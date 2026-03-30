Банки не смогут блокировать счета без объяснений: новые разъяснения ЦБ РФ

Такие рекомендации ЦБ направил кредитным организациям в информационном письме от 24.03.2026 №ИН-03-59/11. Банкам следует через СМС, push-уведомления или личный кабинет сообщать: что именно заблокировано, на каком основании и что нужно сделать для снятия ограничений.

Если банк отказал в разблокировке, ему также рекомендовали разъяснить порядок обжалования, в том числе напомнить о праве обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России.