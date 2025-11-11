Что такое депозиты для бизнеса: виды и система налогообложения.

Депозит помогает предпринимателям сохранять деньги и получать предсказуемый доход. В статье рассказываем, как работают депозиты для бизнеса, какие бывают виды вкладов и какие налоги нужно платить с полученных процентов.
Есть три варианта работы с депозитом: универсальный — положить деньги на установленный срок, смешанный — когда часть денег всегда доступна, и до востребования — можно снимать накопления в любой момент. Обычно ставки выше всего на универсальном депозите, а на депозите до востребования начисляют 0,01%.
Проценты по депозиту считаются доходом компании и облагаются налогом по вашей системе налогообложения.
Что такое депозит?
Депозит для бизнеса — банковский продукт, который помогает предпринимателям размещать свободные средства под процент на определённый срок. Компании или ИП передают деньги банку и получают доход.
Предприниматель решает положить их на депозит «овернайт» под 10% годовых. Это краткосрочное размещение средств на ночь или выходные, когда деньги не выводятся из оборота, а продолжают работать. Вечером деньги размещаются на депозите, а утром рабочего дня возвращаются на счёт с процентами.
Например, если положить деньги на три ночи с пятницы до понедельника:
7 000 000 × 10% × 3 \ 365 = 5753,42 — доход за выходные
Чем депозит отличается от расчётного счёта
|Критерий
|Расчётный счет
|Депозитный счёт
|Доступность средств
|Можно снять деньги в любой момент
|Деньги вернутся с депозита на счёт только после окончания срока или при особых условиях, прописанных в договоре
|Доходность
|Инструмент для работы с деньгами, проценты не предусмотрены
|Создан для того, чтобы средства работали и приносили процентный доход
|Срок использования
|Не ограничен
|Открывается на конкретный период, который заранее согласовывается с банком
|Назначение
|Подходит для деловых операций: платежей поставщикам, выплат сотрудникам, работы с контрагентами
|Создан исключительно для накопления и сохранения средств, проводить платежи с него нельзя.
Как работает депозитный счёт
Банк использует размещённые средства в работе, а бизнес получает проценты по фиксированной ставке.
Условия размещения
- Итоговая сумма и срок размещения фиксируются в договоре.
- Процентная ставка известна заранее и, как правило, не меняется по уже заключённому договору.
- Как правило, проценты начисляются ежедневно, ежемесячно или ежеквартально, а выплачиваются в день окончания срока депозита.
- Сумма депозита остаётся неизменной весь период.
- Досрочное снятие возможно, но обычно процент снижается.
У некоторых видов депозитов есть возможность пополнения и автоматического продления. Деньги защищены системой страхования вкладов.
Что влияет на доходность депозитного вклада
- Ключевая ставка Центробанка — базовый индикатор, от которого зависят все банковские проценты.
- Срок размещения средств — чем дольше срок, тем ниже ставка. Такая ситуация актуальна на текущий момент на рынке, но она может меняться.
- Размер вносимой суммы — крупные депозиты часто предполагают более выгодные условия.
- Банковская политика — каждый банк формирует собственную стратегию привлечения средств.
Виды депозитных счетов для бизнеса
Банки предлагают разные форматы депозитов для компаний и ИП. Собственник бизнеса может выбрать, как вкладывать свободные средства: на фиксированный срок или с возможностью пользоваться частью денег. Ниже — сравнение видов депозитов и их особенности.
|Вид депозита
|Особенности
|Преимущества
|Недостатки
|Срочный депозит
|Средства размещаются на установленный срок — от 1 дня до нескольких лет
|Повышенная ставка, стабильный доход
|Досрочное снятие уменьшает процент
|Депозит до востребования
|Позволяет в любой момент пополнять и снимать средства
|Полная ликвидность, удобно для текущих операций
|Низкая ставка
|Универсальный депозит
|Совмещает функции расчётного и депозитного счёта
|Можно получать проценты и использовать часть средств при необходимости
|Ставка чуть ниже, чем по срочному вкладу
|Валютный депозит
|На данный момент в РФ доступно размещение в юанях
|Защита от валютных колебаний
|Процент крайне низкий — 0,01 % годовых
Система налогообложения депозитов для бизнеса
Независимо от системы налогообложения все процентные доходы подлежат обязательному учёту при расчёте налоговой базы.
ОСНО: как учитывать проценты
При общей системе налогообложения процентные доходы по депозитам считаются внереализационными. В налоговом учёте такой доход фиксируется:
- в последний день каждого отчётного месяца;
- или в день закрытия депозита — п. 6 ст. 271 НК РФ.
При этом банк может начислять проценты в любой удобный для него день — например 15-го или 20-го числа месяца. Для расчёта налогооблагаемой базы используется специальная формула:
P = D x r / 365 дней x Q
P — сумма процентов, учитываемых в доходах текущего месяца;
D — сумма депозита;
r — процентная ставка по депозиту;
Q— количество дней размещения на депозите в текущем месяце.
Если депозит предусматривает капитализацию процентов, то есть начисление процентов на проценты, необходимо регулярно увеличивать сумму депозита на величину начисленных процентов.
УСН: особенности учёта
При упрощённой системе налогообложения процесс учёта проще: доход фиксируется только в день поступления процентов на расчётный счёт. Это правило действует даже при капитализации процентов. В базу для расчёта налога проценты попадут только после фактического зачисления на расчётный счёт.
Преимущества и недостатки депозитов для бизнеса
Как и любой финансовый инструмент, депозит имеет сильные и слабые стороны.
Преимущества депозитов для бизнеса:
- Доходность — хранить деньги выгоднее, чем на расчётном счёте.
- Надёжность — деньги размещаются в банке с гарантией возврата.
- Простота учёта — банк предоставляет нужные документы, доход по депозиту легко отразить в бухгалтерии.
- Финансовое планирование — депозит помогает отложить деньги на реализацию целей.
Недостатки депозитов:
- Ограниченный доступ — деньги нельзя снять до конца срока без потери процентов.
- Фиксированная ставка —при росте или падении ключевой ставки проценты по депозиту не изменяются.
- Минимальная сумма — для открытия бизнес-депозита банк может установить высокий порог входа.
- Налогообложение —- проценты по вкладу увеличивают налоговую базу.
Бухгалтерский учёт депозитов
Доходы по процентам от депозитов обязательно нужно отражать в бухгалтерских отчётах. Компании могут выбрать один из двух методов учёта:
- 55.03 «Депозитные счета» — согласно приказу Минфина депозиты классифицируются как специальные.
- Финансовый счёт 58 «Финансовые вложения» — депозитные вклады рассматриваются как форма финансовых инвестиций.
Выбранный метод учёта необходимо закрепить в учётной политике предприятия.
Принципы ведения бухгалтерского учёта
Оба счёта (55 и 58) относятся к активным — это определяет особенности проводок:
- Размещение средств на депозите фиксируется по дебету счёта.
- Возврат средств отражается по кредиту счёта.
Расположение депозитных средств в балансе зависит от выбранного метода учёта:
- При учёте на счёте 55.03 все депозитные вклады отражаются в строке 1250 бухгалтерского баланса.
- При использовании счёта 58 депозиты со сроком более года показываются в строке 1170 раздела внеоборотных активов.
- Вклады со сроком до года отражаются в строке 1240 раздела оборотных активов.
Наряду с основной суммой депозита необходимо вести учёт процентных доходов. Такие доходы классифицируются как прочие и отражаются на субсчёте 91.01 «Прочие доходы» — это позволяет корректно формировать финансовый результат компании.
Как выбрать депозит для бизнеса
При выборе депозита для бизнеса обратите внимание на ключевые факторы:
- срок размещения средств;
- процентную ставку;
- возможность частичного снятия или пополнения депозита.
Также важно оценивать надёжность банка и удобство управления средствами через личный кабинет.
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