Лучшие нейросети для обработки фото и создания картинок

Рассказываем о популярных нейросетях для создания изображений и ИИ-редакторах фотографий. Показываем на примерах, что они умеют.

Критерии отбора

Нейросети можно разделить на «редакторов фото» и «создателей картинок» по запросу. А есть те, которые умеют и то, и другое. Также нейросети делятся на понимающих только английский язык и воспринимающих русские промпты. Выбирать нейросеть стоит в зависимости от задачи.

Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для генерации картинок

Мы проверили, как работают популярные нейросети для генерации изображений и отметили плюсы и минусы каждой. Собрали лучшие с примерами генерации.

У Точки есть своя нейросеть для бизнеса, которая умеет генерировать картинки, логотипы, названия, слоганы и даже сайты. В отличие от многих популярных иностранных нейросетей, она понимает запросы на русском языке и создана специально для предпринимателей. Попробовать бесплатно Попробовать бесплатно Попробовать бесплатно

Для начала работы с нейросетью Точки нужно авторизоваться по номеру телефона.

Введите номер телефона, а затем нажмите на кнопку «Войти или зарегистрироваться»

Затем выбрать вкладку «Генерация изображений» и нажать кнопку «Создать картинки». На примере промпта для кофейни показываем, какие картинки получаются.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.

Мы придумали довольно лаконичный промпт, в вашем распоряжении — до 2 000 знаков

Готовые картинки появятся в разделе «Ваши изображения» через минуту. Вот такое изображение получилось по промпту.

Картинка от нейросети Точки — можно использовать в рекламе и соцсетях кофейни

Есть плюсы:

быстрая генерация;

высокое качество изображения;

бесплатное скачивание в хорошем качестве;

промпты на русском языке.

Но:

ограниченное число генераций;

нельзя выбрать размер изображения.

Скачать все изображения в хорошем качестве можно бесплатно. Попробуйте генератор картинок от Точки Давайте попробуем Давайте попробуем Давайте попробуем

Дальше — о других зарубежных и российских нейросетях, которыми пользуются предприниматели, маркетологи и дизайнеры для генерации изображений.

Starryai

Язык генерации: английский. Даже при включённом переводе страницы русский язык не воспринимается.

Для начала работы надо авторизоваться через Google-почту. В бесплатной версии у пользователя есть 5 генераций или улучшений. Пробуем создать картинку для рекламного макета кофейни.

Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.

Результат соответствует описанию, но генерация руки неудачная Изображение более чёткое и реалистичное, а вот пальцев стало больше, чем нужно

При каждой новой генерации и улучшении нейросеть выдает 4 картинки на выбор. Мы потратили 5 бесплатных генераций и добились существенного улучшения. Картинку можно скачать и доработать в ИИ-фоторедакторе.

От летающей кружки до неплохого изображения — 5 генераций. У девушки даже появились солнечные очки

Плюсы:

интерфейс прост и интуитивно понятен;

генерация занимает несколько секунд;

можно загрузить референсы и «обучить» нейросеть своему стилю;

можно скачать нужную картинку без водяных знаков даже на бесплатном тарифе. Правда, качество будет средним.

Минусы:

не понимает по-русски;

на бесплатной версии только 5 генераций или улучшений в день;

нельзя оплатить подписку с российской карты

Kandinsky

Язык промптов: русский, английский.

Авторизуйтесь одним из трёх способов: ВКонтакте, Telegram или на сайте через почту. Выберите создание картинки по текстовому запросу.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьёт кофе.

Kandinsky изобразил красивую девушку, но с пальцами — снова беда На следующей картинке рука выглядит лучше

Плюсы:

бесплатная генерация;

неограниченное количество попыток;

регулярное обновление ИИ-моделей;

возможность выбирать стили и соотношение сторон.

Минусы:

генерация занимает несколько минут;

есть проблемы с пропорциями и дорисовкой деталей в режиме «Детальное фото» на версиях до Kandinsky 3.1.

Fabula AI

Язык промптов: русский, английский

Ключевое удобство этого ИИ-генератора и редактора картинок — бот в Telegram. Без платной подписки ежедневно выдаются «кристаллы», которые можно тратить на генерацию текстов или фото и обработку.

Для нейрогенерации предлагается выбрать модель. Мы выбрали Stable Diffusion XL. После ввода текстового запроса можно выбрать стиль, размер картинки и негативный промпт — прописать, чего на фото быть не должно.

ПРИМЕР Негативный промпт или negative prompt — это текстовый запрос на исключение деталей при генерации. Это может быть предмет, персонаж, деталь, цвет или локация. Например, негативный промпт «бежевый, синий, красный» уберёт эти цвета при генерации.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.

Мы не использовали негативный промпт, но результат получился хорошим. Разве что левый глаз подкачал

Плюсы:

генерация меньше минуты;

выбор стилей;

удобное использование через бота;

бесплатные попытки, которые восполняются каждый день;

промпты на русском.

Минусы:

ограниченное число генераций в день;

из одной генерации — одна картинка.

Dream by Wombo

Язык промптов: английский.

Регистрация возможна через почту, Google-аккаунт или Apple ID. На бесплатной версии много стилей, но редактировать изображения не получится.

Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.

С этим промптом мы выбрали стиль «Наклейка» и «Реалистичный». У «Наклейки» результат неплохой Реализм Dream by Wombo пока не удаётся

В этой нейросети есть и стиль «Логотип», актуальный для предпринимателей. Мы рассказывали о том, как самостоятельно создать логотип. Нейросети в этом прекрасные помощники, например, генератор логотипов онлайн от Точки.

Нейросеть Dream by Wombo лучше всего подойдёт для создания артов и мультяшных изображений. На платной версии стилей много, а с одного запроса предлагается 4 картинки. Редактировать их можно только после оплаты тарифа.

Плюсы:

большое разнообразие стилей;

возможность скачивания на бесплатном тарифе;

большая библиотека промптов;

генерация за несколько секунд.

Минусы:

нужна регистрация;

нельзя оплатить с российской карты;

слабо понимает русский язык.

Artbreeder

Язык: английский.

Нейросеть умеет преобразовывать картинки и создавать их по текстовому запросу. Чтобы создать картинку, выбираем функцию «Prompter» и вводим промпт на английском.

Изображения блондинки с кофе от Artbreeder Вот, что получится, если в промпте задать стиль Realistic

Генерировать изображения можно даже без авторизации. Платная версия не особо полезна для генерации, в ней больше функций для редактирования фото.

Плюсы:

бесплатная генерация;

бесплатное скачивание без водяных знаков;

быстрое создание картинки;

возможность создавать арты из своих фото.

Минусы:

не понимает русский текст;

нет истории и библиотеки промптов;

мало стилей у генерации.

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Шедеврум

Язык промптов: русский.

Одна из немногих нейросетей, у которой помимо веб-версии есть приложение. Чтобы создавать изображения, нужно авторизоваться через Яндекс-ID.

Картинка получилась фотореалистичной — с глазами и руками всё в порядке

В веб-версии можно бесплатно создать до 70 изображений. Их можно сохранять бесплатно. Главное — внимательно ознакомиться с условиями лицензионного соглашения.

Нюансов много, например, для коммерческого использования изображений, видео и музыки, сгенерированной в сервисах Яндекса, пользователь обязан получить согласие через форму обратной связи.

Плюсы:

качественные, реалистичные изображения;

возможность вводить промпты на русском языке;

возможность бесплатно скачивать без водяных знаков;

есть приложение с функцией безлимитной генерации.

Минусы:

не подойдет для коммерческого использования;

нужна авторизация;

нет выбора стилей;

для скачивания картинок необходимо опубликовать их в Шедевруме вместе с промптом.

Craiyon

Язык: английский.

Мы использовали промпт "cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee". Сервис в ответ сгенерировал 9 мультяшных картинок. Пришлось уточнить запрос и добавить в конце "realistic photo".

В итоге только две верхних картинки похожи на фото, остальные остались мультяшными

Интересная функция, которая вынесена в Craiyon в отдельный пункт: исключение деталей и цветов, которые вы не хотели бы видеть на изображении.

Плюсы:

возможность генерировать изображения без авторизации;

есть функция «исключить детали или цвет».

Минусы:

долгая генерация на бесплатной версии;

генерация только на английском;

результат требует доработки или уточнения запроса.

Adobe Photoshop

Язык генерации: русский, английский и ещё 98 языков

В последних версиях Фотошопа появились ИИ-функции, в том числе генерация изображений по тексту. Программа платная, и её нужно установить на компьютер или телефон. Но и качество инструментов ИИ высокое.

Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.

По нашему запросу Photoshop предложил 3 картинки. При желании можно уточнить запрос или доработать результат

Убедительное изображение, даже структура волос передана Здесь Photoshop добавил к изобажению детали на фоне

Плюсы:

качественные изображения;

возможность выбирать размеры и стили;

возможность дать текстовый промпт или картинку-референс;

реалистичность и сходство с настоящими фотографиями.

Минусы:

необходимо установить программу на своё устройство;

высокая стоимость подписки;

нельзя оплатить с российской карты.

Fotor

Язык: английский, русский

Чтобы пользоваться нейросетью, надо авторизоваться через Google-почту. После авторизации Fotor даёт несколько «кредитов». Это валюта сервиса, которую тратят на генерацию или другие функции без оплаты подписки.

В Fotor получились фотореалистичные картинки, даже пальцы смотрятся убедительно

Плюсы:

качественная генерация;

бесплатное скачивание без водяных знаков;

много стилей: от фото до иллюстрации;

понимание русского языка.

Минусы:

нужна авторизация через Google-почту;

число попыток ограничено;

оплачивается количество «кредитов», а не дней использования.

Акулы нейронных сетей

Язык промпта: русский

Здесь можно генерировать картинки бесплатно, но к некоторым моделям генерации доступ можно получить только через промокод, который размещают в телеграм-канале «Акулы нейронных сетей».

На сайте есть подсказка, какая нейросеть лучше подходит для каких целей. А у модели SD1.5 даже есть дополнительные параметры. Вот, что мы получили, попробовав три нейронки для реалистичной генерации.

Внимание на пальцы — снова выглядят нереалистично и выдают нейросеть

Здесь у героини фильтр-кофе и шесть пальцев на руке У этой девушки тоже по шесть пальцев

Плюсы:

бесплатная генерация на всех моделях нейросетей;

быстрый результат – за несколько секунд картинка готова;

понимает промпты на русском языке;

можно сразу увеличить разрешение изображения;

не нужно регистрироваться.

Минусы:

есть проблемы с анатомией;

выдаёт только одно изображение по одному промпту;

нет возможности прописать негативный промпт.

Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для обработки фото онлайн

Если вы хотите преобразовать уже имеющиеся фотографии или доработать сгенерированные картинки, рекомендуем попробовать нейросети для обработки и редактирования фото.

Cutout Pro

Онлайн-нейросеть с множеством функций. С её помощью можно удалять объекты с фото, генерировать новые, редактировать и восстанавливать. Попробуем поменять фон у исходного изображения, которое ранее мы сгенерировали в другой ИИ-программе.

Вырезать изображение и подставить любой фон — легко

Русский текст Cutout Pro не понимает, поэтому вводим на английском: girl drinks coffee in the mountings, sunny day, realistic photo.

Показываем самый правдоподобный результат — девушка с кофе на фоне гор

Плюсы:

регистрация не обязательна для генерации;

можно пользоваться бесплатно;

есть библиотека изображений для ретуши и апгрейда.

Минусы:

генерация занимает 5 минут;

сервис не распознает запросы на русском языке;

скачать картинки можно только после авторизации;

даётся мало «кредитов» для бесплатного использования.

Fotor

Функции редактирования с помощью ИИ в Fotor почти все платные, но можно удалять объекты и накладывать ИИ-фильтры.

Сгенерировали изображение блондинки с кофе в солнечный день в Fotor Затем взяли изображение и наложили эффект «Старый». Вот, что получилось

За деньги в Fotor можно раскрасить чёрно-белые фотографии, отреставрировать порванные или помятые снимки, удалить детали или текст, повысить качество изображения.

Плюсы:

много умных функций на платном режиме;

есть преобразование фото в гифку или видео;

обработка фото занимает меньше минуты;

сохраняет историю ваших изображений в папку онлайн.

Минусы:

все интересные функции платные;

сложности с оплатой подписки для пользователей с российскими картами.

Neural Love

Редактирует и генерирует изображения, аудио и видео с помощью ИИ-технологии. Весь функционал платный. На основе загруженных файлов нейросеть создаёт пакет фотографий по заданной тематике. Например, так будет выглядеть стиль «Портреты: Деловые фотографии».

Если нет времени на фотосессию, а красивые фото на сайт и в соцсети нужны, поможет нейросеть

Плюсы:

впечатляющий функционал;

удобный интерфейс.

Минусы:

нет ничего бесплатного, даже после авторизации.

Fabula AI

Выше мы уже рассказали, на что Fabula способна в генерации. Есть у сервиса и функции редактирования. Их всего 4: увеличение разрешения, улучшение качества, ретушь и удаление фона. Пробуем улучшить качество фото, сгенерированного ранее другой нейросетью.

Эту картинку сгенерировали по промпту с девушкой-блондинкой и кофе Девушка стала старше, с пальцами и кружкой нейросеть перестаралась

Плюсы:

удобно пользоваться даже с телефона через телеграм-бота;

есть бесплатная генерация;

ежедневно обновляется баланс «кристаллов»;

регулярно добавляются новые стили и эффекты;

обработанные фото можно скачать без водяных знаков.

Минусы:

ограниченное число бесплатных попыток;

плохо прорисованы конечности;

бесплатная генерация занимает до 30 минут.

Clipdrop

Практически все функции платные. Единственное, что можно использовать бесплатно — функция «Reimagine». Заливаем картинку и получаем три её вариации. У нас оригинал оказался лучше копий.

Это оригинальное изображение из другой нейросети. Улыбка на месте, с пальцами всё в порядке Здесь у героини нет руки, улыбка исчезла

Получилось лучше, но теперь на пальцах нет ногтей Результат из фильмов ужасов: на руке — шесть переплетённых пальцев

Плюсы:

на платной версии есть интересные функции, например, подсветка лица и замена неба вместе с освещением;

можно из маленькой картинки сделать больше, дорисовав через ИИ;

эскиз или скетч можно доработать до полноценного и детализированного изображения.

Минусы:

всё полезное платно.

PicsArt

Всё платно. Даже для пробного бесплатного периода надо ввести данные карты. Функционал выглядит полезным.

Создали в одном из ИИ-генераторов картинку «стакан с кофе навынос стоит на столе» Функция от PicsArt «ИИ-фон» предлагает телепортировать наш стакан в разные локации

На месте стакана с кофе может быть любой продукт, и вот уже готова «фотосессия» для соцсетей или сайта. Это пример, как совмещать работу в нескольких нейросетях.

Плюсы:

есть разделы для разного типа контента: соцсети, документы, маркетинг, видео;

много шаблонов для разных задач и уже в формате каждой соцсети;

удобный инструмент для работы с фотографиями товаров.

Минусы:

данные карты нужны даже для активации бесплатного периода;

все функции платные.

Pixlr

Есть бесплатный период, но попытки генерации ограничены количеством монет. Получилось опробовать функцию дорисовки контекста у маленькой картинки.

Нейросеть дорисовала кофейню вокруг нашего стаканчика с кофе

Плюсы:

есть бесплатный период;

можно скачать без водяного знака;

есть и генератор изображений, и редактор.

Минусы:

почти всё платное;

нужна регистрация;

оплата в долларах.

Платный сервис с небольшим бесплатным периодом. В сервисе — стандартные функции улучшения фото, замены лиц, анимации фото в видео.

Попробовали убрать объекты с фото. Для этого их нужно закрасить специальной кистью Результат получился средний — правую фигуру видно

Плюсы:

наличие пробного периода;

есть все функции, необходимые для простой редактуры фото.

Минусы:

нужна регистрация;

сервис платный.

AI Image Enlarger

Судя по названию, сервис начинал с увеличения фото искусственным интеллектом. Со временем разросся до более разнообразных функций редактирования.

Надеемся, что когда-нибудь такое появится и у нас

Плюсы:

большой выбор функций;

интуитивно понятный интерфейс.

Минусы:

не работает без VPN;

всё платно.

HeyPhoto

Этот сервис работает с лицами на фото. Можно изменить человека до неузнаваемости: возраст, причёску, направление взгляда, улыбку, нос, цвет кожи и даже пол. Помимо баловства будет полезен для редактирования общих фото, где кто-то закрыл глаза или не улыбнулся.

Сгенерировали фотореалистичную девушку с не очень реалистичным стаканом Поменяли ей улыбку и направление взгляда в нейросети HeyPhoto

Плюсы:

бесплатный сервис;

качественно меняет черты лица;

подходит для редактирования общих фото.

Минусы:

можно работать только с лицами;

не все функции доступны;

нужна авторизация через почту.

Как правильно составить запрос нейросети для генерации картинки или обработки фото

Даже самая понятливая и покладистая нейросеть будет бессильна перед неразборчивым техническим заданием. ИИ любит конкретику – чем больше уточняющих вводных, тем ближе к желаемому будет результат. Вот, что стоит сделать перед началом генерации изображений.

Определитесь с темой

Что вы хотите видеть и для какой цели будет служить изображение? В каком стиле оно будет? Для кого вы его создаете? Ответы на эти вопросы помогут написать более качественный промпт.

Давайте чёткие указания: объект не должен быть абстракцией

Если хотите изобразить что-то нематериальное, подумайте об устойчивых ассоциациях. С какими вещами и действиями связан ваш объект? Например, чтобы визуализировать заботу, можно изобразить, как мама накрывает уснувшего ребёнка пледом или как парень переводит бабушку через дорогу. В картинке должна читаться очевидная ассоциация, иначе не удастся привлечь внимание.

Смешивайте объекты для интересного результата

Контрастные и необычные смешения сильнее привлекают внимание. Образ девушки с чашкой кофе привычен и уютен, но тиранозавр с той же чашкой ароматного напитка запомнится покупателям больше.

Промпт: радостный тиранозавр несет в передних лапах чашку кофе на прогулке в парке летом, стиль реалистичный. Картинки сделаны бесплатно в нейросети Точки.

Этот тиранозавр забылся и унёс чашку из кофейни А этот купил айс-латте с собой и пошёл гулять в парк

В зарубежных нейросетях пишите промпты на английском

Мы не зря прописали в рейтинге ИИ-генераторов картинок язык генерации. Очень важно писать понятные для нейросети промпты. Можно воспользоваться онлайн-переводчиком или русским генератором текстов, если есть сложности с формулировками на английском.

Описывайте стиль изображения

Если в программе есть выбор стилей, то не нужно прописывать его в текстовом запросе. В остальных случаях лучше добавить пожелания по стилистике в промпт.

Не ожидайте качественного результата с первого раза

Пусть вау-эффект будет приятным сюрпризом – увы, добиться его с первого раза получается редко. Рассчитывайте, что изображения будут не совсем такими, как вы себе представляли. В любом случае их можно доработать сразу, уточнив запрос, либо в редакторе.

Обзор лучших нейросетей для изображений

Выше мы подробно и с примерами разобрали 10 нейросетей для генерации изображений и ещё 10 для их редактуры. Среди них есть наиболее удобные и прогрессивные.

Мы рекомендуем попробовать Нейросеть от Точки. Там есть бесплатная версия, она быстро и качественно генерит по 4 варианта изображений с одного промпта и понимает запросы на русском. Вы можете попробовать также создать лендинг онлайн, а не только картинки.

Также мы составили топ-5 нейросетей для создания картинок.

Fabula AI. Бесплатный ограниченно, быстрый, качественный. Есть бот в Telegram. Промпты на русском. 1 промпт – 1 картинка. Шедеврум. Бесплатно, быстро, качественно, нужно разрешение на коммерческое использование. Промпты на русском. Neural Love. Платная, из одного фото сделает любую фотосессию. Adobe Photoshop. Платная, быстрая и качественная генерация, много функций. Нужно установить программу. Fotor. Создание и редактирование картинок с помощью ИИ на русском. Платный, много функций, в том числе анимация фото в формат gif и видео.

Преимущества использования нейросетей для обработки фото и создания изображений

Даже на бесплатных версиях нейросетей можно создать нужные изображения. Одно из ключевых преимуществ работы с ИИ – скорость получения картинок. Почти все программы генерируют их меньше чем за минуту. Даже с учётом нескольких попыток и редактирования итоговое изображение получается быстрее, чем у дизайнера.

Насчёт экономии вопрос спорный, всё зависит от объёмов. Оплачивать подписку ради одной картинки вряд ли целесообразно. А вот если вам регулярно нужны изображения в большом количестве, то покупка подписки имеет смысл.

Будущее нейросетей в генерации изображений

Со временем нейросети обучатся на большем количестве материалов и станут генерировать всё более качественные картинки. Добавится функция 3D-моделирования. Уже есть преобразование в гифки и видео, эта функция будет улучшаться. Очень трудно будет отличить реально снятое на камеру видео и сгенерированное нейросетью.

Сравнение нейросетей: что выбрать для своих нужд

Есть универсальные нейросети, которые умеют создавать и редактировать картинки, а ещё преобразуют тексты, создают видео, пишут музыку и озвучивают тексты разными голосами. За такой богатый набор функций они берут деньги. Если вам нужны только картинки, выберите нейросеть из нашей подборки. Если вам удобнее писать промпты на русском – есть достойные варианты у российских разработчиков.

Если вам нужно сгенерировать не только картинки, но и сайт, попробуйте генератор сайтов онлайн от Точки. Сервис бесплатный, как и генератор названий. Мы стараемся сделать ведение бизнеса лёгким и комфортным для предпринимателей, поэтому разрабатываем ИИ-помощников.