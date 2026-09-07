Договор РКО: что это и как заключить

Коротко Обычно договор заключается на неопределённый срок. Клиент может расторгнуть его в любое время, а банк — только в случаях, предусмотренных законом или условиями обслуживания.

Перед подписанием договора РКО проверьте комиссии и лимиты, обязанности клиента, дополнительные платные услуги и порядок изменения условий. Отдельно посмотрите, за что отвечает банк при работе со счётом.

Что такое договор на расчётно-кассовое обслуживание

Расчётно-кассовое обслуживание, или РКО, — банковские услуги для бизнеса, которые включают открытие и обслуживание расчётного счёта, платежи и операции с наличными. Дополнительно можно подключить эквайринг, инкассацию и зарплатный проект.

Договор РКО — соглашение об оказании таких услуг. По нему банк зачисляет поступающие деньги и проводит операции, а клиент выполняет свои обязанности и оплачивает услуги по тарифу или если за них предусмотрена комиссия.

«Договор РКО» — привычное название, а не юридический термин. В Гражданском кодексе такое соглашение называется договором банковского счёта (ст. 845 ГК РФ). У разных банков тоже могут быть свои названия.

Образец и пример заполнения договора РКО

Единой формы договора РКО нет: у каждого банка свои документы и условия обслуживания. Поэтому скачать универсальный образец, заполнить его и принести на подписание не получится. Единого примера заполнения тоже нет.

Перед заключением договора изучите условия конкретного банка. В Точка Банке основные из них — Правила банковского обслуживания и тарифы. Если нет времени читать Правила полностью, посмотрите короткую версию — в ней собраны основные условия.

Когда с условиями всё понятно, можно переходить к открытию счёта.

Что регулирует договор РКО

Условия РКО могут быть распределены между несколькими документами: правилами обслуживания, тарифами, приложениями и заявлением клиента. Вместе они определяют порядок работы со счётом. Конкретный состав документов зависит от банка.

Что регулирует Где искать условия Открытие и ведение счёта Правила обслуживания Комиссии и лимиты Тарифы Платежи и переводы Правила обслуживания, тарифы Внесение и снятие наличных Правила обслуживания, тарифы Дополнительные услуги Правила, приложения или отдельные заявления Изменение условий Правила обслуживания Расторжение Правила обслуживания

Как заключить договор РКО с банком

Обычно нужно подать заявку, предоставить документы и сведения, в том числе о бизнесе, и пройти проверку. А потом подписать документы.

В Точка Банке процесс выглядит так:

Оставить заявку. Специалист связывается с клиентом, помогает подобрать тариф, а также согласует время и место встречи. Специалист связывается с клиентом, помогает подобрать тариф, а также согласует время и место встречи. Встретиться с менеджером и подписать документы. Менеджер приезжает, проверяет документы, подтверждает личность клиента и задаёт вопросы о бизнесе. После подписания банк принимает решение об открытии счёта.

Комментарий эксперта Реквизиты будущего счёта можно получить сразу после звонка специалиста. Их уже можно указывать в договорах и счетах для контрагентов, но проводить операции получится только после открытия счёта.

Когда счёт открыт, становятся доступны интернет‑банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как правильно заполнять договор РКО

В Точка Банке договор РКО не нужно заполнять вручную. Банк сам готовит документы по данным клиента.

Клиент подписывает два документа:

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Вопросник по самосертификации. В нём клиент самостоятельно подтверждает сведения о своём налоговом резидентстве.

До подписания сверьте свои данные и выбранный тариф с тем, что указано в документах.

На что следует обратить особое внимание при подписании договора РКО

Перед подписанием стоит проверить не только стоимость тарифа. Некоторые условия могут заметно повлиять на работу со счётом уже после его открытия.

Стоимость тарифа, комиссии

Ориентируйтесь на операции, которые бизнес будет проводить регулярно.

Проверьте:

Лимиты и комиссии за переводы физлицам.

Стоимость снятия и внесения наличных.

Комиссии за платежи юрлицам и ИП.

Например, если бизнес каждый месяц переводит физлицам 800 000 ₽, смотреть только на ежемесячную плату бессмысленно. Важно проверить, какая часть суммы проходит без комиссии, сколько придётся заплатить за остальное.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Обязанности клиента

Клиент должен поддерживать свои данные в актуальном состоянии. Например, это может касаться адреса, руководителя, участников компании, контактных данных или видов деятельности.

Проверьте, о каких изменениях нужно сообщать, в какой срок и каким способом. Если данные устареют, банк может запросить подтверждающие документы.

Запросы и ограничения по операциям

Банк обязан проверять операции клиентов по 115-ФЗ. Если какая-то из них вызывает вопросы, он может запросить документы, пояснения, а в предусмотренных законом случаях — отказать в её проведении или ограничить отдельные операции.

Посмотрите, каким способом направляются запросы, сколько времени даётся на ответ и как отправить документы.

Ответственность банка и клиента

Клиент отвечает за правильность реквизитов в платёжном поручении. Поэтому перед отправкой платежа стоит проверить данные получателя и сумму.

У банка тоже есть ответственность. Если он несвоевременно зачислил поступившие клиенту деньги, необоснованно списал их со счёта или не выполнил распоряжение о переводе, он обязан уплатить проценты на эту сумму (ст. 856 ГК РФ).

Дополнительные услуги

Проверьте, какие сервисы и услуги ещё подключаются. Например, это могут быть смс-уведомления, дополнительные карты или эквайринг.

Посмотрите, входят ли сервисы в тариф или оплачиваются отдельно и когда начинается списание платы. Если что-то из них не нужно, лучше отключить это заранее, чтобы не платить за лишнее.

Как меняются тарифы, лимиты, правила обслуживания

Банк может менять отдельные условия в одностороннем порядке, если такое право предусмотрено договором. Это могут быть не только тарифы, но и лимиты или правила обслуживания.

Комментарий эксперта Обратите внимание на порядок уведомления об изменениях: каким способом приходят сообщения и за сколько дней до вступления новых условий в силу. Так будет понятно, сколько есть времени, чтобы ознакомиться с новыми условиями и решить, подходят ли они вам.

Если новые условия не устраивают, посмотрите, какие варианты предусмотрены договором. Например, можно ли сменить тариф.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Сроки действия и правила расторжения договора РКО

Договор обычно заключают на неопределённый срок. Он действует, пока одна из сторон его не расторгнет. Если же указан конкретный срок действия, нужно ориентироваться на него.

Клиент может расторгнуть договор в любое время. Для этого нужно подать заявление. Остаток денег выдадут ему или по его указанию переведут на другой счёт — по общему правилу, не позднее семи дней после получения заявления.

Банк тоже может прекратить обслуживание по своей инициативе. Например:

Если по счёту долго нет операций. По общему правилу — два года, но может быть установлен другой срок, не менее шести месяцев. Банк должен предупредить клиента, а через два месяца после отправки уведомления договор прекращается. В отдельных случаях по 115-ФЗ. Например, после двух и более отказов в проведении операций в течение календарного года. Это правило не применяется к ИП и организациям с низкой степенью риска.