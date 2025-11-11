Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Развитие бизнеса
  4. Что такое депозиты для бизнеса: виды и система налогообложения.
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес

Что такое депозиты для бизнеса: виды и система налогообложения.

Если у компании есть свободные средства, их можно разместить на депозите. Пусть приносят стабильный доход и продолжают работать на бизнес. Подробнее — в статье Точка Банк.

21.11.2025
2158
2158

Депозиты для бизнеса

Срок — от 1 до 365 дней. ​​Сумма от 100 000 до 1 млрд ₽.
Подробнее об условиях

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Депозиты для бизнеса

Срок — от 1 до 365 дней. ​​Сумма от 100 000 до 1 млрд ₽.
Подробнее об условиях

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Депозит помогает предпринимателям сохранять деньги и получать предсказуемый доход. В статье рассказываем, как работают депозиты для бизнеса, какие бывают виды вкладов и какие налоги нужно платить с полученных процентов.

Коротко
Бизнес-депозит — это способ сохранять капитал и получать стабильный доход. Деньги работают, при этом надёжно защищены.

Есть три варианта работы с депозитом: универсальный — положить деньги на установленный срок, смешанный — когда часть денег всегда доступна, и до востребования — можно снимать накопления в любой момент. Обычно ставки выше всего на универсальном депозите, а на депозите до востребования начисляют 0,01%.

Проценты по депозиту считаются доходом компании и облагаются налогом по вашей системе налогообложения.

Что такое депозит?

Депозит для бизнеса — банковский продукт, который помогает предпринимателям размещать свободные средства под процент на определённый срок. Компании или ИП передают деньги банку и получают доход.

ПРИМЕР
Строительная компания получила крупную предоплату от клиента — 7 млн ₽. До начала сезона ещё целый месяц, и эти деньги пока не нужны для оборота.

Предприниматель решает положить их на депозит «овернайт» под 10% годовых. Это краткосрочное размещение средств на ночь или выходные, когда деньги не выводятся из оборота, а продолжают работать. Вечером деньги размещаются на депозите, а утром рабочего дня возвращаются на счёт с процентами.

Например, если положить деньги на три ночи с пятницы до понедельника:

7 000 000 × 10% × 3 \ 365 = 5753,42 — доход за выходные

Чем депозит отличается от расчётного счёта

КритерийРасчётный счетДепозитный счёт
Доступность средствМожно снять деньги в любой моментДеньги вернутся с депозита на счёт только после окончания срока или при особых условиях, прописанных в договоре
ДоходностьИнструмент для работы с деньгами, проценты не предусмотреныСоздан для того, чтобы средства работали и приносили процентный доход
Срок использованияНе ограниченОткрывается на конкретный период, который заранее согласовывается с банком
НазначениеПодходит для деловых операций: платежей поставщикам, выплат сотрудникам, работы с контрагентамиСоздан исключительно для накопления и сохранения средств, проводить платежи с него нельзя.

Как работает депозитный счёт

Банк использует размещённые средства в работе, а бизнес получает проценты по фиксированной ставке.

Условия размещения

  1. Итоговая сумма и срок размещения фиксируются в договоре.
  2. Процентная ставка известна заранее и, как правило, не меняется по уже заключённому договору.
  3. Как правило, проценты начисляются ежедневно, ежемесячно или ежеквартально, а выплачиваются в день окончания срока депозита.
  4. Сумма депозита остаётся неизменной весь период.
  5. Досрочное снятие возможно, но обычно процент снижается.

У некоторых видов депозитов есть возможность пополнения и автоматического продления. Деньги защищены системой страхования вкладов.

Что влияет на доходность депозитного вклада

  1. Ключевая ставка Центробанка — базовый индикатор, от которого зависят все банковские проценты.
  2. Срок размещения средств — чем дольше срок, тем ниже ставка. Такая ситуация актуальна на текущий момент на рынке, но она может меняться.
  3. Размер вносимой суммы — крупные депозиты часто предполагают более выгодные условия.
  4. Банковская политика — каждый банк формирует собственную стратегию привлечения средств.

Виды депозитных счетов для бизнеса

Банки предлагают разные форматы депозитов для компаний и ИП. Собственник бизнеса может выбрать, как вкладывать свободные средства: на фиксированный срок или с возможностью пользоваться частью денег. Ниже — сравнение видов депозитов и их особенности.

Вид депозитаОсобенностиПреимуществаНедостатки
Срочный депозитСредства размещаются на установленный срок — от 1 дня до нескольких летПовышенная ставка, стабильный доходДосрочное снятие уменьшает процент
Депозит до востребованияПозволяет в любой момент пополнять и снимать средстваПолная ликвидность, удобно для текущих операцийНизкая ставка
Универсальный депозитСовмещает функции расчётного и депозитного счётаМожно получать проценты и использовать часть средств при необходимостиСтавка чуть ниже, чем по срочному вкладу
Валютный депозитНа данный момент в РФ доступно размещение в юаняхЗащита от валютных колебанийПроцент крайне низкий — 0,01 % годовых

Система налогообложения депозитов для бизнеса

Независимо от системы налогообложения все процентные доходы подлежат обязательному учёту при расчёте налоговой базы.

ОСНО: как учитывать проценты

При общей системе налогообложения процентные доходы по депозитам считаются внереализационными. В налоговом учёте такой доход фиксируется:

  • в последний день каждого отчётного месяца;
  • или в день закрытия депозита — п. 6 ст. 271 НК РФ.

При этом банк может начислять проценты в любой удобный для него день — например 15-го или 20-го числа месяца. Для расчёта налогооблагаемой базы используется специальная формула:

P = D x r / 365 дней x Q

P — сумма процентов, учитываемых в доходах текущего месяца;

D — сумма депозита;

r — процентная ставка по депозиту;

Q— количество дней размещения на депозите в текущем месяце.

Если депозит предусматривает капитализацию процентов, то есть начисление процентов на проценты, необходимо регулярно увеличивать сумму депозита на величину начисленных процентов.

УСН: особенности учёта

При упрощённой системе налогообложения процесс учёта проще: доход фиксируется только в день поступления процентов на расчётный счёт. Это правило действует даже при капитализации процентов. В базу для расчёта налога проценты попадут только после фактического зачисления на расчётный счёт.

Преимущества и недостатки депозитов для бизнеса

Как и любой финансовый инструмент, депозит имеет сильные и слабые стороны.

Преимущества депозитов для бизнеса:

  • Доходность — хранить деньги выгоднее, чем на расчётном счёте.
  • Надёжность — деньги размещаются в банке с гарантией возврата.
  • Простота учёта — банк предоставляет нужные документы, доход по депозиту легко отразить в бухгалтерии.
  • Финансовое планирование — депозит помогает отложить деньги на реализацию целей.

Недостатки депозитов:

  • Ограниченный доступ — деньги нельзя снять до конца срока без потери процентов.
  • Фиксированная ставка —при росте или падении ключевой ставки проценты по депозиту не изменяются. 
  • Минимальная сумма — для открытия бизнес-депозита банк может установить высокий порог входа.
  • Налогообложение —- проценты по вкладу увеличивают налоговую базу.
Получайте дополнительный доход на деньги, переведённые в депозит. Открыть депозит можно прямо в интернет-банке.

Бухгалтерский учёт депозитов

Доходы по процентам от депозитов обязательно нужно отражать в бухгалтерских отчётах. Компании могут выбрать один из двух методов учёта:

  1. 55.03 «Депозитные счета» — согласно приказу Минфина депозиты классифицируются как специальные.
  2. Финансовый счёт 58 «Финансовые вложения» — депозитные вклады рассматриваются как форма финансовых инвестиций.

Выбранный метод учёта необходимо закрепить в учётной политике предприятия.

Принципы ведения бухгалтерского учёта

Оба счёта (55 и 58) относятся к активным — это определяет особенности проводок:

  • Размещение средств на депозите фиксируется по дебету счёта.
  • Возврат средств отражается по кредиту счёта.

Расположение депозитных средств в балансе зависит от выбранного метода учёта:

  • При учёте на счёте 55.03 все депозитные вклады отражаются в строке 1250 бухгалтерского баланса.
  • При использовании счёта 58 депозиты со сроком более года показываются в строке 1170 раздела внеоборотных активов.
  • Вклады со сроком до года отражаются в строке 1240 раздела оборотных активов.

Наряду с основной суммой депозита необходимо вести учёт процентных доходов. Такие доходы классифицируются как прочие и отражаются на субсчёте 91.01 «Прочие доходы» — это позволяет корректно формировать финансовый результат компании.

Как выбрать депозит для бизнеса

При выборе депозита для бизнеса обратите внимание на ключевые факторы:

  • срок размещения средств;
  • процентную ставку;
  • возможность частичного снятия или пополнения депозита.

Также важно оценивать надёжность банка и удобство управления средствами через личный кабинет.

Читайте также:

Как открыть ИП в 2026 году: пошаговая инструкция

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

НДС на УСН в розничной торговле

Вопросы по теме

Вклад для бизнеса и депозит — это одно и то же?

Да, вклад для бизнеса и депозит — одно и то же. Это финансовый инструмент, который позволяет компании разместить свободные денежные средства в банке под процент на определённый срок. Термин «вклад» чаще используется в разговорной речи, а «депозит» — в официальной документации.

Как открыть депозит для бизнеса?

Открыть депозит для бизнеса просто. Для этого потребуется только расчётный счёт в банке. 


Вы можете оформить депозит для бизнеса прямо в интернет-банке Точка Банк — без посещения офиса и лишних формальностей. 


1. Выберите параметры депозита: вид, срок, сумму.


2. Ознакомьтесь с условиями.


3. Подпишите договор в электронном виде.

Другие статьи по теме

5 ФЕВРАЛЯ 2026
3834
Анастасия Пономарёва
Как создать интернет-магазин бесплатно
14 ИЮЛЯ 2025
11 297
Редакция Блога Точка Банк
Как сделать сайт-визитку

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Депозитный счёт — что это такое, депозиты для бизнеса: доходность, налоги — Точка Банк