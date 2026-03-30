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Банки не смогут блокировать счета без объяснений: новые разъяснения ЦБ РФ

Если банк ограничил операции по вашему расчётному счёту, он должен сообщить об этом сам — не ждать, пока вы начнёте звонить и выяснять.

30.03.2026
74
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Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Такие рекомендации ЦБ направил кредитным организациям в информационном письме от 24.03.2026 №ИН-03-59/11. Банкам следует через СМС, push-уведомления или личный кабинет сообщать: что именно заблокировано, на каком основании и что нужно сделать для снятия ограничений.

Если банк отказал в разблокировке, ему также рекомендовали разъяснить порядок обжалования, в том числе напомнить о праве обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России.

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО 

Письмо носит рекомендательный характер, однако ЦБ уже ведёт мониторинг того, как банки соблюдают эти подходы.

Источникписьмо ЦБ от 24.03.2026 №ИН-03-59/11.

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