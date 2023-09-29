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Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Нетворкинг: что это такое и какая польза для бизнеса

29.09.2023
1297
1297

Бизнес-сообщество для предпринимателей

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Бизнес-сообщество для предпринимателей

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Автор

Предприниматели, которые постоянно развивают и масштабируют бизнес, часто знакомятся с другими людьми. Даже в личных знакомствах они находят ценность для своей компании: любая случайная встреча может перерасти в плотное сотрудничество. 

Выстраивание сети полезных знакомств называют «нетворкинг». По факту, предприниматели и так постоянно участвуют в нетворкинге: когда ищут будущих партнёров, знакомятся с контрагентами, общаются с экспертами в своей сфере. Но чаще нетворкингом называют целенаправленные встречи для выстраивания деловых связей. 

В этой статье простыми словами расскажем, что такое нетворкинг, как заводить знакомства, какие виды нетворкинга существуют и чем нетворкинг может быть полезен предпринимателям. А ещё подскажем, как правильно готовиться к нетворкингу и вести себя на встречах, чтобы извлечь из знакомства максимальную пользу. 

Что такое нетворкинг

Что такое нетворкинг 

Представьте, что вы приехали на конференцию по теме вашего бизнеса. Например, вы производите полезное готовое питание и решили посетить мероприятие, посвящённое индустрии ЗОЖ. 

На конференцию приехали лидеры отрасли, представители магазинов быстрого здорового питания, диетологи и нутрициологи. Вы можете просто послушать их выступления, а можете познакомиться с ними, обменяться контактами и наладить сотрудничество в будущем. Создание такой сети знакомств и называют «нетворкинг».

Нетворкинг — это больше, чем просто раздача визиток. Простой массовый обмен телефонами или никами сложно назвать нетворкингом, потому что он может ни к чему не привести — через несколько месяцев бывает сложно понять, кто и зачем вам пишет. Поэтому на каждое знакомство стоит закладывать время, чтобы пообщаться, найти общие цели в бизнесе и обсудить, как можно помочь друг другу их достичь.

Чем полезен нетворкинг

Предприниматель, который вращается в профессиональном сообществе, получает от этого сразу несколько преимуществ. 

  1. Можно общаться с профессионалами, быть в курсе последних событий и трендов, узнавать об опыте других успешных людей и обмениваться с ними своим опытом. 
  2. Получать экспертную помощь и самому менторить начинающих предпринимателей.
  3. Увеличивать количество потенциальных партнёров, находить сотрудников и подрядчиков. Ваши идеи и продукты могут заинтересовать других предпринимателей — вполне возможно, что они сами предложат вам запустить совместный проект или наладить другое сотрудничество. 
  4. Находить инвесторов. В некоторых случаях предприниматели рассказывают о проектах, которые ещё находятся на стадии создания из-за поиска инвестора. Если идея заинтересует собеседника, а у вас будет убедительный бизнес-план с финансовой моделью, есть шанс, что он захочет вложиться в бизнес. 
  5. Открывать новые направления бизнеса. Партнёрства могут быть неожиданными: украшения и духи, грузоперевозки и рекламное агентство, производство мороженого и копирайтинг. Возможно, вы занимаетесь производством сувениров, а ваш собеседник как раз собирается запустить бизнес по созданию новогодних подарков?
  6. Выводить свой продукт на рынок в других городах и регионах. Иногда предпринимателям сложно решиться масштабировать бизнес на незнакомые города. В этом случае знакомство с бизнесменом из другого города может оказаться полезным. Вероятно, он поделится локальными особенностями и своими наблюдениями по ведению бизнеса. 
  7. Быть известным и «своим» в кругу предпринимателей. Рано или поздно собеседнику или его знакомым может понадобиться продукт или услуга, которыми вы занимаетесь. Возможно, он вспомнит именно про вашу компанию и решит оформить заказ у вас как у своего знакомого.
  8. Находить интересных единомышленников, с которыми приятно пообщаться и провести время.

Владислав Белявцев, CEO Franch Group, Сооснователь Университета Масштабирования Бизнеса:

Я работаю в сфере франчайзинг, одной из самых сложных для предпринимателей. Многие знают, как предоставлять услуги и продвигать их. Но о том, как разработать франшизу и начать продавать, знают единицы. Поэтому в Точка Нетворк мне было важно найти «своих» людей. 

Сервис помог познакомиться с двумя сильными партнёрами: командой юристов по интеллектуальной собственности и подрядчиком по автоматизации процессов. А ещё я нашёл сотрудника! В Точка Нетворк пообщаться можно почти с кем угодно: от бухгалтера, который начинает работать на себя, до собственника магазина крафтовых сыров и вин. Идея онлайн-знакомств для предпринимателей очень крутая, огромное вам спасибо за это.

Как понять, какие контакты в нетворкинге будут полезными

Если вы планируете посетить отраслевое мероприятие или ивент из смежной сферы бизнеса, стоит подготовиться. Изучите список спикеров и участников, узнайте про них побольше — базовая информация про компании и их владельцев часто есть в интернете. Подумайте, с кем было бы интересно сотрудничать, запускать совместные проекты, делать коллаборации.

При нетворкинге можно для начала обсудить нейтральные темы: проблемы отрасли, новые подходы в индустрии. Этого часто достаточно, чтобы понять, комфортно ли собеседникам друг с другом.

Если общение сложилось, по итогам разговора можно оставить зацепки для будущего общения: сбросить название надёжной службы доставки, поделиться знаниями о добросовестных поставщиках или дать контакт хорошего юриста. Когда связь немного укрепится, можно будет перейти и к более конкретным предложениям. 

Даже если новый знакомый не может решить вашу проблему напрямую, он может поделиться своими контактами и подсказать, к кому можно обратиться. 

Соответственно, если вы налаживаете отношения с одним человеком, получаете доступ к его знакомым. Чем больше прямых знакомств, тем шире сеть потенциальных контактов. Это и есть нетворкинг — расширение связей, которые растут по экспоненте.

Где можно найти полезные знакомства для нетворкинга

Нетворкингом можно заниматься онлайн и офлайн. Например: 

  1. На тематических мероприятиях: конференциях, форумах, семинарах, бизнес-играх, круглых столах, образовательных программах. На эти мероприятия многие люди приходят целенаправленно: погрузиться в обсуждение отрасли, найти новые решения, подобрать потенциальных партнёров. Если вы знакомитесь оффлайн, приходите на мероприятие заранее — обычно в начале встречи все потенциальные собеседники ещё свободны. 
  2. В коворкингах. Иногда один коворкинг снимает несколько компаний, работающих в одной сфере. В такой ситуации многие знакомятся у кофе-поинтов или в обеденных зонах.
  3. В специальных программах, приложениях и сервисах. Например, сервис Точка Нетворк сразу подбирает тех, кто совпадает с вами по интересам. 

Точка Нетворк — это бесплатный сервис для бизнес-знакомств. В нем есть разные инструменты для общения: 

  1. Еженедельные подборки собеседников, подобранные с помощью ИИ на основе вашего профиля 
  2. Поиск по базе участников — вы можете сами искать полезные контакты, введя нужный запрос 
  3. Закрытый тематический чат в Телеграм.

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Как работает Точка Нетворк

Сервис Точка Нетворк объединяет более 30 000 участников: предпринимателей, маркетологов, разработчиков, юристов и других специалистов. В сервисе для нетворкинга можно знакомиться онлайн и общаться в любое время и из любого места, где есть интернет. 

Искусственный интеллект анализирует ваш профиль и выбирает тех, с кем есть пересечения по интересам и целям.

Если подборка искусственного интеллекта не подошла, вы можете подобрать собеседника сами — по ключевым словам. Например, если хочется поболтать с кем-то у кого есть опыт в создании рекламных кампаний, просто введите «PR-специалист» и получите подборку подходящих профилей. Важно, чтобы вы подходили друг другу, ведь для хорошего нетворкинга надо, чтобы процесс был интересным и выгодным для обеих сторон.

Кому подходит Точка Нетворк: 

  • новичкам и опытным предпринимателям;
  • тем, кто только планирует свой бизнес;
  • экспертам, которым не хватает нетворкинга. 

Воспользоваться сервисом нетворкинга просто. Работа проходит в 3 основных этапа:

  1. Активируйте телеграм-бота.
  2. Заполните анкету в Точка Нетворк. Укажите, какие профессиональные задачи хотите решить, с какими людьми интересно встретиться. Загрузите фотографию, добавьте ссылки на странички в соцсетях, расскажите, чем занимаетесь и в чём ваша экспертиза. Это не займёт много времени, но поможет собеседнику больше о вас узнать и подготовиться к встрече.
  3. Начните знакомиться. По понедельникам искусственный интеллект будет подбирать собеседников по вашему запросу и присылать их контакты на почту или в Telegram через бот Точка Нетворк. А ещё вы можете подписаться на регулярные мэтчи, вступить в чат предпринимателей в Telegram и ходить на вебинары от экспертов. 

Когда вам придёт список собеседников, вы сможете лично договориться с партнёром о времени и удобном способе связи для онлайн-встречи. Обычно встреча занимает 40-60 минут. Если у вас изменились планы, и вы не сможете прийти, важно предупредить об этом собеседника по нетворкингу.

Зачем бизнесу нетворкинг

Как подготовиться к встрече

Нетворкинг — это комфортная возможность для бизнес-знакомств, потому что в таких мероприятиях обычно участвуют люди, изначально настроенные пообщаться. Но в первый раз участие в нетворкинге всё равно может быть волнительным, поэтому Точка подготовила несколько рекомендаций. Они помогут чувствовать себя спокойно и уверенно.

  1. Определите цель встречи. Продумайте, чего хотите добиться и чего вам не хватает для достижения цели. Что именно вам нужно получить на встрече? Сформулируйте ответ на этот вопрос, и вам будет проще удерживать линию разговора на протяжение всего общения. 
  2. Подумайте, какую выгоду ваше предложение может нести для собеседника. Сформулируйте её. 
  3. Подготовьте краткую самопрезентацию на пару минут. Расскажите немного о себе: чем занимаетесь, в каких вопросах можете помочь. Поделитесь с собеседником, какие задачи хотите решить, и какая помощь вам бы пригодилась. 
  4. Подготовьте электронную визитку, которую будет удобно отправить в онлайн-формате. Внесите в неё ключевую информацию: кто вы и чем занимаетесь. Добавьте ссылки на странички в соцсетях и сайт, если он у вас есть. Для оффлайн-нетворкинга можно подготовить печатную визитку с QR-кодом. 
  5. Изучите личность собеседника: почитайте о нём в соцсетях, подумайте, какие общие темы могут у вас быть. Составьте вопросы с учётом своих интересов и целей.
  6. Расслабьтесь и постарайтесь не превращать нетворкинг в работу. Просто пообщайтесь с приятным человеком, а если в ходе встречи у вас возникнут новые вопросы, смело их задавайте. 

Как вести себя на встрече

Нетворкинг — это возможность поговорить с интересным собеседником и обменяться с ним опытом, поэтому вести себя можно как на любой встрече-знакомстве. Например, так: 

  1. Представьтесь: расскажите о себе с учётом подготовленной самопрезентации. 
  2. Проявляйте интерес к собеседнику по нетворкингу. Для начала можно задать ему вопросы, которые запланировали. А если в ходе разговора появятся другие интересные для вас направления, постарайтесь поддержать разговор. Внимательно слушайте собеседника и записывайте вопросы, которые появились, чтобы задать их когда он договорит. 
  3. Создайте комфортное пространство для собеседника: постарайтесь отвечать дружелюбно и расширено, насколько это возможно для вашей ситуации. Умеренная откровенность может быть уместна и укрепить новое знакомство. 

Что делать после встречи для нетворкинга

После встречи для нетворкинга важно подытожить разговор и сделать пометки: что может помочь возобновить знакомство? 

  1. Составьте краткий конспект разговора. Запишите чем запомнился собеседник, в чём он может быть полезен, чем вы можете помочь ему? Такие записи помогут в деталях вспомнить собеседника и продолжить разговор с учётом этих знаний. 
  2. Запишите, чем интересовался собеседник. Это поможет в будущем продолжить разговор с учётом его интересов. Если у него был запрос на помощь в бизнесе, например, он упомянул, что ищет разработчика, подумайте — вдруг у вас есть знакомый разработчик, который недавно закончил проект? Рекомендация в такой ситуации может стать первым шагом к длительному сотрудничеству.

Иногда встречи могут оказаться не такими результативными, как вы ожидали. Это нормально. Помните, что нетворкинг — работа вдолгую, поэтому даже если на первый взгляд встреча оказалась непродуктивной, всё может измениться.

Попробуйте бесплатный сервис Точка Нетворк для бизнес-знакомств. Для активных пользователей Точка Нетворк в Telegram есть закрытый чат: в нём обсуждаем бизнес, просим советы, ищем экспертов. А ещё участники Точка Нетворк регулярно собираются онлайн и офлайн, разбирают реальные кейсы, приглашают спикеров и выбирают волнующие темы.

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Что такое нетворкинг — Зачем бизнесу нетворкинг — Банк Точка