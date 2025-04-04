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Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Что такое бизнес-карта и зачем она нужна предпринимателю

Предприниматели постоянно используют расчётный счёт: для заказа товаров, выплаты зарплат, выдачи корпоративных денег сотрудникам. А что насчёт бизнес-карты?

04.04.2025
5290
5290

Бизнес-карта для всех

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Бизнес-карта для всех

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Переводить деньги с расчётного счёта на счёт контрагента удобно. Но для других трат приходится переводить деньги на карту физлица с комиссией или снимать наличку. Всё это может вызвать вопросы налоговой и другие проблемы. 

Бизнес-карта помогает проводить все платежи законно и удобно. В этой статье подробно расскажем, что это за инструмент, как сделать карту для ИП и ООО,  на что можно тратить деньги с бизнес-карты и как её выгодно использовать. 

Что такое бизнес-карта

Бизнес-карта —это карта, привязанная к расчётному счёту предпринимателя. С неё можно тратить деньги на любые бизнес-цели. Это помогает разделять траты на компанию и личные расходы, безопасно выдавать деньги сотрудникам, упрощать отчётность. Давайте во всём разбираться. 

Бизнес-карта для любых нужд 
Если вы ИП на «Доходах» или ПСН, оплачивайте картой завтрак в кофейне или мебель для дома, а также совершайте покупки для бизнеса.
Часть этих трат можно учесть как расходы, чтобы уменьшить налоговую базу.

Зачем предпринимателю бизнес-карта 

Бизнес-карта помогает вести дела законно и комфортно. Представьте: ИП Одуванчиков открыл строительную компанию. Вот как будет проходить его работа с бизнес-картой и без неё.

С бизнес-картойБез бизнес-карты
Платежи по карте проходят онлайн, а остальные покупки и расходы прозрачны для налоговойПлатежи по реквизитам проводит регулярно, но и на покупки и другие расходы деньги выводит на карту физлица или снимает наличку. Для банка и налоговой это серая зона.
Бизнес-траты разделены с личнымиПриходится вручную фильтровать бизнес-траты.
Платежи проходят моментальноУходит время на вывод средств физлицу или снятие налички через бухгалтера. Переводы по счёту зависят от расписания работы ЦБ.
Легко контролировать расходы — свои и работников. Можно установить лимиты по сумме или по типу трат. Все операции видны в интернет-банкеСотрудники получают наличку, поэтому невозможно проконтролировать, куда уходят деньги.
Удобно установить лимит и тратить только ограниченную суммуПри оплате со счёта напрямую нет возможности установить лимит на определённую категорию трат.

За что можно и нельзя платить  бизнес-картой

Возможности оплаты по бизнес-карте зависят от системы налогообложения. ИП на «Доходах» и «Патенте» покупает всё что хочет. ООО — всё что хочет, но только для компании. 

ИПООО
Личные расходыДаНет
Закупки товаровДаДа
НалогиДаДа
Командировочные расходы сотрудников ДаДа
Мебель и расходники в офисДаДа
Платежи контрагентамДаДа

История клиента


Картой я начал пользоваться сразу — не хотелось переводить деньги на счёт физлица. Оплачиваю и личные, и бизнес-расходы. Например, плачу в магазинах и на заправках.
 
Смотрю все расходы в приложении, получаю кешбэк за траты. Очень нравится скорость оплаты — деньги приходят моментально.

Егор ЛютыйЕгор Лютый
Егор Лютыйпредприниматель, клиент Точки

Преимущества и недостатки бизнес-карт

Корпоративные карты бывают разными. Расскажем о бизнес-карте Точки. 

Преимущества 

  • Мгновенная оплата без бюрократии и согласований.
  • Прозрачность для налоговой. 
  • Возможность привязать к счёту несколько карт с ограничением суммы и выдать их сотрудникам. 
  • Контроль за расходами — владелец видит траты сотрудников
  • Вернём до 4% в выбранных категориях.
  • Пополнение через банкоматы и с карты на карту. 
  • Разные форматы и дизайн.

Вы можете завести две карты или больше для разных трат. Так будет легче следить за расходами — например, одну карту используете только для оплаты покупок в супермаркетах, а другую — только для бизнес-трат. 

Миглена Пенковаэксперт по бизнес-картам

Недостатки 

  • Необходимость сохранять подтверждающие документы и отчитываться перед налоговой. Зато все операции прозрачны и риск проблем с ФНС снижен. Исключение — УСН «Доходы» и ПСН, они ведут отчётность только для себя.
  • Часть контрагентов принимает оплату только по счёту. Обычно они не слышали раньше о бизнес-карте или не стали разбираться, как ей пользоваться. Поэтому можно рассказать им про этот способ и предложить его попробовать.
  • Предприниматели с iOS временно не могут оплачивать покупки смартфоном. Зато можно заказать стикер — миниатюрный и такой же удобный.  

Виды бизнес-карт

В Точке есть разные платёжные инструменты — выбирайте то, что больше нравится. 

Пластиковая карта

Простой и знакомый формат. Подходит, если вы привыкли платить карточкой или собираетесь снимать и вносить наличные через банкомат.

Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.

Виртуальная карта 

Хранится в кошельке вашего телефона. Отлично подходит для покупок в интернете. Выпускается моментально — можно пользоваться сразу после открытия счёта. 

Сколько стоит: 0 ₽

Платёжный стикер

Стикер — компактный формат карты. Его можно приклеить на телефон и прикладывать к терминалу как обычную карточку. Особенно актуально для пользователей iOS.

Сколько стоит: 0 ₽, если это первая бизнес-карта Точки. Все последующие — 700 ₽.

Платёжное кольцо

Кольцо — решение для тех, кто не любит носить с собой карту, зато любит комфорт. В кольце вшит NFC-чип — такой же, как в банковских картах. Чтобы расплатиться кольцом, достаточно поднести руку к терминалу. 

Сколько стоит: 8 900 ₽

Чем бизнес-карта отличается от обычной дебетовой карты

Бизнес-карту используют так же, как и обычную: для оплаты покупок, перевода денег, уплаты налогов, покупки топлива и многого другого. Но есть и различия. Давайте разбираться.

Сходства обычной и бизнес-карты

  • Все платежи прозрачны и отражаются в интернет-банке с точностью до секунды.
  • Пополнение переводом по СБП, по реквизитам или наличными через банкомат.
  • Можно оформить несколько карт в разных форматах.
  • Мгновенные переводы — без бюрократии. 

Различия обычной и бизнес-карты

Обычная картаБизнес-карта
Привязка к личному счёту физлица.Привязка к расчётному счёту компании. 
Выпуск дополнительных карт для членов семьи.Выпуск дополнительных карт не только для членов семьи, но и для сотрудников компании. Часто клиенты дают одну карту сотрудникам, а другую — супругам.  Это удобно, потому что тогда не нужно бесконечно перекидывать деньги со счёта на обычную дебетовую карту.
Лимит на суммы. Лимит на сумму и категорию платежей.
Возможность оплачивать только личные расходы.Возможность закупать товары, уплачивать налоги.
Расходы не нужно подтверждать.ИП на УСН «Доходы», НПД и ПСН освобождены от подтверждения расходов. Траты ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ООО должны быть экономически обоснованными, поэтому их надо подтверждать чеками или другими документами. 

В Точке вы можете привязать карту к Фонду — по факту у вас будет отдельный расчётный счёт с картой. Если переживаете за деньги на общем счёте, то это идеальный вариант: на Фонд можно перевести любую сумму, и больше с неё потратить не получится. 

Деньги из Фонда можно тратить самостоятельно например, держать их там для уплаты налогов. А можно отдавать сотрудникам — они смогут потратить только сумму, которая есть в Фонде.  

История клиента


Работаю с Точкой уже третий год. Карту получил при открытии расчётного счёта, но не знал, что ею можно платить в магазинах. Случайно от знакомых узнал, что они платят ею везде. Решил попробовать и остался доволен. Для налоговой всё становится прозрачнее, а оплата по карте экономит лимиты на снятие денег. 

Дмитрий СоснинДмитрий Соснин
Дмитрий Соснинпредприниматель, клиент Точки

Как сделать корпоративную карту для ИП и ООО

В Точке можно оформить корпоративную карту для юридических лиц и ИП. Это просто. 

  1. Оставьте заявку на открытие счёта. Мы перезвоним, ответим на вопросы и поможем во всём разобраться. 
  2. Встретьтесь с менеджером Точки. Он приедет в удобное для вас место, привезёт карту и поможет активировать. Пользоваться ею можно сразу. 

Если захотите купить кольцо или платёжный стикер, закажите их сразу после активации счёта. 

Вопросы по теме

Кто устанавливает лимиты по корпоративным бизнес-картам?

Владелец расчётного счёта настраивает лимиты сам.

Если ИП планирует заказать дополнительные карты своим сотрудникам, может установить индивидуальный лимит каждому.

Можно ли получить бизнес-карту без регистрации юридического лица?

Бизнес-карта привязывается к расчётному счёту ИП или юрлица. Соответственно, получить её без статуса ИП или регистрации ООО, АО и других форм бизнеса не получится.    

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