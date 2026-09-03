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Расчётные счета
Расчётные счета

ФНС и банк одновременно ограничили операции по расчётному счёту: что делать

На расчётном счёте есть деньги, а платёж поставщику не проходит. Первая мысль — счёт заблокировали по решению ФНС или из-за вопросов банка по 115-ФЗ. Но это два разных механизма, и они не исключают друг друга. Разбираемся, как определить причину ограничения и устранить её.

03.09.2026
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Почему налоговая и банк могут одновременно ограничить операции

ФНС действует по Налоговому кодексу РФ. Инспекция может приостановить операции по счёту из-за задолженности по налогам и взносам, несданной отчётности либо если не настроен электронный документооборот с налоговой (ст. 76 НК РФ).

Важный нюанс: при налоговом долге ФНС ограничивает операции не по всему счёту, а только на сумму задолженности. Например, при долге 100 000 ₽ и остатке 500 000 ₽ распоряжаться можно оставшимися 400 000 ₽. Если не сдана отчётность или не настроен ЭДО, останавливаются уже все расходные операции.

Банк действует отдельно по закону от 07.08.2001 №115-ФЗ. Вопросы могут вызвать нетипичные для бизнеса платежи, частое снятие наличных, переводы физлицам или операции с рискованными контрагентами. Могут остановить конкретный платёж, ограничить доступ к интернет-банку или отказать в проведении операции.

Блокировка по 115-ФЗ: когда счёт возможно разблокировать

Поэтому ограничения могут действовать одновременно: одно не отменяет и не заменяет другое.

Как понять, из-за чего счёт не работает

Сначала проверьте, нет ли действующего решения ФНС. На сайте налоговой есть сервис для проверки ограничений по счетам. Чтобы получить информацию:

  • Выберите тип запроса «О действующих решениях о приостановлении».
  • Введите ИНН.
  • Укажите БИК банка.

Сервис покажет основание ограничения, а при долге — его сумму. Если проблема на стороне налоговой, ускорить снятие блокировки можно через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счёта и вопросы по ЕНС».

После этого посмотрите сообщения от банка — в интернет-банке, приложении или чате. Если доступа нет, уточните причину в банке лично или по телефону. Возможно, он отдельно ограничил операции по 115-ФЗ.

Пустой ответ сервиса ФНС ещё не значит, что со счётом всё в порядке: причина может быть на стороне банка. И наоборот — найденное решение налоговой не исключает второго ограничения.

Что делать, если ограничений два

Разбираться с налоговой и банком лучше параллельно — ждать решения по одному, чтобы заняться вторым, не нужно:

  • Проверьте, есть ли действующее решение налоговой о приостановлении операций и по какой причине оно принято. Если да, устраните причину — погасите долг, сдайте отчётность или настройте процесс получения документов от налоговой по ТКС.
  • Уточните в банке, есть ли отдельное ограничение по 115-ФЗ. Если да, отправьте банку запрошенные документы и пояснения — обычно это договоры, акты, счета и накладные. Если непонятно, что именно нужно, уточните список и срок в банке.
Что может запросить банкЧто подготовить
Документы по сделкеДоговор, счёт, акт, накладная
Пояснения по операцииПояснения в свободной форме, зачем проводили платёж и как он связан с бизнесом
Документы о деятельностиОтчётность, подтверждение уплаты налогов, договор аренды
Подтверждение происхождения денегДоговор займа, кассовые документы, документы о продаже имущества

Образец письма и документов в банк по 115-ФЗ: как правильно ответить на запрос

Налоговая отменяет приостановление не позднее следующего рабочего дня после того, как причина устранена. Но сам счёт может заработать позже: банку нужно получить информацию от ФНС и снять ограничение у себя. С учётом прохождения платежа и обмена данными весь процесс на практике может занять до четырёх рабочих дней.

Открыть новый счёт при этом можно, но пользоваться им для расходных операций не получится: пока действует решение ФНС, ограничения распространятся и на новый счёт. 

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Банк тоже изучит документы и решит, снять ограничение или оставить его в силе. Здесь фиксированного срока нет — всё зависит от ситуации. Если ограничение не снимут, решение можно оспорить — сначала в самом банке, а если не поможет, в Банке России.

Лучше всего не доводить до ограничений: в Точка Банке риски по операциям видно заранее — прямо в интернет-банке.

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Как погасить долг перед налоговой, если банк ограничил операции по счёту

Ограничения банка не мешают платить налоги и взносы — меняться может только способ отправки платежа. Где-то его получится провести дистанционно, где-то потребуется бумажное поручение: уточните в банке, как это сделать в вашей ситуации.

Другой вопрос — хватит ли денег. Если средств на счёте меньше, чем требований к нему, списывать их будут в порядке очерёдности по статье 855 ГК РФ. Поручение налоговой на взыскание исполняется в третью очередь. А платёжное поручение, которое вы отправляете сами, — в пятую. Поэтому при нехватке средств ваш платёж может не пройти: раньше него спишут, например, суммы по исполнительным документам. 

Если же других требований к счёту нет, налоги и взносы можно перечислить в обычном порядке — ждать окончания проверки банка для этого не нужно.

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ФНС и банк одновременно заблокировали расчётный счёт: что делать бизнесу — Точка Банк