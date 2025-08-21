Изменение и замена независимой гарантии по 44-ФЗ: ключевые аспекты

Обеспечить исполнение контракта по 44-ФЗ — обязанность поставщика. Сделать это можно двумя способами: внести деньги на счёт заказчика или предоставить независимую гарантию. На практике чаще выбирают второй вариант, так как он позволяет не выводить собственные деньги из оборота.
Здесь может возникнуть вопрос: есть ли разница между банковской и независимой гарантией? По сути — нет. Просто раньше такие гарантии могли выдавать только банки, а теперь — и другие организации вроде фондов содействия кредитованию. Поэтому в закон внесли более широкое название — независимая гарантия.
Изменения независимой гарантии
По общему правилу вносить модификации в независимую гарантию можно только в том случае, если это прямо предусмотрено её текстом, — п. 1 ст. 371 ГК РФ.
Если говорить об особенностях 44-ФЗ, то изменения, которые не ухудшают положение бенефициара, в любом случае не противоречат закону. Самые очевидные примеры — продление срока действия и увеличение суммы независимой гарантии.
Когда нельзя вносить изменения
Не на всех этапах закупки можно поменять или заменить гарантию. Так, Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает такой возможности после окончания срока подачи заявок, а также в период заключения контракта по итогам электронной процедуры.
Ещё один важный момент: если гарантия требует согласия заказчика на изменения, она будет считаться изменённой только после получения такого согласия. Это правило из пункта 3 статьи 371 ГК РФ.
Когда можно поменять гарантию
Изменения допустимы во время исполнения контракта, если такая возможность прямо указана в тексте гарантии. Рассмотрим на примере, как будет решаться вопрос с корректировкой суммы независимой гарантии.
Если требуется увеличить сумму гарантии, это можно сделать. Главное, чтобы в тексте гарантии изначально был пункт, позволяющий вносить изменения. Само увеличение суммы может понадобиться, если в ходе исполнения контракта стороны подняли цену, — тогда и размер обеспечения нужно пропорционально увеличить. У поставщика здесь есть два варианта — изменить гарантию, если это возможно по её условиям, или предоставить новый документ (ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).
Если хотите снизить сумму гарантии, это будет возможно только при уменьшении размера обеспечения для контракта. Например, если уже выполнены какие-то этапы работ и у заказчика нет к ним претензий. При этом придётся соблюсти обязательные условия по статье 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Проверить следует четыре момента:
- Заказчик принял и оплатил товары, работы или услуги в сроки, которые установили в контракте. Информация об этом должна быть зафиксирована в реестре контрактов.
- Нет задолженности по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным по контракту.
- Обязательства, связанные с авансом, выполнены в полном объёме. Причём если расчёты подлежат казначейскому сопровождению, объём исполнения должен превышать сумму аванса.
- Контракт не подпадает под случаи, при которых уменьшение обеспечения запрещено. Такие случаи устанавливает Правительство РФ, в основном они связаны с обеспечением обороноспособности, безопасности и защитой прав граждан.
Замена независимой гарантии
Во время исполнения контракта по 44-ФЗ поставщик может заменить уже выданную независимую гарантию на другой вид обеспечения. Например, вместо гарантии внести деньги на счёт заказчика или наоборот — вместо денег предоставить гарантию. Это разрешено частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и подтверждается письмом Минфина от 05.03.2025 № 24-06-09/21381.
Главное правило — два вида обеспечения одновременно использовать нельзя. А сколько раз менять способ обеспечения, стороны определяют между собой.
Чтобы заменить независимую гарантию на денежное обеспечение, поставщику нужно уведомить заказчика. Рекомендуем составить письмо в свободной форме — указать дату и город, реквизиты контракта, причины замены и сослаться на норму закона, которая это допускает. Сама формулировка может быть такой:
г. Москва, [дата]
Прошу согласовать замену ранее предоставленной независимой гарантии, выданной в обеспечение гарантийных обязательств по контракту [информация о контракте], на денежные средства, перечисленные на счёт [информация о счёте]. Причина замены — технические сложности с продлением независимой гарантии. Обеспечение в новой форме соответствует требованиям статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
Теперь рассмотрим несколько ситуаций, когда может понадобиться заменить гарантию, чтобы сменить гаранта — например, банк.
- У банка, выдавшего гарантию, отозвали лицензию. В такой ситуации поставщик обязан заменить гарантию или внести деньги как обеспечение. Это требование части 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
- Банк прошёл реорганизацию, например присоединился к другой кредитной организации. В этом случае закон не обязывает поставщика предпринимать какие-либо действия. Но чтобы перестраховаться, лучше уточнить, будет ли новый банк обслуживать старую гарантию.
Продление независимой гарантии
Продлить срок действия независимой гарантии можно только в том случае, если в её тексте указано, что такие изменения допустимы.
При этом если срок действия старой гарантии уже закончился, продлить её не получится. Придётся оформить новую. Такую позицию высказало Минэкономразвития в письме от 16.12.2016 № Д28и-3525.
В целом ситуация, когда гарантию не успели вовремя продлить, — неблагоприятна для поставщика. Это могут посчитать нарушением 44-ФЗ, по которому гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обязательств по контракту (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ).
Подробнее о том, как продлеваются гарантии, Точка Банк рассказал в отдельной статье. Там есть и общие правила, и особенности по 44-ФЗ — чтобы вы всё оформили вовремя и без нарушений.
Общие рекомендации для поставщиков и заказчиков
Следуйте четырём основным правилам, чтобы минимизировать риски для независимых гарантий по 44-ФЗ.
- Проверяйте гарантию до её размещения в реестре. Убедитесь, что в ней правильно зафиксировали договорённости и она соответствует требованиям закона. В том числе — содержит все существенные условия, которые прописаны в пункте 4 статьи 368 ГК РФ для независимых гарантий.
- Действуйте быстро при обнаружении ошибок. Если нашли неточности или ошибки — сразу обратитесь к гаранту для их исправления. Не откладывайте: чем быстрее внесёте корректировки, тем меньше риск срыва контракта.
- Документируйте изменения и храните все подтверждения. Сохраняйте копии дополнительных соглашений, писем, заявлений, протоколов разногласий и другую переписку по вопросам изменений — это поможет в случае споров.
- Соблюдайте требования закона. Любые изменения в гарантии должны быть законными и не ухудшать существенно положение сторон.
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Юридические и финансовые последствия
Что будет, если нарушить условия для изменения обеспечения или затянуть со сроками? Возможные последствия собрали в таблице.
|Юридические риски
|Финансовые риски
|Замена или изменение гарантии могут быть признаны недействительными, если сделаны с нарушениями закона
|Придётся платить дважды, если старая гарантия не отозвана, а новая уже оплачена
|Заказчик может посчитать замену нарушением условий контракта об обеспечении и наложить штраф или даже расторгнуть договор
|Штрафы за несоблюдение сроков или нарушение правил замены гарантии могут оказаться выше, чем стоимость самой гарантии
|Возможны споры и суды, особенно если процедура изменения проведена неправильно или с задержкой
|Ошибки в замене могут испортить репутацию поставщика и повлиять на участие в следующих тендерах
Нормативная база и судебная практика
Работа с независимыми гарантиями регулируется как гражданским законодательством, так и специальными правилами для государственных и муниципальных контрактов.
Основные нормативные документы:
- § 6 ГК РФ — общие положения о независимых гарантиях.
- Федеральный закон № 44-ФЗ — правила обеспечения исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
- Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 — требования к независимым гарантиям и типовые формы документов по 44-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 — положение о независимых гарантиях и типовые формы документов по 223-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ № 2369 — требования к организациям, которые могут выдавать независимые гарантии.
Ключевые судебные позиции:
- Обзор судебной практики ВС РФ от 05.06.2019 — позиции суда по спорам, связанным с применением законодательства о независимой гарантии.
- Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 — содержит разъяснения о том, что гарантия со сроком меньше, чем у основного обязательства, сама по себе не считается недействительной. Также и нарушение письменной формы не ведёт автоматически к недействительности гарантии.