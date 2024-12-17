Лучшие нейросети для обработки фото и создания картинок

Рассказываем о популярных нейросетях для создания изображений и ИИ-редакторах фотографий. Показываем на примерах, что они умеют.
Критерии отбора
Нейросети можно разделить на «редакторов фото» и «создателей картинок» по запросу. А есть те, которые умеют и то, и другое. Также нейросети делятся на понимающих только английский язык и воспринимающих русские промпты. Выбирать нейросеть стоит в зависимости от задачи.
Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для генерации картинок
Мы проверили, как работают популярные нейросети для генерации изображений и отметили плюсы и минусы каждой. Собрали лучшие с примерами генерации.
Для начала работы с нейросетью Точки нужно авторизоваться по номеру телефона.
Введите номер телефона, а затем нажмите на кнопку «Войти или зарегистрироваться»
Затем выбрать вкладку «Генерация изображений» и нажать кнопку «Создать картинки». На примере промпта для кофейни показываем, какие картинки получаются.
Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.
Мы придумали довольно лаконичный промпт, в вашем распоряжении — до 2 000 знаков
Готовые картинки появятся в разделе «Ваши изображения» через минуту. Вот такое изображение получилось по промпту.
Картинка от нейросети Точки — можно использовать в рекламе и соцсетях кофейни
Есть плюсы:
- быстрая генерация;
- высокое качество изображения;
- бесплатное скачивание в хорошем качестве;
- промпты на русском языке.
Но:
- ограниченное число генераций;
- нельзя выбрать размер изображения.
Дальше — о других зарубежных и российских нейросетях, которыми пользуются предприниматели, маркетологи и дизайнеры для генерации изображений.
Starryai
Язык генерации: английский. Даже при включённом переводе страницы русский язык не воспринимается.
Для начала работы надо авторизоваться через Google-почту. В бесплатной версии у пользователя есть 5 генераций или улучшений. Пробуем создать картинку для рекламного макета кофейни.
Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.
Результат соответствует описанию, но генерация руки неудачная
Изображение более чёткое и реалистичное, а вот пальцев стало больше, чем нужно
При каждой новой генерации и улучшении нейросеть выдает 4 картинки на выбор. Мы потратили 5 бесплатных генераций и добились существенного улучшения. Картинку можно скачать и доработать в ИИ-фоторедакторе.
От летающей кружки до неплохого изображения — 5 генераций. У девушки даже появились солнечные очки
Плюсы:
- интерфейс прост и интуитивно понятен;
- генерация занимает несколько секунд;
- можно загрузить референсы и «обучить» нейросеть своему стилю;
- можно скачать нужную картинку без водяных знаков даже на бесплатном тарифе. Правда, качество будет средним.
Минусы:
- не понимает по-русски;
- на бесплатной версии только 5 генераций или улучшений в день;
- нельзя оплатить подписку с российской карты
Kandinsky
Язык промптов: русский, английский.
Авторизуйтесь одним из трёх способов: ВКонтакте, Telegram или на сайте через почту. Выберите создание картинки по текстовому запросу.
Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьёт кофе.
Kandinsky изобразил красивую девушку, но с пальцами — снова беда
На следующей картинке рука выглядит лучше
Плюсы:
- бесплатная генерация;
- неограниченное количество попыток;
- регулярное обновление ИИ-моделей;
- возможность выбирать стили и соотношение сторон.
Минусы:
- генерация занимает несколько минут;
- есть проблемы с пропорциями и дорисовкой деталей в режиме «Детальное фото» на версиях до Kandinsky 3.1.
Fabula AI
Язык промптов: русский, английский
Ключевое удобство этого ИИ-генератора и редактора картинок — бот в Telegram. Без платной подписки ежедневно выдаются «кристаллы», которые можно тратить на генерацию текстов или фото и обработку.
Для нейрогенерации предлагается выбрать модель. Мы выбрали Stable Diffusion XL. После ввода текстового запроса можно выбрать стиль, размер картинки и негативный промпт — прописать, чего на фото быть не должно.
Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.
Мы не использовали негативный промпт, но результат получился хорошим. Разве что левый глаз подкачал
Плюсы:
- генерация меньше минуты;
- выбор стилей;
- удобное использование через бота;
- бесплатные попытки, которые восполняются каждый день;
- промпты на русском.
Минусы:
- ограниченное число генераций в день;
- из одной генерации — одна картинка.
Dream by Wombo
Язык промптов: английский.
Регистрация возможна через почту, Google-аккаунт или Apple ID. На бесплатной версии много стилей, но редактировать изображения не получится.
Prompt: cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee.
С этим промптом мы выбрали стиль «Наклейка» и «Реалистичный». У «Наклейки» результат неплохой
Реализм Dream by Wombo пока не удаётся
В этой нейросети есть и стиль «Логотип», актуальный для предпринимателей. Мы рассказывали о том, как самостоятельно создать логотип. Нейросети в этом прекрасные помощники, например, генератор логотипов онлайн от Точки.
Нейросеть Dream by Wombo лучше всего подойдёт для создания артов и мультяшных изображений. На платной версии стилей много, а с одного запроса предлагается 4 картинки. Редактировать их можно только после оплаты тарифа.
Плюсы:
- большое разнообразие стилей;
- возможность скачивания на бесплатном тарифе;
- большая библиотека промптов;
- генерация за несколько секунд.
Минусы:
- нужна регистрация;
- нельзя оплатить с российской карты;
- слабо понимает русский язык.
Artbreeder
Язык: английский.
Нейросеть умеет преобразовывать картинки и создавать их по текстовому запросу. Чтобы создать картинку, выбираем функцию «Prompter» и вводим промпт на английском.
Изображения блондинки с кофе от Artbreeder
Вот, что получится, если в промпте задать стиль Realistic
Генерировать изображения можно даже без авторизации. Платная версия не особо полезна для генерации, в ней больше функций для редактирования фото.
Плюсы:
- бесплатная генерация;
- бесплатное скачивание без водяных знаков;
- быстрое создание картинки;
- возможность создавать арты из своих фото.
Минусы:
- не понимает русский текст;
- нет истории и библиотеки промптов;
- мало стилей у генерации.
Шедеврум
Язык промптов: русский.
Одна из немногих нейросетей, у которой помимо веб-версии есть приложение. Чтобы создавать изображения, нужно авторизоваться через Яндекс-ID.
Картинка получилась фотореалистичной — с глазами и руками всё в порядке
В веб-версии можно бесплатно создать до 70 изображений. Их можно сохранять бесплатно. Главное — внимательно ознакомиться с условиями лицензионного соглашения.
Нюансов много, например, для коммерческого использования изображений, видео и музыки, сгенерированной в сервисах Яндекса, пользователь обязан получить согласие через форму обратной связи.
Плюсы:
- качественные, реалистичные изображения;
- возможность вводить промпты на русском языке;
- возможность бесплатно скачивать без водяных знаков;
- есть приложение с функцией безлимитной генерации.
Минусы:
- не подойдет для коммерческого использования;
- нужна авторизация;
- нет выбора стилей;
- для скачивания картинок необходимо опубликовать их в Шедевруме вместе с промптом.
Craiyon
Язык: английский.
Мы использовали промпт "cute girl with blond hair looks at the sky, sunny day, she drinks coffee". Сервис в ответ сгенерировал 9 мультяшных картинок. Пришлось уточнить запрос и добавить в конце "realistic photo".
В итоге только две верхних картинки похожи на фото, остальные остались мультяшными
Интересная функция, которая вынесена в Craiyon в отдельный пункт: исключение деталей и цветов, которые вы не хотели бы видеть на изображении.
Плюсы:
- возможность генерировать изображения без авторизации;
- есть функция «исключить детали или цвет».
Минусы:
- долгая генерация на бесплатной версии;
- генерация только на английском;
- результат требует доработки или уточнения запроса.
Adobe Photoshop
Язык генерации: русский, английский и ещё 98 языков
В последних версиях Фотошопа появились ИИ-функции, в том числе генерация изображений по тексту. Программа платная, и её нужно установить на компьютер или телефон. Но и качество инструментов ИИ высокое.
Промпт: милая девушка-блондинка смотрит в небо, солнечный день, она пьет кофе.
По нашему запросу Photoshop предложил 3 картинки. При желании можно уточнить запрос или доработать результат
Убедительное изображение, даже структура волос передана
Здесь Photoshop добавил к изобажению детали на фоне
Плюсы:
- качественные изображения;
- возможность выбирать размеры и стили;
- возможность дать текстовый промпт или картинку-референс;
- реалистичность и сходство с настоящими фотографиями.
Минусы:
- необходимо установить программу на своё устройство;
- высокая стоимость подписки;
- нельзя оплатить с российской карты.
Fotor
Язык: английский, русский
Чтобы пользоваться нейросетью, надо авторизоваться через Google-почту. После авторизации Fotor даёт несколько «кредитов». Это валюта сервиса, которую тратят на генерацию или другие функции без оплаты подписки.
В Fotor получились фотореалистичные картинки, даже пальцы смотрятся убедительно
Плюсы:
- качественная генерация;
- бесплатное скачивание без водяных знаков;
- много стилей: от фото до иллюстрации;
- понимание русского языка.
Минусы:
- нужна авторизация через Google-почту;
- число попыток ограничено;
- оплачивается количество «кредитов», а не дней использования.
Акулы нейронных сетей
Язык промпта: русский
Здесь можно генерировать картинки бесплатно, но к некоторым моделям генерации доступ можно получить только через промокод, который размещают в телеграм-канале «Акулы нейронных сетей».
На сайте есть подсказка, какая нейросеть лучше подходит для каких целей. А у модели SD1.5 даже есть дополнительные параметры. Вот, что мы получили, попробовав три нейронки для реалистичной генерации.
Внимание на пальцы — снова выглядят нереалистично и выдают нейросеть
Здесь у героини фильтр-кофе и шесть пальцев на руке
У этой девушки тоже по шесть пальцев
Плюсы:
- бесплатная генерация на всех моделях нейросетей;
- быстрый результат – за несколько секунд картинка готова;
- понимает промпты на русском языке;
- можно сразу увеличить разрешение изображения;
- не нужно регистрироваться.
Минусы:
- есть проблемы с анатомией;
- выдаёт только одно изображение по одному промпту;
- нет возможности прописать негативный промпт.
Рейтинг топ-10 лучших нейросетей для обработки фото онлайн
Если вы хотите преобразовать уже имеющиеся фотографии или доработать сгенерированные картинки, рекомендуем попробовать нейросети для обработки и редактирования фото.
Cutout Pro
Онлайн-нейросеть с множеством функций. С её помощью можно удалять объекты с фото, генерировать новые, редактировать и восстанавливать. Попробуем поменять фон у исходного изображения, которое ранее мы сгенерировали в другой ИИ-программе.
Вырезать изображение и подставить любой фон — легко
Русский текст Cutout Pro не понимает, поэтому вводим на английском: girl drinks coffee in the mountings, sunny day, realistic photo.
Показываем самый правдоподобный результат — девушка с кофе на фоне гор
Плюсы:
- регистрация не обязательна для генерации;
- можно пользоваться бесплатно;
- есть библиотека изображений для ретуши и апгрейда.
Минусы:
- генерация занимает 5 минут;
- сервис не распознает запросы на русском языке;
- скачать картинки можно только после авторизации;
- даётся мало «кредитов» для бесплатного использования.
Fotor
Функции редактирования с помощью ИИ в Fotor почти все платные, но можно удалять объекты и накладывать ИИ-фильтры.
Сгенерировали изображение блондинки с кофе в солнечный день в Fotor
Затем взяли изображение и наложили эффект «Старый». Вот, что получилось
За деньги в Fotor можно раскрасить чёрно-белые фотографии, отреставрировать порванные или помятые снимки, удалить детали или текст, повысить качество изображения.
Плюсы:
- много умных функций на платном режиме;
- есть преобразование фото в гифку или видео;
- обработка фото занимает меньше минуты;
- сохраняет историю ваших изображений в папку онлайн.
Минусы:
- все интересные функции платные;
- сложности с оплатой подписки для пользователей с российскими картами.
Neural Love
Редактирует и генерирует изображения, аудио и видео с помощью ИИ-технологии. Весь функционал платный. На основе загруженных файлов нейросеть создаёт пакет фотографий по заданной тематике. Например, так будет выглядеть стиль «Портреты: Деловые фотографии».
Если нет времени на фотосессию, а красивые фото на сайт и в соцсети нужны, поможет нейросеть
Плюсы:
- впечатляющий функционал;
- удобный интерфейс.
Минусы:
- нет ничего бесплатного, даже после авторизации.
Fabula AI
Выше мы уже рассказали, на что Fabula способна в генерации. Есть у сервиса и функции редактирования. Их всего 4: увеличение разрешения, улучшение качества, ретушь и удаление фона. Пробуем улучшить качество фото, сгенерированного ранее другой нейросетью.
Эту картинку сгенерировали по промпту с девушкой-блондинкой и кофе
Девушка стала старше, с пальцами и кружкой нейросеть перестаралась
Плюсы:
- удобно пользоваться даже с телефона через телеграм-бота;
- есть бесплатная генерация;
- ежедневно обновляется баланс «кристаллов»;
- регулярно добавляются новые стили и эффекты;
- обработанные фото можно скачать без водяных знаков.
Минусы:
- ограниченное число бесплатных попыток;
- плохо прорисованы конечности;
- бесплатная генерация занимает до 30 минут.
Clipdrop
Практически все функции платные. Единственное, что можно использовать бесплатно — функция «Reimagine». Заливаем картинку и получаем три её вариации. У нас оригинал оказался лучше копий.
Это оригинальное изображение из другой нейросети. Улыбка на месте, с пальцами всё в порядке
Здесь у героини нет руки, улыбка исчезла
Получилось лучше, но теперь на пальцах нет ногтей
Результат из фильмов ужасов: на руке — шесть переплетённых пальцев
Плюсы:
- на платной версии есть интересные функции, например, подсветка лица и замена неба вместе с освещением;
- можно из маленькой картинки сделать больше, дорисовав через ИИ;
- эскиз или скетч можно доработать до полноценного и детализированного изображения.
Минусы:
- всё полезное платно.
PicsArt
Всё платно. Даже для пробного бесплатного периода надо ввести данные карты. Функционал выглядит полезным.
Создали в одном из ИИ-генераторов картинку «стакан с кофе навынос стоит на столе»
Функция от PicsArt «ИИ-фон» предлагает телепортировать наш стакан в разные локации
На месте стакана с кофе может быть любой продукт, и вот уже готова «фотосессия» для соцсетей или сайта. Это пример, как совмещать работу в нескольких нейросетях.
Плюсы:
- есть разделы для разного типа контента: соцсети, документы, маркетинг, видео;
- много шаблонов для разных задач и уже в формате каждой соцсети;
- удобный инструмент для работы с фотографиями товаров.
Минусы:
- данные карты нужны даже для активации бесплатного периода;
- все функции платные.
Pixlr
Есть бесплатный период, но попытки генерации ограничены количеством монет. Получилось опробовать функцию дорисовки контекста у маленькой картинки.
Нейросеть дорисовала кофейню вокруг нашего стаканчика с кофе
Плюсы:
- есть бесплатный период;
- можно скачать без водяного знака;
- есть и генератор изображений, и редактор.
Минусы:
- почти всё платное;
- нужна регистрация;
- оплата в долларах.
Платный сервис с небольшим бесплатным периодом. В сервисе — стандартные функции улучшения фото, замены лиц, анимации фото в видео.
Попробовали убрать объекты с фото. Для этого их нужно закрасить специальной кистью
Результат получился средний — правую фигуру видно
Плюсы:
- наличие пробного периода;
- есть все функции, необходимые для простой редактуры фото.
Минусы:
- нужна регистрация;
- сервис платный.
AI Image Enlarger
Судя по названию, сервис начинал с увеличения фото искусственным интеллектом. Со временем разросся до более разнообразных функций редактирования.
Надеемся, что когда-нибудь такое появится и у нас
Плюсы:
- большой выбор функций;
- интуитивно понятный интерфейс.
Минусы:
- не работает без VPN;
- всё платно.
HeyPhoto
Этот сервис работает с лицами на фото. Можно изменить человека до неузнаваемости: возраст, причёску, направление взгляда, улыбку, нос, цвет кожи и даже пол. Помимо баловства будет полезен для редактирования общих фото, где кто-то закрыл глаза или не улыбнулся.
Сгенерировали фотореалистичную девушку с не очень реалистичным стаканом
Поменяли ей улыбку и направление взгляда в нейросети HeyPhoto
Плюсы:
- бесплатный сервис;
- качественно меняет черты лица;
- подходит для редактирования общих фото.
Минусы:
- можно работать только с лицами;
- не все функции доступны;
- нужна авторизация через почту.
Как правильно составить запрос нейросети для генерации картинки или обработки фото
Даже самая понятливая и покладистая нейросеть будет бессильна перед неразборчивым техническим заданием. ИИ любит конкретику – чем больше уточняющих вводных, тем ближе к желаемому будет результат. Вот, что стоит сделать перед началом генерации изображений.
Определитесь с темой
Что вы хотите видеть и для какой цели будет служить изображение? В каком стиле оно будет? Для кого вы его создаете? Ответы на эти вопросы помогут написать более качественный промпт.
Давайте чёткие указания: объект не должен быть абстракцией
Если хотите изобразить что-то нематериальное, подумайте об устойчивых ассоциациях. С какими вещами и действиями связан ваш объект? Например, чтобы визуализировать заботу, можно изобразить, как мама накрывает уснувшего ребёнка пледом или как парень переводит бабушку через дорогу. В картинке должна читаться очевидная ассоциация, иначе не удастся привлечь внимание.
Смешивайте объекты для интересного результата
Контрастные и необычные смешения сильнее привлекают внимание. Образ девушки с чашкой кофе привычен и уютен, но тиранозавр с той же чашкой ароматного напитка запомнится покупателям больше.
Промпт: радостный тиранозавр несет в передних лапах чашку кофе на прогулке в парке летом, стиль реалистичный. Картинки сделаны бесплатно в нейросети Точки.
Этот тиранозавр забылся и унёс чашку из кофейни
А этот купил айс-латте с собой и пошёл гулять в парк
В зарубежных нейросетях пишите промпты на английском
Мы не зря прописали в рейтинге ИИ-генераторов картинок язык генерации. Очень важно писать понятные для нейросети промпты. Можно воспользоваться онлайн-переводчиком или русским генератором текстов, если есть сложности с формулировками на английском.
Описывайте стиль изображения
Если в программе есть выбор стилей, то не нужно прописывать его в текстовом запросе. В остальных случаях лучше добавить пожелания по стилистике в промпт.
Не ожидайте качественного результата с первого раза
Пусть вау-эффект будет приятным сюрпризом – увы, добиться его с первого раза получается редко. Рассчитывайте, что изображения будут не совсем такими, как вы себе представляли. В любом случае их можно доработать сразу, уточнив запрос, либо в редакторе.
Обзор лучших нейросетей для изображений
Выше мы подробно и с примерами разобрали 10 нейросетей для генерации изображений и ещё 10 для их редактуры. Среди них есть наиболее удобные и прогрессивные.
Мы рекомендуем попробовать Нейросеть от Точки. Там есть бесплатная версия, она быстро и качественно генерит по 4 варианта изображений с одного промпта и понимает запросы на русском. Вы можете попробовать также создать лендинг онлайн, а не только картинки.
Также мы составили топ-5 нейросетей для создания картинок.
- Fabula AI. Бесплатный ограниченно, быстрый, качественный. Есть бот в Telegram. Промпты на русском. 1 промпт – 1 картинка.
- Шедеврум. Бесплатно, быстро, качественно, нужно разрешение на коммерческое использование. Промпты на русском.
- Neural Love. Платная, из одного фото сделает любую фотосессию.
- Adobe Photoshop. Платная, быстрая и качественная генерация, много функций. Нужно установить программу.
- Fotor. Создание и редактирование картинок с помощью ИИ на русском. Платный, много функций, в том числе анимация фото в формат gif и видео.
Преимущества использования нейросетей для обработки фото и создания изображений
Даже на бесплатных версиях нейросетей можно создать нужные изображения. Одно из ключевых преимуществ работы с ИИ – скорость получения картинок. Почти все программы генерируют их меньше чем за минуту. Даже с учётом нескольких попыток и редактирования итоговое изображение получается быстрее, чем у дизайнера.
Насчёт экономии вопрос спорный, всё зависит от объёмов. Оплачивать подписку ради одной картинки вряд ли целесообразно. А вот если вам регулярно нужны изображения в большом количестве, то покупка подписки имеет смысл.
Будущее нейросетей в генерации изображений
Со временем нейросети обучатся на большем количестве материалов и станут генерировать всё более качественные картинки. Добавится функция 3D-моделирования. Уже есть преобразование в гифки и видео, эта функция будет улучшаться. Очень трудно будет отличить реально снятое на камеру видео и сгенерированное нейросетью.
Сравнение нейросетей: что выбрать для своих нужд
Есть универсальные нейросети, которые умеют создавать и редактировать картинки, а ещё преобразуют тексты, создают видео, пишут музыку и озвучивают тексты разными голосами. За такой богатый набор функций они берут деньги. Если вам нужны только картинки, выберите нейросеть из нашей подборки. Если вам удобнее писать промпты на русском – есть достойные варианты у российских разработчиков.
Если вам нужно сгенерировать не только картинки, но и сайт, попробуйте генератор сайтов онлайн от Точки. Сервис бесплатный, как и генератор названий. Мы стараемся сделать ведение бизнеса лёгким и комфортным для предпринимателей, поэтому разрабатываем ИИ-помощников.
Если статья была полезна вам, поделитесь ссылкой с коллегами и друзьями. Пусть и они найдут своего лучшего ИИ-помощника для создания картинок.