выборе партнёра или расчётах может обернуться потерями. Важно понимать, какие угрозы бывают и как их держать под контролем.

Коротко Основные инструменты защиты: финансовые резервы, диверсификация, страхование, договорная защита и проверка партнёров. Важно учитывать и форму бизнеса: ИП рискует личным имуществом, участники ООО — только вкладом в уставный капитал, но при условии, что они действовали добросовестно. Риски в бизнесе делят на финансовые, юридические, операционные и внешние. Чтобы ими управлять, каждую угрозу оценивают по вероятности и последствиям — например с помощью матрицы рисков. А дальше решают, что делать с риском: снизить, передать или принять.

Что такое риски в бизнесе

Риск в бизнесе — это вероятность того, что что-то пойдёт не по плану и приведёт к убыткам. Пострадать могут деньги, время, клиенты, репутация или даже сам бизнес.

Важно отличать риск от проблемы. Проблема уже произошла. Риск — это возможное событие, у которого есть две характеристики:

Вероятность — насколько реально, что событие случится.

Последствия — какой ущерб оно принесёт.

Например, поставщик может сорвать срок поставки. Вероятность может быть небольшой, но если товар нужен к сезону, последствия окажутся серьёзными: компания или ИП не успеют выйти на пик спроса, потеряют часть выручки, а клиенты уйдут к конкурентам.

Полностью исключить риски нельзя. Задача предпринимателя — заранее увидеть слабые места, оценить масштаб возможного ущерба и подготовить защиту. Причём часть рисков можно снизить уже на старте, если правильно оформить бизнес и выбрать подходящую систему налогообложения. Поэтому важно не ошибиться при регистрации.

Основные виды рисков и причины их возникновения

Риски в бизнесе можно разделить на несколько групп, но на практике они часто пересекаются.

Финансовые риски — это кассовые разрывы, рост расходов, падение выручки, валютные колебания, задержки оплаты и невозврат долгов. Чаще всего такие риски возникают из-за просчётов в планировании, зависимости от одного крупного клиента, неправильной оценки спроса или отсутствия резервов.

Юридические риски — возникают из-за нарушений закона или слабой договорной базы. Это штрафы, доначисления налогов, споры с контрагентами, блокировки счетов. Причина — ошибки в документах, игнорирование требований законодательства или формальный подход к договорам.

Операционные риски — это сбои поставок, поломки оборудования, технические сбои, ошибки сотрудников и другое. Чаще всего такие риски появляются там, где процессы не выстроены, нет понятных регламентов и контроля, а решения принимаются на ходу.

Внешние риски — находятся вне прямого контроля бизнеса. Это изменения законодательства, экономическая нестабильность, рост конкуренции и изменение потребительского поведения. Компания или ИП не могут повлиять на такие события, но могут заранее учитывать их в стратегии.

Большинство рисков возникают не сами по себе. Чаще всего их создаёт сам бизнес: ошибки в управлении, зависимость от одного клиента или источника дохода, отсутствие понятных правил и контроля, экономия на бухгалтерской и юридической поддержке.

Предприниматели часто переживают из‑за риска блокировок счёта по 115‑ФЗ, но при прозрачной работе бизнеса такой риск минимален. Главное — знать, какие операции могут вызвать вопросы.

Клиенты Точка Банк получают подсказки прямо в интернет‑банке, если операция выглядит нетипичной или рискованной. А для более глубокой проверки есть сервис « Риски бизнеса » — он анализирует операции по счёту и даёт рекомендации с учётом особенностей вашего бизнеса. Валерия Котовская Эксперт по направлению «Риски бизнеса»

Как определить и оценить риски

О рисках важно не просто знать, а регулярно их пересматривать. Если этого не делать, проблемы начинают накапливаться незаметно. Система оценки не должна быть сложной — достаточно понятного алгоритма и дисциплины.

Идентификация и оценка

Сначала определяют, какие угрозы вообще есть у бизнеса. Для этого проходят по ключевым направлениям: это финансы, продажи, поставщики, персонал, документы, техника. Смотрят не только на то, что уже случалось, но и на слабые места, которые могут проявиться в будущем.

Дальше каждый риск оценивают по двум параметрам — вероятности и последствиям. Проще всего сделать это через «Матрицу рисков 3×3». Она показывает, какие угрозы терпимы, а какие требуют срочных действий.

Последствия: лёгкие (малый ущерб) Последствия: средние (ощутимый ущерб) Последствия: тяжёлые (серьёзные потери) Вероятность: высокая Средний риск



Установить постоянный контроль и регламент

Высокий риск



Срочно внедрить меры снижения

Критический риск



Отказаться от решения или менять стратегию

Вероятность: средняя Низкий риск



Периодически проверять

Средний риск



Подготовить план Б

Высокий риск



Страховать или перераспределить ответственность

Вероятность: низкая Незначительный



Можно принять

Низкий риск



Мониторинг без лишних затрат

Средний риск



Создать резерв или запасной вариант



ПРИМЕР Поставщик может задержать товар. Такое случается редко, поэтому вероятность низкая. Но если товар нужен к началу сезона, последствия будут тяжёлыми: продажи сорвутся, потеряется выручка, часть клиентов уйдёт к конкурентам. В матрице это пересечение низкой вероятности и тяжёлых последствий. Итог — средний риск, ячейка в правом нижнем углу.

Реагирование и контроль

Когда риски определены и расставлены по приоритетам, нужно решить, что с ними делать. Есть три основных стратегии:

Снизить — выстроить процессы, ужесточить условия договоров, создать финансовые резервы. Подходит для рисков, на которые бизнес может повлиять напрямую.

Передать — застраховать имущество или ответственность, распределить риски в контракте с партнёром. Помогает, когда последствия могут быть тяжёлыми, а полностью устранить угрозу своими силами не получается.

Принять — осознанно оставить риск как есть, если его последствия допустимы и стоимость защиты превышает возможный ущерб.

ПРИМЕР Вернёмся к ситуации с поставщиком — риск средний, но оставлять его без внимания нельзя. Здесь работает стратегия снижения: запасной поставщик, небольшой складской запас или штрафы за просрочку в договоре. Такие меры не требуют полной перестройки работы, но ощутимо сокращают возможные потери.

Важно не ограничиваться разовой оценкой. Риски меняются вместе с рынком и самой компанией. Их нужно регулярно пересматривать, обновлять решения и закреплять в процессах.

Как снизить и минимизировать риски

Риски нельзя убрать полностью, но их последствия можно заранее ограничить.

Соблюдение требований закона — самая простая защита от штрафов. Своевременная отчётность, корректная работа с онлайн-кассой и правильное оформление сотрудников снижают риск блокировки счетов и проверок. Правильный выбор налогового режима — если выбрать неподходящий режим, можно переплатить налоги и потерять часть прибыли. Например, работать на ОСНО вместо УСН, АУСН или ПСН для малого бизнеса часто оказывается невыгодно. Также стоит проверить право на налоговые каникулы и региональные льготы: они позволяют легально сократить обязательные платежи. — если выбрать неподходящий режим, можно переплатить налоги и потерять часть прибыли. Например, работать на ОСНО вместо УСН, АУСН или ПСН для малого бизнеса часто оказывается невыгодно. Также стоит проверить право на налоговые каникулы и региональные льготы: они позволяют легально сократить обязательные платежи. Договорная защита — снижает юридические и финансовые риски. Чётко прописанные сроки, ответственность сторон, штрафы за просрочку и порядок урегулирования споров позволяют заранее снизить возможные потери и избежать затяжных конфликтов. Проверка контрагентов — помогает избежать убытков ещё до заключения сделки. Перед началом сотрудничества стоит оценить финансовое состояние партнёра и его репутацию, чтобы не столкнуться с «однодневкой» или компанией с признаками банкротства. Диверсификация — снижает зависимость от одного источника. Несколько поставщиков вместо одного, разные каналы продаж, два-три крупных клиента вместо одного ключевого. Если одно направление даёт сбой, бизнес продолжает работать. Финансовые резервы — дают время на принятие решений, а не на тушение пожаров. Резервный фонд помогает пережить кассовый разрыв, падение спроса или внеплановые расходы, не прибегая к срочным займам на невыгодных условиях. Страхование — помогает компенсировать ущерб, если риск всё-таки реализовался. Страхуют имущество, ответственность перед клиентами, перерывы в деятельности. Это не уберёт последствия полностью, но смягчит финансовый удар.

Когда эти инструменты работают вместе, риски не исчезают, но становятся управляемыми. Компания остаётся устойчивой даже в нестабильной среде.

Что говорит закон о предпринимательских рисках

По закону предпринимательство — это самостоятельная деятельность, которая ведётся на свой риск. Об этом прямо сказано в пункте 1 статьи 2 ГК РФ. Это значит, что предприниматель сам принимает решения и сам отвечает за их последствия.

Риски можно условно разделить на два уровня:

Хозяйственный риск — это обычные бизнес-потери: кассовые разрывы, неудачная реклама, падение спроса, рост закупочных цен. Такие риски связаны с рынком и управленческими решениями.

Имущественный риск — это ответственность по обязательствам перед кредиторами, бюджетом и контрагентами. Речь уже не о снижении прибыли, а о возможных долгах и взысканиях.

Именно в имущественной ответственности и заключается ключевое отличие ИП от ООО.

Какие риски у ИП

Индивидуальный предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом. Это закреплено в статье 24 ГК РФ. Закон не разделяет имущество, используемое в бизнесе, и личное имущество гражданина.

Если бизнес не сможет выполнить обязательства, взыскание могут обратить на личные активы предпринимателя: автомобиль, банковские счета, дачу и другое имущество. Фактически предприниматель рискует не только доходами от деятельности, но и собственными накоплениями.

При этом полностью лишить человека имущества нельзя. В статье 446 ГПК РФ установлен перечень объектов, на которые взыскание не обращают: единственное жильё (если оно не находится в ипотеке), предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также другое имущество первой необходимости.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Закрытие ИП не прекращает обязательства. Если долги остались, бывший предприниматель всё равно продолжает по ним отвечать.

Какие риски у ООО

У ООО имущество отделено от личного имущества участников. Это закреплено в статье 87 ГК РФ и статье 3 Федерального закона №14-ФЗ. Участники не отвечают по обязательствам общества и рискуют только суммой, которую внесли в уставный капитал.

В обычной ситуации, если бизнес стал убыточным, учредитель теряет вложенные деньги и имущество самой компании — оборудование, товары, деньги на счёте. Личные активы участников по общему правилу не затрагиваются. Кредиторы не могут взыскать долг, например, за счёт личной квартиры или автомобиля участника ООО.

Но есть важное исключение — субсидиарная ответственность. Если имущества компании не хватает для расчётов с кредиторами, а к банкротству привели действия или бездействие контролирующих лиц, суд может обязать участников или директора погашать долги за счёт личных средств. Это предусмотрено статьёй 61.11 Федерального закона №127-ФЗ.

Основанием для такой ответственности могут стать недобросовестные действия, вывод активов, фиктивные сделки или отсутствие бухгалтерской документации.