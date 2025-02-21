Автоматизация бизнес-процессов: что это такое и как внедрить

Представьте: кафе готовит и доставляет роллы. Количество звонков растёт, операторам всё сложнее обрабатывать заказы вручную. Руководитель внедряет автоматическую программу, и время на обработку сокращается в два раза. Это помогает быстрее принимать заказы и больше зарабатывать.

Так автоматизация помогает в решении рутинных задач. Применять её можно в разных сферах: управление проектами, клиентская поддержка, маркетинг и продажи.

Автоматизируйте рутинные задачи бесплатно и с подробнейшей документацией. Экономьте время, снижайте количество ошибок в ручных операциях, делайте процессы прозрачными и упорядоченными. Автоматизация процессов Автоматизация процессов Автоматизация процессов

Что такое автоматизация бизнес-процессов простыми словами

Многие задачи можно выполнять без участия человека — с помощью технологий и программ. Что можно автоматизировать на предприятии? Почти всё: управление продажами, учёт товаров на складе, отправку электронных писем, документооборот, проведение платежей, складской и бухгалтерский учёт. Давайте рассмотрим на примерах.

Процесс Что можно автоматизировать Пример Управление запасами Отслеживание остатков товаров и формирование заказов поставщикам. В крупном интернет-магазине электроники используют программу управления запасами. Она отслеживает остатки смартфонов на складе. При снижении количества до 150 штук программа формирует новый заказ поставщику и уведомляет менеджера. Это позволяет избежать дефицита популярных моделей. Обработка заказов Создание и отправка счетов, уведомлений клиентам. В кафе с доставкой еды формируют счета и отправляют SMS-подтверждения заказчикам. Это ускоряет обработку заказов и снижает вероятность ошибок в виде неправильного адреса или суммы. CRM-системы Взаимодействие с клиентами, напоминания о звонках и встречах. В турагентстве CRM-система напоминает менеджерам о звонках клиентам, которые интересовались путёвками, но не завершили бронирование. Аналитика Сбор и анализ данных о продажах, прогнозирование спроса. В сети магазинов система анализирует ежедневные продажи и выявляет популярные модели одежды. Например, если модель платья пользуется спросом, магазин оперативно заказывает новые партии. Это позволяет избегать излишков и повышать продажи.

Основные задачи внедрения новых сервисов и программ:

повысить эффективность учёта, контроля и другой деятельности компании;

упростить документооборот между сотрудниками и партнёрами;

освободить персонал от рутины;

упростить подготовку отчётов;

улучшить качество обслуживания.

Иногда решиться на изменения сложно, потому что многое кажется непонятным. Это нормально — оставьте заявку, и мы ответим на вопросы.

Для чего бизнесу нужна автоматизация процессов

Переход на программное обеспечение и сервисы помогает в нескольких направлениях.

Экономия времени и ресурсов

Сокращение времени на выполнение рутинных задач и освобождение сотрудников для других целей.

Уменьшение ошибок из-за человеческого фактора

Ручная работа часто сопровождается ошибками. Иногда они стоят бизнесу денег и репутации. Автоматическое исполнение минимизирует риск.

Повышение скорости и качества работы

Современные системы помогают быстрее реагировать на изменения спроса, обрабатывать больше заказов и улучшать качество обслуживания.

Улучшение клиентского опыта

Быстрая обработка запросов, отправление персонализированных предложения и уведомлений. Это повышает удовлетворённость и лояльность пользователей.

Точка поможет интегрировать ваши решения с открытым API, чтобы автоматизировать процессы и избавить вас от рутинных действий. Интеграция лёгкая и понятная. Если у вас есть вопросы, оставьте заявку или напишите в чат интернет-банка. Мы поможем во всём разобраться и будем рядом. Попробовать Попробовать Попробовать

Преимущества и недостатки автоматизации

Обычно переход на автоматизацию упрощает все процессы. Но перед принятием решения оцените плюсы и минусы для вашей компании.

Преимущества Недостатки Снижение зависимости от человеческого фактора: позволяет улучшить точность и надёжность операций, а также уменьшить количество ошибок. Высокие первоначальные затраты: требует инвестиций в программное обеспечение, оборудование и обучение сотрудников. Быстрая адаптация к изменениям: программное обеспечение обрабатывает информацию быстрее и точнее, чем человек, что помогает оперативно реагировать на изменения. Сложность внедрения и обслуживания: настройка и интеграция могут быть сложными и потребовать привлечения специалистов. Улучшение результатов маркетинговых кампаний и клиентского опыта: ПО оптимизирует воронку продаж, создаёт и отправляет персонализированные предложения. Зависимость от технологий и кибератак: сбои программ, утечка персональных данных или неполадки оборудования могут парализовать работу. Оптимизация затрат в перспективе: одна программа может заменить нескольких специалистов.Так что расходы на выполнение рутинных задач снижаются. Снижение гибкости: некоторые системы могут быть слишком жёсткими и не адаптироваться под уникальные потребности компании. Повышение прозрачности бизнес-процессов: появляется возможность отслеживать все производственные этапы в реальном времени. Необходимость постоянного обновления: технологии быстро развиваются, и компании нужно регулярно обновлять системы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Какие процессы можно автоматизировать

В 2025 году большую часть процессов можно выполнять автоматически. Давайте представим компанию, которая производит и продаёт натуральную косметику. У неё есть торговая точка в магазине, сайт и страница в соцсетях. Есть офлайн- и онлайн-продажи. Вот чем может помочь автоматизация.

Приём платежей онлайн и офлайн. Проведение оплаты за покупки и оказание услуг.

Пример: покупатель выбирает товар онлайн в интернет-магазине, указывает почту, адрес и переходит к оплате. После оплаты на почту приходит чек, а заказ автоматически передаётся менеджеру для сборки и доставки.

Обработка заказов. Принимать, подтверждать и выполнять заказы.

Пример: менеджер работает в CRM и каждый раз уточняет у бухгалтера, прошла ли оплата. Интеграция позволяет автоматически отправлять уведомление об оплате менеджерам. Это важно, чтобы они знали, когда можно отдавать товар покупателю.

Общение с клиентами. Использовать CRM-системы для удобного взаимодействия. Внутри CRM можно настроить автоматические коммуникации, которые помогут клиенту перейти на следующий шаг.

Пример: CRM для образовательного курса по производству косметики. После прохождения первого курса открывается второй.

Финансовый учёт. Вести бухгалтерию, выставлять счета и обрабатывать платежи.

Пример: интеграция поможет отправлять выписки в программу компании. Так она сможет оплатить налоги с актуальной суммы заработка.

Чтобы не предоставлять бухгалтеру доступ к банку, руководитель может дать ему доступ к платежам внутри программы. Отправлять документы на подпись можно будет в интернет-банке.

Управление запасами. Отслеживать уровень запасов.

Интеграция с банком помогает отслеживать количество товара в реальном времени. Это позволяет автоматически уменьшать доступное количество запасов товара.

Пример: компания выставила счёт на продажу партии - 100 бутылочек натурального шампуня. После создания счёта и оплаты количество бутылочек на складе уменьшится на эти 100 штук. В программе отразится реальный остаток товара. Если шампуня останется мало, система отправит заявку о том, что нужно пополнить запасы.

Человеческие ресурсы. Наладить наём, учёт рабочего времени и расчёт заработной платы.

Пример: у ИП есть программа, в которой указывается вся информация о рабочем времени и отпусках. На основании этих данных CRM автоматически формирует расчёт заработной платы за период.

Маркетинг. Проводить email-рассылки, вести социальные сети и аналитику. В одной CRM можно вести сразу все соцсети и взаимодействовать со своими покупателями.

Пример: компания продаёт косметику в разных соцсетях. Программа собирает данные с разных площадок и предоставляет возможность отвечать покупателям в разные соцсети из одного окна. Это экономит время — не надо постоянно переключаться между разными страничками.

Планирование и отчётность. Формировать отчёты и анализировать данные в реальном времени.

Пример: компания продаёт косметику партиями в другие магазины. При получении денег на счёт владелец компании видит уведомление с информацией из платёжного поручения. Это сумма платежа, ИНН контрагента, назначение и другие реквизиты. С полученными данными формируется отчёт о выручке за день и месяц.

Какие системы используют для автоматизации

Системы бывают разными. Выбор зависит от потребностей и целей бизнеса. Например, магазину электротехники надо оптимизировать обработку заказов и снизить затраты на бухгалтерию. А транспортной компании — отслеживать все этапы доставки в режиме реального времени.

Удобно, когда удаётся совмещать разные системы автоматизации. Открытый API помогает интегрировать сервисы Точки с другими системами автоматизации, которые использует компания. Это делает работу более удобной и помогает экономить время.

CRM-системы

Позволяют управлять продажами и доставками, взаимодействием с заказчиками, анализировать данные. Примеры такой системы: Битрикс24, Точка и Рассрочка, Аспро.Cloud.

ERP-системы

Интегрируют разные бизнес-процессы на одной платформе. Помогают управлять ресурсами, финансами, производством, закупками.

Системы управления задачами и проектами

Дают возможность планировать, отслеживать и управлять задачами и проектами.

Системы автоматизации маркетинга

Помогают управлять рекламными кампаниями, анализировать данные и улучшать взаимодействие с заказчиками.

Системы управления документооборотом

Помогают наладить создание, хранение, поиск и управление документами.

Системы управления бизнес-процессами (BPMS)

Включают в себя возможности планирования, выполнения, мониторинга и анализа процессов. Это позволяет организациям быстрее реагировать на изменения и сокращать затраты.

Сервисы на основе искусственного интеллекта

Это программные решения, которые настраивают и оптимизируют бизнес-процессы с помощью ИИ-технологий. Эти сервисы могут выполнять широкий спектр задач: от анализа данных до выполнения рутинных операций.

Как автоматизировать бизнес: пошаговая инструкция

Шаг 1. Проведите анализ бизнес-процесса.

По каждому процессу для начала нужно ответить на вопросы: какое время он занимает, если выполнять вручную, и возможно ли его сократить? Превышают ли выгоды затраты на его внедрение? Если выгоды больше от внедрения новых технологий, то переходите к следующему шагу.

Шаг. 2. Выберите или спроектируйте программы.

Можно выбрать готовое решение из тех, что есть на рынке, или разработать собственную программу под нужные задачи. Главная задача при этом — чтобы технология соответствовала целям компании.

Шаг. 3. Обеспечьте интеграцию.

Новый софт нужно интегрировать в управленческую и операционную системы компании. В зависимости от масштаба и сложности проекта интеграция занимает разное количество времени.

Автоматизируйте работу с готовыми интеграциями — подключите желаемые сервисы и работайте эффективнее.

Шаг. 4. Проведите тестирование.

Проверьте, что всё работает корректно и даёт результат.

Шаг 5. Обучите персонал.

Нужно настроить доступ для сотрудников, которые будут работать с автоматикой, обучить их основным функциям.

Как понять, что автоматизация работает эффективно

Чтобы оценить, насколько эффективно работает автоматизация, можно отследить изменения в нескольких направлениях.

Сотрудники тратят меньше времени на выполнение повторяющихся задач, таких как обработка заказов или составление отчётов.

Время от момента получения заявки до завершения продажи и оплаты сокращается. Заказчик быстрее получает товар, а предприятие — деньги.

Увеличение количества продаж, производительности, среднего чека. Если рост недостаточный, возможно, нужно доработать систему.

Снижение количества пропущенных звонков или неотвеченных запросов. Это уменьшает количество жалоб, повышает уровень сервиса и удовлетворённость клиентов.

Если затраты на автоматизацию окупаются и приносят прибыль предприятию, значит, она работает правильно.

Пример Предприниматель внедрил способ автоматизации онлайн-продаж через маркетплейсы. Он хотел понять, насколько это внедрение будет полезным, и сравнил результаты до и после изменений. Компания стала работать эффективнее: объём продаж увеличился на 10%, вовлечённость заказчиков повысилась на 15%, а операционные расходы сократились на 5%.

Топ инструментов автоматизации бизнес-процессов для малого бизнеса

Онлайн-бухгалтерия самостоятельно формирует и вовремя отправляет отчётность. Пользователь также может отправлять документы с любого устройства с помощью кода из СМС.

Сервис автоматически ведёт кадровые операции для ИП с сотрудниками на УСН «Доходы» и счётом в Точке: рассчитывает выплаты и взносы по сотрудникам, формирует платёжные документы, готовит кадровую отчётность.

Кроме того, достоинство сервиса — это учёт продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Он автоматически включает их в расчёт налогов.

Сервис рассчитает все необходимые выплаты: зарплаты, отпускные, выплаты при увольнении, подготовит платёжные документы. Он формирует кадровую отчётность для отправки в налоговую и Социальный фонд, но для этого понадобится квалифицированная электронная подпись.

Сервис подключит Онлайн-бухгалтерию для ИП на УСН «Доходы» и поможет найти бухгалтера при другой системе налогообложения. Подготовит трудовые договоры, заявления и приказы на приём и увольнение, личные карточки, отчёт ЕФС-1.

Такой инструмент упрощает работу кадровиков и помогает избежать ошибок в документах.

ЭДО позволяет создавать счета, договоры, акты, закрывающие и другие документы, обмениваться ими с контрагентами в электронном виде. Это ускоряет согласование и подписание документов, а также снижает затраты на бумагу и курьерские услуги.

Счета можно сформировать по готовым шаблонам, а у контрагентов будет возможность оплатить их по QR-коду за две минуты. Статусы оплаты обновляются моментально.