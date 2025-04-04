Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателю

Переводить деньги с расчётного счёта на счёт контрагента удобно. Но для других трат приходится переводить деньги на карту физлица с комиссией или снимать наличку. Всё это может вызвать вопросы налоговой и другие проблемы.
Бизнес-карта помогает проводить все платежи законно и удобно. В этой статье подробно расскажем, что это за инструмент, как сделать карту для ИП и ООО, на что можно тратить деньги с бизнес-карты и как её выгодно использовать.
Что такое бизнес-карта
Бизнес-карта —это карта, привязанная к расчётному счёту предпринимателя. С неё можно тратить деньги на любые бизнес-цели. Это помогает разделять траты на компанию и личные расходы, безопасно выдавать деньги сотрудникам, упрощать отчётность. Давайте во всём разбираться.
Зачем предпринимателю бизнес-карта
Бизнес-карта помогает вести дела законно и комфортно. Представьте: ИП Одуванчиков открыл строительную компанию. Вот как будет проходить его работа с бизнес-картой и без неё.
|С бизнес-картой
|Без бизнес-карты
|Платежи по карте проходят онлайн, а остальные покупки и расходы прозрачны для налоговой
|Платежи по реквизитам проводит регулярно, но и на покупки и другие расходы деньги выводит на карту физлица или снимает наличку. Для банка и налоговой это серая зона.
|Бизнес-траты разделены с личными
|Приходится вручную фильтровать бизнес-траты.
|Платежи проходят моментально
|Уходит время на вывод средств физлицу или снятие налички через бухгалтера. Переводы по счёту зависят от расписания работы ЦБ.
|Легко контролировать расходы — свои и работников. Можно установить лимиты по сумме или по типу трат. Все операции видны в интернет-банке
|Сотрудники получают наличку, поэтому невозможно проконтролировать, куда уходят деньги.
|Удобно установить лимит и тратить только ограниченную сумму
|При оплате со счёта напрямую нет возможности установить лимит на определённую категорию трат.
За что можно и нельзя платить бизнес-картой
Возможности оплаты по бизнес-карте зависят от системы налогообложения. ИП на «Доходах» и «Патенте» покупает всё что хочет. ООО — всё что хочет, но только для компании.
|ИП
|ООО
|Личные расходы
|Да
|Нет
|Закупки товаров
|Да
|Да
|Налоги
|Да
|Да
|Командировочные расходы сотрудников
|Да
|Да
|Мебель и расходники в офис
|Да
|Да
|Платежи контрагентам
|Да
|Да
Преимущества и недостатки бизнес-карт
Корпоративные карты бывают разными. Расскажем о бизнес-карте Точки.
Преимущества
- Мгновенная оплата без бюрократии и согласований.
- Прозрачность для налоговой.
- Возможность привязать к счёту несколько карт с ограничением суммы и выдать их сотрудникам.
- Контроль за расходами — владелец видит траты сотрудников.
- Вернём до 4% в выбранных категориях.
- Пополнение через банкоматы и с карты на карту.
- Разные форматы и дизайн.
Недостатки
- Необходимость сохранять подтверждающие документы и отчитываться перед налоговой. Зато все операции прозрачны и риск проблем с ФНС снижен. Исключение — УСН «Доходы» и ПСН, они ведут отчётность только для себя.
- Часть контрагентов принимает оплату только по счёту. Обычно они не слышали раньше о бизнес-карте или не стали разбираться, как ей пользоваться. Поэтому можно рассказать им про этот способ и предложить его попробовать.
- Предприниматели с iOS временно не могут оплачивать покупки смартфоном. Зато можно заказать стикер — миниатюрный и такой же удобный.
Виды бизнес-карт
В Точке есть разные платёжные инструменты — выбирайте то, что больше нравится.
Пластиковая карта
Простой и знакомый формат. Подходит, если вы привыкли платить карточкой или собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат.
Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.
Виртуальная карта
Хранится в кошельке вашего телефона. Отлично подходит для покупок в интернете. Выпускается моментально — можно пользоваться сразу после открытия счёта.
Сколько стоит: 0 ₽
Платёжный стикер
Стикер — компактный формат карты. Его можно приклеить на телефон и прикладывать к терминалу как обычную карточку. Особенно актуально для пользователей iOS.
Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.
Платёжное кольцо
Кольцо — решение для тех, кто не любит носить с собой карту, зато любит комфорт. В кольце вшит NFC-чип — такой же, как в банковских картах. Чтобы расплатиться кольцом, достаточно поднести руку к терминалу.
Сколько стоит: 8 900 ₽
Чем бизнес-карта отличается от обычной дебетовой карты
Бизнес-карту используют так же, как и обычную: для оплаты покупок, перевода денег, уплаты налогов, покупки топлива и многого другого. Но есть и различия. Давайте разбираться.
Сходства обычной и бизнес-карты
- Все платежи прозрачны и отражаются в интернет-банке с точностью до секунды.
- Пополнение переводом по СБП, по реквизитам или наличными через банкомат.
- Можно оформить несколько карт в разных форматах.
- Мгновенные переводы — без бюрократии.
Различия обычной и бизнес-карты
|Обычная карта
|Бизнес-карта
|Привязка к личному счёту физлица.
|Привязка к расчётному счёту компании.
|Выпуск дополнительных карт для членов семьи.
|Выпуск дополнительных карт не только для членов семьи, но и для сотрудников компании. Часто клиенты дают одну карту сотрудникам, а другую — супругам. Это удобно, потому что тогда не нужно бесконечно перекидывать деньги со счёта на обычную дебетовую карту.
|Лимит на суммы.
|Лимит на сумму и категорию платежей.
|Возможность оплачивать только личные расходы.
|Возможность закупать товары, уплачивать налоги.
|Расходы не нужно подтверждать.
|ИП на УСН «Доходы», НПД и ПСН освобождены от подтверждения расходов. Траты ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ООО должны быть экономически обоснованными, поэтому их надо подтверждать чеками или другими документами.
В Точке вы можете привязать карту к Фонду — по факту у вас будет отдельный расчётный счёт с картой. Если переживаете за деньги на общем счёте, то это идеальный вариант: на Фонд можно перевести любую сумму, и больше с неё потратить не получится.
Деньги из Фонда можно тратить самостоятельно например, держать их там для уплаты налогов. А можно отдавать сотрудникам — они смогут потратить только сумму, которая есть в Фонде.
Как сделать корпоративную карту для ИП и ООО
В Точке можно оформить корпоративную карту для юридических лиц и ИП. Это просто.
- Оставьте заявку на открытие счёта. Мы перезвоним, ответим на вопросы и поможем во всём разобраться.
- Встретьтесь с менеджером Точки. Он приедет в удобное для вас место, привезёт карту и поможет активировать. Пользоваться ею можно сразу.
Если захотите купить кольцо или платёжный стикер, закажите их сразу после активации счёта.