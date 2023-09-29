Нетворкинг: что это такое и какая польза для бизнеса

Предприниматели, которые постоянно развивают и масштабируют бизнес, часто знакомятся с другими людьми. Даже в личных знакомствах они находят ценность для своей компании: любая случайная встреча может перерасти в плотное сотрудничество.

Выстраивание сети полезных знакомств называют «нетворкинг». По факту, предприниматели и так постоянно участвуют в нетворкинге: когда ищут будущих партнёров, знакомятся с контрагентами, общаются с экспертами в своей сфере. Но чаще нетворкингом называют целенаправленные встречи для выстраивания деловых связей.

В этой статье простыми словами расскажем, что такое нетворкинг, как заводить знакомства, какие виды нетворкинга существуют и чем нетворкинг может быть полезен предпринимателям. А ещё подскажем, как правильно готовиться к нетворкингу и вести себя на встречах, чтобы извлечь из знакомства максимальную пользу.

Что такое нетворкинг

Представьте, что вы приехали на конференцию по теме вашего бизнеса. Например, вы производите полезное готовое питание и решили посетить мероприятие, посвящённое индустрии ЗОЖ.

На конференцию приехали лидеры отрасли, представители магазинов быстрого здорового питания, диетологи и нутрициологи. Вы можете просто послушать их выступления, а можете познакомиться с ними, обменяться контактами и наладить сотрудничество в будущем. Создание такой сети знакомств и называют «нетворкинг».

Нетворкинг — это больше, чем просто раздача визиток. Простой массовый обмен телефонами или никами сложно назвать нетворкингом, потому что он может ни к чему не привести — через несколько месяцев бывает сложно понять, кто и зачем вам пишет. Поэтому на каждое знакомство стоит закладывать время, чтобы пообщаться, найти общие цели в бизнесе и обсудить, как можно помочь друг другу их достичь.

Чем полезен нетворкинг

Предприниматель, который вращается в профессиональном сообществе, получает от этого сразу несколько преимуществ.

Можно общаться с профессионалами, быть в курсе последних событий и трендов, узнавать об опыте других успешных людей и обмениваться с ними своим опытом. Получать экспертную помощь и самому менторить начинающих предпринимателей. Увеличивать количество потенциальных партнёров, находить сотрудников и подрядчиков. Ваши идеи и продукты могут заинтересовать других предпринимателей — вполне возможно, что они сами предложат вам запустить совместный проект или наладить другое сотрудничество. Находить инвесторов. В некоторых случаях предприниматели рассказывают о проектах, которые ещё находятся на стадии создания из-за поиска инвестора. Если идея заинтересует собеседника, а у вас будет убедительный бизнес-план с финансовой моделью, есть шанс, что он захочет вложиться в бизнес. Открывать новые направления бизнеса. Партнёрства могут быть неожиданными: украшения и духи, грузоперевозки и рекламное агентство, производство мороженого и копирайтинг. Возможно, вы занимаетесь производством сувениров, а ваш собеседник как раз собирается запустить бизнес по созданию новогодних подарков? Выводить свой продукт на рынок в других городах и регионах. Иногда предпринимателям сложно решиться масштабировать бизнес на незнакомые города. В этом случае знакомство с бизнесменом из другого города может оказаться полезным. Вероятно, он поделится локальными особенностями и своими наблюдениями по ведению бизнеса. Быть известным и «своим» в кругу предпринимателей. Рано или поздно собеседнику или его знакомым может понадобиться продукт или услуга, которыми вы занимаетесь. Возможно, он вспомнит именно про вашу компанию и решит оформить заказ у вас как у своего знакомого. Находить интересных единомышленников, с которыми приятно пообщаться и провести время.

Владислав Белявцев, CEO Franch Group, Сооснователь Университета Масштабирования Бизнеса: Я работаю в сфере франчайзинг, одной из самых сложных для предпринимателей. Многие знают, как предоставлять услуги и продвигать их. Но о том, как разработать франшизу и начать продавать, знают единицы. Поэтому в Точка Нетворк мне было важно найти «своих» людей. Сервис помог познакомиться с двумя сильными партнёрами: командой юристов по интеллектуальной собственности и подрядчиком по автоматизации процессов. А ещё я нашёл сотрудника! В Точка Нетворк пообщаться можно почти с кем угодно: от бухгалтера, который начинает работать на себя, до собственника магазина крафтовых сыров и вин. Идея онлайн-знакомств для предпринимателей очень крутая, огромное вам спасибо за это.

Как понять, какие контакты в нетворкинге будут полезными

Если вы планируете посетить отраслевое мероприятие или ивент из смежной сферы бизнеса, стоит подготовиться. Изучите список спикеров и участников, узнайте про них побольше — базовая информация про компании и их владельцев часто есть в интернете. Подумайте, с кем было бы интересно сотрудничать, запускать совместные проекты, делать коллаборации.

При нетворкинге можно для начала обсудить нейтральные темы: проблемы отрасли, новые подходы в индустрии. Этого часто достаточно, чтобы понять, комфортно ли собеседникам друг с другом.

Если общение сложилось, по итогам разговора можно оставить зацепки для будущего общения: сбросить название надёжной службы доставки, поделиться знаниями о добросовестных поставщиках или дать контакт хорошего юриста. Когда связь немного укрепится, можно будет перейти и к более конкретным предложениям.

Даже если новый знакомый не может решить вашу проблему напрямую, он может поделиться своими контактами и подсказать, к кому можно обратиться. Соответственно, если вы налаживаете отношения с одним человеком, получаете доступ к его знакомым. Чем больше прямых знакомств, тем шире сеть потенциальных контактов. Это и есть нетворкинг — расширение связей, которые растут по экспоненте.

Где можно найти полезные знакомства для нетворкинга

Нетворкингом можно заниматься онлайн и офлайн. Например:

На тематических мероприятиях: конференциях, форумах, семинарах, бизнес-играх, круглых столах, образовательных программах. На эти мероприятия многие люди приходят целенаправленно: погрузиться в обсуждение отрасли, найти новые решения, подобрать потенциальных партнёров. Если вы знакомитесь оффлайн, приходите на мероприятие заранее — обычно в начале встречи все потенциальные собеседники ещё свободны. В коворкингах. Иногда один коворкинг снимает несколько компаний, работающих в одной сфере. В такой ситуации многие знакомятся у кофе-поинтов или в обеденных зонах. В специальных программах, приложениях и сервисах. Например, сервис Точка Нетворк сразу подбирает тех, кто совпадает с вами по интересам.

Точка Нетворк — это бесплатный сервис для бизнес-знакомств. В нем есть разные инструменты для общения: Еженедельные подборки собеседников, подобранные с помощью ИИ на основе вашего профиля Поиск по базе участников — вы можете сами искать полезные контакты, введя нужный запрос Закрытый тематический чат в Телеграм. Подробнее

Как работает Точка Нетворк

Сервис Точка Нетворк объединяет более 30 000 участников: предпринимателей, маркетологов, разработчиков, юристов и других специалистов. В сервисе для нетворкинга можно знакомиться онлайн и общаться в любое время и из любого места, где есть интернет.

Искусственный интеллект анализирует ваш профиль и выбирает тех, с кем есть пересечения по интересам и целям.

Если подборка искусственного интеллекта не подошла, вы можете подобрать собеседника сами — по ключевым словам. Например, если хочется поболтать с кем-то у кого есть опыт в создании рекламных кампаний, просто введите «PR-специалист» и получите подборку подходящих профилей. Важно, чтобы вы подходили друг другу, ведь для хорошего нетворкинга надо, чтобы процесс был интересным и выгодным для обеих сторон.

Кому подходит Точка Нетворк:

новичкам и опытным предпринимателям;

опытным предпринимателям; тем, кто только планирует свой бизнес;

экспертам, которым не хватает нетворкинга.

Воспользоваться сервисом нетворкинга просто. Работа проходит в 3 основных этапа:

Активируйте телеграм-бота. Заполните анкету в Точка Нетворк. Укажите, какие профессиональные задачи хотите решить, с какими людьми интересно встретиться. Загрузите фотографию, добавьте ссылки на странички в соцсетях, расскажите, чем занимаетесь и в чём ваша экспертиза. Это не займёт много времени, но поможет собеседнику больше о вас узнать и подготовиться к встрече. Начните знакомиться. По понедельникам искусственный интеллект будет подбирать собеседников по вашему запросу и присылать их контакты на почту или в Telegram через бот Точка Нетворк. А ещё вы можете подписаться на регулярные мэтчи, вступить в чат предпринимателей в Telegram и ходить на вебинары от экспертов.

Когда вам придёт список собеседников, вы сможете лично договориться с партнёром о времени и удобном способе связи для онлайн-встречи. Обычно встреча занимает 40-60 минут. Если у вас изменились планы, и вы не сможете прийти, важно предупредить об этом собеседника по нетворкингу.

Как подготовиться к встрече

Нетворкинг — это комфортная возможность для бизнес-знакомств, потому что в таких мероприятиях обычно участвуют люди, изначально настроенные пообщаться. Но в первый раз участие в нетворкинге всё равно может быть волнительным, поэтому Точка подготовила несколько рекомендаций. Они помогут чувствовать себя спокойно и уверенно.

Определите цель встречи. Продумайте, чего хотите добиться и чего вам не хватает для достижения цели. Что именно вам нужно получить на встрече? Сформулируйте ответ на этот вопрос, и вам будет проще удерживать линию разговора на протяжение всего общения. Подумайте, какую выгоду ваше предложение может нести для собеседника. Сформулируйте её. Подготовьте краткую самопрезентацию на пару минут. Расскажите немного о себе: чем занимаетесь, в каких вопросах можете помочь. Поделитесь с собеседником, какие задачи хотите решить, и какая помощь вам бы пригодилась. Подготовьте электронную визитку, которую будет удобно отправить в онлайн-формате. Внесите в неё ключевую информацию: кто вы и чем занимаетесь. Добавьте ссылки на странички в соцсетях и сайт, если он у вас есть. Для оффлайн-нетворкинга можно подготовить печатную визитку с QR-кодом. Изучите личность собеседника: почитайте о нём в соцсетях, подумайте, какие общие темы могут у вас быть. Составьте вопросы с учётом своих интересов и целей. Расслабьтесь и постарайтесь не превращать нетворкинг в работу. Просто пообщайтесь с приятным человеком, а если в ходе встречи у вас возникнут новые вопросы, смело их задавайте.

Как вести себя на встрече

Нетворкинг — это возможность поговорить с интересным собеседником и обменяться с ним опытом, поэтому вести себя можно как на любой встрече-знакомстве. Например, так:

Представьтесь: расскажите о себе с учётом подготовленной самопрезентации. Проявляйте интерес к собеседнику по нетворкингу. Для начала можно задать ему вопросы, которые запланировали. А если в ходе разговора появятся другие интересные для вас направления, постарайтесь поддержать разговор. Внимательно слушайте собеседника и записывайте вопросы, которые появились, чтобы задать их когда он договорит. Создайте комфортное пространство для собеседника: постарайтесь отвечать дружелюбно и расширено, насколько это возможно для вашей ситуации. Умеренная откровенность может быть уместна и укрепить новое знакомство.

Что делать после встречи для нетворкинга

После встречи для нетворкинга важно подытожить разговор и сделать пометки: что может помочь возобновить знакомство?

Составьте краткий конспект разговора. Запишите чем запомнился собеседник, в чём он может быть полезен, чем вы можете помочь ему? Такие записи помогут в деталях вспомнить собеседника и продолжить разговор с учётом этих знаний. Запишите, чем интересовался собеседник. Это поможет в будущем продолжить разговор с учётом его интересов. Если у него был запрос на помощь в бизнесе, например, он упомянул, что ищет разработчика, подумайте — вдруг у вас есть знакомый разработчик, который недавно закончил проект? Рекомендация в такой ситуации может стать первым шагом к длительному сотрудничеству.

Иногда встречи могут оказаться не такими результативными, как вы ожидали. Это нормально. Помните, что нетворкинг — работа вдолгую, поэтому даже если на первый взгляд встреча оказалась непродуктивной, всё может измениться.