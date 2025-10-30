Инвестор для бизнеса: где найти и чем спонсор отличается от инвестора

Коротко

Малый бизнес может привлекать деньги через долевое инвестирование, когда проект только начинает становиться заметным. Действующему бизнесу подойдёт привлечение спонсорского капитала с долговым финансированием, а также вложения от фондов.

Главное — понять, где искать инвестора, чтобы условия были выгодными для обеих сторон.



Есть несколько типов тех, кто готов инвестировать в стартап: прямой спонсор, бизнес-ангелы, венчурные фонды, частные лица и корпоративные инвесторы.