Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка Банк объяснит, зачем вводят цифровой рубль и как им можно будет расплачиваться. Расскажет, когда его введут, правила использования и основные плюсы и минусы.

Коротко Для граждан это бесплатные переводы и выплаты, для бизнеса — минимальные комиссии и быстрые расчёты в любое время. Запуск идёт поэтапно: с 2025 года — пенсии и пособия, к 2028-му подключатся все банки и компании. Счёт цифрового рубля открывается только по желанию, наличные и карты сохраняются.

Цифровой рубль — это новая форма денег от Банка России. Он равен обычному рублю и доступен через привычный интернет-банк.

Что это такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это третья форма денег в России.

Помимо привычных купюр в кошельке и безнала на карте появился новый формат — цифровой. Его не напечатаешь и не положишь в кассу, он существует только на платформе Банка России. Каждый такой рубль имеет свой номер, поэтому видно, как именно он двигается от одного владельца к другому.

Для человека или компании всё выглядит просто: в приложении банка появляется ещё один счёт цифрового рубля. Никаких новых программ устанавливать не придётся — доступ к нему открывается через привычный интернет-банк и только по вашему желанию. Автоматически такой счёт не создадут.

Чем отличается от наличного и безналичного рубля

По ценности цифровой рубль равен обычному:

1 наличный = 1 безналичный = 1 цифровой

Их можно свободно менять друг на друга. Получили перевод в «цифре» — можете расплатиться им сразу, а можете перебросить на расчётный счёт и снять наличными. Для граждан такие операции бесплатны, для бизнеса комиссии минимальные.

Важный момент. Цифровой рубль не вытеснит ни наличные, ни карты. Все три формы будут сосуществовать, а каждый сам решит, чем удобнее платить — купюрой, переводом или цифровым рублём.

Зачем нужен цифровой рубль

С появлением цифрового рубля открываются новые возможности — разные для граждан, предпринимателей и государства.

Для граждан

Цифровой рубль почти невозможно украсть — его легко отследить и проверить, у кого он находится.

Переводы и платежи будут бесплатными, даже между разными банками.

Можно получать пенсии, зарплаты и социальные выплаты прямо в цифровых рублях.

В перспективе — оплачивать покупки без интернета (через NFC или Bluetooth).

Для предпринимателей

Расчёты и бухгалтерия становятся проще: меньше посредников, деньги поступают мгновенно.

Комиссии ниже, чем по картам: 0,3% вместо 1–2%, но не более 1 500 ₽ за платёж.

Смарт-контракты автоматизируют сделки: деньги спишутся после выполнения условий.

Есть возможность улучшить сервис для клиентов — быстрее и удобнее принимать оплату.

Для государства

Можно контролировать бюджетные выплаты: деньги с уникальным кодом нельзя потратить «не туда».

Снижается риск ухода в зарубежные валюты и поддерживается внутренняя экономика.

Упрощаются международные переводы.

Снижаются расходы на печать и оборот наличных.

Ещё для бизнеса цифровой рубль в перспективе уберёт привязку ко времени: переводы можно будет делать даже ночью, в выходные и праздники.

Как будет работать

У цифрового рубля нет привычного «банковского пути». Деньги движутся напрямую по системе Банка России. Банк в этом случае выполняет только роль окна, через которое вы заходите в систему.

Платёж сразу попадает на платформу ЦБ. Там проверяют, хватает ли денег на счёте и соответствует ли операция условиям. Если всё в порядке, средства мгновенно списываются и зачисляются получателю.

Для бизнеса это прозрачные расчёты и понятная отчётность, для граждан — переводы без задержек, даже если банк работает с перебоями.

В перспективе появятся новые сценарии:

Смарт-контракты — деньги переводятся только после выполнения условий сделки

Офлайн-доступ — можно заранее загрузить сумму в приложение и платить без интернета

Биометрия — подтверждать операции лицом или отпечатком пальца

Когда введут цифровой рубль

Цифровой рубль вводят поэтапно. Пилотный запуск идёт уже сейчас, но массовый доступ будет в такие даты:

1 октября 2025 — первые пробные выплаты: часть пенсий и пособий начнут перечислять в новой форме

31 декабря 2025 — завершение льготного периода: дальше бизнес платит 0,3% за приём платежей (не больше 1 500 ₽) и 15 ₽ за переводы между юрлицами

1 января 2026 — старт тестирования федеральных выплат: зарплаты бюджетникам, стипендии и пенсии будут приходить в цифровых рублях

1 сентября 2026 — приём обязаны обеспечить крупнейшие банки и компании с оборотом выше 120 млн ₽

1 сентября 2027 — к системе подключаются все банки с универсальной лицензией и их бизнес-клиенты с выручкой от 30 млн ₽ в год

1 сентября 2028 — остальные банки и продавцы с выручкой от 20 до 30 млн ₽

Никого не обяжут переходить на новые деньги — это лишь дополнительный способ платить. Наличные и безналичные сохраняются.

Как открыть счёт цифрового рубля

Это делается прямо в приложении банка, у которого обслуживаетесь. Счёт цифрового рубля работает на платформе Банка России и не закреплён за каким-то одним банком.

У физлиц, ИП и компаний может быть только один счёт цифрового рубля.

Где взять цифровые рубли

Это те же деньги, только в новой форме. Их можно:

Перевести на счёт цифрового рубля со своего расчётного счёта

Получить или отправить человеку или компании

Принять от государства — пенсию, пособие или другие выплаты

Обмен всегда один к одному. Счёт цифрового рубля для физлиц можно пополнять до 300 000 ₽ в месяц. Деньги удобно тратить прямо из него или перевести на счёт и использовать как обычные безналичные.

Плюсы и минусы цифрового рубля

Скоро он станет доступен всем. Для кого-то это удобство и новые возможности, для кого-то — ограничения. Вот основные сильные и слабые стороны:

Доступ есть из любого интернет-банка, без новых приложений и сложных настроек

Расчёты проходят моментально, а позже появится возможность оплачивать покупки даже без доступа к интернету

Безопасность выше: деньги выпускает сам Центробанк, каждое движение можно проследить

Накопить деньги на счёте цифрового рубля не получится — проценты, кешбэк и бонусы не предусмотрены

Это не инструмент для вкладов или кредитов, а именно способ быстро и удобно расплачиваться

Цифровой рубль добавляет ещё один вариант расчётов: быстрый, прозрачный и контролируемый Центробанком. А пользоваться им или остаться на привычных способах — решает каждый сам.

Разбор мифов

Вокруг новой формы денег хватает слухов и страхов. Часть из них связана с незнанием, часть — с выдумками. Разберём главные мифы и покажем, как всё устроено на самом деле.

Миф: всех заставят перейти на цифровой рубль

Нет. В обращении останутся наличные, безналичные и цифровые рубли. Новый формат не заменяет старые, а лишь дополняет их.

Миф: с введением цифрового рубля начнут следить за каждым

Нет. Центробанк будет видеть операции так же, как банки уже видят ваши безналичные платежи. Данные защищены банковской тайной.

Миф: цифровой рубль — это криптовалюта

Нет. У криптовалют нет эмитента и гаранта, они существуют сами по себе. Цифровой рубль — официальные деньги, которые выпускает Банк России. Он равен обычному рублю и обменивается на наличные один к одному через счёт в банке.

Миф: придётся писать отказ от цифрового рубля

Не придётся. Счёт цифрового рубля открывается только по желанию через приложение банка. Автоматически его никто не создаст. Если инструмент не нужен, просто не пользуйтесь им.

Миф: у цифрового рубля будет свой курс

Не будет. В России один рубль, и его стоимость одинакова во всех формах — наличной, безналичной и цифровой.

Миф: цифровыми рублями разрешат платить только за часть товаров