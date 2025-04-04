Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателю

Переводить деньги с расчётного счёта на счёт контрагента удобно. Но для других трат приходится переводить деньги на карту физлица с комиссией или снимать наличку. Всё это может вызвать вопросы налоговой и другие проблемы.

Бизнес-карта помогает проводить все платежи законно и удобно. В этой статье подробно расскажем, что это за инструмент, как сделать карту для ИП и ООО, на что можно тратить деньги с бизнес-карты и как её выгодно использовать.

Что такое бизнес-карта

Бизнес-карта —это карта, привязанная к расчётному счёту предпринимателя. С неё можно тратить деньги на любые бизнес-цели. Это помогает разделять траты на компанию и личные расходы, безопасно выдавать деньги сотрудникам, упрощать отчётность. Давайте во всём разбираться.

Зачем предпринимателю бизнес-карта

Бизнес-карта помогает вести дела законно и комфортно. Представьте: ИП Одуванчиков открыл строительную компанию. Вот как будет проходить его работа с бизнес-картой и без неё.

С бизнес-картой Без бизнес-карты Платежи по карте проходят онлайн, а остальные покупки и расходы прозрачны для налоговой Платежи по реквизитам проводит регулярно, но и на покупки и другие расходы деньги выводит на карту физлица или снимает наличку. Для банка и налоговой это серая зона. Бизнес-траты разделены с личными Приходится вручную фильтровать бизнес-траты. Платежи проходят моментально Уходит время на вывод средств физлицу или снятие налички через бухгалтера. Переводы по счёту зависят от расписания работы ЦБ. Легко контролировать расходы — свои и работников. Можно установить лимиты по сумме или по типу трат. Все операции видны в интернет-банке Сотрудники получают наличку, поэтому невозможно проконтролировать, куда уходят деньги. Удобно установить лимит и тратить только ограниченную сумму При оплате со счёта напрямую нет возможности установить лимит на определённую категорию трат.

За что можно и нельзя платить бизнес-картой

Возможности оплаты по бизнес-карте зависят от системы налогообложения. ИП на «Доходах» и «Патенте» покупает всё что хочет. ООО — всё что хочет, но только для компании.

ИП ООО Личные расходы Да Нет Закупки товаров Да Да Налоги Да Да Командировочные расходы сотрудников Да Да Мебель и расходники в офис Да Да Платежи контрагентам Да Да

История клиента

Картой я начал пользоваться сразу — не хотелось переводить деньги на счёт физлица. Оплачиваю и личные, и бизнес-расходы. Например, плачу в магазинах и на заправках.

Смотрю все расходы в приложении, получаю кешбэк за траты. Очень нравится скорость оплаты — деньги приходят моментально.

Егор Лютый предприниматель, клиент Точки

Преимущества и недостатки бизнес-карт

Корпоративные карты бывают разными. Расскажем о бизнес-карте Точки.

Преимущества

Мгновенная оплата без бюрократии и согласований.

Прозрачность для налоговой.

Возможность привязать к счёту несколько карт с ограничением суммы и выдать их сотрудникам.

Контроль за расходами — владелец видит траты сотрудников

Вернём до 4% в выбранных категориях.

Пополнение через банкоматы и с карты на карту.

Разные форматы и дизайн.

Вы можете завести две карты или больше для разных трат. Так будет легче следить за расходами — например, одну карту используете только для оплаты покупок в супермаркетах, а другую — только для бизнес-трат. Миглена Пенкова эксперт по бизнес-картам

Недостатки

Необходимость сохранять подтверждающие документы и отчитываться перед налоговой. Зато все операции прозрачны и риск проблем с ФНС снижен. Исключение — УСН «Доходы» и ПСН, они ведут отчётность только для себя.

Часть контрагентов принимает оплату только по счёту. Обычно они не слышали раньше о бизнес-карте или не стали разбираться, как ей пользоваться. Поэтому можно рассказать им про этот способ и предложить его попробовать.

Предприниматели с iOS временно не могут оплачивать покупки смартфоном. Зато можно заказать стикер — миниатюрный и такой же удобный.

Виды бизнес-карт

В Точке есть разные платёжные инструменты — выбирайте то, что больше нравится.

Пластиковая карта

Простой и знакомый формат. Подходит, если вы привыкли платить карточкой или собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат.

Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.

Виртуальная карта

Хранится в кошельке вашего телефона. Отлично подходит для покупок в интернете. Выпускается моментально — можно пользоваться сразу после открытия счёта.

Сколько стоит: 0 ₽

Платёжный стикер

Стикер — компактный формат карты. Его можно приклеить на телефон и прикладывать к терминалу как обычную карточку. Особенно актуально для пользователей iOS.

Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.

Платёжное кольцо

Кольцо — решение для тех, кто не любит носить с собой карту, зато любит комфорт. В кольце вшит NFC-чип — такой же, как в банковских картах. Чтобы расплатиться кольцом, достаточно поднести руку к терминалу.

Сколько стоит: 8 900 ₽

Чем бизнес-карта отличается от обычной дебетовой карты

Бизнес-карту используют так же, как и обычную: для оплаты покупок, перевода денег, уплаты налогов, покупки топлива и многого другого. Но есть и различия. Давайте разбираться.

Сходства обычной и бизнес-карты

Все платежи прозрачны и отражаются в интернет-банке с точностью до секунды.

Пополнение переводом по СБП, по реквизитам или наличными через банкомат.

Можно оформить несколько карт в разных форматах.

Мгновенные переводы — без бюрократии.

Различия обычной и бизнес-карты

Обычная карта Бизнес-карта Привязка к личному счёту физлица. Привязка к расчётному счёту компании. Выпуск дополнительных карт для членов семьи. Выпуск дополнительных карт не только для членов семьи, но и для сотрудников компании. Часто клиенты дают одну карту сотрудникам, а другую — супругам. Это удобно, потому что тогда не нужно бесконечно перекидывать деньги со счёта на обычную дебетовую карту. Лимит на суммы. Лимит на сумму и категорию платежей. Возможность оплачивать только личные расходы. Возможность закупать товары, уплачивать налоги. Расходы не нужно подтверждать. ИП на УСН «Доходы», НПД и ПСН освобождены от подтверждения расходов. Траты ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ООО должны быть экономически обоснованными, поэтому их надо подтверждать чеками или другими документами.

В Точке вы можете привязать карту к Фонду — по факту у вас будет отдельный расчётный счёт с картой. Если переживаете за деньги на общем счёте, то это идеальный вариант: на Фонд можно перевести любую сумму, и больше с неё потратить не получится.

Деньги из Фонда можно тратить самостоятельно например, держать их там для уплаты налогов. А можно отдавать сотрудникам — они смогут потратить только сумму, которая есть в Фонде.

История клиента

Работаю с Точкой уже третий год. Карту получил при открытии расчётного счёта, но не знал, что ею можно платить в магазинах. Случайно от знакомых узнал, что они платят ею везде. Решил попробовать и остался доволен. Для налоговой всё становится прозрачнее, а оплата по карте экономит лимиты на снятие денег. Дмитрий Соснин предприниматель, клиент Точки

Как сделать корпоративную карту для ИП и ООО

В Точке можно оформить корпоративную карту для юридических лиц и ИП. Это просто.

Оставьте заявку на открытие счёта. Мы перезвоним, ответим на вопросы и поможем во всём разобраться. Встретьтесь с менеджером Точки. Он приедет в удобное для вас место, привезёт карту и поможет активировать. Пользоваться ею можно сразу.