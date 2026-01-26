Бизнес-тренды: какие бывают и как с их помощью прокачать бизнес

Красный цвет, маленькие сумки и рваные джинсы — некоторым кажется, что тренды — это что-то из мира моды. Но это не так: тренды управляют всем миром и всеми бизнесами. А то, что мы перечислили, — это и не тренды вовсе.

Так что же такое тренд и мегатренд? На что они влияют? И можно ли их применить в малом бизнесе? На все эти вопросы Точка Банк ответит в статье.

Коротко На их основе предприниматели принимают решения о запуске новых продуктов, перестраивают маркетинг и стратегию развития. Кто вовремя реагирует на тренды, тот выигрывает. Кто игнорирует — теряет рынок.

Бизнес‑тренды помогают предугадывать, как меняется рынок и поведение клиентов.

Понятие и важность бизнес-трендов

Что такое тренд? На ум приходят тренды в соцсетях, модные цвета или заведения. Но всё это не тренды, а лишь краткосрочные всплески.

Тренд — это наблюдение за ускоряющимся и изменяющимся настоящим. Это тенденция к изменению. То есть мы видим, что мир меняется, — и на основе этого выявляем, что именно будет влиять на всех в течение длительного времени.

Бизнес – это конвейер по производству довольных клиентов. К вам приходит клиент с неудовлетворённой потребностью, вы что‑то делаете и удовлетворяете его потребность. Именно тренды управляют тем, с какой потребностью к вам завтра придёт клиент. Павел Семёнов директор по маркетингу и продажам

У настоящего тренда есть несколько маркеров:

— Тренды не появляются внезапно и не пропадают бесследно.

ПРИМЕР Несколько лет назад был всплеск на спиннеры — игрушки, которые крутят в руках. Казалось, что это тренд, но это был краткосрочный хайп, который в действительности никак не повлиял на нашу жизнь.

— Тренды никогда не базируются на точных данных.

— Тренд не отражает сиюминутную популярность. Это долгосрочная история, он длится от пяти до сорока лет.

Мегатренды и их влияние на бизнес

На вершине иерархии трендов стоят мегатренды. Именно на них смотрят маркетологи, тренд-вотчеры и другие профессионалы, которые работают с трендами по долгу службы. Потому что мегатренды — это большие структуры, которые влияют на весь мир. Их не так много, они появляются, когда пересекаются два тренда.

Мегатренды тоже могут пересекаться. И это всегда приводит к появлению новой технологии, с которой бизнес может работать.

ПРИМЕР Когда соединились мегатренды на здоровье и урбанизацию, в городах случился бум на велосипеды. Когда соединились мегатренды на экологию и мобильность, появились электросамокаты, электровелосипеды, электрокары, электробусы и так далее.

Вы спросите, нужно ли предпринимателю работать с трендами и мегатрендами? Нет, если вы работаете в несформированной бизнес-среде, в которой пока ничего нельзя предсказать. В остальных случаях — да.

Для примера: за последние 50 лет выжило меньше 10% бизнесов, которые когда-то входили в клуб Fortune 500, то есть были самыми сильными и крупными компаниями на рынке. Почему монополисты в своей отрасли умирают?

Причина в дилемме инноватора: когда на рынке появляется новая технология, поначалу она кажется сомнительной и неперспективной. Но через время новинка может победить старую технологию. И тогда компании, которые проигнорировали тренд, выбывают из игры.

Вывод: если вовремя не отследить мегатренд и не вложиться в его развитие, когда он выстрелит, будет уже поздно, и на новый рынок вряд ли получится зайти. Так что тренд — это инструмент для бизнеса, чтобы отслеживать технологии и инновации, способные в будущем занять рынок.

Раньше почти у всех были телефоны Nokia, потому что они были неоспоримым лидером рынка. Или компания Kodak, чьи фотоаппараты и плёнка были буквально у каждого.

А где сейчас Nokia и Kodak? Куда они пропали? Не успели адаптироваться? Но рынок изменился не в одно мгновение, на перестройку ушло около пяти–десяти лет.

Причина в новых технологиях, в которые эти компании не инвестировали достаточно ресурсов, так как считали свои позиции непоколебимыми. Павел Семёнов директор по маркетингу и продажам

Анализ трендов

Внедрить тренды в бизнес можно в четыре шага, которые разработал Андрей Бадин, основатель ProductLab. Используйте их систематически, чтобы анализировать тренды и прогнозировать, как они будут управлять рынком.

1 шаг: сканирование

На этом этапе нужно найти и классифицировать тренды. Информацию можно брать из этих источников:

Трендвотчинговые институты: Zukunftsinstitut, TrendHunter, TrenONE, Copenhagen Institute for Futures Studies и другие. Они отслеживают сигналы, анализируют их и классифицируют в тренды и мегатренды. Это субъективное мнение, но тренды и не базируются на точных данных.

Экономические данные — чтобы спрогнозировать, что будет дальше.

Демографические данные. Например, старение населения в развитых странах — это демографический тренд, переломить который катастрофически сложно.

Если проанализировать демографию России, станет ясно, что в ближайшие 30 лет большое количество людей выйдет на пенсию. Работающих людей станет меньше, чем пенсионеров.

Можно предположить, что лет через 20–25 возможно ещё одно повышение пенсионного возраста, а ещё — что будет не хватать медсестёр. Какие изменения это повлечёт? Во‑первых, востребованность среднего медицинского персонала, рост их зарплаты, а также привлечение потенциальных сотрудников на подработки. Во‑вторых, тренд на автоматизацию: появятся роботы для базовых задач, новая электроника в медицинских учреждениях и так далее.

Как на это может отреагировать бизнесмен? Например, запустить агрегатор для медсестёр, частный учебный центр для среднего медицинского персонала или финтех‑приложение для медсестёр, работающих гибкими сменами. Павел Семёнов директор по маркетингу и продажам

Социально-политические данные. Например, новые левые, базируясь на работах философов второй половины ХХ века, запустили тренды, которые отразились на социальной жизни, политике и инвестициях — в общем, на всём, что сейчас влияет на нас.

ПРИМЕР ООН разработала цели в области устойчивого развития: повышение качества образования, гендерное равенство, чистая вода и многое другое. Данные цели будут решать все страны, которые входят в состав ООН. Так что каждая отдельная цель — это мегатренд.

2 шаг: анализ трендов

Тренд может повлиять на четыре сферы бизнеса:

Продукт, сервис, услуги.

Видение будущего.

Бизнес-модель.

Маркетинг.

На этом этапе определите, на какую сферу вашего бизнеса влияет тренд. А затем классифицируйте его: влияние происходит уже сейчас, начнёт действовать в скором будущем или отдалённом будущем.

3 шаг: генерация идей

Чтобы придумать свою инновацию, ответьте на следующие вопросы:

Почему зародился этот тренд? Какие факторы в мире на него влияют?

С какими глубинными потребностями пользователя связан этот тренд?

Что хочет получить пользователь? Что становится важным?

Как тренд используют другие бизнесы?

На основании этих ответов решите:

Как вы будете использовать этот тренд в своём бизнесе? Какие продукты, рекламные кампании, решения, услуги можно создать?

Каким сегментам целевой аудитории можно предложить это решение?

4 шаг: мониторинг изменений

Тренды постоянно развиваются, поэтому периодически обновляйте свои данные об отрасли и рынке. Делать это можно раз в полгода или год. За это время могут появиться интересные и инновационные бизнес-решения на основании трендов — возьмите их на карандаш.

Как понять, что перед вами тренд

Согласно модели диффузии инноваций, после того как появилась какая-то технология, её начинают использовать:

Сперва небольшое количество инноваторов — 2,5%. Дальше технологию осваивают ранние последователи — 13,5%. После них прагматики, или раннее большинство — 34%. Потом позднее большинство — 34%. И в самом конце скептики — 16%.

На первом этапе, когда идею подхватили инноваторы, мы имеем дело с сигналом к тренду. А на втором и третьем, когда идея захватила ранних последователей и раннее большинство, — уже с самим трендом.

ПРИМЕР Ещё несколько лет назад об ИИ знали только ранние инноваторы — тогда это был сигнал к тренду. Чуть позже некоторые компании начали применять нейросети в своей работе. Сейчас их использует прогрессивное большинство. Дальше будет позднее большинство. В конце — скептики, например пенсионеры.

Бизнес-тренды в 2026 году

Развитие и распространение искусственного интеллекта доказывает, что тренд — это продолжительная история, а не краткосрочный всплеск. Нейросети были в повестке в прошлом году, есть сейчас и продолжат развиваться в будущем.

Искусственный интеллект

Самая популярная нейросеть в России — это Алиса AI, согласно отчёту исследовательской компании Mediascope за 2025. И это первый случай, когда российский ИИ обошёл зарубежные аналоги.

Более того, каждый четвёртый россиянин старше 12 лет минимум раз в месяц пользуется нейросетями, они взяли на себя рутину: создают контент, анализируют клиентов, пишут стратегии, автоматизируют операционную работу и делают прогнозы.

Но сейчас ИИ идёт ещё дальше: он перестаёт быть инструментом и становится покупателем. Люди доверяют нейросетям выбор товаров, услуг и поиск самой выгодной цены. Это меняет правила торговли: если раньше маркетологи выстраивали воронку продаж исходя из человеческой психологии, триггеров и болей, то сейчас придётся ориентироваться на логику вычислительных моделей.

Всё несерьёзное

Как заявило агенство WGSN, которое занимается прогнозированием потребительских тенденций, всё серьёзное уходит в прошлое, а всё несерьёзное входит в моду. Это ответ на современный мир, полный стресса и напряжения.

Теперь люди ищут инструменты для эмоционального высвобождения, чтобы позаботиться о себе. Всё дерзкое, нестандартное, смешное, игривое и поднимающее настроение будет набирать популярность в ближайшие годы.

Даже технологии будут ставить во главу угла положительные эмоции и психологический комфорт пользователя. Главная цель — сделать человека счастливым, подарить ему ощущение тепла и пробудить воображение.

Цифровая привилегия

Реальная жизнь — это новая роскошь. Умение отключаться от сети, не жертвуя карьерой, — новый символ статуса.

Почти половина молодых людей заявляет, что онлайн-жизнь вредит их благополучию, поэтому бренды будут создавать условия для цифровой детоксикации и целые пространства, стимулирующие творчество и ощущение присутствия, — своеобразные офлайн-убежища.

Агентство WGSN говорит, что люди, которые не запостили ни одного снимка из отпуска, — это современные короли крутости.

Эксклюзивность

В прошлом году было модно делиться с аудиторией своими любимыми продуктами, но это был скоротечный, вирусный тренд, который быстро прошёл. Теперь потребители будут оберегать от постороннего внимания продукты и места, которые важны для них.

Агентство WGSN пишет, что эксклюзивность — это новая социальная валюта, и бренды создают закрытые сообщества, куда можно попасть только по приглашению. Защита культурного капитала будет так же важна, как и его создание.

Влияние ESG-рейтингов



ESG — это рейтинги социальной ответственности компании, которые влияют на её инвестиционную привлекательность. Сейчас этот инструмент добрался и до России, но используют его пока не все.

В отчёте одной крупной металлургической корпорации вторым блоком стоит забота о сотрудниках — сразу после заботы о климате. На первый взгляд кажется, что у бизнеса должны быть другие приоритеты. Например, захват новых рынков и мощностей.

Но забота о сотрудниках — это отражение демографической проблемы и развитие популярного HR‑брендинга. Так корпорация привлекает и удерживает работников. Это и есть ESG в деле.

Павел Семёнов директор по маркетингу и продажам

Тренды и бизнес

У многих может возникнуть вопрос: бизнес лучше создавать на основании своей идеи или на базе действующих трендов?

Я отталкиваюсь от трендов, потому что они позволяют понять, какие продукты будут востребованы через несколько лет. Например, в этом году мы запустили один среднесрочный продукт, который должен выстрелить через три–четыре года. Он будет поддерживать компанию в тот момент, когда рынок основного продукта пойдёт на спад. Так благодаря анализу трендов мы заранее подготовились к изменениям в отрасли. Павел Семёнов директор по маркетингу и продажам