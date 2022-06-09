Основные каналы продвижения в интернете: их плюсы и минусы

Пожалуй, сегодня только микробизнес может обходиться без интернет-продвижения. Например, если у мастера маникюра уже есть клиенты, то ему незачем запускать контекст, а если в булочной за углом и так постоянный поток посетителей, то трудно представить, зачем ей сайт. Но как только появляется необходимость масштабировать дело или повысить стоимость услуг – нужно запускать новые каналы привлечения аудитории. На помощь придёт интернет. Рассказываем, какие способы продвижения существуют и какие маркетинговые каналы выбрать в зависимости от потребностей бизнеса.

Поисковая оптимизация (SEO)

Search Engine Optimization (SEO) – это оптимизация для поисковых систем. Два главных поисковика – это Яндекс и Google, они помогают людям находить компании и магазины. Все сайты, подходящие под поисковый запрос, ранжируются – то есть тщательно сортируются от наиболее подходящих к наименее. Чтобы оценить каждый сайт, на него заходит поисковый робот и оценивает качество кода, текстов, заголовков, скорости загрузки, URL и других элементов. На многие из этих параметров можно повлиять, этим и занимаются SEO-специалисты.

Первые позиции в поисковой выдаче по запросу «доставка цветов в Новосибирске»

Преимущества:

«Горячая» аудитория – люди сами вводят запросы и заинтересованы в поиске товаров и услуг.

заинтересованы в поиске товаров и услуг. Длительный эффект рекламного канала: даже спустя несколько месяцев после прекращения оптимизации сайт может сохранять свои позиции и привлекать посетителей.

привлекать посетителей. Техническое совершенствование сайта, ускорение его работы, наполнение контентом.

Повышение охватов и узнаваемости бренда.

узнаваемости бренда. Возможность получать визиты по низкочастотным и не очень популярным среди аудитории запросам, по которым невозможны показы контекста.

Недостатки:

Результат работы канала можно заметить, в среднем, только через полгода работы.

среднем, только через полгода работы. Результат сложно прогнозировать из-за отсутствия чётких критериев ранжирования.

Канал продвижения не подойдёт, если на ваш товар или услугу не сформирован спрос и люди мало ищут их в интернете.

подойдёт, если на ваш товар или услугу не сформирован спрос и люди мало ищут их в интернете. Для оптимизации нужно привлекать SEO-специалистов, иногда программистов и дизайнеров, а это дополнительные затраты.

дизайнеров, а это дополнительные затраты. Из-за технических особенностей не все сайты можно оптимизировать, чтобы вывести на первые позиции выдачи.

Особая часть SEO-продвижения (так называемое локальное SEO) – это оптимизация карточек компании в справочниках: Яндекс Справочник, Google Мой бизнес, 2ГИС. Если компания имеет полное и правильное описание, человеку будет легче решить 2 задачи:

найти её в поисковике по запросам с названием города (например, «адвокат в Москве»);

поисковике по запросам с названием города (например, «адвокат в Москве»); найти её на картах (например, по запросу «кафе рядом» или «массаж в Строгино»).

Поисковая выдача Яндекса с картой

В обоих случаях пользователь увидит маркеры на карте. Кликнув на маркер, он сможет прочитать подробную информацию о компании, которая тянется из справочников.

Карточка компании на Яндекс Картах

У локального SEO недостатков нет: чем легче людям вас найти, тем лучше! Но важно не забывать обновлять информацию в справочнике, например, если изменилось время работы или телефон.

Контекстная реклама

Это рекламные объявления, которые видят пользователи, когда вводят поисковые запросы. Две главные системы контекстной рекламы – это Яндекс Директ и Google AdWords (он сейчас недоступен для рекламодателей из России), однако настраивать показы в них можно и с помощью сторонних систем автоматизации. Контекст имеет множество форматов: только с текстом, с изображениями в разных разрешениях, с видео. Текстовые объявления со ссылками размещаются среди результатов поисковой выдачи и помечаются словом «Реклама».

Поисковая реклама в выдаче Яндекса

Текстово-графические, графические и видеообъявления можно увидеть на сайтах рекламной сети Яндекса (РСЯ) и контекстно-медийной сети Google (КМС).

Реклама на Avito, входящем в РСЯ

Особый вид контекстной рекламы – ретаргетинг (ремаркетинг). Он нацелен не на привлечение новой аудитории, а на возвращение тех, кто по каким-либо причинам ушёл с сайта компании. Например, ретаргетинг поможет напомнить о вашей компании тем, кто просмотрел определённое количество страниц на сайте, изучал конкретные товары или услуги или даже положил их в корзину, но не оформил заказ.

Преимущества:

Объявления в этом маркетинговом канале могут быть настроены и запущены очень быстро – за 15–20 минут.

этом маркетинговом канале могут быть настроены и запущены очень быстро – за 15–20 минут. Пользователи увидят объявления в поисковых системах и на сотнях тысяч сайтов партнёрской сети.

поисковых системах и на сотнях тысяч сайтов партнёрской сети. Можно учитывать десятки параметров для показа: запросы, географию, пол, возраст, интересы аудитории и другие.

показа: запросы, географию, пол, возраст, интересы аудитории и другие. Можно «догонять» посетителей сайта в интернете (ретаргетинг).

интернете (ретаргетинг). Есть умные алгоритмы, которые увеличивают эффективность рекламы.

Недостатки:

Канал не имеет долгосрочного эффекта и работает только при наличии средств на счёте.

имеет долгосрочного эффекта и работает только при наличии средств на счёте. Настройка, мониторинг и оптимизация могут быть сложны для новичков.

Таргетированная реклама

Это объявления, которые нацеливаются (от англ. target – цель) на аудиторию с определёнными параметрами. Основной источник данных и площадки для размещения – это социальные сети. Регистрируясь в них, люди заполняют профили большим количеством информации о себе (пол, возраст, город проживания, интересы и другое), а потом могут пополнять этот набор данных, вступая в сообщества, играя в игры, слушая музыку, читая посты и так далее. Социальные сети используют эту информацию для того, чтобы помогать рекламодателям искать клиентов.

Таргетированная реклама ВКонтакте

Таргет можно настраивать не только в личных кабинетах в отдельных соцсетях, но и с помощью площадок-агрегаторов. Например, myTarget охватывает ВКонтакте и другие сервисы компании VK – Одноклассники, а также сеть сторонних веб-ресурсов и приложений.

В таргетированной рекламе тоже есть ретаргетинг – показ тем, кто уже ранее заходил на сайт магазина или совершал покупку. Только, в отличие от контекста, человек видит такие объявления в основном в социальных сетях.

Преимущества:

Высокие охваты при сравнительно невысокой цене.

сравнительно невысокой цене. Точные и детальные настройки целевой аудитории для таргетинга.

детальные настройки целевой аудитории для таргетинга. Большое количество форматов и типов оплаты (за 1000 показов, за клики, за установку приложения, за продажи продуктов и другое)

типов оплаты (за 1000 показов, за клики, за установку приложения, за продажи продуктов и другое) Возможность продвижения без сайта, только со страницей в соцсети.

Недостатки:

«Холодная» аудитория и невысокая заинтересованность в компании и её продуктах.

невысокая заинтересованность в компании и её продуктах. Нужно рисовать привлекательные креативы самостоятельно или с привлечением дизайнера.

привлечением дизайнера. Маркетинговые креативы быстро «выгорают», поэтому приходится часто их обновлять.

Сложно правильно настроить показы из-за большого количества параметров.

Приходится внимательно следить за кампаниями и корректировать их для достижения нужной эффективности.

Если вы не готовы самостоятельно разбираться в настройках контекста и таргета, воспользуйтесь сервисом Точка Реклама. Он поможет быстро и без лишних усилий запустить кампании в Яндексе, ВКонтакте, Одноклассниках и на других площадках. Вам нужно только ответить на вопросы о своём бизнесе, и сервис сам проанализирует ваш сайт и соцсети, а также ресурсы ваших конкурентов, подберёт оптимальную аудиторию и создаст объявления. Подробнее

Email-маркетинг

Это продвижение продуктов или услуг с помощью рассылок на электронную почту. Если вести работу с собственной базой адресов и внимательно подходить к составлению текстов писем, эффективность этого рекламного канала может быть очень высокой. Например, исследование 2021 года показало, что конверсия только по всем отправленным письмам может достигать 1,3%, а по тем, которые пользователи открыли, – более 15%. Это объясняется тем, что на рассылку обычно подписываются только заинтересованные клиенты, которые нередко уже пользовались раньше продуктами компании.

При запуске email-рассылки важно:

отправлять письма регулярно, но не часто, чтобы не надоесть пользователю;

не часто, чтобы не надоесть пользователю; обязательно сегментировать базу подписчиков и писать письма для каждого сегмента отдельно (например, по давности покупки, её сумме, купленным товарам и так далее);

писать письма для каждого сегмента отдельно (например, по давности покупки, её сумме, купленным товарам и так далее); создавать нескучный, креативный контент, который будет привлекать внимание среди вороха других писем в почте клиента;

почте клиента; не делать все письма коммерческими, а давать пользователю полезную или развлекательную информацию;

давать пользователю полезную или развлекательную информацию; время от времени предлагать уникальные «плюшки», например, закрытые вебинары, уникальные скидки, доступ к лимитированным коллекциям и так далее.

Email с персональным предложением и кодовым словом для его получения

Нередко рассылки делают по сторонним тематическим базам, однако эффективность такого способа может быть низкой. Более того, пользователи часто воспринимают письма с незнакомых адресов как спам и сразу же удаляют их. Такой канал продвижения может принести заявки, но есть опасность прослыть компанией-спамером и ухудшить свою репутацию.

Рассылки удобнее всего делать с помощью сервисов с возможностями быстрой настройки шаблонов, A/B-тестирования, отслеживания эффективности и подключения дополнительных возможностей. Среди самых популярных приложений, работающих в России, – UniSender, SendSay, Mailganer, NotiSend, Dasha Mail и другие.

Преимущества:

Сравнительно низкая цена.

Высокая эффективность канала.

Письма можно таргетировать по географии, товарным предпочтениям, возрастам и многим другим параметрам.

географии, товарным предпочтениям, возрастам и многим другим параметрам. В письме можно донести много информации, в отличие от рекламного объявления.

отличие от рекламного объявления. Можно писать на любые темы: от лайфхаков или информационных объявлений до спецпредложений на узкие группы товаров.

любые темы: от лайфхаков или информационных объявлений до спецпредложений на узкие группы товаров. Сервисы рассылок имеют много дополнительных маркетинговых опций: SMS-оповещения, чат-боты, лендинги и формы подписки на рассылку, интеграция с системами аналитики и другое.

формы подписки на рассылку, интеграция с системами аналитики и другое. Рассылку можно детально настроить в зависимости от действий пользователя или событий, например, заказа, ухода с сайта без покупки, оставления отзыва и прочих, как в UniSender:

Условия триггерных рассылок UniSender

Недостатки:

Письма могут попадать в спам, а значит, часть их всегда будет непрочитанной.

спам, а значит, часть их всегда будет непрочитанной. Нужно тщательно готовить и оптимизировать рассылки: сегментировать базу, писать тексты, подбирать изображения, проводить тесты, анализировать параметры эффективности, корректировать письма и так далее.

оптимизировать рассылки: сегментировать базу, писать тексты, подбирать изображения, проводить тесты, анализировать параметры эффективности, корректировать письма и так далее. Нужно пользоваться специализированными сервисами напрямую или через API.

Контент-маркетинг

Это долгосрочная стратегия по подготовке полезного или интересного для аудитории контента. Контент-маркетинг позволяет сформировать положительный образ компании, повысить узнаваемость услуги или товара и доверие к нему пользователей и, как следствие, увеличить продажи. В широком смысле контент-маркетингом для компании является продвижение любого блога: на сайте, Дзене, YouTube и так далее.

Главная страница блога Точки

Подвид контент-маркетинга – реферальный маркетинг. Это размещение полезных материалов на сайтах-партнёрах (рефералах) по договорённости с ними.

Преимущества:

Даёт возможность разместить ссылки, по которым на сайт приходит заинтересованная аудитория, часто совершающая заявки.

которым на сайт приходит заинтересованная аудитория, часто совершающая заявки. Повышает узнаваемость бренда.

Повышает уровень грамотности пользователей в вашей сфере и показывает им экспертность компании.

вашей сфере и показывает им экспертность компании. Даёт долгосрочный эффект, который сохраняется на долгие месяцы или даже годы.

долгие месяцы или даже годы. Помогает выходить в топ поисковых систем по информационным запросам.

Недостатки:

Затраты на подготовку качественного контента могут быть довольно высокими (например, для роликов на YouTube нужна команда продакшена, специализирующаяся на видеосъёмке).

подготовку качественного контента могут быть довольно высокими (например, для роликов на YouTube нужна команда продакшена, специализирующаяся на видеосъёмке). Для оптимизации текстового контента нужно привлекать SEO-специалиста.

Эффективность сложно спрогнозировать.

SMM

Social Media Marketing – это продвижение магазина или бренда в социальных сетях. Там можно стать ближе к своему потребителю: напрямую пообщаться с реальными и потенциальными покупателями, донести до них свои предложения и получить фидбэк. В рамках этого канала продвижения создают и ведут сообщества брендов и продвигают их публикации. Каждый участник видит публикации сообщества в своей новостной ленте.

Сообщество бренда Dove ВКонтакте

Преимущества:

Компания может напрямую контактировать с заинтересованной аудиторией и получать быстрый отклик на посты.

заинтересованной аудиторией и получать быстрый отклик на посты. Реклама выглядит нативно – сообщения в соцсетях всё ещё часто не воспринимаются как прямая реклама.

соцсетях всё ещё часто не воспринимаются как прямая реклама. Можно добиться больших охватов и привлечь новую аудиторию с заданными параметрами: пол, возраст, интересы и другое.

Недостатки:

Нужно постоянно постить и совершенствовать рекламную стратегию.

совершенствовать рекламную стратегию. Нужно быть предельно внимательным к публикациям, чтобы не вызвать негативную реакцию.

публикациям, чтобы не вызвать негативную реакцию. Придётся нанять специалистов, постоянно поддерживающих контакт с аудиторией.

Influence-маркетинг

Его можно отнести и к SMM, однако всё чаще о нём говорят как о самостоятельном канале продвижения. Инфлюенс-маркетинг – это продвижение товаров или услуг с помощью лидеров мнений: блогеров, звёзд, экспертов в различных отраслях. Реклама у них может быть как явной (по ролику или посту понятно, что это реклама), так и скрытой (когда в публикации нет намёков на рекламную интеграцию, а создаётся ощущение, что звезда пользуется продуктом сама).

Преимущества:

Реклама от любимых блогеров воспринимается лучше, чем просто отвлечённые ролики, и имеет более высокую конверсию в заказы. Об этом косвенно говорит растущий рынок интеграций (рост на 42% в 2021 году по сравнению с 2020).

любимых блогеров воспринимается лучше, чем просто отвлечённые ролики, и имеет более высокую конверсию в заказы. Об этом косвенно говорит растущий рынок интеграций (рост на 42% в 2021 году по сравнению с 2020). Можно достичь высоких охватов именно среди аудитории с нужными рекламодателю параметрами (возраст, профессия, социальный статус, уровень доходов, интересы и так далее)

нужными рекламодателю параметрами (возраст, профессия, социальный статус, уровень доходов, интересы и так далее) Позволяет повысить узнаваемость бренда и доверие к нему.

Недостатки:

Сложно выбрать подходящего инфлюенсера, необходимо учитывать множество факторов: от параметров его ЦА до форматов его контента.

параметров его ЦА до форматов его контента. Детали рекламной публикации трудно контролировать: нельзя прописать каждую деталь сообщения.

Цены на рекламные интеграции довольно высоки: от десятков тысяч рублей у небольших и средних блогеров и до миллионов у крупных.