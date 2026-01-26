Бизнес-тренды: какие бывают и как с их помощью прокачать бизнес

Красный цвет, маленькие сумки и рваные джинсы — некоторым кажется, что тренды — это что-то из мира моды. Но это не так: тренды управляют всем миром и всеми бизнесами. А то, что мы перечислили, — это и не тренды вовсе.
Так что же такое тренд и мегатренд? На что они влияют? И можно ли их применить в малом бизнесе? На все эти вопросы Точка Банк ответит в статье.
Понятие и важность бизнес-трендов
Что такое тренд? На ум приходят тренды в соцсетях, модные цвета или заведения. Но всё это не тренды, а лишь краткосрочные всплески.
Тренд — это наблюдение за ускоряющимся и изменяющимся настоящим. Это тенденция к изменению. То есть мы видим, что мир меняется, — и на основе этого выявляем, что именно будет влиять на всех в течение длительного времени.
У настоящего тренда есть несколько маркеров:
— Тренды не появляются внезапно и не пропадают бесследно.
— Тренды никогда не базируются на точных данных.
— Тренд не отражает сиюминутную популярность. Это долгосрочная история, он длится от пяти до сорока лет.
Мегатренды и их влияние на бизнес
На вершине иерархии трендов стоят мегатренды. Именно на них смотрят маркетологи, тренд-вотчеры и другие профессионалы, которые работают с трендами по долгу службы. Потому что мегатренды — это большие структуры, которые влияют на весь мир. Их не так много, они появляются, когда пересекаются два тренда.
Мегатренды тоже могут пересекаться. И это всегда приводит к появлению новой технологии, с которой бизнес может работать.
Вы спросите, нужно ли предпринимателю работать с трендами и мегатрендами? Нет, если вы работаете в несформированной бизнес-среде, в которой пока ничего нельзя предсказать. В остальных случаях — да.
Для примера: за последние 50 лет выжило меньше 10% бизнесов, которые когда-то входили в клуб Fortune 500, то есть были самыми сильными и крупными компаниями на рынке. Почему монополисты в своей отрасли умирают?
Причина в дилемме инноватора: когда на рынке появляется новая технология, поначалу она кажется сомнительной и неперспективной. Но через время новинка может победить старую технологию. И тогда компании, которые проигнорировали тренд, выбывают из игры.
Вывод: если вовремя не отследить мегатренд и не вложиться в его развитие, когда он выстрелит, будет уже поздно, и на новый рынок вряд ли получится зайти. Так что тренд — это инструмент для бизнеса, чтобы отслеживать технологии и инновации, способные в будущем занять рынок.
Анализ трендов
Внедрить тренды в бизнес можно в четыре шага, которые разработал Андрей Бадин, основатель ProductLab. Используйте их систематически, чтобы анализировать тренды и прогнозировать, как они будут управлять рынком.
1 шаг: сканирование
На этом этапе нужно найти и классифицировать тренды. Информацию можно брать из этих источников:
- Трендвотчинговые институты: Zukunftsinstitut, TrendHunter, TrenONE, Copenhagen Institute for Futures Studies и другие. Они отслеживают сигналы, анализируют их и классифицируют в тренды и мегатренды. Это субъективное мнение, но тренды и не базируются на точных данных.
- Экономические данные — чтобы спрогнозировать, что будет дальше.
- Демографические данные. Например, старение населения в развитых странах — это демографический тренд, переломить который катастрофически сложно.
- Социально-политические данные. Например, новые левые, базируясь на работах философов второй половины ХХ века, запустили тренды, которые отразились на социальной жизни, политике и инвестициях — в общем, на всём, что сейчас влияет на нас.
2 шаг: анализ трендов
Тренд может повлиять на четыре сферы бизнеса:
- Продукт, сервис, услуги.
- Видение будущего.
- Бизнес-модель.
- Маркетинг.
На этом этапе определите, на какую сферу вашего бизнеса влияет тренд. А затем классифицируйте его: влияние происходит уже сейчас, начнёт действовать в скором будущем или отдалённом будущем.
3 шаг: генерация идей
Чтобы придумать свою инновацию, ответьте на следующие вопросы:
- Почему зародился этот тренд? Какие факторы в мире на него влияют?
- С какими глубинными потребностями пользователя связан этот тренд?
- Что хочет получить пользователь? Что становится важным?
- Как тренд используют другие бизнесы?
На основании этих ответов решите:
- Как вы будете использовать этот тренд в своём бизнесе? Какие продукты, рекламные кампании, решения, услуги можно создать?
- Каким сегментам целевой аудитории можно предложить это решение?
4 шаг: мониторинг изменений
Тренды постоянно развиваются, поэтому периодически обновляйте свои данные об отрасли и рынке. Делать это можно раз в полгода или год. За это время могут появиться интересные и инновационные бизнес-решения на основании трендов — возьмите их на карандаш.
Как понять, что перед вами тренд
Согласно модели диффузии инноваций, после того как появилась какая-то технология, её начинают использовать:
- Сперва небольшое количество инноваторов — 2,5%.
- Дальше технологию осваивают ранние последователи — 13,5%.
- После них прагматики, или раннее большинство — 34%.
- Потом позднее большинство — 34%.
- И в самом конце скептики — 16%.
На первом этапе, когда идею подхватили инноваторы, мы имеем дело с сигналом к тренду. А на втором и третьем, когда идея захватила ранних последователей и раннее большинство, — уже с самим трендом.
Бизнес-тренды в 2026 году
Развитие и распространение искусственного интеллекта доказывает, что тренд — это продолжительная история, а не краткосрочный всплеск. Нейросети были в повестке в прошлом году, есть сейчас и продолжат развиваться в будущем.
Искусственный интеллект
Самая популярная нейросеть в России — это Алиса AI, согласно отчёту исследовательской компании Mediascope за 2025. И это первый случай, когда российский ИИ обошёл зарубежные аналоги.
Более того, каждый четвёртый россиянин старше 12 лет минимум раз в месяц пользуется нейросетями, они взяли на себя рутину: создают контент, анализируют клиентов, пишут стратегии, автоматизируют операционную работу и делают прогнозы.
Но сейчас ИИ идёт ещё дальше: он перестаёт быть инструментом и становится покупателем. Люди доверяют нейросетям выбор товаров, услуг и поиск самой выгодной цены. Это меняет правила торговли: если раньше маркетологи выстраивали воронку продаж исходя из человеческой психологии, триггеров и болей, то сейчас придётся ориентироваться на логику вычислительных моделей.
Всё несерьёзное
Как заявило агенство WGSN, которое занимается прогнозированием потребительских тенденций, всё серьёзное уходит в прошлое, а всё несерьёзное входит в моду. Это ответ на современный мир, полный стресса и напряжения.
Теперь люди ищут инструменты для эмоционального высвобождения, чтобы позаботиться о себе. Всё дерзкое, нестандартное, смешное, игривое и поднимающее настроение будет набирать популярность в ближайшие годы.
Даже технологии будут ставить во главу угла положительные эмоции и психологический комфорт пользователя. Главная цель — сделать человека счастливым, подарить ему ощущение тепла и пробудить воображение.
Цифровая привилегия
Реальная жизнь — это новая роскошь. Умение отключаться от сети, не жертвуя карьерой, — новый символ статуса.
Почти половина молодых людей заявляет, что онлайн-жизнь вредит их благополучию, поэтому бренды будут создавать условия для цифровой детоксикации и целые пространства, стимулирующие творчество и ощущение присутствия, — своеобразные офлайн-убежища.
Агентство WGSN говорит, что люди, которые не запостили ни одного снимка из отпуска, — это современные короли крутости.
Эксклюзивность
В прошлом году было модно делиться с аудиторией своими любимыми продуктами, но это был скоротечный, вирусный тренд, который быстро прошёл. Теперь потребители будут оберегать от постороннего внимания продукты и места, которые важны для них.
Агентство WGSN пишет, что эксклюзивность — это новая социальная валюта, и бренды создают закрытые сообщества, куда можно попасть только по приглашению. Защита культурного капитала будет так же важна, как и его создание.
Влияние ESG-рейтингов
ESG — это рейтинги социальной ответственности компании, которые влияют на её инвестиционную привлекательность. Сейчас этот инструмент добрался и до России, но используют его пока не все.
Тренды и бизнес
У многих может возникнуть вопрос: бизнес лучше создавать на основании своей идеи или на базе действующих трендов?
Если вы планируете построить долгосрочный стартап или хотите выйти на большие обороты, лучше использовать тренды в своей работе. Если таких амбиций нет, то бизнес можно строить на аналитике идей.