Как стать резидентом «Сколково» и зачем это бизнесу

Как получить статус резидента «Сколково» и какие преимущества он даёт бизнесу? Разбираем требования к проектам и пошагово объясняем, как подать заявку.

Коротко Статус резидента «Сколково» даёт бизнесу серьёзные преимущества: нулевой налог на прибыль при прибыли до 300 млн ₽, льготные страховые взносы — 14% вместо 30%, освобождение от НДС и имущественных налогов.Компания также может получить гранты на развитие проекта, пройти обучение у наставников и подключиться к экосистеме партнёров и экспертов.

Что значит статус резидента «Сколково»

«Сколково» — это крупнейший инновационный центр России. Он создан, чтобы развивать технологическое предпринимательство и внедрять научные разработки в бизнес.

Главная цель центра — создать среду, где компании могут разрабатывать и выпускать новые продукты.

Центр помогает стартапам на всех этапах — от идеи до выхода на рынок. Он помогает найти инвесторов, партнёров и создаёт удобные условия для работы.

Компания, которая получила статус участника, называется резидентом «Сколково». Это значит, что она работает над инновационным проектом и соответствует требованиям фонда.

Инновационными считаются проекты, которые отвечают хотя бы одному из критериев:

Создают принципиально новый продукт или услугу. Улучшают существующие решения. Внедряют передовые технологии производства. Разрабатывают уникальные методы управления. Открывают новые рынки сбыта. Находят альтернативные источники материалов.

ПРИМЕР Компания создаёт инновационный проект, когда: — Разрабатывает искусственный интеллект для бизнеса. — Производит экологичные материалы. — Внедряет автоматизированные производственные линии. — Разрабатывает мобильные приложения с новыми функциями. — Изобретает энергоэффективные технологии.

Проверить действующих резидентов можно в реестре резидентов «Сколково».

Преимущества статуса резидента «Сколково»

Экосистема «Сколково» предоставляет участникам возможность использовать эффективные инструменты для развития технологий и научных исследований. Рассмотрим преимущества резидента подробнее.

Налоговые льготы

Сниженная налоговая нагрузка позволяет участникам проекта направлять больше средств на исследования, разработку и внедрение новых технологий.

Резиденты получают существенные налоговые преференции.

1. Участники проекта «Сколково» могут не платить налог на прибыль. Это законное освобождение от обязанности налогоплательщика.

Кто может применять льготу

Льгота действует для компаний, работающих на общей системе налогообложения (ОСНО).

Когда возникает право на освобождение

Право появляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда компания получила статус участника «Сколково». Для этого нужно уведомить налоговую инспекцию.

Как уведомить налоговый орган

Не позднее 20-го числа месяца, следующего за началом применения льготы, нужно подать:

письменное уведомление по форме налоговой;

выписку из реестра участников проекта;

отчёт о финансовых результатах с подтверждением годовой выручки.

Нужно ли сдавать декларацию

Если уведомление подано вовремя, декларацию по налогу на прибыль можно не сдавать. Это правило действует с месяца, когда компания начала пользоваться льготой.

Как продлить льготу

Чтобы продлить освобождение на следующий год, до 20 января нужно направить в налоговую:

уведомление о продлении или отказе от льготы;

выписку из реестра участников;

отчёт о финансовых результатах за год.

Когда льгота прекращается

Право на освобождение теряется, если:

прошло 10 лет с момента включения в реестр;

компания исключена из реестра;

фирма ликвидирована или реорганизована;

годовая выручка превысила 1 млрд ₽.

Что происходит после утраты льготы

С года утраты льготы прибыль облагается налогом по ставке 0%. При этом компания обязана подать декларацию и рассчитать общий размер прибыли.

Если совокупная прибыль превысила 300 млн ₽, налог уплачивается по полной ставке. Подсчёт ведётся нарастающим итогом с того года, когда выручка превысила 1 млрд ₽.

Налог за год, в котором компания потеряла право на льготу, нужно пересчитать и уплатить в бюджет в установленном порядке.

2. Освобождение от уплаты НДС.

Участник проекта может не платить НДС, если получил право на льготу. Но это не действует при ввозе товаров в Россию — в этом случае налог уплачивается.

Какие системы подходят

Льготу можно применять на ОСНО и УСН.

Когда возникает право

С первого числа месяца после получения статуса участника проекта. Нужно уведомить налоговую.

Как уведомить налоговую

До 20-го числа следующего месяца отправьте:

уведомление по форме;

выписку из реестра участников;

документы, подтверждающие выручку.

Декларации

После уведомления налоговую декларацию сдавать не нужно.

Продление льготы

Каждые 12 месяцев до 20-го числа подтвердите право или откажитесь от льготы. Приложите выписки и данные о выручке.

Когда льгота прекращается

Через 10 лет при исключении из реестра, ликвидации компании или если прибыль превысила 300 млн ₽.

В этом случае налог нужно восстановить и заплатить.

3. Страховые взносы.

Для участников проекта действуют льготные тарифы страховых взносов. Это позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

Тарифы

С зарплаты в пределах МРОТ взносы начисляются по ставке 30%. С части, превышающей 1,5 МРОТ, применяется пониженный тариф 15%.

Какие системы подходят

Льготу можно применять на общей (ОСНО) и упрощённой (УСН) системах налогообложения.

Когда возникает право

Право на пониженные тарифы появляется с первого числа месяца, следующего за месяцем получения статуса участника проекта.

Уведомление налоговой

Отдельно сообщать налоговой о применении пониженных тарифов не нужно — это не предусмотрено Налоговым кодексом.

Расчёт и отчётность

Компании подают расчёт по страховым взносам до 30-го числа месяца, следующего за каждым отчётным периодом.

Продление льготы

Продлевать право на пониженные тарифы не требуется — оно действует автоматически, пока соблюдаются условия.

Когда льгота прекращается

Пониженные тарифы перестают действовать с месяца, следующего за тем, в котором прибыль участника превысила 300 млн ₽.

Если компания утратила статус участника проекта, льгота прекращается с месяца утраты статуса.

4. Налог на имущество.

Для участников проекта действует ставка 0%. Это значит, что налог на имущество можно не платить, если компания включена в реестр участников.

Какие системы подходят

Освобождение применяется на ОСНО и УСН.

Когда возникает право

Льгота действует со дня включения компании в реестр участников проекта и до момента исключения из него, но не дольше 10 лет.

Уведомление налоговой

Сообщать налоговой о применении льготы не нужно — это не предусмотрено Налоговым кодексом.

Подача декларации

Несмотря на освобождение, участник проекта должен сдавать расчёты по авансовым платежам и декларацию по налогу на имущество.

К декларации прилагаются выписка из реестра участников и данные учёта доходов и расходов.

Продление права

Чтобы подтвердить право на льготу, компания повторно подаёт выписку из реестра участников и данные об учёте доходов и расходов.

Когда льгота прекращается

Освобождение от налога теряется, если:

прошло 10 лет с даты включения в реестр;

компанию исключили из реестра раньше срока;

организация ликвидирована или реорганизована;

совокупная прибыль превысила 300 млн ₽ после того, как выручка превысила 1 млрд ₽.

5. Таможенные платежи.

Участникам проекта «Сколково» возмещается 100% затрат на уплату таможенных платежей. Это позволяет ввозить оборудование и материалы без дополнительных расходов.

Какие платежи возмещаются

Компенсации подлежат таможенная пошлина и НДС. Льгота действует для товаров, ввозимых для исследовательской деятельности и коммерциализации её результатов.

Основание для возмещения

Возмещение оформляется на основании трёх документов:

договора с Фондом «Сколково» о порядке возмещения затрат;

договора с таможенным представителем ООО ТФК «Сколково»;

уведомления о намерении ввоза и описания использования товаров, согласованных фондом.

Условия получения возмещения

Таможенное оформление проводит только ООО ТФК «Сколково».

Возмещение осуществляется при наличии федеральной субсидии, перечисленной фонду. Все ввезённые товары находятся под контролем целевого использования со стороны Фонда «Сколково».

Порядок возмещения

Возмещение происходит сразу при декларировании товаров. Таможенный представитель оплачивает пошлину и НДС за счёт субсидии из бюджета.

Важно знать

Сборы за таможенное оформление участник проекта оплачивает самостоятельно, за счёт собственных средств.

Ответственность

Если товар использован не по назначению в течение 5 лет после ввоза, участник обязан вернуть полученные суммы возмещения.

В случае невозврата средств договор о возмещении прекращается, а компания исключается из реестра участников проекта «Сколково».

Грантовая поддержка

«Сколково» помогает компаниям через грантовые программы. Фонд выдаёт финансирование на запуск пробных проектов, получение сертификатов, тестирование новых разработок.

Предприниматели могут участвовать в конкурсах и получать деньги на развитие бизнеса. Многие компании используют грант как стартовое обеспечение для масштабирования.

Виды грантов для бизнеса

Вид гранта Описание На что выдают Условия получения Микрогранты Финансирование инициатив компании.



В первый год покрывается 100% расходов компании, далее — 75%.



Первая заявка — до 2 млн ₽. Годовой лимит — 4 млн ₽. Общий лимит за весь период — 16 млн ₽

Прототипирование и тестирование.



Участие в выставках и конференциях.



Патентование и защита интеллектуальной собственности.



Закупка компонентов для сборки прототипов.



Маркетинговые мероприятия

Команда — от 3 до 50 сотрудников.



Финансовые показатели не должны превышать 50 млн ₽ за последний календарный год.



Соискатель не получает других грантов. Если ранее уже получал поддержку, то обязан предоставить полный отчёт по завершённым этапам проекта

Мини-гранты Предназначены для выпускников программ акселерации и консалтинга Сколково.



Единовременная поддержка — до 7 млн ₽

Закупка материалов.



Оплата зарплат, включая подрядчиков.



Работа с интеллектуальной собственностью.



Аренда и командировки

Кандидат успешно завершил обучение по программам, которые официально утверждены распоряжением фонда.



На момент подачи заявки соискатель не должен иметь других действующих грантов в период работы над текущим проектом

Отраслевые гранты в рамках федеральных проектов Предназначены для поддержки проектов в сфере развития технологий.



Цифровые технологии: от 7 млн до 30 млн ₽.



Искусственный интеллект: от 20 млн до 300 млн ₽

Разработка ИИ.



Внедрение инноваций в производственные процессы.



Работа в сфере VR или дополненной реальности.



Блокчейн‑технологии

Проект должен соответствовать требованиям конкурса



Наставничество и внутренние мероприятия

Резидентство открывает доступ к наставникам, экспертным сессиям, демодням и нетворкингу. Для стартапа это шанс найти первых клиентов и инвесторов внутри экосистемы.

Также резиденты получают:

доступ к участию в технологических олимпиадах, акселераторах и к совместным программам с крупными корпорациями;

помощь с продвижением на внешние рынки через поддержку при экспорте и маркетинговые каналы фонда;

возможность использовать инфраструктуру — лаборатории, исследовательские центры, учебные помещения;

информационную поддержку и консультации по патентованию, защите интеллектуальной собственности и юридическому сопровождению.

Основные стадии получения статуса резидента

Чтобы стать резидентом «Сколково», компания должна подтвердить инновационность проекта и правильно оформить документы. Процесс делится на три ключевых этапа: подготовка, подача заявки и экспертная оценка, по итогам которой фонд принимает решение о присвоении статуса.

Требования к участникам в 2026 году

Проект должен включать технологическую составляющую.

В команде — эксперты с релевантным опытом.

У компании должна быть дорожная карта развития и работоспособная бизнес-модель.

Все корпоративные бумаги (регистрация, устав , учредительный договор) должны соответствовать правилам проекта и быть корректно оформленными.

Желателен опыт коммерциализации или подтверждения перспективности технологии.

Если компания соответствует критериям, нужно подготовить документы и подать заявку.

Процесс подачи заявки

1. Зарегистрируйтесь на портале «Сколково» и создайте учётную запись участника.

Процесс подачи заявки на сайте для получения статуса участника проекта «Сколково»

2. Заполните онлайн-форму: опишите проект, команду, текущий статус разработки, результаты исследований, коммерческую модель.

Разделы заявки для участников «Сколково»

3. Прикрепите документы: устав, учредительные, презентацию, IP-договоры, финансовые прогнозы.

4. Отправьте заявку и получите номера дела.

Как рассматривают заявку

После подачи заявка проходит формальную проверку. Специалисты фонда оценивают корректность оформления и наличие всех документов. Затем проект направляют на экспертную оценку.

Эксперты анализируют технологичность и уникальность решения, потенциал коммерциализации, научную обоснованность и компетенции команды.

Чтобы получить одобрение, проект должен набрать более 50% положительных голосов по каждому критерию. Рассмотрение занимает несколько недель. При необходимости фонд запрашивает дополнительные материалы или разъяснения.

Какую отчётность сдают резиденты «Сколково»

После получения статуса участника компания обязана регулярно отчитываться перед Фондом «Сколково» о своей деятельности и использовании предоставленных преимуществ.

Отчётность включает:

финансовые данные о целевом расходовании средств;

проектные отчёты по этапам разработки и результатам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

метрики эффективности — например, рост выручки или количество созданных рабочих мест.

Периодичность и формат фиксируются в приказах о порядке отчётности и зависят от типа поддержки — налоговой или грантовой. Если компания нарушит сроки отчётности, она может лишиться льгот. Поэтому важно заранее организовать прозрачный учёт.

Что делать, если заявку отклонили

Часто причина отказа кроется не в идее, а в деталях: не хватает доказательств технологичности, команда выглядит неустойчиво или документы оформлены неполно.

Что можно сделать:

Запросите обратную связь от экспертов фонда — они укажут, какие пункты стоит доработать. Усильте заявку: добавьте данные о тестах, патентах, пилотных проектах, уточните дорожную карту. Подайте заявку повторно после внесённых улучшений — новая версия с конкретными результатами значительно повышает шансы на одобрение.

В «Сколково» ценят не только идею, но и готовность довести её до продукта.

Что делать после одобрения заявки

После одобрения компания вносится в реестр резидентов «Сколково» и получает права участника: доступ к программам, налоговым льготам и грантам.

Первые шаги новичка:

Подписать договор с фондом. Согласовать план работ. Зарегистрировать контактное лицо.

Чтобы быстро запустить деятельность, важно сразу настроить финансовые процессы: открыть расчётный счёт, наладить бухгалтерию и учёт грантов.

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