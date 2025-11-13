Как работать с фрилансерами с нуля: рекомендации для бизнеса

Самозанятые — это не наёмные сотрудники, и по закону их нельзя контролировать, поэтому часто они срывают сроки или даже пропадают с предоплатой. Знакомо? Сегодня Точка Банк вместе с экспертом расскажет, как работать с фрилансерами, чтобы не было проблем.

Коротко Для этого заключайте договор, разбивайте оплату на этапы и ставьте промежуточные дедлайны. Первая проверка должна быть сразу после выполнения первого задания — чтобы убедиться, что подрядчик правильно понял задачу.

Когда работаешь с фрилансерами, всегда есть риск, что они возьмут предоплату и пропадут, сорвут сроки или сдадут некачественную работу. Защититься от этого на 100% невозможно, но можно сократить риски.

Зачем бизнесу работать с фрилансерами

Работать с фрилансерами выгоднее, потому что не нужно платить НДФЛ и отчислять деньги во все фонды, как это делается с сотрудниками в штате.

При работе с самозанятыми есть только налог на профессиональный доход, но и его платят сами фрилансеры.

Оформление фрилансеров для бизнеса: что учесть

Фрилансера нельзя брать на постоянную работу. Если вам нужен веб-дизайнер, чтобы тот каждый день делал лендинги, придётся брать человека в штат и платить за него налоги. Потому что фрилансер — это проектный специалист.

✅ Да: штатный сотрудник не справляется с нагрузкой, и в пиковые дни вы нанимаете фрилансера для помощи.

❌ Нет: основной специалист оформлен как самозанятый.

ФНС следит за тем, чтобы предприниматели не подменяли трудовые договоры самозанятостью. В первую очередь они проверяют бизнесы, которые работают с самозанятыми больше трёх месяцев и платят им более 20 000 ₽.

Вот что является признаками подмены трудового договора самозанятостью:

Регулярные платежи самозанятым, которые выглядят как зарплата. Это когда ежемесячно в одни и те же даты переводят одинаковую сумму. Заказчик сам покупает инвентарь и расходники для самозанятого. В договорах используется терминология из Трудового кодекса. Например, вместо слова «подрядчик» используется «работник», вместо «вознаграждение по договору» — «заработная плата». Самозанятые соблюдают трудовой распорядок.

Основные проблемы при работе с фрилансерами и как их решить

Есть три главных риска для работодателя при работе с фрилансерами.

Фрилансер возьмёт предоплату и пропадёт. Сроки будут сорваны. Фрилансеров нельзя контролировать.

Чтобы минимизировать эти риски, нужно сотрудничать только с надёжными подрядчиками. А чтобы их найти, нужно правильно описать заказ или проект в объявлении.

Вредный совет для работы с фрилансерами: выставьте на биржу проект с рутинными задачами, которые могут выполнить все. Поставьте цену выше рынка. Например, все платят 70 ₽, а вы — 140 ₽.

Потом переведите 100% предоплаты и выделите больше времени, чем обычно даётся на такую работу. Обязательно напишите, что готовы 24/7 отвечать на вопросы, и пообещайте трудоустройство в случае хорошей работы.

Вуаля! Вы нашли специалистов, которые работают медленно или вообще пропадают. Если вам так не надо, то обязательно проверяйте, нет ли в ваших объявлениях таких пунктов. Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства, где все сотрудники на фрилансе

Чтобы найти хорошего подрядчика, в вашем объявлении должны быть следующие пункты:

предоплата и чёткий график оплаты;

стоимость работы немного выше рынка;

ТЗ с гарантией неизменности;

заключение договора с изменяемой за счёт допсоглашений суммой;

доплата за возникшие правки или внезапно появившиеся задачи, которая будет рассчитываться по определённой ставке. Например, оплата в час;

обещание оперативно отвечать на вопросы в течение дня;

доверие к его профессионализму.

Я ориентируюсь на рейтинги средних зарплат. Хороший специалист не согласится получать меньше месячной зарплаты такого же работника в штате, ведь на фриланс уходят, чтобы зарабатывать больше, а не меньше. Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства с сотрудниками на фрилансе

Где искать фрилансеров для вашего бизнеса

Первый способ: поисковики

Начинать поиск самых профессиональных фрилансеров стоит с Google и Яндекса. Подрядчики, которые заинтересованы в своей работе, делают себе лендинги, сайты либо оформляют группы в соцсетях.

Исключение: если у востребованного профессионала нет сайта или группы, значит, его контакт передают по сарафанному радио.

Второй способ: выпускники курсов

Для выполнения некоторых задач можно нанимать выпускников курсов. Для этого найдите контакт Центра карьеры онлайн-школы и расскажите о своём проекте. Если у школы нет Центра карьеры, найдите сообщество выпускников в соцсетях и напишите туда.

Третий способ: биржи и платформы

Есть специальные биржи с услугами фрилансеров. На этих платформах можно совершить безопасную сделку, которая защитит от того, что фрилансер пропадёт с вашими деньгами.

Behance . Подходит для графического дизайна и видеомейкеров.

Kwork и work-zilla . Здесь можно найти дешёвых фрилансеров с неплохим опытом работы.

Хабр Фриланс . Для айтишников.

Fl и YouDo . На этих биржах можно найти самых разных специалистов.

Авито . Не биржа, но можно найти подрядчиков на разовые заказы. Особенно если это рукоделие.

Биржа Точка Банк . Предприниматели могут разместить задание на нашей площадке, где его увидят исполнители и смогут откликнуться.

Фрилансеров можно искать в группах в соцсетях. Только не в тех, что называются «Ищу работу», а в профессиональных: если нужен верстальщик, то в группе, посвящённой вёрстке.

Посидите немного в такой группе, и вскоре поймёте, какой участник самый активный, поймёте его стиль общения, поведение и качество ответов. Если всё это понравится — напишите ему в личные сообщения с предложением о работе. Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства с сотрудниками на фрилансе

Кстати, самый активный участник сообщества обычно самый адекватный.

Отбор фрилансеров: ключевые критерии

Первое правило: не выбирайте открыто

Если вы выбираете среди нескольких фрилансеров, не делайте это открыто. Особенно если сравниваете по цене.

Второе правило: не требуйте скидку

Не уговаривайте фрилансера сделать вам скидку. Если задача не уникальная, и её можно поручить другому человеку, — просто сделайте это. Но если специалист обосновывает цену, например, тем, что не сорвёт сроки, тогда имеет смысл заплатить.

Третье правило: ответьте на вопросы

Если фрилансер хочет с вами созвониться, чтобы задать уточняющие вопросы, соглашайтесь. Или как минимум уточните детали в голосовом сообщении — это поможет ему лучше понять задачу и выполнить её правильно.

Четвёртое правило: составьте подробное ТЗ

Техническое задание должно быть подробным и чётким. Расписывайте всё понятным языком, как для детей. И обязательно приложите пример либо подробно опишите, как результат должен выглядеть, работать или быть устроен.

Пятое правило: оцените личность

Есть поведенческие критерии, которые стоит оценивать. Хороший фрилансер:

даёт вам номер телефона или запасной контакт для связи;

стремится заключить и провести оплату официально;

до начала проекта согласовывает сроки с промежуточными дедлайнами;

обозначает расписание, когда он точно на связи;

готов предоставлять промежуточный результат или отчёт минимум раз в неделю;

просит предоплату не более 50% от общей стоимости заказа;

просит от вас ТЗ;

не имеет готового прайса на услуги, кроме стандартных задач, и рассчитывает стоимость под вас с нуля.



Если фрилансер готов соблюдать сроки, предоставлять отчёт и оформлять отношения документально, его позицию можно сформулировать как «Я хочу не только денег заработать, но и обезопасить вас».

После первого разговора или переписки невозможно оценить благонадёжность фрилансера. Он может казаться замечательным, а потом взять деньги и пропасть. От такого никто не застрахован, и это нужно просто принять как грустную данность. Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства, где все сотрудники на фрилансе

Как выстроить процессы с фрилансерами без рисков для бизнеса

Чтобы спокойно работать с фрилансером, нужно понять, что это не обычный наёмный работник, а скорее вольный художник, который с вами на партнёрской позиции.

У всех руководителей был в подчинении хотя бы один инициативный и самостоятельный сотрудник, которому дали задачу, он уточнил пару деталей, а в конце принёс готовый результат. Фрилансер — это такой сотрудник.

Как контролировать сроки и качество выполнения работы

Срывают сроки и ошибаются все — и лучшие фрилансеры, и вы. Примите это как данность, но на всякий случай выстройте систему контроля. Для этого придерживайтесь нескольких правил.

1. Разделите задачи на значимые и дополнительные

В любом проекте есть значимые задачи и дополнительные. В значимых нельзя опаздывать, срывать сроки и ошибаться. Их лучше поручать штатным сотрудникам, потому что над ними больше контроля. Но если штата нет, то наймите дорогих фрилансеров и обязательно найдите запасного подрядчика, который в случае ЧП подхватит работу.

Однажды я как фрилансер работала над курсом для коучей. Авторы записали видео, а монтировать его должен был фрилансер-монтажёр, который начал срывать сроки. Пришлось срочно искать ему замену. А ведь это была значимая роль, поэтому лучше было иметь сразу запасного монтажёра. Мария Коновалова основатель с 2008 года, владелица методического агентства, где все сотрудники на фрилансе

2. Нужно ставить не только дедлайны, но и редлайны

Дедлайн — это конечная точка выполнения задачи, и её должны знать только вы. Фрилансеру дайте срок, сдвинутый на 10% назад.

Редлайн ставят на расстоянии 70–80% от дедлайна, то есть это 80-процентная готовность работы. Но если у вас есть сомнения в дисциплинированности фрилансера, можно ему поставить редлайн, но сказать, что это дедлайн.

ПРИМЕР Есть задача, которая длится два месяца. Реальный дедлайн – 60-й день. Дедлайн для фрилансера – 54-й день. Редлайн будет примерно на 40-45-й день.

3. Установите 3–5 точек промежуточного контроля

Точка промежуточного контроля — это момент, когда фрилансеру нужно показать текущий результат. Первая точка контроля может быть уже через несколько часов или спустя день после старта, чтобы убедиться, что исполнитель понял ТЗ.

4. Обязательно продумайте план Б

Продумайте, что будет, если всё пойдёт прахом и где-то будут проблемы.

Какой тип фрилансера подходит вашему проекту

Дешёвые и дорогие фрилансеры: чем они отличаются

Золотое правило: для простых и рутинных задач нанимайте дешёвых фрилансеров, а для сложных — дорогих. Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства, где все сотрудники на фрилансе

Фрилансеров можно условно разделить на дорогих и дешёвых. Оба делают своё дело, но дорогой делает это в разы лучше, потому что у него развиты общие компетенции вроде проактивности, работы на результат и тайм-менеджмента. А ещё — он вряд ли выгорел.

Чем дороже фрилансер, тем меньше он согласен:

На неоплачиваемые тестовые задания, потому что обычно на них уходит 3–4 часа, а это половина рабочего дня. Поэтому либо подготовьте действительно маленькое тестовое задание, которое реально сделать за полчаса, либо платите деньги.

Когда открыто выбирают между подрядчиками, сравнивая цену и портфолио.

Однажды на собеседовании мне заявили: «Вот вы делаете работу за 1 000 ₽ в час. А ваш коллега с красивым портфолио делает это за 700 ₽. Давайте вы тоже сделаете за 700 ₽?»

Общаться так с дорогими фрилансерами не надо. Можно запросить определённую сумму, но не апеллируйте к чужому портфолио.

Мария Коновалова фрилансер с 2008 года, основатель методического агентства, где все сотрудники на фрилансе

На работу ниже уровня его квалификации, особенно рутинную . Составить 1 000 объявлений, сделать SEO-оптимизацию, написать 100 писем для рассылки — это не работа дорогого фрилансера. На такие задачи можно взять начинающего специалиста.

На краткосрочное сотрудничество, например недельное. Потому что, чтобы качественно выполнить работу, нужно погрузиться в проект.

Работа с новичками и профессионалами: плюсы и минусы

Я рекомендую классификацию фрилансеров «дешёвый» и «дорогой», потому что мне ни разу не попадался дорогой фрилансер, который бы не умел делать то, что должен. Он может уметь это средне, но он будет уметь. Мария Коновалова основатель с 2008 года, владелица методического агентства, где все сотрудники на фрилансе:

Новички условно делятся на две категории. Первые — гиперответственные, качественно работающие за небольшие деньги, потому что у них синдром самозванца. Вторые — после окончания курсов хотят получать 300 000 рублей в месяц. В этой классификации нужно выбирать первых.

Как избежать рисков в оформлении отношений с фрилансерами

Как работать с самозанятыми фрилансерами, чтобы юридически обезопасить себя:

Обязательно заключите договор оказания услуг и покажите его юристу. В тексте не должно быть признаков трудового распорядка, чтобы налоговой не показалось, что вы контролируете фрилансера. В начале статьи мы сказали, что фрилансер должен озвучить, в какие часы он на связи, — это максимум, что вы можете от него требовать. Графика работы, правил, техник безопасности, обязательных зум-встеч и дресс-кодов быть не должно.

Платите неравными частями и в разные дни. В договоре пропишите сроки и объём каждой выплаты, например, не позднее чем через 2 месяца после даты подписания договора либо после выполнения каждого этапа работ.

К договору должны идти допсоглашения. В них фрилансер пишет конкретный список задач по пунктам, сроки и стоимость работы. С такой бумагой будет легко обосновать, почему даже сотрудничество длиною в год — это не трудовые отношения. Потому что в трудовых отношениях платят за время, а в этом случае — за список работ.

При оформлении курьеров или похожего персонала проконсультируйтесь с юристом, потому что это гибридный вариант работы. С одной стороны, у людей есть расписание, их снабжают одеждой, у них есть дресс-код. А с другой — как самозанятые, они могут выбрать, выходить сегодня на работу или нет.

Самозанятые и ИП: что выбрать для оформления фрилансеров

Удобнее работать с фрилансерами, оформленными как ИП, потому что это не вызывает вопросов у налоговой. Но таких фрилансеров мало, ведь в статусе ИП им нужно сдавать отчётность, вести бухгалтерию, платить фиксированные взносы и желательно подключить ЭДО.

Именно поэтому большинство фрилансеров работают на самозанятости, и с ними можно спокойно сотрудничать. Главное — заключить срочный договор оказания услуг с приложением, в котором прописать сроки выполнения каждой задачи, наименование услуг, стоимость каждой работы и общую сумму договора. С таким документом налоговой будет понятно, что у вас не трудовой договор, а значит, проблем не будет.

Как бизнесу избежать проблем с фрилансерами: примеры из практики

Ситуация 1: работники начали выгорать в середине проекта

Как исправить: выгорание всегда связано с перегрузкой. Почему она возникла? Если дело в сроках, то можно ли их сдвинуть?

Выгорание — это результат плохого проектного менеджмента, и оно лечится только отпуском. И чтобы сотрудники снова не выгорели, нужно пересмотреть интенсивность работы.

Ситуация 2: получили не тот результат, что хотели, а бесплатные правки закончились

Как исправить: если фрилансер с каждым разом делает всё хуже и хуже, попрощайтесь с ним. Да, это финансовые потери, но это дешевле, чем продолжать работу с ним.

Если работа в целом нормальная, но не хватает нескольких правок, доплатите за платные правки.