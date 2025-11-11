Что такое депозиты для бизнеса: виды и система налогообложения.

Коротко

Бизнес-депозит — это способ сохранять капитал и получать стабильный доход. Деньги работают, при этом надёжно защищены.



Есть три варианта работы с депозитом: универсальный — положить деньги на установленный срок, смешанный — когда часть денег всегда доступна, и до востребования — можно снимать накопления в любой момент. Обычно ставки выше всего на универсальном депозите, а на депозите до востребования начисляют 0,01%.



Проценты по депозиту считаются доходом компании и облагаются налогом по вашей системе налогообложения.

