Уникальный сайт — что это и зачем он нужен?

Как сделать уникальный сайт быстро и недорого? Есть ли вообще смысл в создании такого сайта? Разбираемся в этой статье.

Что такое уникальный сайт?

Уникальный сайт — сайт, который создан для конкретного бизнеса. При его создании учитываются специфические потребности и цели бизнеса, его целевая аудитория и другие нюансы.

Благодаря индивидуальному подходу уникальный сайт может быть более конверсионным, чем шаблонный — созданный на конструкторе сайтов.

Часто уникальные сайты делают на заказ. Но это долго и дорого. Ещё один вариант — воспользоваться нейросетью и создать сайт по собственному описанию за 5 минут.

Многим кажется, что работа с нейросетью очень сложная и нужно во всём долго разбираться. Мы создали генератор сайтов и позаботились о том, чтобы он был максимально простым и удобным. От предпринимателя — только описание бизнеса, пожелание по цветам, выбор нужных разделов и контакты. Всё остальное сгенерирует сам сервис. Первая генерация — бесплатно. Булат Гибаев, эксперт по нейросетям

Уникальный дизайн и шаблонные решения

Давайте сравним шаблонные решения и уникальный сайт, сгенерированный нейросетью. У каждого из этих вариантов есть свои особенности.

Шаблонные решения. Шаблон — это готовый набор блоков, из которых можно собрать сайт. Сайт складывается как конструктор: макеты заранее подготовлены, а текст можно придумать самостоятельно. Такой сайт можно создать за 2-3 дня, он будет выполнять стандартные функции.

Уникальный дизайн, сгенерированный нейросетью. Сайт генерируется по подробному описанию заказчика. Предприниматель сам выбирает всё, что хочет видеть на странице. А дальше происходит магия — за 5 минут нейросеть с нуля создаёт готовый сайт с текстом и изображениями.

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Преимущества сайта с уникальным дизайном

Сайт с уникальным дизайном отличается от шаблонных сайтов по визуалу. Но преимущество тут не только в эстетике. Дело в том, что уникальный дизайн помогает сайту выполнять сразу несколько функций.

Привлекает внимание пользователей и удерживает их на сайте. Выделяется на фоне конкурентов и запоминается. Подчёркивает сильные стороны бизнеса. Минимизирует проблемы с авторскими правами. Исключает риск того, что у вашего конкурента будет такой же сайт, как у вас.

Генератор сайтов от Точки сочетает в себе преимущества шаблонных решений и уникальных разработок. Предприниматель минимально вкладывается в формирование ТЗ, согласования, оплату — он не тратит много энергии и денег. При этом, он получает сайт с уникальным дизайном, которого нет ни у кого. А главное — сайт создаётся всего 5 минут, и его можно публиковать сразу после оплаты домена и хостинга. Булат Гибаев, эксперт по нейросетям

Кому нужен сайт с уникальным дизайном?

Многие предприниматели работают только в интернете или создают сайты, одновременно запуская онлайн и офлайн продвижение бизнеса. Это позволяет рассказать людям о своём деле, привлечь трафик, продать товар или услугу. Поэтому даже те, у кого раньше не было сайтов, активно их создают.

Сайт — это та же торговая точка, только в интернете. А интернет уже давно стал самостоятельной торговой площадкой. Причем, рынок интернет-торговли в России, по данным некоторых исследований, развивается быстрее, чем в любой другой стране мира. Если вы хотите выйти за рамки привычного офлайн-магазина, а то и вовсе вести бизнес, не имея физического офиса, сайт нужен без всякого сомнения. Анатолий Любский, маркетолог Точки

Способы разработки уникального сайта

На старте бизнеса часто выбирают шаблонные решения для сайтов из-за их простоты, распространенности и низкой стоимости. Но сейчас можно получить сайт с уникальным дизайном ещё быстрее, чем шаблонный. А поможет в этом AI — искусственный интеллект.

Сделать лендинг можно двумя способами: заказать его у разработчиков или создать его самостоятельно с помощью нейросети.

К специалистам стоит обратиться, когда на сайте нужна сложная логика или вам нужны необычные решения. Для создания лендинга или одностраничного сайта отлично подходят нейросети.

Как это работает? Всё просто. Давайте разберёмся на примере генератора сайтов в Точке.

Зарегистрируйтесь в сервисе. Достаточно ввести номер телефона и придумать пароль. А если у вас есть счёт в Точке, войдите под своей учёткой. Заполните анкету. Коротко опишите ваш бизнес. Расскажите, какие товары или услуги вы продаёте, что считаете важным, как работаете? Если готовы предложить посетителям сайта акцию — самое время. Можете указать её условия прямо в описании сайта. Укажите цвет и стиль, в котором хотите видеть сайт. Выберите блоки, которые вам понадобятся. Например: «Услуги», «Стоимость», «Наши работы», «Частые вопросы», «Контакты». Нажмите кнопку «Создать сайт». Обычно он генерируется в течение 1-5 минут. Готово! Если сайт вам нравится, можете публиковать страницу в интернете. Для этого надо оплатить домен и хостинг. Искать их не придётся, сервис подберёт их сам.

Важно: текст и иллюстрации на сайте — уникальны. Вы можете их использовать. Но если захотите поменять — смело меняйте!