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Расчётные счета
Расчётные счета

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Чтобы открыть расчётный счёт, ИП в большинстве случаев достаточно паспорта, а ООО понадобится пакет из 3–5 документов. Но конкретный список зависит от банка — и если подготовить не те документы, вашу заявку отклонят.

23.09.2026
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Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

В статье — полный перечень документов для ИП и ООО на примере Точка Банка плюс дополнительные документы, которые могут запросить другие банки. Также разберём особые случаи: если предприниматель — иностранец или несовершеннолетний.

Коротко
Минимальный набор для ИП — паспорт, и в Точка Банке чаще всего его достаточно. А ООО по общему правилу предоставляет паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав (если нетиповой) и сведения об участниках компании.
Ещё могут запросить лист записи либо выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), лицензии и бухгалтерскую отчётность. Если клиент или его представитель — нерезидент РФ или несовершеннолетний, банк также попросит дополнительные документы.

Зачем нужен расчётный счёт

Расчётный счёт — это банковский счёт для бизнеса. Через него ИП и юрлица рассчитываются с контрагентами, выплачивают зарплаты, уплачивают налоги и страховые взносы, а также совершают другие бизнес-операции.

Для ООО счёт фактически обязателен: без него компания просто не сможет нормально работать. Расчёты наличными с контрагентами ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания Банка России №5348-У) — а большинство сделок выходит за этот лимит. Также налоги и взносы организация платит со своего счёта.

ИП формально может работать без расчётного счёта — закон этого не запрещает. Но на практике принимать оплату от клиентов на личную карту рискованно:

  • Банк вправе ограничить операции по карте, так как чаще всего договор с физлицом не предполагает использование счёта в предпринимательских целях.
  • Налоговая может квалифицировать все поступления на личную карту как доход от предпринимательской деятельности и доначислить налоги.

Кроме того, лимит в 100 000 ₽ на расчёты наличными по одному договору действует и для ИП. Поэтому в большинстве случаев предприниматели всё же открывают расчётный счёт — это проще, безопаснее и снимает вопросы со стороны ФНС.

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Может ли ИП работать без расчётного счёта

Комментарий эксперта

Дополнительный плюс — к расчётному счёту можно выпустить бизнес‑карту и получать кешбэк за расходы бизнеса. ИП также могут расплачиваться этой картой за личные покупки: деньги ИП и так его собственные, просто такие траты не учитываются как расходы бизнеса и не уменьшают налог.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Документы для открытия расчётного счёта ИП

Список зависит от банка. Ниже — минимальный пакет для Точка Банка и документы, которые могут запросить в других банках.

Базовые документы

Паспорт ИП — основной документ для открытия счёта в Точка Банке, и в большинстве случаев его достаточно. 

Дополнительные документы могут потребоваться в особых ситуациях — например, если сведения о предпринимателе ещё не внесены в ЕГРИП. Тогда нужно также приложить архив документов, полученный от ФНС после регистрации.

Дополнительные документы

В других банках к паспорту могут попросить:

  • Выписку или лист записи из ЕГРИП — чтобы подтвердить регистрацию. 
  • Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков — чтобы подтвердить постановку на учёт в ФНС. 
  • Лицензии и патенты — если деятельность подлежит лицензированию или ведётся по патенту. Лицензию запросит и Точка Банк, если деятельность подлежит лицензированию, а в ЕГРИП нет сведений о её наличии.

Особые случаи 

Счётом будет распоряжаться другой человек. Банк запросит документы, подтверждающие право распоряжаться счётом, и его паспорт.

Счёт для несовершеннолетнего ИП. Точка Банк открывает счёт только с 16 лет при полной дееспособности — по решению органа опеки, суда либо свидетельству о браке. Другие банки также могут принять вместо этого нотариально удостоверенное согласие родителей на открытие счёта и совершение операций по нему — с 14 лет.

Счёт для ИП-иностранца. Перечень формируется индивидуально. Точка Банк запросит документ, удостоверяющий личность, и его нотариально заверенный перевод, а также подтверждение легального пребывания в РФ — зависит от страны и вида пребывания. Точный список лучше уточнить у менеджера.

Документы для открытия расчётного счёта ООО 

Перед открытием счёта ООО стоит изучить сайт банка или проконсультироваться со специалистом. В списке ниже — какие документы нужны для Точка Банка, что иногда просят другие банки и какие бумаги добавляются в особых случаях.

Базовые документы

  • Паспорт руководителя, а если руководителей несколько, понадобятся сведения о каждом из них.
  • Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.
  • Устав ООО — если он нетиповой.
  • Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства. 
  • Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале 25% и меньше, — ФИО и дата рождения.

В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

Уже собрали документы? Оставьте заявку — менеджер перезвонит вам и поможет подобрать тариф.

Дополнительные документы

В других банках к базовому пакету могут попросить:

  • Выписку или лист записи из ЕГРЮЛ.
  • Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).
  • Решение об учреждении ООО.
  • Лицензии — если деятельность подлежит лицензированию. В Точка Банке лицензию запросят только при отсутствии сведений о ней в ЕГРЮЛ.
  • Бухгалтерскую отчётность — если компания ведёт деятельность больше трёх месяцев.

Особые случаи

При подключении зарплатного проекта могут понадобиться дополнительные формы и списки сотрудников.

Если распоряжаться счётом будут третьи лица, банк запросит их паспорта и документы, подтверждающие полномочия.

Если директор ООО несовершеннолетний, потребуются документы о его полной дееспособности. 

Для директора-иностранца — нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и подтверждение законного пребывания в РФ. Перечень зависит от страны и вида пребывания в РФ. 

Если у вас нестандартная ситуация, то лучше обсудить её с менеджером банка.

Когда понадобится карточка с образцами подписей и оттиска печати

Карточка с образцами подписей и оттиска печати — отдельный документ, который банк может попросить заполнить при открытии счёта (глава 5 Инструкции ЦБ №204-И). Как правило, карточка оформляется, если у клиента нет возможности совершать платежи через систему дистанционного банковского обслуживания.

В карточку вносят подписи тех, кто будет иметь право распоряжаться счётом, и оттиск печати при её наличии. В ситуации, когда платёжки от ИП или ООО поступят на бумаге, специалист банка сверит подпись и печать на документе с образцами.

Для ООО по общему правилу указывают минимум две подписи в карточке — обычно директора и бухгалтера. Но можно оставить и одну — например только директора. Для ИП в целом нужна только одна подпись.

Карточка заполняется по форме банка и заверяется нотариусом. Ниже смотрите пример, как эта форма выглядит в Точка Банке.

Лицевая сторона карточки

Оборотная сторона карточки

Как выбрать банк для открытия счёта

Вот пять критериев, которые помогут выбрать банк:

  1. Опыт работы с бизнесом. Банки, которые специализируются на ИП и юрлицах, обычно лучше понимают их задачи: поддержка отвечает по делу, а тарифы и сервисы заточены под бизнес-сценарии. 
  2. Стоимость обслуживания. При выборе тарифа учитывайте не только ежемесячную плату, но и стоимость конкретных операций: переводы физлицам, снятие наличных, платежи самозанятым. Иногда бесплатный тариф с высокими комиссиями обходится дороже, чем платный с включёнными операциями. 
  3. Сервисы для бизнеса. Например, если только начинаете работу, будут полезны сервисы для продвижения в интернете, а если сотрудничаете с зарубежными партнёрами, понадобится всё для ведения ВЭД
  4. Качество поддержки. Напишите менеджеру или в чат до открытия счёта — задайте пару реальных вопросов. По ответу станет понятно, насколько оперативно и по существу работает поддержка банка.
  5. Бонусы. Кешбэк за расходы по бизнес-карте и акции от партнёров могут заметно сократить ваши траты.

Совет: чтобы правильно выбрать тариф, заранее спрогнозируйте свои финансовые операции для бизнеса. Если опыт пока небольшой и сложно понять объёмы будущих операций, можно спланировать приблизительно.

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Пошаговая процедура открытия расчётного счёта

Открыть счёт можно двумя способами: прийти в отделение с документами или подать заявку онлайн. В Точка Банке в отделение ехать не нужно — заявка подаётся на сайте, а сотрудник банка сам приезжает на встречу в удобное место.

1. Заявка. Оставьте заявку на сайте — специалист банка перезвонит, задаст вопросы о бизнесе и поможет выбрать тариф. На том же звонке договоритесь о времени и месте встречи. Реквизиты счёта пришлют сразу: их можно указывать в договорах и счетах ещё до подписания документов.

2. Встреча. Сотрудник приезжает в согласованное место, проверяет документы, удостоверяет личность и задаёт вопросы о бизнесе. Вы подписываете документы в электронном виде — обычно это занимает 20 минут. Если всё пройдёт успешно, вам откроют счёт, заработают интернет-банк, приложение и виртуальная карта.

Что делать после открытия расчётного счёта

Уведомлять налоговую не нужно — банк сообщит о новом счёте сам в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А вот что предстоит сделать самостоятельно:

  1. Обновить реквизиты в договорах с контрагентами. Если вы перешли из другого банка, отправьте партнёрам письмо об изменении реквизитов. В Точка Банке такое письмо банк готовит за вас — остаётся его разослать.
  2. Настроить интернет-банк и приложение. Проверьте, что платежи уходят, подключите СМС-уведомления. В Точка Банке также можно сразу подключить инструменты для защиты по 115-ФЗ: например оценку рисков по операциям, контрагентам и самозанятым.
  3. Подключить нужные бизнес-сервисы. Так, в Точка Банке доступны Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, зарплатный проект, ВЭД и многие другие — выбирайте в зависимости от задач бизнеса.
  4. Если это не первый счёт — назначить основной. Решите, с какого счёта будут уходить налоговые платежи, и настройте автоматические списания.

Может ли банк отказать в открытии счёта

Чаще всего банк не отказывает, а отклоняет заявку. Причины — формальные: устаревшие сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, неполный пакет документов, ошибки в них. Достаточно поправить и подать заявку заново.

Именно отказ встречается реже и обычно связан с требованиями 115-ФЗ. Например, если у вас уже есть счёт в этом банке и по нему не закрыты вопросы комплаенса, новый счёт не откроют, пока эти вопросы не урегулированы. 

Что делать, если отказали в открытии расчётного счёта для ИП и ООО

В таком случае нужно связаться с банком и предоставить запрошенные документы и пояснения.

Вопросы по теме

Какие ошибки часто допускают при подготовке документов для открытия счёта?

— Собирают документы по чужому списку: перечень у каждого банка свой, поэтому его стоит уточнить заранее.


— Предоставляют неполный пакет, например забывают нетиповой устав или сведения об участниках ООО. 


— Не обновляют данные в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, и сведения в документах расходятся с реестром.


Обычно такие ошибки приводят не к отказу, а к отклонению заявки. Достаточно исправить документы и подать заново.

Какие вопросы банк может задать при открытии счёта?

По 115-ФЗ банк обязан проверить клиента, поэтому может спросить:


— Чем занимается бизнес и как давно работает?


— Какие операции и обороты планируются?


— Кто контрагенты?


— Кто руководит компанией и кто её бенефициарный владелец?


— Где бизнес фактически работает?


— Есть ли счета в других банках и долги по налогам?


Отвечать лучше как есть, без завышенных оборотов и придуманных операций. Подробно о каждом вопросе и о том, как на него отвечать, — в отдельной статье.

Можно ли открыть счёт только по паспорту?

Для ИП — в большинстве случаев да. В Точка Банке, как правило, достаточно паспорта: остальные сведения банк получит из ЕГРИП самостоятельно.


Для ООО — нет. Помимо паспорта руководителя понадобятся: документ о его назначении, сведения об участниках и устав, если он нетиповой. Также могут запросить дополнительные документы.

Нужно ли предоставлять бухгалтерскую отчётность для открытия счёта?

Обычно нет. Но банки могут запросить бухгалтерскую отчётность, если ООО работает больше трёх месяцев или подключает кредитные либо зарплатные продукты.

Можно ли открыть несколько расчётных счетов?

Да, и ИП, и ООО могут открывать несколько счетов. Например, чтобы развести финансовые потоки между филиалами или направлениями бизнеса. Или чтобы добавить к рублёвому счёту валютный — в долларах, юанях, тенге или лирах для расчётов с зарубежными партнёрами.

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Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО: какие нужны — Точка Банк