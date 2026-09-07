Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Договор РКО: что это и как заключить
Расчётные счета
Расчётные счета

Договор РКО: что это и как заключить

Договор расчётно-кассового обслуживания (РКО) заключают при открытии счёта, а его условия действуют всё время, пока бизнес им пользуется. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разбираем, как его заключить, какие условия проверить перед подписанием и как расторгнуть.

07.09.2026
89
89

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Перед подписанием договора РКО проверьте комиссии и лимиты, обязанности клиента, дополнительные платные услуги и порядок изменения условий. Отдельно посмотрите, за что отвечает банк при работе со счётом.
Обычно договор заключается на неопределённый срок. Клиент может расторгнуть его в любое время, а банк — только в случаях, предусмотренных законом или условиями обслуживания.

Что такое договор на расчётно-кассовое обслуживание

Расчётно-кассовое обслуживание, или РКО, — банковские услуги для бизнеса, которые включают открытие и обслуживание расчётного счёта, платежи и операции с наличными. Дополнительно можно подключить эквайринг, инкассацию и зарплатный проект.

Что такое РКО

Обслуживание расчётного счёта: оптимальный период и способы оплаты

Договор РКО — соглашение об оказании таких услуг. По нему банк зачисляет поступающие деньги и проводит операции, а клиент выполняет свои обязанности и оплачивает услуги по тарифу или если за них предусмотрена комиссия.

«Договор РКО» — привычное название, а не юридический термин. В Гражданском кодексе такое соглашение называется договором банковского счёта (ст. 845 ГК РФ). У разных банков тоже могут быть свои названия.

Образец и пример заполнения договора РКО

Единой формы договора РКО нет: у каждого банка свои документы и условия обслуживания. Поэтому скачать универсальный образец, заполнить его и принести на подписание не получится. Единого примера заполнения тоже нет.

Перед заключением договора изучите условия конкретного банка. В Точка Банке основные из них — Правила банковского обслуживания и тарифы. Если нет времени читать Правила полностью, посмотрите короткую версию — в ней собраны основные условия.

Когда с условиями всё понятно, можно переходить к открытию счёта.

Откройте счёт в Точка Банк — онлайн и за 0 ₽
На тарифе «Развитие» — 3 месяца обслуживания за 0 ₽. Переводы физлицам до 1 000 000 ₽ в месяц — бесплатно. Кешбэк за уплату налогов 3%. Контроль рисков по 115‑ФЗ.

Что регулирует договор РКО

Условия РКО могут быть распределены между несколькими документами: правилами обслуживания, тарифами, приложениями и заявлением клиента. Вместе они определяют порядок работы со счётом. Конкретный состав документов зависит от банка.

Что регулируетГде искать условия
Открытие и ведение счётаПравила обслуживания
Комиссии и лимитыТарифы
Платежи и переводыПравила обслуживания, тарифы
Внесение и снятие наличныхПравила обслуживания, тарифы
Дополнительные услугиПравила, приложения или отдельные заявления
Изменение условийПравила обслуживания
РасторжениеПравила обслуживания

Как заключить договор РКО с банком

Обычно нужно подать заявку, предоставить документы и сведения, в том числе о бизнесе, и пройти проверку. А потом подписать документы.

В Точка Банке процесс выглядит так:

  1. Оставить заявку. Специалист связывается с клиентом, помогает подобрать тариф, а также согласует время и место встречи.
  2. Встретиться с менеджером и подписать документы. Менеджер приезжает, проверяет документы, подтверждает личность клиента и задаёт вопросы о бизнесе. После подписания банк принимает решение об открытии счёта.

Сроки открытия расчётного счёта для ИП и ООО

Комментарий эксперта

Реквизиты будущего счёта можно получить сразу после звонка специалиста. Их уже можно указывать в договорах и счетах для контрагентов, но проводить операции получится только после открытия счёта.


Когда счёт открыт, становятся доступны интернет‑банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как правильно заполнять договор РКО

В Точка Банке договор РКО не нужно заполнять вручную. Банк сам готовит документы по данным клиента.

Клиент подписывает два документа:

  1. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания.
  2. Вопросник по самосертификации. В нём клиент самостоятельно подтверждает сведения о своём налоговом резидентстве.

До подписания сверьте свои данные и выбранный тариф с тем, что указано в документах.

На что следует обратить особое внимание при подписании договора РКО

Перед подписанием стоит проверить не только стоимость тарифа. Некоторые условия могут заметно повлиять на работу со счётом уже после его открытия.

Стоимость тарифа, комиссии

Ориентируйтесь на операции, которые бизнес будет проводить регулярно.

Проверьте:

  • Лимиты и комиссии за переводы физлицам.
  • Стоимость снятия и внесения наличных.
  • Комиссии за платежи юрлицам и ИП.

Например, если бизнес каждый месяц переводит физлицам 800 000 ₽, смотреть только на ежемесячную плату бессмысленно. Важно проверить, какая часть суммы проходит без комиссии, сколько придётся заплатить за остальное.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Обязанности клиента

Клиент должен поддерживать свои данные в актуальном состоянии. Например, это может касаться адреса, руководителя, участников компании, контактных данных или видов деятельности.

Проверьте, о каких изменениях нужно сообщать, в какой срок и каким способом. Если данные устареют, банк может запросить подтверждающие документы.

Запросы и ограничения по операциям

Банк обязан проверять операции клиентов по 115-ФЗ. Если какая-то из них вызывает вопросы, он может запросить документы, пояснения, а в предусмотренных законом случаях — отказать в её проведении или ограничить отдельные операции.

Посмотрите, каким способом направляются запросы, сколько времени даётся на ответ и как отправить документы.

Как не попасть под 115-ФЗ и избежать блокировки счёта

Ответственность банка и клиента

Клиент отвечает за правильность реквизитов в платёжном поручении. Поэтому перед отправкой платежа стоит проверить данные получателя и сумму.

У банка тоже есть ответственность. Если он несвоевременно зачислил поступившие клиенту деньги, необоснованно списал их со счёта или не выполнил распоряжение о переводе, он обязан уплатить проценты на эту сумму (ст. 856 ГК РФ).

Дополнительные услуги

Проверьте, какие сервисы и услуги ещё подключаются. Например, это могут быть смс-уведомления, дополнительные карты или эквайринг.

Посмотрите, входят ли сервисы в тариф или оплачиваются отдельно и когда начинается списание платы. Если что-то из них не нужно, лучше отключить это заранее, чтобы не платить за лишнее.

Как меняются тарифы, лимиты, правила обслуживания

Банк может менять отдельные условия в одностороннем порядке, если такое право предусмотрено договором. Это могут быть не только тарифы, но и лимиты или правила обслуживания.

Комментарий эксперта

Обратите внимание на порядок уведомления об изменениях: каким способом приходят сообщения и за сколько дней до вступления новых условий в силу. Так будет понятно, сколько есть времени, чтобы ознакомиться с новыми условиями и решить, подходят ли они вам.

Если новые условия не устраивают, посмотрите, какие варианты предусмотрены договором. Например, можно ли сменить тариф.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Сроки действия и правила расторжения договора РКО

Договор обычно заключают на неопределённый срок. Он действует, пока одна из сторон его не расторгнет. Если же указан конкретный срок действия, нужно ориентироваться на него.

Клиент может расторгнуть договор в любое время. Для этого нужно подать заявление. Остаток денег выдадут ему или по его указанию переведут на другой счёт — по общему правилу, не позднее семи дней после получения заявления.

Как закрыть расчётный счёт ИП

Как закрыть расчётный счёт ООО

Банк тоже может прекратить обслуживание по своей инициативе. Например:

  1. Если по счёту долго нет операций. По общему правилу — два года, но может быть установлен другой срок, не менее шести месяцев. Банк должен предупредить клиента, а через два месяца после отправки уведомления договор прекращается.
  2. В отдельных случаях по 115-ФЗ. Например, после двух и более отказов в проведении операций в течение календарного года. Это правило не применяется к ИП и организациям с низкой степенью риска.

На срок закрытия счёта могут повлиять остаток денег и действующие ограничения.

Вопросы по теме

Что будет с деньгами на счёте после расторжения договора РКО?

Если договор расторгает клиент, остаток денег должны вернуть в течение семи дней после получения заявления. Если клиент не указал реквизиты для перевода, деньги зачислят на внутрибанковский счёт. Чтобы получить их, нужно обратиться в банк.

Можно ли заключить договоры РКО с несколькими банками?

Да. Закон не ограничивает количество расчётных счетов у ИП и организаций, поэтому РКО можно оформить сразу в нескольких банках.


Дополнительные счета могут пригодиться, например, чтобы разделить денежные потоки разных направлений бизнеса или вести отдельные расчёты по разным налоговым режимам.

Нужно ли сообщать в налоговую об открытии расчётного счёта?

Нет, самостоятельно уведомлять ФНС не нужно. Банк передаст сведения об открытии счёта в налоговую в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Нужно ли перезаключать договор РКО при смене тарифа?

В Точка Банке — нет. Чтобы сменить тариф, достаточно оставить заявку. Реквизиты останутся прежними, а новые условия начнут действовать с первого числа следующего месяца.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка