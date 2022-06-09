Основные каналы продвижения в интернете: их плюсы и минусы

Пожалуй, сегодня только микробизнес может обходиться без интернет-продвижения. Например, если у мастера маникюра уже есть клиенты, то ему незачем запускать контекст, а если в булочной за углом и так постоянный поток посетителей, то трудно представить, зачем ей сайт. Но как только появляется необходимость масштабировать дело или повысить стоимость услуг – нужно запускать новые каналы привлечения аудитории. На помощь придёт интернет. Рассказываем, какие способы продвижения существуют и какие маркетинговые каналы выбрать в зависимости от потребностей бизнеса.
Поисковая оптимизация (SEO)
Search Engine Optimization (SEO) – это оптимизация для поисковых систем. Два главных поисковика – это Яндекс и Google, они помогают людям находить компании и магазины. Все сайты, подходящие под поисковый запрос, ранжируются – то есть тщательно сортируются от наиболее подходящих к наименее. Чтобы оценить каждый сайт, на него заходит поисковый робот и оценивает качество кода, текстов, заголовков, скорости загрузки, URL и других элементов. На многие из этих параметров можно повлиять, этим и занимаются SEO-специалисты.
Первые позиции в поисковой выдаче по запросу «доставка цветов в Новосибирске»
Преимущества:
- «Горячая» аудитория – люди сами вводят запросы и заинтересованы в поиске товаров и услуг.
- Длительный эффект рекламного канала: даже спустя несколько месяцев после прекращения оптимизации сайт может сохранять свои позиции и привлекать посетителей.
- Техническое совершенствование сайта, ускорение его работы, наполнение контентом.
- Повышение охватов и узнаваемости бренда.
- Возможность получать визиты по низкочастотным и не очень популярным среди аудитории запросам, по которым невозможны показы контекста.
Недостатки:
- Результат работы канала можно заметить, в среднем, только через полгода работы.
- Результат сложно прогнозировать из-за отсутствия чётких критериев ранжирования.
- Канал продвижения не подойдёт, если на ваш товар или услугу не сформирован спрос и люди мало ищут их в интернете.
- Для оптимизации нужно привлекать SEO-специалистов, иногда программистов и дизайнеров, а это дополнительные затраты.
- Из-за технических особенностей не все сайты можно оптимизировать, чтобы вывести на первые позиции выдачи.
Особая часть SEO-продвижения (так называемое локальное SEO) – это оптимизация карточек компании в справочниках: Яндекс Справочник, Google Мой бизнес, 2ГИС. Если компания имеет полное и правильное описание, человеку будет легче решить 2 задачи:
- найти её в поисковике по запросам с названием города (например, «адвокат в Москве»);
- найти её на картах (например, по запросу «кафе рядом» или «массаж в Строгино»).
Поисковая выдача Яндекса с картой
В обоих случаях пользователь увидит маркеры на карте. Кликнув на маркер, он сможет прочитать подробную информацию о компании, которая тянется из справочников.
Карточка компании на Яндекс Картах
У локального SEO недостатков нет: чем легче людям вас найти, тем лучше! Но важно не забывать обновлять информацию в справочнике, например, если изменилось время работы или телефон.
Контекстная реклама
Это рекламные объявления, которые видят пользователи, когда вводят поисковые запросы. Две главные системы контекстной рекламы – это Яндекс Директ и Google AdWords (он сейчас недоступен для рекламодателей из России), однако настраивать показы в них можно и с помощью сторонних систем автоматизации. Контекст имеет множество форматов: только с текстом, с изображениями в разных разрешениях, с видео. Текстовые объявления со ссылками размещаются среди результатов поисковой выдачи и помечаются словом «Реклама».
Поисковая реклама в выдаче Яндекса
Текстово-графические, графические и видеообъявления можно увидеть на сайтах рекламной сети Яндекса (РСЯ) и контекстно-медийной сети Google (КМС).
Реклама на Avito, входящем в РСЯ
Особый вид контекстной рекламы – ретаргетинг (ремаркетинг). Он нацелен не на привлечение новой аудитории, а на возвращение тех, кто по каким-либо причинам ушёл с сайта компании. Например, ретаргетинг поможет напомнить о вашей компании тем, кто просмотрел определённое количество страниц на сайте, изучал конкретные товары или услуги или даже положил их в корзину, но не оформил заказ.
Преимущества:
- Объявления в этом маркетинговом канале могут быть настроены и запущены очень быстро – за 15–20 минут.
- Пользователи увидят объявления в поисковых системах и на сотнях тысяч сайтов партнёрской сети.
- Можно учитывать десятки параметров для показа: запросы, географию, пол, возраст, интересы аудитории и другие.
- Можно «догонять» посетителей сайта в интернете (ретаргетинг).
- Есть умные алгоритмы, которые увеличивают эффективность рекламы.
Недостатки:
- Канал не имеет долгосрочного эффекта и работает только при наличии средств на счёте.
- Настройка, мониторинг и оптимизация могут быть сложны для новичков.
Таргетированная реклама
Это объявления, которые нацеливаются (от англ. target – цель) на аудиторию с определёнными параметрами. Основной источник данных и площадки для размещения – это социальные сети. Регистрируясь в них, люди заполняют профили большим количеством информации о себе (пол, возраст, город проживания, интересы и другое), а потом могут пополнять этот набор данных, вступая в сообщества, играя в игры, слушая музыку, читая посты и так далее. Социальные сети используют эту информацию для того, чтобы помогать рекламодателям искать клиентов.
Таргетированная реклама ВКонтакте
Таргет можно настраивать не только в личных кабинетах в отдельных соцсетях, но и с помощью площадок-агрегаторов. Например, myTarget охватывает ВКонтакте и другие сервисы компании VK – Одноклассники, а также сеть сторонних веб-ресурсов и приложений.
В таргетированной рекламе тоже есть ретаргетинг – показ тем, кто уже ранее заходил на сайт магазина или совершал покупку. Только, в отличие от контекста, человек видит такие объявления в основном в социальных сетях.
Преимущества:
- Высокие охваты при сравнительно невысокой цене.
- Точные и детальные настройки целевой аудитории для таргетинга.
- Большое количество форматов и типов оплаты (за 1000 показов, за клики, за установку приложения, за продажи продуктов и другое)
- Возможность продвижения без сайта, только со страницей в соцсети.
Недостатки:
- «Холодная» аудитория и невысокая заинтересованность в компании и её продуктах.
- Нужно рисовать привлекательные креативы самостоятельно или с привлечением дизайнера.
- Маркетинговые креативы быстро «выгорают», поэтому приходится часто их обновлять.
- Сложно правильно настроить показы из-за большого количества параметров.
- Приходится внимательно следить за кампаниями и корректировать их для достижения нужной эффективности.
Если вы не готовы самостоятельно разбираться в настройках контекста и таргета, воспользуйтесь сервисом Точка Реклама. Он поможет быстро и без лишних усилий запустить кампании в Яндексе, ВКонтакте, Одноклассниках и на других площадках. Вам нужно только ответить на вопросы о своём бизнесе, и сервис сам проанализирует ваш сайт и соцсети, а также ресурсы ваших конкурентов, подберёт оптимальную аудиторию и создаст объявления.
Email-маркетинг
Это продвижение продуктов или услуг с помощью рассылок на электронную почту. Если вести работу с собственной базой адресов и внимательно подходить к составлению текстов писем, эффективность этого рекламного канала может быть очень высокой. Например, исследование 2021 года показало, что конверсия только по всем отправленным письмам может достигать 1,3%, а по тем, которые пользователи открыли, – более 15%. Это объясняется тем, что на рассылку обычно подписываются только заинтересованные клиенты, которые нередко уже пользовались раньше продуктами компании.
При запуске email-рассылки важно:
- отправлять письма регулярно, но не часто, чтобы не надоесть пользователю;
- обязательно сегментировать базу подписчиков и писать письма для каждого сегмента отдельно (например, по давности покупки, её сумме, купленным товарам и так далее);
- создавать нескучный, креативный контент, который будет привлекать внимание среди вороха других писем в почте клиента;
- не делать все письма коммерческими, а давать пользователю полезную или развлекательную информацию;
- время от времени предлагать уникальные «плюшки», например, закрытые вебинары, уникальные скидки, доступ к лимитированным коллекциям и так далее.
Email с персональным предложением и кодовым словом для его получения
Нередко рассылки делают по сторонним тематическим базам, однако эффективность такого способа может быть низкой. Более того, пользователи часто воспринимают письма с незнакомых адресов как спам и сразу же удаляют их. Такой канал продвижения может принести заявки, но есть опасность прослыть компанией-спамером и ухудшить свою репутацию.
Рассылки удобнее всего делать с помощью сервисов с возможностями быстрой настройки шаблонов, A/B-тестирования, отслеживания эффективности и подключения дополнительных возможностей. Среди самых популярных приложений, работающих в России, – UniSender, SendSay, Mailganer, NotiSend, Dasha Mail и другие.
Преимущества:
- Сравнительно низкая цена.
- Высокая эффективность канала.
- Письма можно таргетировать по географии, товарным предпочтениям, возрастам и многим другим параметрам.
- В письме можно донести много информации, в отличие от рекламного объявления.
- Можно писать на любые темы: от лайфхаков или информационных объявлений до спецпредложений на узкие группы товаров.
- Сервисы рассылок имеют много дополнительных маркетинговых опций: SMS-оповещения, чат-боты, лендинги и формы подписки на рассылку, интеграция с системами аналитики и другое.
- Рассылку можно детально настроить в зависимости от действий пользователя или событий, например, заказа, ухода с сайта без покупки, оставления отзыва и прочих, как в UniSender:
Условия триггерных рассылок UniSender
Недостатки:
- Письма могут попадать в спам, а значит, часть их всегда будет непрочитанной.
- Нужно тщательно готовить и оптимизировать рассылки: сегментировать базу, писать тексты, подбирать изображения, проводить тесты, анализировать параметры эффективности, корректировать письма и так далее.
- Нужно пользоваться специализированными сервисами напрямую или через API.
Контент-маркетинг
Это долгосрочная стратегия по подготовке полезного или интересного для аудитории контента. Контент-маркетинг позволяет сформировать положительный образ компании, повысить узнаваемость услуги или товара и доверие к нему пользователей и, как следствие, увеличить продажи. В широком смысле контент-маркетингом для компании является продвижение любого блога: на сайте, Дзене, YouTube и так далее.
Главная страница блога Точки
Подвид контент-маркетинга – реферальный маркетинг. Это размещение полезных материалов на сайтах-партнёрах (рефералах) по договорённости с ними.
Преимущества:
- Даёт возможность разместить ссылки, по которым на сайт приходит заинтересованная аудитория, часто совершающая заявки.
- Повышает узнаваемость бренда.
- Повышает уровень грамотности пользователей в вашей сфере и показывает им экспертность компании.
- Даёт долгосрочный эффект, который сохраняется на долгие месяцы или даже годы.
- Помогает выходить в топ поисковых систем по информационным запросам.
Недостатки:
- Затраты на подготовку качественного контента могут быть довольно высокими (например, для роликов на YouTube нужна команда продакшена, специализирующаяся на видеосъёмке).
- Для оптимизации текстового контента нужно привлекать SEO-специалиста.
- Эффективность сложно спрогнозировать.
SMM
Social Media Marketing – это продвижение магазина или бренда в социальных сетях. Там можно стать ближе к своему потребителю: напрямую пообщаться с реальными и потенциальными покупателями, донести до них свои предложения и получить фидбэк. В рамках этого канала продвижения создают и ведут сообщества брендов и продвигают их публикации. Каждый участник видит публикации сообщества в своей новостной ленте.
Сообщество бренда Dove ВКонтакте
Преимущества:
- Компания может напрямую контактировать с заинтересованной аудиторией и получать быстрый отклик на посты.
- Реклама выглядит нативно – сообщения в соцсетях всё ещё часто не воспринимаются как прямая реклама.
- Можно добиться больших охватов и привлечь новую аудиторию с заданными параметрами: пол, возраст, интересы и другое.
Недостатки:
- Нужно постоянно постить и совершенствовать рекламную стратегию.
- Нужно быть предельно внимательным к публикациям, чтобы не вызвать негативную реакцию.
- Придётся нанять специалистов, постоянно поддерживающих контакт с аудиторией.
Influence-маркетинг
Его можно отнести и к SMM, однако всё чаще о нём говорят как о самостоятельном канале продвижения. Инфлюенс-маркетинг – это продвижение товаров или услуг с помощью лидеров мнений: блогеров, звёзд, экспертов в различных отраслях. Реклама у них может быть как явной (по ролику или посту понятно, что это реклама), так и скрытой (когда в публикации нет намёков на рекламную интеграцию, а создаётся ощущение, что звезда пользуется продуктом сама).
Преимущества:
- Реклама от любимых блогеров воспринимается лучше, чем просто отвлечённые ролики, и имеет более высокую конверсию в заказы. Об этом косвенно говорит растущий рынок интеграций (рост на 42% в 2021 году по сравнению с 2020).
- Можно достичь высоких охватов именно среди аудитории с нужными рекламодателю параметрами (возраст, профессия, социальный статус, уровень доходов, интересы и так далее)
- Позволяет повысить узнаваемость бренда и доверие к нему.
Недостатки:
- Сложно выбрать подходящего инфлюенсера, необходимо учитывать множество факторов: от параметров его ЦА до форматов его контента.
- Детали рекламной публикации трудно контролировать: нельзя прописать каждую деталь сообщения.
- Цены на рекламные интеграции довольно высоки: от десятков тысяч рублей у небольших и средних блогеров и до миллионов у крупных.
Как понять, какой рекламный канал сработает лучше в вашем случае?
Воспользуйтесь сервисом Точка Реклама. Он позволит протестировать одновременно несколько каналов. При этом вам не придётся переплачивать за услуги специалистов, которые настраивают контекстную и таргетированную рекламу. Сервис создаст кампанию автоматически с учётом особенностей в вашей отрасли, а если возникнут вопросы, вас проконсультируют специалисты Точка Рекламы.