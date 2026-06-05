Запуск бизнеса в 2026 году: на чём реально сэкономить, а на чём нельзя

Открыть бизнес можно дешевле, чем кажется. Часть расходов реально убрать ещё до старта. Главное — заранее понять, где экономия безопасна, а где попытка срезать расходы обернётся штрафами или потерей денег.

Чек-лист: где можно сэкономить

Расходы можно сократить ещё до первых продаж, если убрать траты, которые не дают бизнесу прямой пользы:

Зарегистрировать бизнес онлайн — при электронной подаче госпошлины нет: 800 ₽ за ИП и 4 000 ₽ за ООО. Правильно выбрать налоговый режим до регистрации — неудачный режим может привести к переплате уже в первый год. Проверить господдержку до крупных трат — соцконтракт, гранты и региональные программы иногда закрывают часть расходов. Не покупать оборудование «на вырост» — можно начать с минимума, б/у техники, аренды или тестовой закупки. Не нанимать штат раньше времени — разовые задачи можно передавать подрядчикам.

Но экономить стоит не на всём: касса, разрешения и лицензии, безопасность, санитарные нормы и достоверный адрес защищают от штрафов, проблем с банком и потери клиентов.

Зарегистрировать бизнес бесплатно

На старте легко потратить деньги на то, что можно сделать бесплатно. Госпошлина за регистрацию ИП — 800 ₽, за ООО — 4 000 ₽. Но при электронной подаче документов её платить не нужно (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 НК РФ).

Если запуск простой, например ИП или ООО с понятным видом деятельности, документы можно подготовить без юриста и платных сервисов. В Точка Банке помогают выбрать систему налогообложения и коды ОКВЭД, подготовить заявление онлайн и открыть расчётный счёт. Всё это — бесплатно, без госпошлины и визита в налоговую.

Помощь юриста нужна в нестандартных ситуациях: от лицензируемой деятельности до особых условий в уставе и распределении долей ООО. При типовом старте это лишний расход.

Выбрать налоговый режим до старта

Налоговый режим стоит выбрать до регистрации — иначе рискуете остаться на ОСНО, где больше налогов и отчётности. Для небольшого бизнеса часто подходит сразу несколько режимов, поэтому выбирать лучше по выгоде.

Короткая схема:

Работа в одиночку, без сотрудников, доход до 2,4 млн ₽ в год → НПД , или самозанятость. Налог — 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от компаний и ИП. Обязательных страховых взносов нет. Самый дешёвый старт, но подходит не для всех: например, на НПД нельзя перепродавать чужие товары.

ИП хочет платить фиксированную сумму за конкретный вид бизнеса → патент, или ПСН . Стоимость и доступные виды деятельности устанавливает регион, проверить их можно в калькуляторе на сайте ФНС . Лимит дохода в 2026 году — 20 млн ₽, и дальше он будет снижаться: до 15 млн ₽ в 2027 году и до 10 млн ₽ с 2028 года.

Небольшой бизнес, хочется меньше отчётности и взносов → АУСН . Доход до 60 млн ₽ в год и штат до пяти человек. Убедитесь, что режим действует в регионе . Ставки выше, чем на УСН, — 8% «Доходы» или 20% «Доходы минус расходы», — зато декларацию сдавать не нужно, а обычных страховых взносов за ИП и сотрудников нет, кроме фиксированного взноса на травматизм.

Обороты будут больше или другие режимы не подходят → УСН . Налог считают либо с доходов по ставке 6%, либо с разницы между доходами и расходами по ставке 15%. Регион может снизить ставку. Лимит — до 130 сотрудников и до 490,5 млн ₽ дохода в год, но при доходе свыше 20 млн ₽ в 2026 году добавляется НДС.

Обратите внимание: любой индивидуальный предприниматель, кроме ИП на НПД и ИП на АУСН, платит за себя фиксированные страховые взносы. В 2026 году это 57 390 ₽ в год. Платить их нужно, даже если дохода не было.

Отдельно стоит проверить налоговые каникулы — ставку 0% для впервые зарегистрированных ИП на УСН или патенте. В 2026 году они ещё действуют, но не для всех: условия зависят от региона и вида деятельности.

Обычно льготу дают для производства, социальной и научной сферы, бытовых услуг. По действующим правилам налоговые каникулы заканчиваются 31 декабря 2026 года.

Проверить господдержку до первых покупок

Перед крупными тратами стоит проверить меры поддержки. Иногда часть расходов на запуск можно закрыть за счёт соцконтракта, гранта или региональной программы. Если сначала купить оборудование и оплатить аренду за свой счёт, а о поддержке вспомнить позже, часть возможностей можно упустить.

Соцконтракт — до 350 000 ₽ на открытие дела. Это мера для людей с невысоким доходом: среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Понадобятся бизнес-план и отчётность по тратам. Статус ИП или самозанятого оформляют по правилам региона: где-то до подачи заявки, где-то после одобрения.

Гранты молодым предпринимателям — от 100 000 до 500 000 ₽, а в Арктической зоне — до 1 млн ₽. Их могут получить ИП или учредители ООО до 25 лет включительно. Обычно нужно пройти бесплатное обучение основам предпринимательства и вложить в проект не менее 25% своих денег. В Москве эта программа не действует.

Ещё можно обратиться в центр «Мой бизнес». Там бесплатно консультируют, помогают с бизнес-планом и подсказывают, какие меры поддержки действуют в регионе.

Это не гарантированные деньги: у каждой программы свои условия, сроки подачи заявок и требования к расходам. Но проверить их лучше сразу при открытии бизнеса.

Не покупать всё оборудование новым

Новое оборудование «с запасом» легко съедает бюджет ещё до первой выручки. На старте безопаснее купить минимум, проверить спрос и расширяться уже под реальную загрузку.

Что помогает сократить расходы:

Б/у оборудование. Для кофейни, пекарни, салона, мастерской или фотостудии часть техники можно купить с рук. Перед покупкой стоит проверить износ, документы, наличие запчастей и расходников. Ещё лучше — посмотреть оборудование в работе. Аренда и лизинг. Это помогает не тратить крупную сумму сразу. Такой вариант подходит, если техника дорогая, а спрос ещё не проверен. Тестовая закупка. Вместо большой партии товара или сырья можно взять небольшой объём и посмотреть, что реально продаётся.

На старте важнее проверить спрос, чем сразу собрать идеальный набор оборудования.

Не нанимать сотрудников раньше времени

Штатный сотрудник — это не только зарплата. К ней добавляются страховые взносы, рабочее место, кадровые документы и отчётность. Если загрузка ещё нестабильна, постоянный найм может стать лишней тратой.

Разовые задачи можно передавать подрядчикам: сайт, дизайн, фото, тексты, настройку рекламы. Бухгалтерию на старте обычно проще вести через онлайн-сервис, например через Онлайн-бухгалтерию Точка Банк, — это дешевле и удобнее, чем держать штатного бухгалтера.

Но подрядчик не должен работать как штатный сотрудник. Риск появляется, если:

В договоре указана постоянная трудовая функция, а не разовое задание.

Исполнитель работает по графику и соблюдает внутренние правила компании.

Оплата фиксированная и ежемесячная, а не за конкретный результат.

Заказчик контролирует процесс работы и обеспечивает условия труда.

Договор заключают надолго, например сразу на год.

Это не абстрактный риск: налоговая отслеживает работу с самозанятыми и обращает внимание на однотипные регулярные выплаты одному человеку и единственного заказчика. Если отношения признают трудовыми, бизнесу доначислят НДФЛ и страховые взносы за весь период договора, плюс возможны пени и штрафы.

С 2026 года льготы по страховым взносам для малого бизнеса сузились, поэтому постоянный найм для многих стал дороже. Ещё один довод сначала проверить загрузку, а потом расширять штат.

На чём лучше не экономить

Не каждую статью расходов стоит сокращать. Иногда попытка сэкономить приводит к штрафам, проблемам с банком или потере клиентов.

Реальный адрес. Фиктивный или массовый адрес может стать причиной для отказа в регистрации. Касса. Там, где ККТ обязательна, торговля без неё почти гарантированно приводит к штрафу. Разрешения и лицензии. Уведомление Роспотребнадзора о старте бизнеса, маркировка, сертификация продукции — без них бизнес просто не имеет права работать. Санитарные нормы и безопасность. Особенно в общепите, бьюти-сфере и везде, где есть прямой контакт с людьми. Ключевое оборудование. То, от чего напрямую зависит качество продукта или услуги, — здесь дешёвая замена бьёт по репутации.

Сколько в итоге можно сэкономить

Если убрать всё лишнее, на старте реально не потратить ощутимую сумму.