Как настроить таргетированную рекламу в Одноклассниках

Часто социальную сеть Одноклассники недооценивают. Считается, что ей мало кто пользуется, что в ней почти нет молодёжи и людей с высоким доходом. Однако это не так. Аудитория ОК – более 43 миллиона активных пользователей в месяц. Рекламодателей значительно меньше, чем на других площадках, и стоимость показа рекламных объявлений составляет от 5 копеек.

В статье рассмотрим, как правильно настроить таргетированную рекламу в Одноклассниках.

Преимущества таргетинга в Одноклассниках

Платёжеспособная аудитория. Более 55% пользователей Одноклассников – люди в возрасте 34-45 лет, то есть взрослые и состоявшиеся, со стабильной работой и доходом. Здесь сидят 43 миллиона жителей России, почти 3 миллиона жителей Белоруссии, 2,5 миллиона жителей Казахстана. Из них 57% женщин и 43% мужчин.

Активные пользователи. Аудитория ОК не просто заходит в соцсеть, чтобы пролистать новостную ленту – она активно взаимодействует с площадкой. Так, рекордные показатели по количеству «классов» (лайков) – 240 миллионов за день, по количеству сообщений – 169 миллионов. За год пользователи ОК отправляют друг другу в среднем 45 миллиардов подарков.

Подходящие интересы. Интересы наиболее платёжеспособной аудитории: мебель, красота и здоровье, банковские услуги, бытовая техника, автомобили, активный отдых, кулинария, туризм, спорт, одежда. Запускать таргетированную рекламу и получать новых клиентов в Одноклассниках может целый ряд компаний – магазины одежды и бытовой техники, турфирмы, фитнес-клубы, автосервисы, салоны красоты. Особенно те, кто работает в регионах.

Геолокация до 1 километра. Таргетинг в Одноклассниках позволяет сузить круг потенциальных клиентов до жителей одного конкретного района. Рекламу можно показывать обитателям определённого бизнес-центра или жильцам нескольких домов. Идеально для продвижения кафе, салонов красоты, фитнес-клубов, доставки еды, кофеен, химчисток, мастерских и маленьких офлайн-магазинов.

Низкая стоимость. Можно ли запускать таргетированную рекламу в ОК с малым бюджетом? Да. Можно выставить ограничения на расход бюджета и тратить всего от 100 рублей в день. Стоимость показа объявлений в некоторых сферах начинается от 5 копеек.

Возможности таргетинга в Одноклассниках

Таргетированная реклама в Одноклассниках позволяет продвигать:

Любой пост с текстом, картинками и ссылкой

текстом, картинками и ссылкой Сообщество в Одноклассниках

Одноклассниках Статьи на внешних веб-ресурсах

внешних веб-ресурсах Лендинги или страницы сайта с возможностью сделать заказ

возможностью сделать заказ Мобильное приложение

Аудиорекламу между песнями в разделе «Музыка»

Таргетинг в ОК включает в себя настройки более чем по 200 параметрам:

Демографические: возраст, пол

Географические: страна, регион, город, район, вплоть до 1 километра радиусом

1 километра радиусом Социальные: семейное положение, уровень дохода

Интересы и хобби

хобби Тематические сообщества, в которых состоят пользователи

которых состоят пользователи Игры и приложения, которыми пользуется аудитория

приложения, которыми пользуется аудитория Поисковые запросы, которые вводили пользователи за последние 7-30 дней

последние 7-30 дней Ушедшие посетители сайта, которых надо вернуть с помощью ремаркетинга

Виды рекламы в Одноклассниках

Платная в группах

Самый простой вид рекламы в Одноклассниках – реклама в сообществах. Вы просто приходите в популярные группы и договариваетесь с их администраторами. Например, турфирма просит показать своё объявление в группе, посвящённой активному отдыху. Или салон красоты рекламирует услуги в сообществе бьюти-блогера.

Договариваться можно лично с администратором, предлагая свою цену за показ объявления, а можно через биржу рекламы. Она берёт комиссию 15-20%, зато выступает гарантом надёжности и предоставляет подробную статистику по итогам рекламной кампании.

Платная таргетированная

Таргетированную рекламу настраивать сложнее, но работает она гораздо эффективнее. В Одноклассниках есть разные форматы такой рекламы:

Баннер в левом боковом меню размером 240 на 400 или 90 на 75 пикселей.

левом боковом меню размером 240 на 400 или 90 на 75 пикселей. Промопост в новостной ленте, помеченный словом «Реклама».

новостной ленте, помеченный словом «Реклама». Короткий видеоролик, который вставляется перед началом основного видео.

началом основного видео. Конкурсы, игры, опросы, которые являются частью воронки продаж.

Формат Lead Ads

Особый формат рекламного кабинета Одноклассников со специальными настройками. Позволяет получать лиды – заявки от заинтересованных клиентов – напрямую из соцсети. Это ускоряет цепочку взаимодействия бренда с покупателем: не нужно отправлять его по внешним ссылкам на лендинг или в интернет-магазин.

Форму для сбора заявок Lead Ads можно делать разной: менять фон и картинку, кнопку, призыв к действию – настройте всё под себя. Сама форма может призывать как сразу «Сделать заказ», так и просто «Узнать больше», «Получить консультацию». Необходимо следить за тем, чтобы в форме было как можно меньше полей – собираем только самую важную информацию, например, телефон и имя или только email.

При помощи формата Lead Ads эффективно продвигать различные мероприятия: лекции, фестивали, конференции, концерты. Так вы быстро соберёте заявки и брони от заинтересованных участников. Также он хорошо работает для продвижения фитнес-клуба или салона красоты – предложите в лид-форме промокод на скидку или бонус при первом посещении в обмен на оставленные контакты.

Canvas: конструктор мини-лендингов

Для рекламы в Одноклассниках можно использовать собственный мини-конструктор лендингов соцсети. Стандартный лендинг будет состоять из 4 слайдов, но можно увеличить их число до 7 штук. Создавать такие страницы можно на основе шаблона или самостоятельно, с нуля.

Это хороший функционал для быстрого начала работы – создание лендинга занимает не более 10 минут. Достаточно добавить картинки и фотографии, скопировать текст и разместить видео. Есть карусели, в которых можно разместить разные товары и услуги, добавить кнопки и ссылки. Даже если у вас уже имеется полноценный лендинг или сайт, этот формат всё равно можно протестировать: пусть пользователь ОК увидит всю основную информацию здесь и сейчас, не переходя по ссылке.

Как настроить таргетированную рекламу в Одноклассниках быстро и правильно, но при этом не потратить много времени? Воспользуйтесь сервисом Точка Реклама. Система запустит рекламную кампанию с учётом всех особенностей вашей сферы, рынка, конкурентов и целевой аудитории. Она выберет оптимальную стратегию продвижения и поможет получить максимальные результаты в рамках имеющегося бюджета. Подробнее

Форматы рекламы в Одноклассниках

Обычная публикация

Это любой пост в Одноклассниках, который можно продвигать в ленте. В нём может быть текст, картинки, видео, фотографии, аудиозаписи, опрос.

Публикация с кнопкой

По сути это тоже обычный пост, но с кнопкой и призывом к действию. Кнопка добавляется через сниппет. На выбор есть 11 вариантов кнопок: «Подписаться», «Заказать», «Позвонить», «Купить», «Играть», «Открыть» и так далее. Можно также добавить картинку или видео.

Мини-баннер сбоку

Формат – 90 на 75 пикселей. Включает в себя заголовок, картинку-баннер с пометкой «Реклама» и пару строчек текста. Размещается сбоку слева, ниже основного меню в Одноклассниках. Также его можно запустить сразу на других проектах группы компаний VK, например, Мой Мир, Mail.ru.

Карусель ссылок

Хороший формат для интернет-магазина с разными товарами или компании с большим ассортиментом услуг. Можно выделить самые рентабельные и вставить ссылки на них в объявление. Картинка, заголовок и начало описания автоматически подтянутся в каждую карточку.

Мультиформатное размещение

Самый универсальный формат: вы создаёте одно объявление, а показывается аудитории оно в разных форматах. Система автоматически адаптирует объявление под устройство, с которого сидит пользователь, и выбирает наиболее удобный формат для мобильных устройств и компьютера. Объявление может трансформироваться под публикацию в ленте, строчный текст или баннер разных размеров. Для запуска таргетированной рекламы в таком формате нужно заранее подготовить и загрузить разные варианты картинок, начиная от 180 на 120 пикселей и заканчивая 1080 на 607.

Товары

В Одноклассниках можно создать и продвигать не рекламное объявление, а сразу сам товар. Для этого нужно создать его отдельно во вкладке «Товары», указать название и ссылку на страницу интернет-магазина или маркетплейса, где его можно купить, выставить цену, добавить описание и фотографии.

Настройка таргетированной рекламы в Одноклассниках – пошаговая инструкция

Настройки таргетированной рекламы в Одноклассниках достаточно простые для специалиста-таргетолога, но могут вызвать сложности у новичка, ведь необходимо учитывать множество нюансов. Разберём коротко основные шаги.

Шаг 1. Войдите в рекламный кабинет ОК. Создайте новую публикацию или выберите существующую. Вместо публикации также можно выбрать сразу конкретный товар, форму заявки Lead Ads или мини-лендинг Canvas.

Шаг 2. Настройте таргетинг. Выберите, кому будет показываться ваша реклама. Укажите пол, возраст, регион проживания, уровень дохода и интересы потенциальных покупателей, все настройки выставляются быстро.

Шаг 3. Укажите продолжительность рекламной кампании. Поставьте дневное ограничение бюджета. Выберите способ оплаты – за показы или за клики или поставьте автоматическое управление ценой.

Шаг 4. Создайте рекламную кампанию, запускайте и дождитесь, пока она пройдёт модерацию. Обычно это происходит быстро.

Контекстный таргетинг

Если вы хотите показывать рекламу людям, которые искали в интернете определённые вещи в последнее время, например, вводили запросы «купить холодильник», зайдите в «Расширенные настройки» и добавьте список поисковых фраз. Одноклассники автоматически собирают статистику поиска на разных ресурсах, в том числе, во ВКонтакте. По умолчанию данные собираются за последние 2 недели, можно изменить их на 1 неделю или месяц.

Ретаргетинг

Если у вас уже есть база контактов от потенциальных клиентов, например, собранная с вашего сайта, вы можете загрузить её отдельным списком в формате TXT, CSV, TSV. В списке должны быть телефонные номера или ID пользователей Одноклассников. Нажмите «Создать аудиторию» в разделе «Ретаргетинг» и загрузите данные. После этого можно запускать рекламу специально для этой аудитории.

Создание рекламного объявления

Вот ряд советов, которые помогут создать эффективное рекламное объявление в Одноклассниках:

Проверьте корректность ссылки. Ссылка на сайт или на товар не должна содержать переадресаций. Также модерацию не пройдёт ссылка, сокращённая через сторонний сервис. Сокращать ссылки можно только при помощи инструментов ОК.

сайт или на товар не должна содержать переадресаций. Также модерацию не пройдёт ссылка, сокращённая через сторонний сервис. Сокращать ссылки можно только при помощи инструментов ОК. Подготовьте изображение. Автоматически подгружается главная картинка со страницы сайта, на которую ведёт ссылка, но часто она будет неподходящего формата. Сделайте яркий баннер нужного формата заранее, с разрешением не менее 640 на 320 пикселей.

страницы сайта, на которую ведёт ссылка, но часто она будет неподходящего формата. Сделайте яркий баннер нужного формата заранее, с разрешением не менее 640 на 320 пикселей. Сделайте заголовок как можно более коротким и конкретным. Оптимальная длина – 20-30 символов, но не более 40. Из заголовка должно быть сразу понятно, что вы предлагаете, избегайте недосказанности и интриги.

можно более коротким и конкретным. Оптимальная длина – 20-30 символов, но не более 40. Из заголовка должно быть сразу понятно, что вы предлагаете, избегайте недосказанности и интриги. Поработайте с текстом объявления. Подсветите ключевую выгоду для потенциального клиента. Покажите, какую пользу принесёт ваш товар или услуга. Избегайте знаков восклицания, шаблонных фраз вроде «высокое качество» и «лучшее предложение» – вместо этого расскажите интересную историю, покажите кейс, дайте инструкцию или полезные советы для аудитории.

текстом объявления. Подсветите ключевую выгоду для потенциального клиента. Покажите, какую пользу принесёт ваш товар или услуга. Избегайте знаков восклицания, шаблонных фраз вроде «высокое качество» и «лучшее предложение» – вместо этого расскажите интересную историю, покажите кейс, дайте инструкцию или полезные советы для аудитории. Выберите подходящий призыв к действию для кнопки. По умолчанию стоит «Открыть», поставьте наиболее точный. Это зависит от того, куда ведёт ссылка. Если на страницу продукта в интернет-магазине, где можно сделать заказ – то «Купить», если на более детальное описание – то «Подробнее».

Оплата

Как оплачивать рекламную кампанию? Есть два варианта настройки оплаты – за каждый клик, который делает потенциальный клиент по вашему объявлению, и за каждые 1000 показов объявления. Оплата за показы дешевле, но не гарантирует перехода на сайт или страницу товара. Оплата за клики дороже, но вы платите за результат – переход по ссылке.

Оплату за показы следует выбирать, если цель рекламной кампании – максимальные охваты, то есть вам надо рассказать о предложении как можно большему числу людей. Оплата за клики лучше подойдёт, если ваша цель – повышение продаж здесь и сейчас, и вам нужно собрать как можно больше заявок. В любом случае, после анализа статистики и промежуточных результатов таргетированной рекламы в Одноклассниках вы сможете изменить модель оплаты и попробовать другую.