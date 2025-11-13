Как найти и удержать лучших сотрудников: советы для бизнеса

Работодателю важно знать не только как привлечь на работу компетентных сотрудников, но и как удержать их. Потому что подбор сильного специалиста — это дорогой и сложный процесс. Гораздо дешевле мотивировать человека и способствовать его развитию внутри компании.
А для этого нужно понимать, как это сделать и какую систему мотивации выстроить, — ведь хорошие специалисты выбирают компании не только по «формальным условиям» вроде графика или зарплаты, но и по другим критериям, о которых расскажем в статье.
Основные проблемы на рынке труда
Для начала разберём, как выглядит рынок кадров в 2025–2026 и в чём причины кадрового дефицита.
Рост уровня безработицы
В октябре 2025 года количество новых вакансий сократилось на 30%, а количество резюме пропорционально выросло. Это привело к тому, что срок поиска работы для квалифицированного сотрудника вырос: в начале 2025 года работу можно было найти в среднем за два месяца, а сейчас на это нужно от пяти до семи месяцев.
Теперь выбор за работодателем, но высококвалифицированные сотрудники по-прежнему ценятся, и привлечь их в свою компанию только за зарплату не получится. Ещё есть нехватка мужчин призывного возраста — они либо эмигрировали, либо ушли на СВО. Больше всего не хватает этих специалистов:
- Специалистов рабочих профессий с опытом: автослесарей, механиков, сантехников и так далее.
- Высоквалифицированнных производственных кадров: руководителей производства, инженеров, технических специалистов на производстве.
- Высококвалифицированных маркетологов и директоров по маркетингу.
- Менеджеров холодных продаж.
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Рост зарплат специалистов
Из-за недостатка квалифицированных кадров специалисты становятся дороже. Зарплаты растут и на текущем месте работы, и при переходе в новую компанию — на 10–20%. И не всегда зарплатная вилка отражает реальные компетенции сотрудника.
По статистике BYTIME, чаще всего сотрудники меняют работу из-за следующих причин:
1 место. Нет понимания собственного вклада в развитие бизнеса, чувство, будто вся работа идёт «в стол».
2 место. Нет перспектив роста и развития.
3 место. Не устраивает зарплата или коммуникация в команде.
Как ситуация на рынке влияет на зарплаты
Люди видят, что рынок растёт в цене, и если работодатель на повышает зарплату хотя бы на процент инфляции, они начинают задумываться о смене работы. Особенно это касается руководящего состава.
Поэтому стоит пересматривать заработную плату хотя бы раз в год и учитывать новую вилку зарплат при составлении вакансий.
Как удержать сотрудника
Чтобы решить проблемы с кадрами, нужно понимать, чего хотят сотрудники. Каждая потребность — это дополнительная мотивация для них.
Существует семь ключевых драйверов нематериальной мотивации у людей:
- признание и похвала;
- профессиональное развитие;
- комфортная рабочая среда;
- участие в принятии решений;
- социальные и командные связи;
- четкость и простота коммуникации;
- чувство принадлежности.
Способы нематериальной мотивации
Давайте разберёмся, как мотивировать команду не только деньгами.
1 мотивация: признание и похвала
Людям важно, чтобы их заслуги отмечали.
Что работает: публичная похвала, вручение грамот и наград — можно придумать интересные номинации, которые будут откликаться именно вашей компании.
Совет: отмечайте реальные достижения людей, не нужно придумывать причины для похвалы. Лучше это делать на общих планёрках или встречах.
2 мотивация: профессиональное развитие
Важно, чтобы специалисты хотели профессионально расти именно в вашей компании.
Что работает: участие в профильных конференциях, проведение тренингов по хард- и софт-скилам, обучение сотрудников в группах.
Совет: не перегружайте специалистов обучениями, вкладывайтесь в прикладные навыки, которые они смогут сразу использовать в работе и видеть результаты.
3 мотивация: комфортная рабочая среда
Даже самая вдохновляющая задача начинает тускнеть, если человек работает в стрессе или хаосе. Комфорт рождает продуктивность.
Что работает: удобное рабочее место, комфортный график, понятная организация процессов.
Совет: спросите у людей, что им мешает в работе. Иногда для мотивации достаточно новой клавиатуры.
4 мотивация: участие в принятии решений
Люди хотят чувствовать себя не винтиками, а авторами результатов. Когда они влияют на происходящее, ответственность растёт сама.
Что работает: совместное обсуждение изменений, делегирование полномочий, открытая стратегия.
Совет: если спрашиваете мнение — будьте готовы его учесть.
5 мотивация: социальные и командные связи
Люди остаются в тех командах, где их поддерживают и уважают. В среде, где люди дружат, работа ладится быстрее.
Что работает: командные активности, обмен опытом, культура поддержки, открытый и честный диалог с сотрудниками.
Совет: токсичность — главный убийца мотивации. Следите за атмосферой так же тщательно, как за выручкой.
6 мотивация: чёткость и простота коммуникации
Когда цели понятны, энергия идёт в действие, а не в расшифровку туманных указаний. Люди любят ясность.
Что работает: чёткие задачи, понятные приоритеты, прозрачные правила и процессы.
Совет: если сотрудник делает что-то не то, проблема часто не в нём, а в плохо сформулированной задаче или неадекватном дедлайне.
7 мотивация: чувство принадлежности
Ощущение «это наша компания» мотивирует гораздо сильнее, чем «это работа, за которую мне платят». Когда человек чувствует себя частью команды, он включён на 100%.
Что работает: общие цели и ритуалы, видение, миссия, ценности, которые живут, а не висят на стене.
Совет: вовлекайте людей в историю компании, делитесь успехами и показывайте вклад каждого в общее.
Материальная мотивация
Стоит пересматривать заработную плату сотрудников хотя бы раз в год. Повышение не должно быть меньше инфляции, но лучше ориентироваться на 10–20%.
Система материальной мотивации должна быть прозрачной, чтобы сотрудник понимал, как на неё влиять. Например, у него может быть не просто оклад, а оклад и KPI, основанный на конкретных результатах для бизнеса. Это помогает прогнозировать доход и мотивирует зарабатывать больше.
Способы привлечения нового персонала в компанию
Продавать реальность, а не мечту
Кандидаты быстро чувствуют, где дым без огня. Поэтому нужно честно рассказывать о своём бизнесе: кто вы, куда идёте и какого героя ищете в команду.
Что работает: искренние вакансии, описание реальных задач, фото живых людей, а не улыбчивых моделей с фотостоков.
Совет: даже если скрывать проблемы, люди всё равно их увидят. Намного лучше показать, что вы готовы с ними работать.
Сильный HR-бренд
Компании с репутацией хороших работодателей не ищут кандидатов — сотрудники сами стучатся к ним в дверь.
Что работает: отзывы сотрудников, активность в профессиональных сообществах, экспертный контент о вашей работе.
Совет: HR-бренд рождается не в регламентах, а внутри компании. Начните с атмосферы.
Рекомендации текущей команды
Лучшие люди приходят от лучших людей. Рекомендации — это фильтр доверия, который экономит время и ресурсы.
Что работает: бонусы за приведённых коллег, клуб амбассадоров внутри компании.
Совет: кандидат, которого рекомендовал ваш собственный сотрудник, уже выиграл половину собеседования.
Современные площадки и профессиональные комьюнити
Ваша вакансия должна быть там, где общаются нужные вам специалисты.
Что работает: телеграм-каналы, HR-чаты, отраслевые конференции, профильные сообщества.
Совет: адаптируйте подачу вакансии под разные специальности. То, что работает для бухгалтера, отпугнет IT-разработчика.
Геймификация и интерактив
Если процесс отбора превращается в квест, кандидат будет вовлечён эмоционально.
Что работает: кейсы, мини-игры, квесты на сообразительность, пробный день.
Совет: главное, чтобы это помогало выявить профессиональные навыки, а не просто веселило кандидатов.
Быстрый и адекватный найм
Кандидаты любят компании, которые уважают их время.
Что работает: короткий процесс отбора, понятные этапы, быстрая обратная связь.
Совет: если кандидат ждёт ответа больше недели — вы его уже почти потеряли.
Привлекательный оффер
Сюда относится всё, ради чего человек выбирает именно вашу компанию: условия, задачи, команда, рост.
Что работает: прозрачная компенсация, карьерный трек, возможность влияния на результат.
Совет: предложение о работе должно звучать как приглашение в классное путешествие, а не как «у вас будет оклад и задачи».
Адаптация новых специалистов в организации
Часто сотруднику на собеседовании расхваливают компанию, он мотивируется, но, выйдя на работу, сразу же теряет интерес. Так бывает из-за того, что в компании нет понятного плана адаптации.
Адаптация — это конкретные задачи, которые новый сотрудник должен выполнить за период испытательного срока. Каждую задачу желательно разбить на периоды, например на недели. И в конце каждой недели подводить итоги и измерять результат.