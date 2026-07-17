Коротко

Расчётный счёт открывают по тому же принципу — с 14 лет и только с письменного согласия законных представителей. Полностью дееспособный подросток открывает счёт сам. Но если полной дееспособности ещё нет, одного согласия мало: сделки и операции по счёту нужно согласовывать с законными представителями.





А с 1 июля 2026 года родители могут запрашивать в банке сведения об остатках и операциях по счёту подростка.



Зарегистрировать ИП можно с 14 лет, но подростку нужно нотариальное согласие родителей, усыновителей или попечителя. Исключение — если подросток получил полную дееспособность: через эмансипацию с 16 лет или после вступления в брак — тогда согласие не требуется.