Как настроить таргетированную рекламу в Одноклассниках

Часто социальную сеть Одноклассники недооценивают. Считается, что ей мало кто пользуется, что в ней почти нет молодёжи и людей с высоким доходом. Однако это не так. Аудитория ОК – более 43 миллиона активных пользователей в месяц. Рекламодателей значительно меньше, чем на других площадках, и стоимость показа рекламных объявлений составляет от 5 копеек.
В статье рассмотрим, как правильно настроить таргетированную рекламу в Одноклассниках.
Преимущества таргетинга в Одноклассниках
Платёжеспособная аудитория. Более 55% пользователей Одноклассников – люди в возрасте 34-45 лет, то есть взрослые и состоявшиеся, со стабильной работой и доходом. Здесь сидят 43 миллиона жителей России, почти 3 миллиона жителей Белоруссии, 2,5 миллиона жителей Казахстана. Из них 57% женщин и 43% мужчин.
Активные пользователи. Аудитория ОК не просто заходит в соцсеть, чтобы пролистать новостную ленту – она активно взаимодействует с площадкой. Так, рекордные показатели по количеству «классов» (лайков) – 240 миллионов за день, по количеству сообщений – 169 миллионов. За год пользователи ОК отправляют друг другу в среднем 45 миллиардов подарков.
Подходящие интересы. Интересы наиболее платёжеспособной аудитории: мебель, красота и здоровье, банковские услуги, бытовая техника, автомобили, активный отдых, кулинария, туризм, спорт, одежда. Запускать таргетированную рекламу и получать новых клиентов в Одноклассниках может целый ряд компаний – магазины одежды и бытовой техники, турфирмы, фитнес-клубы, автосервисы, салоны красоты. Особенно те, кто работает в регионах.
Геолокация до 1 километра. Таргетинг в Одноклассниках позволяет сузить круг потенциальных клиентов до жителей одного конкретного района. Рекламу можно показывать обитателям определённого бизнес-центра или жильцам нескольких домов. Идеально для продвижения кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, доставки еды, кофеен, химчисток, мастерских и маленьких офлайн-магазинов.
Низкая стоимость. Можно ли запускать таргетированную рекламу в ОК с малым бюджетом? Да. Можно выставить ограничения на расход бюджета и тратить всего от 100 рублей в день. Стоимость показа объявлений в некоторых сферах начинается от 5 копеек.
Возможности таргетинга в Одноклассниках
Таргетированная реклама в Одноклассниках позволяет продвигать:
- Любой пост с текстом, картинками и ссылкой
- Сообщество в Одноклассниках
- Статьи на внешних веб-ресурсах
- Лендинги или страницы сайта с возможностью сделать заказ
- Мобильное приложение
- Аудиорекламу между песнями в разделе «Музыка»
Таргетинг в ОК включает в себя настройки более чем по 200 параметрам:
- Демографические: возраст, пол
- Географические: страна, регион, город, район, вплоть до 1 километра радиусом
- Социальные: семейное положение, уровень дохода
- Интересы и хобби
- Тематические сообщества, в которых состоят пользователи
- Игры и приложения, которыми пользуется аудитория
- Поисковые запросы, которые вводили пользователи за последние 7-30 дней
- Ушедшие посетители сайта, которых надо вернуть с помощью ремаркетинга
Виды рекламы в Одноклассниках
Платная в группах
Самый простой вид рекламы в Одноклассниках – реклама в сообществах. Вы просто приходите в популярные группы и договариваетесь с их администраторами. Например, турфирма просит показать своё объявление в группе, посвящённой активному отдыху. Или салон красоты рекламирует услуги в сообществе бьюти-блогера.
Договариваться можно лично с администратором, предлагая свою цену за показ объявления, а можно через биржу рекламы. Она берёт комиссию 15-20%, зато выступает гарантом надёжности и предоставляет подробную статистику по итогам рекламной кампании.
Платная таргетированная
Таргетированную рекламу настраивать сложнее, но работает она гораздо эффективнее. В Одноклассниках есть разные форматы такой рекламы:
- Баннер в левом боковом меню размером 240 на 400 или 90 на 75 пикселей.
- Промопост в новостной ленте, помеченный словом «Реклама».
- Короткий видеоролик, который вставляется перед началом основного видео.
- Конкурсы, игры, опросы, которые являются частью воронки продаж.
Формат Lead Ads
Особый формат рекламного кабинета Одноклассников со специальными настройками. Позволяет получать лиды – заявки от заинтересованных клиентов – напрямую из соцсети. Это ускоряет цепочку взаимодействия бренда с покупателем: не нужно отправлять его по внешним ссылкам на лендинг или в интернет-магазин.
Форму для сбора заявок Lead Ads можно делать разной: менять фон и картинку, кнопку, призыв к действию – настройте всё под себя. Сама форма может призывать как сразу «Сделать заказ», так и просто «Узнать больше», «Получить консультацию». Необходимо следить за тем, чтобы в форме было как можно меньше полей – собираем только самую важную информацию, например, телефон и имя или только email.
При помощи формата Lead Ads эффективно продвигать различные мероприятия: лекции, фестивали, конференции, концерты. Так вы быстро соберёте заявки и брони от заинтересованных участников. Также он хорошо работает для продвижения фитнес-клуба или салона красоты – предложите в лид-форме промокод на скидку или бонус при первом посещении в обмен на оставленные контакты.
Canvas: конструктор мини-лендингов
Для рекламы в Одноклассниках можно использовать собственный мини-конструктор лендингов соцсети. Стандартный лендинг будет состоять из 4 слайдов, но можно увеличить их число до 7 штук. Создавать такие страницы можно на основе шаблона или самостоятельно, с нуля.
Это хороший функционал для быстрого начала работы – создание лендинга занимает не более 10 минут. Достаточно добавить картинки и фотографии, скопировать текст и разместить видео. Есть карусели, в которых можно разместить разные товары и услуги, добавить кнопки и ссылки. Даже если у вас уже имеется полноценный лендинг или сайт, этот формат всё равно можно протестировать: пусть пользователь ОК увидит всю основную информацию здесь и сейчас, не переходя по ссылке.
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Форматы рекламы в Одноклассниках
Обычная публикация
Это любой пост в Одноклассниках, который можно продвигать в ленте. В нём может быть текст, картинки, видео, фотографии, аудиозаписи, опрос.
Публикация с кнопкой
По сути это тоже обычный пост, но с кнопкой и призывом к действию. Кнопка добавляется через сниппет. На выбор есть 11 вариантов кнопок: «Подписаться», «Заказать», «Позвонить», «Купить», «Играть», «Открыть» и так далее. Можно также добавить картинку или видео.
Мини-баннер сбоку
Формат – 90 на 75 пикселей. Включает в себя заголовок, картинку-баннер с пометкой «Реклама» и пару строчек текста. Размещается сбоку слева, ниже основного меню в Одноклассниках. Также его можно запустить сразу на других проектах группы компаний VK, например, Мой Мир, Mail.ru.
Карусель ссылок
Хороший формат для интернет-магазина с разными товарами или компании с большим ассортиментом услуг. Можно выделить самые рентабельные и вставить ссылки на них в объявление. Картинка, заголовок и начало описания автоматически подтянутся в каждую карточку.
Мультиформатное размещение
Самый универсальный формат: вы создаёте одно объявление, а показывается аудитории оно в разных форматах. Система автоматически адаптирует объявление под устройство, с которого сидит пользователь, и выбирает наиболее удобный формат для мобильных устройств и компьютера. Объявление может трансформироваться под публикацию в ленте, строчный текст или баннер разных размеров. Для запуска таргетированной рекламы в таком формате нужно заранее подготовить и загрузить разные варианты картинок, начиная от 180 на 120 пикселей и заканчивая 1080 на 607.
Товары
В Одноклассниках можно создать и продвигать не рекламное объявление, а сразу сам товар. Для этого нужно создать его отдельно во вкладке «Товары», указать название и ссылку на страницу интернет-магазина или маркетплейса, где его можно купить, выставить цену, добавить описание и фотографии.
Настройка таргетированной рекламы в Одноклассниках – пошаговая инструкция
Настройки таргетированной рекламы в Одноклассниках достаточно простые для специалиста-таргетолога, но могут вызвать сложности у новичка, ведь необходимо учитывать множество нюансов. Разберём коротко основные шаги.
Шаг 1. Войдите в рекламный кабинет ОК. Создайте новую публикацию или выберите существующую. Вместо публикации также можно выбрать сразу конкретный товар, форму заявки Lead Ads или мини-лендинг Canvas.
Шаг 2. Настройте таргетинг. Выберите, кому будет показываться ваша реклама. Укажите пол, возраст, регион проживания, уровень дохода и интересы потенциальных покупателей, все настройки выставляются быстро.
Шаг 3. Укажите продолжительность рекламной кампании. Поставьте дневное ограничение бюджета. Выберите способ оплаты – за показы или за клики или поставьте автоматическое управление ценой.
Шаг 4. Создайте рекламную кампанию, запускайте и дождитесь, пока она пройдёт модерацию. Обычно это происходит быстро.
Контекстный таргетинг
Если вы хотите показывать рекламу людям, которые искали в интернете определённые вещи в последнее время, например, вводили запросы «купить холодильник», зайдите в «Расширенные настройки» и добавьте список поисковых фраз. Одноклассники автоматически собирают статистику поиска на разных ресурсах, в том числе, во ВКонтакте. По умолчанию данные собираются за последние 2 недели, можно изменить их на 1 неделю или месяц.
Ретаргетинг
Если у вас уже есть база контактов от потенциальных клиентов, например, собранная с вашего сайта, вы можете загрузить её отдельным списком в формате TXT, CSV, TSV. В списке должны быть телефонные номера или ID пользователей Одноклассников. Нажмите «Создать аудиторию» в разделе «Ретаргетинг» и загрузите данные. После этого можно запускать рекламу специально для этой аудитории.
Создание рекламного объявления
Вот ряд советов, которые помогут создать эффективное рекламное объявление в Одноклассниках:
- Проверьте корректность ссылки. Ссылка на сайт или на товар не должна содержать переадресаций. Также модерацию не пройдёт ссылка, сокращённая через сторонний сервис. Сокращать ссылки можно только при помощи инструментов ОК.
- Подготовьте изображение. Автоматически подгружается главная картинка со страницы сайта, на которую ведёт ссылка, но часто она будет неподходящего формата. Сделайте яркий баннер нужного формата заранее, с разрешением не менее 640 на 320 пикселей.
- Сделайте заголовок как можно более коротким и конкретным. Оптимальная длина – 20-30 символов, но не более 40. Из заголовка должно быть сразу понятно, что вы предлагаете, избегайте недосказанности и интриги.
- Поработайте с текстом объявления. Подсветите ключевую выгоду для потенциального клиента. Покажите, какую пользу принесёт ваш товар или услуга. Избегайте знаков восклицания, шаблонных фраз вроде «высокое качество» и «лучшее предложение» – вместо этого расскажите интересную историю, покажите кейс, дайте инструкцию или полезные советы для аудитории.
- Выберите подходящий призыв к действию для кнопки. По умолчанию стоит «Открыть», поставьте наиболее точный. Это зависит от того, куда ведёт ссылка. Если на страницу продукта в интернет-магазине, где можно сделать заказ – то «Купить», если на более детальное описание – то «Подробнее».
Оплата
Как оплачивать рекламную кампанию? Есть два варианта настройки оплаты – за каждый клик, который делает потенциальный клиент по вашему объявлению, и за каждые 1000 показов объявления. Оплата за показы дешевле, но не гарантирует перехода на сайт или страницу товара. Оплата за клики дороже, но вы платите за результат – переход по ссылке.
Оплату за показы следует выбирать, если цель рекламной кампании – максимальные охваты, то есть вам надо рассказать о предложении как можно большему числу людей. Оплата за клики лучше подойдёт, если ваша цель – повышение продаж здесь и сейчас, и вам нужно собрать как можно больше заявок. В любом случае, после анализа статистики и промежуточных результатов таргетированной рекламы в Одноклассниках вы сможете изменить модель оплаты и попробовать другую.
С помощью сервиса Точка Реклама вы можете запустить рекламную кампанию не только в Одноклассниках, но сразу на Яндексе и во ВКонтакте. Сервис создан специально для предпринимателей, поэтому вам не придётся разбираться со сложными настройками и гадать, какие из них эффективны. Если результат вас не устроит, мы вернём деньги.