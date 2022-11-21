Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

В статье — полный перечень документов для ИП и ООО на примере Точка Банка плюс дополнительные документы, которые могут запросить другие банки. Также разберём особые случаи: если предприниматель — иностранец или несовершеннолетний.

Коротко Ещё могут запросить лист записи либо выписку из ЕГРИП или ЕГРЮЛ, выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), лицензии и бухгалтерскую отчётность. Если клиент или его представитель — нерезидент РФ или несовершеннолетний, банк также попросит дополнительные документы. Минимальный набор для ИП — паспорт, и в Точка Банке чаще всего его достаточно. А ООО по общему правилу предоставляет паспорт руководителя, решение или протокол о его назначении, устав (если нетиповой) и сведения об участниках компании.

Зачем нужен расчётный счёт

Расчётный счёт — это банковский счёт для бизнеса. Через него ИП и юрлица рассчитываются с контрагентами, выплачивают зарплаты, уплачивают налоги и страховые взносы, а также совершают другие бизнес-операции.

Для ООО счёт фактически обязателен: без него компания просто не сможет нормально работать. Расчёты наличными с контрагентами ограничены суммой 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания Банка России №5348-У) — а большинство сделок выходит за этот лимит. Также налоги и взносы организация платит со своего счёта.

ИП формально может работать без расчётного счёта — закон этого не запрещает. Но на практике принимать оплату от клиентов на личную карту рискованно:

Банк вправе ограничить операции по карте, так как чаще всего договор с физлицом не предполагает использование счёта в предпринимательских целях.

Налоговая может квалифицировать все поступления на личную карту как доход от предпринимательской деятельности и доначислить налоги.

Кроме того, лимит в 100 000 ₽ на расчёты наличными по одному договору действует и для ИП. Поэтому в большинстве случаев предприниматели всё же открывают расчётный счёт — это проще, безопаснее и снимает вопросы со стороны ФНС.

Комментарий эксперта Дополнительный плюс — к расчётному счёту можно выпустить бизнес‑карту и получать кешбэк за расходы бизнеса. ИП также могут расплачиваться этой картой за личные покупки: деньги ИП и так его собственные, просто такие траты не учитываются как расходы бизнеса и не уменьшают налог. Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Документы для открытия расчётного счёта ИП

Список зависит от банка. Ниже — минимальный пакет для Точка Банка и документы, которые могут запросить в других банках.

Базовые документы

Паспорт ИП — основной документ для открытия счёта в Точка Банке, и в большинстве случаев его достаточно.

Дополнительные документы могут потребоваться в особых ситуациях — например, если сведения о предпринимателе ещё не внесены в ЕГРИП. Тогда нужно также приложить архив документов, полученный от ФНС после регистрации.

Открыть счёт для ИП в Точка Банк

Дополнительные документы

В других банках к паспорту могут попросить:

Выписку или лист записи из ЕГРИП — чтобы подтвердить регистрацию.

Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков — чтобы подтвердить постановку на учёт в ФНС.

Лицензии и патенты — если деятельность подлежит лицензированию или ведётся по патенту. Лицензию запросит и Точка Банк, если деятельность подлежит лицензированию, а в ЕГРИП нет сведений о её наличии.

Особые случаи

Счётом будет распоряжаться другой человек. Банк запросит документы, подтверждающие право распоряжаться счётом, и его паспорт.

Счёт для несовершеннолетнего ИП. Точка Банк открывает счёт только с 16 лет при полной дееспособности — по решению органа опеки, суда либо свидетельству о браке. Другие банки также могут принять вместо этого нотариально удостоверенное согласие родителей на открытие счёта и совершение операций по нему — с 14 лет.

Счёт для ИП-иностранца. Перечень формируется индивидуально. Точка Банк запросит документ, удостоверяющий личность, и его нотариально заверенный перевод, а также подтверждение легального пребывания в РФ — зависит от страны и вида пребывания. Точный список лучше уточнить у менеджера.

Документы для открытия расчётного счёта ООО

Перед открытием счёта ООО стоит изучить сайт банка или проконсультироваться со специалистом. В списке ниже — какие документы нужны для Точка Банка, что иногда просят другие банки и какие бумаги добавляются в особых случаях.

Базовые документы

Паспорт руководителя, а если руководителей несколько, понадобятся сведения о каждом из них.

Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.

Устав ООО — если он нетиповой.

Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.

Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале 25% и меньше, — ФИО и дата рождения.

В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы — например чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

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Дополнительные документы

В других банках к базовому пакету могут попросить:

Выписку или лист записи из ЕГРЮЛ.

Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Решение об учреждении ООО.

Лицензии — если деятельность подлежит лицензированию. В Точка Банке лицензию запросят только при отсутствии сведений о ней в ЕГРЮЛ.

Бухгалтерскую отчётность — если компания ведёт деятельность больше трёх месяцев.

Особые случаи

При подключении зарплатного проекта могут понадобиться дополнительные формы и списки сотрудников.

Если распоряжаться счётом будут третьи лица, банк запросит их паспорта и документы, подтверждающие полномочия.

Если директор ООО несовершеннолетний, потребуются документы о его полной дееспособности.

Для директора-иностранца — нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, и подтверждение законного пребывания в РФ. Перечень зависит от страны и вида пребывания в РФ.

Если у вас нестандартная ситуация, то лучше обсудить её с менеджером банка.

Когда понадобится карточка с образцами подписей и оттиска печати

Карточка с образцами подписей и оттиска печати — отдельный документ, который банк может попросить заполнить при открытии счёта (глава 5 Инструкции ЦБ №204-И). Как правило, карточка оформляется, если у клиента нет возможности совершать платежи через систему дистанционного банковского обслуживания.

В карточку вносят подписи тех, кто будет иметь право распоряжаться счётом, и оттиск печати при её наличии. В ситуации, когда платёжки от ИП или ООО поступят на бумаге, специалист банка сверит подпись и печать на документе с образцами.

Для ООО по общему правилу указывают минимум две подписи в карточке — обычно директора и бухгалтера. Но можно оставить и одну — например только директора. Для ИП в целом нужна только одна подпись.

Карточка заполняется по форме банка и заверяется нотариусом. Ниже смотрите пример, как эта форма выглядит в Точка Банке.

Лицевая сторона карточки

Оборотная сторона карточки

Как выбрать банк для открытия счёта

Вот пять критериев, которые помогут выбрать банк:

Опыт работы с бизнесом. Банки, которые специализируются на ИП и юрлицах, обычно лучше понимают их задачи: поддержка отвечает по делу, а тарифы и сервисы заточены под бизнес-сценарии. Стоимость обслуживания. При выборе тарифа учитывайте не только ежемесячную плату, но и стоимость конкретных операций: переводы физлицам, снятие наличных, платежи самозанятым. Иногда бесплатный тариф с высокими комиссиями обходится дороже, чем платный с включёнными операциями. Сервисы для бизнеса. Например, если только начинаете работу, будут полезны . Например, если только начинаете работу, будут полезны сервисы для продвижения в интернете , а если сотрудничаете с зарубежными партнёрами, понадобится всё для ведения ВЭД Качество поддержки. Напишите менеджеру или в чат до открытия счёта — задайте пару реальных вопросов. По ответу станет понятно, насколько оперативно и по существу работает поддержка банка. Бонусы. Кешбэк за расходы по бизнес-карте и акции от партнёров могут заметно сократить ваши траты.

Совет: чтобы правильно выбрать тариф, заранее спрогнозируйте свои финансовые операции для бизнеса. Если опыт пока небольшой и сложно понять объёмы будущих операций, можно спланировать приблизительно.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Пошаговая процедура открытия расчётного счёта

Открыть счёт можно двумя способами: прийти в отделение с документами или подать заявку онлайн. В Точка Банке в отделение ехать не нужно — заявка подаётся на сайте, а сотрудник банка сам приезжает на встречу в удобное место.

1. Заявка. Оставьте заявку на сайте — специалист банка перезвонит, задаст вопросы о бизнесе и поможет выбрать тариф. На том же звонке договоритесь о времени и месте встречи. Реквизиты счёта пришлют сразу: их можно указывать в договорах и счетах ещё до подписания документов.

2. Встреча. Сотрудник приезжает в согласованное место, проверяет документы, удостоверяет личность и задаёт вопросы о бизнесе. Вы подписываете документы в электронном виде — обычно это занимает 20 минут. Если всё пройдёт успешно, вам откроют счёт, заработают интернет-банк, приложение и виртуальная карта.

Что делать после открытия расчётного счёта

Уведомлять налоговую не нужно — банк сообщит о новом счёте сам в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). А вот что предстоит сделать самостоятельно:

Обновить реквизиты в договорах с контрагентами. Если вы перешли из другого банка, отправьте партнёрам письмо об изменении реквизитов. В Точка Банке такое письмо банк готовит за вас — остаётся его разослать. Настроить интернет-банк и приложение. Проверьте, что платежи уходят, подключите СМС-уведомления. В Точка Банке также можно сразу подключить инструменты для защиты по 115-ФЗ: например оценку рисков по операциям, контрагентам и самозанятым. Подключить нужные бизнес-сервисы. Так, в Точка Банке доступны Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, зарплатный проект, ВЭД и многие другие — выбирайте в зависимости от задач бизнеса. Если это не первый счёт — назначить основной. Решите, с какого счёта будут уходить налоговые платежи, и настройте автоматические списания.

Может ли банк отказать в открытии счёта

Чаще всего банк не отказывает, а отклоняет заявку. Причины — формальные: устаревшие сведения в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, неполный пакет документов, ошибки в них. Достаточно поправить и подать заявку заново.

Именно отказ встречается реже и обычно связан с требованиями 115-ФЗ. Например, если у вас уже есть счёт в этом банке и по нему не закрыты вопросы комплаенса, новый счёт не откроют, пока эти вопросы не урегулированы.