С какого возраста можно зарегистрировать ИП и счёт в банке
Зарегистрировать ИП может физическое лицо с полной дееспособностью — тот, кто вправе самостоятельно совершать сделки и в полной мере отвечать по своим обязательствам (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Полная дееспособность по умолчанию наступает в 18 лет. Но при некоторых условиях открыть ИП может и подросток с 14 лет — с согласия родителей или после досрочного получения полной дееспособности.
|Возраст
|Условия открытия ИП
|До 14 лет
|Зарегистрировать ИП нельзя
|14–18 лет
|Нужно нотариальное согласие родителей, усыновителей или попечителя
|16–18 лет
|Можно получить полную дееспособность — через эмансипацию (орган опеки и попечительства или суд) либо после вступления в брак. Тогда согласие родителей для регистрации ИП не нужно
|С 18 лет
|Полная дееспособность наступает автоматически, ИП открывают без согласия родителей
ФНС проверяет документы при регистрации: нотариальное согласие родителей либо подтверждение полной дееспособности. Без них подростка не зарегистрируют как индивидуального предпринимателя (пп. «з» п. 1 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).
С расчётным счётом действует похожее правило. Условия зависят от дееспособности подростка старше 14 лет:
- Без полной дееспособности — счёт открывают с согласия законных представителей;
- С полной дееспособностью (эмансипация или брак) — подросток открывает счёт сам (п. 5 ст. 26 ГК РФ).
Обратите внимание: для бизнеса нужен именно расчётный счёт, а не текущий. По правилам ЦБ текущие счета физлиц не предназначены для предпринимательской деятельности (п. 2.1 инструкции Банка России №204-И).
В Точка Банке расчётный счёт открывают несовершеннолетнему ИП, если он полностью дееспособен, например вступил в брак или прошёл эмансипацию. Если полной дееспособности нет, одного согласия родителей для открытия счёта будет недостаточно.
Как получить согласие родителей для открытия ИП и расчётного счёта
Согласие для регистрации ИП. Единой формы нет — текст обычно готовит нотариус. Порядок простой:
- Родитель, усыновитель или попечитель приходит к нотариусу.
- Нотариус готовит согласие и удостоверяет подпись.
- Готовый документ прикладывают к заявлению Р21001 при регистрации ИП.
Согласие для открытия счёта. Для счёта тоже нужно письменное согласие законных представителей. С 1 августа 2025 года это правило закрепили в ГК РФ. В феврале 2026 года Банк России отдельно напомнил банкам, что при открытии счетов подросткам нужно проверять наличие такого согласия.
Единой формы согласия нет — банк определяет её сам: одни принимают нотариальное согласие, другие просят заполнить его по своей форме или в присутствии сотрудника. Точный список документов лучше уточнить в выбранном банке заранее.
Если подросток не полностью дееспособен, одного согласия на открытие счёта недостаточно. Операции и сделки по счёту придётся подтверждать с участием родителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ). Чтобы не делать это вручную каждый раз, можно подключить электронное обслуживание и оформить электронные подписи на подростка и родителей.
Как подростку получить полную дееспособность
Полная дееспособность нужна, если подросток хочет зарегистрировать ИП, заключать договоры и управлять расчётным счётом без постоянного контроля со стороны родителей. Получить её можно по одному из двух оснований:
- Эмансипация — с 16 лет, если подросток работает по трудовому договору или занимается бизнесом. Решение принимает орган опеки и попечительства при согласии родителей. Если родители против или орган опеки и попечительства отказал, вопрос решает суд (п. 1 ст. 27 ГК РФ).
- Вступление в брак до 18 лет — после регистрации брака несовершеннолетний становится полностью дееспособным (п. 2 ст. 21 ГК РФ).
После этого подросток становится самостоятельным в делах бизнеса и сам несёт ответственность по своим обязательствам.
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Как зарегистрировать ИП и расчётный счёт в возрасте 14–17 лет
Когда согласие родителей, решение органа опеки и попечительства, решение суда или свидетельство о браке готово, можно подавать документы на регистрацию ИП.
Порядок такой:
- Подготовить паспорт, заявление Р21001 и документ, который подтверждает согласие родителей или полную дееспособность. Чтобы не оказаться на ОСНО, можно сразу приложить уведомление о переходе на спецрежим.
- Подать документы в налоговую — лично, через МФЦ, нотариуса, сайт ФНС, «Госуслуги» или Точка Банк.
- Получить лист записи ЕГРИП.
- Выбрать банк и тариф на РКО.
- Открыть расчётный счёт, подписав договор с банком.
Если документы подают на бумаге напрямую в налоговую, нужно заплатить госпошлину 800 ₽. При электронной подаче госпошлины нет. Если с документами всё в порядке, налоговая зарегистрирует ИП за 3–5 рабочих дней.
После регистрации подросток открывает расчётный счёт. Обычно банк просит только паспорт. Если подросток не полностью дееспособен, банк также обязан запросить согласие законных представителей. Если полностью дееспособен — документ, который это подтверждает.
Как ещё можно заниматься бизнесом с 14 лет
Не всегда подростку нужно сразу открывать ИП. С 14 лет можно стать самозанятым — для этого достаточно письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя.
Этот вариант подходит для небольших услуг или продажи товаров собственного производства: дизайна, фото, монтажа, копирайтинга, выпечки или изделий ручной работы.
Самозанятость оформить проще: регистрация проходит через приложение «Мой налог», отчётность сдавать не нужно, налог считается автоматически. Но есть ограничения: нельзя нанимать сотрудников, перепродавать чужие товары, а доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год.
Преимущества и риски бизнеса для подростков
Регистрация ИП или самозанятости помогает подростку работать легально. Но вместе с этим появляются обязанности.
|Что даёт бизнес
|Какие есть риски
|Можно официально получать доход от клиентов
|Нужно платить налоги. У ИП на большинстве налоговых режимов есть ещё фиксированные страховые взносы — их платят, даже если бизнес пока не приносит доход
|Можно заключать договоры и принимать оплату на счёт
|По сделкам подросток отвечает своим имуществом. Если он не полностью дееспособен, причинил вред и его имущества не хватило, недостающую часть могут возместить родители (п. 3 ст. 26 и п. 2 ст. 1074 ГК РФ)
|Доступны банковские сервисы для бизнеса: РКО, эквайринг и другие инструменты
|Если подросток не полностью дееспособен, для сделок и операций по счёту потребуется согласие родителей
|Можно хранить доходы от бизнеса на расчётном счёте
|С 1 июля 2026 года родители могут получать в банке сведения о счетах и вкладах подростка 14–18 лет. Но это не даёт им права распоряжаться деньгами подростка