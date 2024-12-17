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Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Лучшие нейросети для обработки фото и создания картинок

Если пока нет денег на дизайнера, а картинки для сайта и рекламы уже нужны, можно обратиться к нейросетям. Некоторые из них впечатляют результатами — делимся кейсами и промптами в статье. Спойлер: не просите у AI генерировать изображения, где у персонажа видно руки — пальцы у искусственного интеллекта до сих пор получаются плохо.

17.12.2024
3862
3862

Оглавление

Бесплатный генератор изображений онлайн

Под любой запрос вашего бизнеса — достаточно описания, чтобы нейросеть сгенерировала картинку. Попробуйте сейчас.
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Бесплатный генератор изображений онлайн

Под любой запрос вашего бизнеса — достаточно описания, чтобы нейросеть сгенерировала картинку. Попробуйте сейчас.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Рассказываем о популярных нейросетях для создания изображений и ИИ-редакторах фотографий. Показываем на примерах, что они умеют. 

Критерии отбора

Нейросети можно разделить на «редакторов фото» и «создателей картинок» по запросу. А есть те, которые умеют и то, и другое. Также нейросети делятся на понимающих только английский язык и воспринимающих русские промпты. Выбирать нейросеть стоит в зависимости от задачи. 

Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для генерации картинок

Мы проверили, как работают популярные нейросети для генерации изображений и отметили плюсы и минусы каждой. Собрали лучшие с примерами генерации.

У Точки есть своя нейросеть для бизнеса, которая умеет генерировать картинки, логотипы, названия, слоганы и даже сайты. В отличие от многих популярных иностранных нейросетей, она понимает запросы на русском языке и создана специально для предпринимателей.   

Для начала работы с нейросетью Точки нужно авторизоваться по номеру телефона. 

Главная страница Генератора сайтов и логотипов Точки

Введите номер телефона, а затем нажмите на кнопку «Войти или зарегистрироваться»

Затем выбрать вкладку «Генерация изображений» и нажать кнопку «Создать картинки». На примере промпта для кофейни показываем, какие картинки получаются.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.

Промпт в нейросети Точка AI

Мы придумали довольно лаконичный промпт, в вашем распоряжении — до 2 000 знаков

Готовые картинки появятся в разделе «Ваши изображения» через минуту. Вот такое изображение получилось по промпту.

Картинка из нейросети Точки

Картинка от нейросети Точки — можно использовать в рекламе и соцсетях кофейни

Есть плюсы: 

  • быстрая генерация;
  • высокое качество изображения;
  • бесплатное скачивание в хорошем качестве;
  • промпты на русском языке.

Но: 

  • ограниченное число генераций;
  • нельзя выбрать размер изображения.
Скачать все изображения в хорошем качестве можно бесплатно. Попробуйте генератор картинок от Точки

Дальше — о других зарубежных и российских нейросетях, которыми пользуются предприниматели, маркетологи и дизайнеры для генерации изображений. 

Starryai

Язык генерации: английский. Даже при включённом переводе страницы русский язык не воспринимается.

Для начала работы надо авторизоваться через Google-почту. В бесплатной версии у пользователя есть 5 генераций или улучшений. Пробуем создать картинку для рекламного макета кофейни.

Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.

Изображение из нейросети Starryai

Результат соответствует описанию, но генерация руки неудачная

Изображение из нейросети Starryai

Изображение более чёткое и реалистичное, а вот пальцев стало больше, чем нужно

При каждой новой генерации и улучшении нейросеть выдает 4 картинки на выбор. Мы потратили 5 бесплатных генераций и добились существенного улучшения. Картинку можно скачать и доработать в ИИ-фоторедакторе.

Картинки из нейросети Starryai

От летающей кружки до неплохого изображения — 5 генераций. У девушки даже появились солнечные очки

Плюсы: 

  • интерфейс прост и интуитивно понятен;
  • генерация занимает несколько секунд;
  • можно загрузить референсы и «обучить» нейросеть своему стилю; 
  • можно скачать нужную картинку без водяных знаков даже на бесплатном тарифе. Правда, качество будет средним.

Минусы: 

  • не понимает по-русски;
  • на бесплатной версии только 5 генераций или улучшений в день;
  • нельзя оплатить подписку с российской карты

Kandinsky

Язык промптов: русский, английский.

Авторизуйтесь одним из трёх способов: ВКонтакте, Telegram или на сайте через почту. Выберите создание картинки по текстовому запросу.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьёт кофе.

Изображение из нейросети Kandinsky

Kandinsky изобразил красивую девушку, но с пальцами — снова беда

Изображение из нейросети Kandinsky

На следующей картинке рука выглядит лучше

Плюсы: 

  • бесплатная генерация;
  • неограниченное количество попыток;
  • регулярное обновление ИИ-моделей;
  • возможность выбирать стили и соотношение сторон.

Минусы: 

  • генерация занимает несколько минут;
  • есть проблемы с пропорциями и дорисовкой деталей в режиме «Детальное фото» на версиях до Kandinsky 3.1.

Fabula AI

Язык промптов: русский, английский

Ключевое удобство этого ИИ-генератора и редактора картинок — бот в Telegram. Без платной подписки ежедневно выдаются «кристаллы», которые можно тратить на генерацию текстов или фото и обработку.

Для нейрогенерации предлагается выбрать модель. Мы выбрали Stable Diffusion XL. После ввода текстового запроса можно выбрать стиль, размер картинки и негативный промпт — прописать, чего на фото быть не должно.

ПРИМЕР
Негативный промпт или negative prompt — это текстовый запрос на исключение деталей при генерации. Это может быть предмет, персонаж, деталь, цвет или локация. Например, негативный промпт «бежевый, синий, красный» уберёт эти цвета при генерации.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе. 

Изображение из нейросети Fabula AI

Мы не использовали негативный промпт, но результат получился хорошим. Разве что левый глаз подкачал

Плюсы: 

  • генерация меньше минуты;
  • выбор стилей;
  • удобное использование через бота;
  • бесплатные попытки, которые восполняются каждый день;
  • промпты на русском.

Минусы:

  • ограниченное число генераций в день;
  • из одной генерации — одна картинка.

Dream by Wombo

Язык промптов: английский.

Регистрация возможна через почту, Google-аккаунт или Apple ID. На бесплатной версии много стилей, но редактировать изображения не получится. 

Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.

Изображение из нейросети Dream by Wombo

С этим промптом мы выбрали стиль «Наклейка» и «Реалистичный». У «Наклейки» результат неплохой

Изображение из нейросети Dream by Wombo

Реализм Dream by Wombo пока не удаётся

В этой нейросети есть и стиль «Логотип», актуальный для предпринимателей. Мы рассказывали о том, как самостоятельно создать логотип. Нейросети в этом прекрасные помощники, например, генератор логотипов онлайн от Точки. 

Нейросеть Dream by Wombo лучше всего подойдёт для создания артов и мультяшных изображений. На платной версии стилей много, а с одного запроса предлагается 4 картинки. Редактировать их можно только после оплаты тарифа. 

Плюсы: 

  • большое разнообразие стилей;
  • возможность скачивания на бесплатном тарифе;
  • большая библиотека промптов;
  • генерация за несколько секунд.

Минусы: 

  • нужна регистрация;
  • нельзя оплатить с российской карты;
  • слабо понимает русский язык.

Artbreeder

Язык: английский.

Нейросеть умеет преобразовывать картинки и создавать их по текстовому запросу. Чтобы создать картинку, выбираем функцию «Prompter» и вводим промпт на английском.

Изображение из нейросети Artbreeder

Изображения блондинки с кофе от Artbreeder

Изображение из нейросети Artbreeder

Вот, что получится, если в промпте задать стиль Realistic

Генерировать изображения можно даже без авторизации. Платная версия не особо полезна для генерации, в ней больше функций для редактирования фото. 

Плюсы: 

  • бесплатная генерация;
  • бесплатное скачивание без водяных знаков;
  • быстрое создание картинки;
  • возможность создавать арты из своих фото.

Минусы: 

  • не понимает русский текст;
  • нет истории и библиотеки промптов;
  • мало стилей у генерации.
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Шедеврум

Язык промптов: русский.

Одна из немногих нейросетей, у которой помимо веб-версии есть приложение. Чтобы создавать изображения, нужно авторизоваться через Яндекс-ID. 

Картинка из Нейросети Шедеврум

Картинка получилась фотореалистичной — с глазами и руками всё в порядке

В веб-версии можно бесплатно создать до 70 изображений. Их можно сохранять бесплатно. Главное — внимательно ознакомиться с условиями лицензионного соглашения.

Нюансов много, например, для коммерческого использования изображений, видео и музыки, сгенерированной в сервисах Яндекса, пользователь обязан получить согласие через форму обратной связи. 

Плюсы: 

  • качественные, реалистичные изображения; 
  • возможность вводить промпты на русском языке;
  • возможность бесплатно скачивать без водяных знаков;
  • есть приложение с функцией безлимитной генерации.

Минусы: 

  • не подойдет для коммерческого использования;
  • нужна авторизация;
  • нет выбора стилей;
  • для скачивания картинок необходимо опубликовать их в Шедевруме вместе с промптом.

Craiyon

Язык: английский.

Мы использовали промпт "cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee". Сервис в ответ сгенерировал 9 мультяшных картинок. Пришлось уточнить запрос и добавить в конце "realistic photo". 

Изображения из нейросети Craiyon

В итоге только две верхних картинки похожи на фото, остальные остались мультяшными

Интересная функция, которая вынесена в Craiyon в отдельный пункт: исключение деталей и цветов, которые вы не хотели бы видеть на изображении. 

Плюсы: 

  • возможность генерировать изображения без авторизации;
  • есть функция «исключить детали или цвет».

Минусы: 

  • долгая генерация на бесплатной версии;
  • генерация только на английском;
  • результат требует доработки или уточнения запроса.

Adobe Photoshop

Язык генерации: русский, английский и ещё 98 языков

В последних версиях Фотошопа появились ИИ-функции, в том числе генерация изображений по тексту. Программа платная, и её нужно установить на компьютер или телефон. Но и качество инструментов ИИ высокое. 

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.

Изображение нейросети Adobe Photoshop

По нашему запросу Photoshop предложил 3 картинки. При желании можно уточнить запрос или доработать результат

Изображение нейросети Adobe Photoshop

Убедительное изображение, даже структура волос передана

Изображение нейросети Adobe Photoshop

Здесь Photoshop добавил к изобажению детали на фоне

Плюсы: 

  • качественные изображения;
  • возможность выбирать размеры и стили;
  • возможность дать текстовый промпт или картинку-референс;
  • реалистичность и сходство с настоящими фотографиями.

Минусы: 

  • необходимо установить программу на своё устройство;
  • высокая стоимость подписки;
  • нельзя оплатить с российской карты.

Fotor

Язык: английский, русский

Чтобы пользоваться нейросетью, надо авторизоваться через Google-почту. После авторизации Fotor даёт несколько «кредитов». Это валюта сервиса, которую тратят на генерацию или другие функции без оплаты подписки. 

Изображения из нейросети Fotor

В Fotor получились фотореалистичные картинки, даже пальцы смотрятся убедительно

Плюсы:

  • качественная генерация;
  • бесплатное скачивание без водяных знаков;
  • много стилей: от фото до иллюстрации;
  • понимание русского языка.

Минусы:

  • нужна авторизация через Google-почту;
  • число попыток ограничено;
  • оплачивается количество «кредитов», а не дней использования.

Акулы нейронных сетей

Язык промпта: русский

Здесь можно генерировать картинки бесплатно, но к некоторым моделям генерации доступ можно получить только через промокод, который размещают в телеграм-канале «Акулы нейронных сетей».

На сайте есть подсказка, какая нейросеть лучше подходит для каких целей. А у модели SD1.5 даже есть дополнительные параметры. Вот, что мы получили, попробовав три нейронки для реалистичной генерации. 

Изображение из нейросети от Акул нейронных сетей

Внимание на пальцы — снова выглядят нереалистично и выдают нейросеть

Изображение из нейросети от Акул нейронных сетей

Здесь у героини фильтр-кофе и шесть пальцев на руке

Изображение из нейросети от Акул нейронных сетей

У этой девушки тоже по шесть пальцев

Плюсы: 

  • бесплатная генерация на всех моделях нейросетей;
  • быстрый результат – за несколько секунд картинка готова;
  • понимает промпты на русском языке;
  • можно сразу увеличить разрешение изображения;
  • не нужно регистрироваться.

Минусы:

  • есть проблемы с анатомией;
  • выдаёт только одно изображение по одному промпту;
  • нет возможности прописать негативный промпт.

Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для обработки фото онлайн

Если вы хотите преобразовать уже имеющиеся фотографии или доработать сгенерированные картинки, рекомендуем попробовать нейросети для обработки и редактирования фото. 

Cutout Pro

Онлайн-нейросеть с множеством функций. С её помощью можно удалять объекты с фото, генерировать новые, редактировать и восстанавливать. Попробуем поменять фон у исходного изображения, которое ранее мы сгенерировали в другой ИИ-программе. 

Изображение из нейросети Cutout Pro

Вырезать изображение и подставить любой фон — легко

Русский текст Cutout Pro не понимает, поэтому вводим на английском: girl drinks coffee in the mountings, sunny day, realistic photo. 

Картинка из нейросети Cutout Pro

Показываем самый правдоподобный результат — девушка с кофе на фоне гор

Плюсы: 

  • регистрация не обязательна для генерации;
  • можно пользоваться бесплатно;
  • есть библиотека изображений для ретуши и апгрейда.

Минусы: 

  • генерация занимает 5 минут;
  • сервис не распознает запросы на русском языке;
  • скачать картинки можно только после авторизации;
  • даётся мало «кредитов» для бесплатного использования.

Fotor

Функции редактирования с помощью ИИ в Fotor почти все платные, но можно удалять объекты и накладывать ИИ-фильтры.  

Изображение из нейросети Fotor

Сгенерировали изображение блондинки с кофе в солнечный день в Fotor

Изображение из нейросети Fotor

Затем взяли изображение и наложили эффект «Старый». Вот, что получилось

За деньги в Fotor можно раскрасить чёрно-белые фотографии, отреставрировать порванные или помятые снимки, удалить детали или текст, повысить качество изображения.  

Плюсы: 

  • много умных функций на платном режиме;
  • есть преобразование фото в гифку или видео;
  • обработка фото занимает меньше минуты;
  • сохраняет историю ваших изображений в папку онлайн.

Минусы: 

  • все интересные функции платные;
  • сложности с оплатой подписки для пользователей с российскими картами.

Neural Love

Редактирует и генерирует изображения, аудио и видео с помощью ИИ-технологии. Весь функционал платный. На основе загруженных файлов нейросеть создаёт пакет фотографий по заданной тематике. Например, так будет выглядеть стиль «Портреты: Деловые фотографии».

Изображение из нейросети Neural Love

Если нет времени на фотосессию, а красивые фото на сайт и в соцсети нужны, поможет нейросеть

Плюсы: 

  • впечатляющий функционал;
  • удобный интерфейс.

Минусы:

  • нет ничего бесплатного, даже после авторизации.

Fabula AI

Выше мы уже рассказали, на что Fabula способна в генерации. Есть у сервиса и функции редактирования. Их всего 4: увеличение разрешения, улучшение качества, ретушь и удаление фона. Пробуем улучшить качество фото, сгенерированного ранее другой нейросетью. 

Картинка из нейросети Fabula AI

Эту картинку сгенерировали по промпту с девушкой-блондинкой и кофе

Картинка из нейросети Fabula AI

Девушка стала старше, с пальцами и кружкой нейросеть перестаралась

Плюсы: 

  • удобно пользоваться даже с телефона через телеграм-бота;
  • есть бесплатная генерация;
  • ежедневно обновляется баланс «кристаллов»;
  • регулярно добавляются новые стили и эффекты;
  • обработанные фото можно скачать без водяных знаков.

Минусы: 

  • ограниченное число бесплатных попыток;
  • плохо прорисованы конечности;
  • бесплатная генерация занимает до 30 минут.

Clipdrop

Практически все функции платные. Единственное, что можно использовать бесплатно — функция «Reimagine». Заливаем картинку и получаем три её вариации. У нас оригинал оказался лучше копий. 

Изображение из нейросети

Это оригинальное изображение из другой нейросети. Улыбка на месте, с пальцами всё в порядке

Изображение из нейросети Clipdrop

Здесь у героини нет руки, улыбка исчезла

Изображение из нейросети Clipdrop

Получилось лучше, но теперь на пальцах нет ногтей

Изображение из нейросети Clipdrop

Результат из фильмов ужасов: на руке — шесть переплетённых пальцев

Плюсы: 

  • на платной версии есть интересные функции, например, подсветка лица и замена неба вместе с освещением;
  • можно из маленькой картинки сделать больше, дорисовав через ИИ;
  • эскиз или скетч можно доработать до полноценного и детализированного изображения.

Минусы: 

  • всё полезное платно.

PicsArt

Всё платно. Даже для пробного бесплатного периода надо ввести данные карты. Функционал выглядит полезным. 

Изображение из нейросети: лучшие нейросети для бизнеса

Создали в одном из ИИ-генераторов картинку «стакан с кофе навынос стоит на столе»

Изображения от нейросети PicsArt

Функция от PicsArt «ИИ-фон» предлагает телепортировать наш стакан в разные локации 

На месте стакана с кофе может быть любой продукт, и вот уже готова «фотосессия» для соцсетей или сайта. Это пример, как совмещать работу в нескольких нейросетях. 

Плюсы: 

  • есть разделы для разного типа контента: соцсети, документы, маркетинг, видео;
  • много шаблонов для разных задач и уже в формате каждой соцсети;
  • удобный инструмент для работы с фотографиями товаров.

Минусы: 

  • данные карты нужны даже для активации бесплатного периода;
  • все функции платные.

Pixlr

Есть бесплатный период, но попытки генерации ограничены количеством монет. Получилось опробовать функцию дорисовки контекста у маленькой картинки.

Изображение от нейросети Pixlr

Нейросеть дорисовала кофейню вокруг нашего стаканчика с кофе

Плюсы: 

  • есть бесплатный период;
  • можно скачать без водяного знака;
  • есть и генератор изображений, и редактор.

Минусы: 

  • почти всё платное;
  • нужна регистрация;
  • оплата в долларах.

Платный сервис с небольшим бесплатным периодом. В сервисе — стандартные функции улучшения фото, замены лиц, анимации фото в видео. 

Изображение в нейросети YouCam Online Editor

Попробовали убрать объекты с фото. Для этого их нужно закрасить специальной кистью

Изображение в нейросети YouCam Online Editor

Результат получился средний — правую фигуру видно

Плюсы: 

  • наличие пробного периода;
  • есть все функции, необходимые для простой редактуры фото.

Минусы: 

  • нужна регистрация;
  • сервис платный.

AI Image Enlarger

Судя по названию, сервис начинал с увеличения фото искусственным интеллектом. Со временем разросся до более разнообразных функций редактирования.

Меню нейросети AI Image Enlarger

Надеемся, что когда-нибудь такое появится и у нас

Плюсы: 

  • большой выбор функций;
  • интуитивно понятный интерфейс.

Минусы: 

  • не работает без VPN;
  • всё платно.

HeyPhoto

Этот сервис работает с лицами на фото. Можно изменить человека до неузнаваемости: возраст, причёску, направление взгляда, улыбку, нос, цвет кожи и даже пол. Помимо баловства будет полезен для редактирования общих фото, где кто-то закрыл глаза или не улыбнулся. 

Изображение из нейросети HeyPhoto

Сгенерировали фотореалистичную девушку с не очень реалистичным стаканом

Изображение из нейросети HeyPhoto

Поменяли ей улыбку и направление взгляда в нейросети HeyPhoto

Плюсы: 

  • бесплатный сервис;
  • качественно меняет черты лица;
  • подходит для редактирования общих фото.

Минусы: 

  • можно работать только с лицами;
  • не все функции доступны;
  • нужна авторизация через почту.

Как правильно составить запрос нейросети для генерации картинки или обработки фото

Даже самая понятливая и покладистая нейросеть будет бессильна перед неразборчивым техническим заданием. ИИ любит конкретику – чем больше уточняющих вводных, тем ближе к желаемому будет результат. Вот, что стоит сделать перед началом генерации изображений.

Определитесь с темой 

Что вы хотите видеть и для какой цели будет служить изображение? В каком стиле оно будет? Для кого вы его создаете? Ответы на эти вопросы помогут написать более качественный промпт.

Давайте чёткие указания: объект не должен быть абстракцией

Если хотите изобразить что-то нематериальное, подумайте об устойчивых ассоциациях. С какими вещами и действиями связан ваш объект? Например, чтобы визуализировать заботу, можно изобразить, как мама накрывает уснувшего ребёнка пледом или как парень переводит бабушку через дорогу. В картинке должна читаться очевидная ассоциация, иначе не удастся привлечь внимание. 

Смешивайте объекты для интересного результата

Контрастные и необычные смешения сильнее привлекают внимание. Образ девушки с чашкой кофе привычен и уютен, но тиранозавр с той же чашкой ароматного напитка запомнится покупателям больше. 

Промпт: радостный тиранозавр несет в передних лапах чашку кофе на прогулке в парке летом, стиль реалистичный. Картинки сделаны бесплатно в нейросети Точки.

Лучшая нейросеть для предпринимателей: изображения от Точка AI

Этот тиранозавр забылся и унёс чашку из кофейни

Лучшая нейросеть для предпринимателей: изображения от Точка AI

А этот купил айс-латте с собой и пошёл гулять в парк

В зарубежных нейросетях пишите промпты на английском

Мы не зря прописали в рейтинге ИИ-генераторов картинок язык генерации. Очень важно писать понятные для нейросети промпты. Можно воспользоваться онлайн-переводчиком или русским генератором текстов, если есть сложности с формулировками на английском. 

Описывайте стиль изображения

Если в программе есть выбор стилей, то не нужно прописывать его в текстовом запросе. В остальных случаях лучше добавить пожелания по стилистике в промпт.

Не ожидайте качественного результата с первого раза

Пусть вау-эффект будет приятным сюрпризом – увы, добиться его с первого раза получается редко. Рассчитывайте, что изображения будут не совсем такими, как вы себе представляли. В любом случае их можно доработать сразу, уточнив запрос, либо в редакторе. 

Обзор лучших нейросетей для изображений 

Выше мы подробно и с примерами разобрали 10 нейросетей для генерации изображений и ещё 10 для их редактуры. Среди них есть наиболее удобные и прогрессивные. 

Мы рекомендуем попробовать Нейросеть от Точки. Там есть бесплатная версия, она быстро и качественно генерит по 4 варианта изображений с одного промпта и понимает запросы на русском. Вы можете попробовать также создать лендинг онлайн, а не только картинки. 

Также мы составили топ-5 нейросетей для создания картинок.

  1. Fabula AI. Бесплатный ограниченно, быстрый, качественный. Есть бот в Telegram. Промпты на русском. 1 промпт – 1 картинка.
  2. Шедеврум. Бесплатно, быстро, качественно, нужно разрешение на коммерческое использование. Промпты на русском.
  3. Neural Love. Платная, из одного фото сделает любую фотосессию. 
  4. Adobe Photoshop. Платная, быстрая и качественная генерация, много функций. Нужно установить программу.
  5. Fotor. Создание и редактирование картинок с помощью ИИ на русском. Платный, много функций, в том числе анимация фото в формат gif и видео.

Преимущества использования нейросетей для обработки фото и создания изображений

Даже на бесплатных версиях нейросетей можно создать нужные изображения. Одно из ключевых преимуществ работы с  ИИ – скорость получения картинок. Почти все программы генерируют их меньше чем за минуту. Даже с учётом нескольких попыток и редактирования итоговое изображение получается быстрее, чем у дизайнера.

Насчёт экономии вопрос спорный, всё зависит от объёмов. Оплачивать подписку ради одной картинки вряд ли целесообразно. А вот если вам регулярно нужны изображения в большом количестве, то покупка подписки имеет смысл.  

Будущее нейросетей в генерации изображений

Со временем нейросети обучатся на большем количестве материалов и станут генерировать всё более качественные картинки. Добавится функция 3D-моделирования. Уже есть преобразование в гифки и видео, эта функция будет улучшаться. Очень трудно будет отличить реально снятое на камеру видео и сгенерированное нейросетью. 

Сравнение нейросетей: что выбрать для своих нужд

Есть универсальные нейросети, которые умеют создавать и редактировать картинки, а ещё преобразуют тексты, создают видео, пишут музыку и озвучивают тексты разными голосами. За такой богатый набор функций они берут деньги. Если вам нужны только картинки, выберите нейросеть из нашей подборки. Если вам удобнее писать промпты на русском – есть достойные варианты у российских разработчиков. 

Если вам нужно сгенерировать не только картинки, но и сайт, попробуйте генератор сайтов онлайн от Точки. Сервис бесплатный, как и генератор названий. Мы стараемся сделать ведение бизнеса лёгким и комфортным для предпринимателей, поэтому разрабатываем ИИ-помощников.

Если статья была полезна вам, поделитесь ссылкой с коллегами и друзьями. Пусть и они найдут своего лучшего ИИ-помощника для создания картинок.

Вопросы по теме

Можно ли использовать изображения, созданные нейросетью, в коммерческих целях?

Не всегда. Например, Яндекс предупреждает, что для коммерческих целей фото, видео и музыку использовать можно только с их разрешения. Лучше всегда перепроверяйте Правила использования и другие документы на сайте нейросети или разработчика. 

Сервисы могут обновлять правила и оставляют за собой право не уведомлять пользователей о внесении изменений в документы. Но они всегда есть на сайте, поэтому просто регулярно перепроверяйте их, чтобы не получить штраф.

Как понять, что фото было обработано нейросетью?

Признаки генерации: 

  • Нереалистичные детали. Отсутствие мелких дефектов кожи, чрезмерно гладкие текстуры или искусственная симметрия.
  • Искажения. Странные формы предметов, лица или фона. Например, лишние пальцы, неестественные глаза, смазанные границы.
  • Освещение и тени. Некорректная игра света и тени, например, несоответствие между объектом и фоном.
  • Потеря текстуры. Уменьшение текстур или деталей, которые обычно присутствуют на необработанных изображениях.
  • Необычная композиция. Идеальная сцена, элементы которой выглядят подозрительно.
  • Несоответствие контекста. В реальной жизни сложно достичь таких же визуальных эффектов, как у изображений, обработанных нейросетями.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
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Нейросети для создания картинок и обработки фото — Банк Точка