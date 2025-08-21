Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Изменение и замена независимой гарантии по 44-ФЗ: ключевые аспекты
Расчётные счета
Расчётные счета
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Изменение и замена независимой гарантии по 44-ФЗ: ключевые аспекты

Изменить или заменить независимую гарантию по 44-ФЗ можно, но не во всех случаях. В статье разберём, при каких условиях это допустимо, какие есть риски и что нужно предпринять поставщику. 

21.08.2025
4453
4453

Нашли тендер? Получите гарантию!

Подайте простую заявку через Точка Банк
Выбрать гарантию

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Нашли тендер? Получите гарантию!

Подайте простую заявку через Точка Банк
Выбрать гарантию

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Обеспечить исполнение контракта по 44-ФЗ — обязанность поставщика. Сделать это можно двумя способами: внести деньги на счёт заказчика или предоставить независимую гарантию. На практике чаще выбирают второй вариант, так как он позволяет не выводить собственные деньги из оборота.

Здесь может возникнуть вопрос: есть ли разница между банковской и независимой гарантией? По сути — нет. Просто раньше такие гарантии могли выдавать только банки, а теперь — и другие организации вроде фондов содействия кредитованию. Поэтому в закон внесли более широкое название — независимая гарантия. 

Гарантия через Точка Банк — это просто!
Оставьте заявку на банковскую гарантию в интернет‑банке, и мы направим её нашим партнёрам. Подберём для вас лучшие условия.

Изменения независимой гарантии

По общему правилу вносить модификации в независимую гарантию можно только в том случае, если это прямо предусмотрено её текстом, — п. 1 ст. 371 ГК РФ

Если говорить об особенностях 44-ФЗ, то изменения, которые не ухудшают положение бенефициара, в любом случае не противоречат закону. Самые очевидные примеры — продление срока действия и увеличение суммы независимой гарантии.

Когда нельзя вносить изменения

Не на всех этапах закупки можно поменять или заменить гарантию. Так, Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает такой возможности после окончания срока подачи заявок, а также в период заключения контракта по итогам электронной процедуры.

Ещё один важный момент: если гарантия требует согласия заказчика на изменения, она будет считаться изменённой только после получения такого согласия. Это правило из пункта 3 статьи 371 ГК РФ.

Когда можно поменять гарантию

Изменения допустимы во время исполнения контракта, если такая возможность прямо указана в тексте гарантии. Рассмотрим на примере, как будет решаться вопрос с корректировкой суммы независимой гарантии.

Если требуется увеличить сумму гарантии, это можно сделать. Главное, чтобы в тексте гарантии изначально был пункт, позволяющий вносить изменения. Само увеличение суммы может понадобиться, если в ходе исполнения контракта стороны подняли цену, — тогда и размер обеспечения нужно пропорционально увеличить. У поставщика здесь есть два варианта — изменить гарантию, если это возможно по её условиям, или предоставить новый документ (ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Если хотите снизить сумму гарантии, это будет возможно только при уменьшении размера обеспечения для контракта. Например, если уже выполнены какие-то этапы работ и у заказчика нет к ним претензий. При этом придётся соблюсти обязательные условия по статье 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Проверить следует четыре момента: 

  • Заказчик принял и оплатил товары, работы или услуги в сроки, которые установили в контракте. Информация об этом должна быть зафиксирована в реестре контрактов.
  • Нет задолженности по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным по контракту.
  • Обязательства, связанные с авансом, выполнены в полном объёме. Причём если расчёты подлежат казначейскому сопровождению, объём исполнения должен превышать сумму аванса.
  • Контракт не подпадает под случаи, при которых уменьшение обеспечения запрещено. Такие случаи устанавливает Правительство РФ, в основном они связаны с обеспечением обороноспособности, безопасности и защитой прав граждан.
ВАЖНО
Если гарант допустил ошибку в гарантии, он сам направит исправленные данные в реестр. Сделает он это практически сразу же — не позднее дня внесения изменений (п. 5 Правил ведения и размещения реестра независимых гарантий). 

Замена независимой гарантии

Во время исполнения контракта по 44-ФЗ поставщик может заменить уже выданную независимую гарантию на другой вид обеспечения. Например, вместо гарантии внести деньги на счёт заказчика или наоборот — вместо денег предоставить гарантию. Это разрешено частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и подтверждается письмом Минфина от 05.03.2025 № 24-06-09/21381.

Главное правило — два вида обеспечения одновременно использовать нельзя. А сколько раз менять способ обеспечения, стороны определяют между собой.

Чтобы заменить независимую гарантию на денежное обеспечение, поставщику нужно уведомить заказчика. Рекомендуем составить письмо в свободной форме — указать дату и город, реквизиты контракта, причины замены и сослаться на норму закона, которая это допускает. Сама формулировка может быть такой:

г. Москва, [дата]

Прошу согласовать замену ранее предоставленной независимой гарантии, выданной в обеспечение гарантийных обязательств по контракту [информация о контракте], на денежные средства, перечисленные на счёт [информация о счёте]. Причина замены — технические сложности с продлением независимой гарантии. Обеспечение в новой форме соответствует требованиям статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Теперь рассмотрим несколько ситуаций, когда может понадобиться заменить гарантию, чтобы сменить гаранта — например, банк. 

  1. У банка, выдавшего гарантию, отозвали лицензию. В такой ситуации поставщик обязан заменить гарантию или внести деньги как обеспечение. Это требование части 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
  2. Банк прошёл реорганизацию, например присоединился к другой кредитной организации. В этом случае закон не обязывает поставщика предпринимать какие-либо действия. Но чтобы перестраховаться, лучше уточнить, будет ли новый банк обслуживать старую гарантию.
ВАЖНО
Чаще всего после реорганизации банк перестаёт соответствовать требованиям, предъявляемым к гарантам по Постановлению Правительства РФ № 2369, и входить в перечень Минфина. Это не проблема — по закону важно, чтобы банк соответствовал таким требованиям только на момент выдачи гарантии. Но всё же лучше заранее задать вопросы представителям нового банка, чтобы избежать лишних рисков.

Продление независимой гарантии

Продлить срок действия независимой гарантии можно только в том случае, если в её тексте указано, что такие изменения допустимы.

При этом если срок действия старой гарантии уже закончился, продлить её не получится. Придётся оформить новую. Такую позицию высказало Минэкономразвития в письме от 16.12.2016 № Д28и-3525.

В целом ситуация, когда гарантию не успели вовремя продлить, — неблагоприятна для поставщика. Это могут посчитать нарушением 44-ФЗ, по которому гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обязательств по контракту (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

Подробнее о том, как продлеваются гарантии, Точка Банк рассказал в отдельной статье. Там есть и общие правила, и особенности по 44-ФЗ — чтобы вы всё оформили вовремя и без нарушений.

— Продление банковской гарантии: что важно знать и как правильно оформить

Общие рекомендации для поставщиков и заказчиков

Следуйте четырём основным правилам, чтобы минимизировать риски для независимых гарантий по 44-ФЗ.

  • Проверяйте гарантию до её размещения в реестре. Убедитесь, что в ней правильно зафиксировали договорённости и она соответствует требованиям закона. В том числе — содержит все существенные условия, которые прописаны в пункте 4 статьи 368 ГК РФ для независимых гарантий.
  • Действуйте быстро при обнаружении ошибок. Если нашли неточности или ошибки — сразу обратитесь к  гаранту для их исправления. Не откладывайте: чем быстрее внесёте корректировки, тем меньше риск срыва контракта. 
  • Документируйте изменения и храните все подтверждения. Сохраняйте копии дополнительных соглашений, писем, заявлений, протоколов разногласий и другую переписку по вопросам изменений — это поможет в случае споров.
  • Соблюдайте требования закона. Любые изменения в гарантии должны быть законными и не ухудшать существенно положение сторон.

Выбирать банк для расчётов и оформления гарантий — это тоже часть стратегии для работы по 44-ФЗ. Удобно, когда всё в одном месте: и расчётный счёт, и гарантии, и поддержка.

Именно так и работает Точка Банк — можно выбрать выгодный тариф для расчётного счёта, бесплатно и быстро его открыть. А потом использовать сервис для оформления банковских гарантий, где вероятность одобрения — от 77%.

Юридические и финансовые последствия

Что будет, если нарушить условия для изменения обеспечения или затянуть со сроками? Возможные последствия собрали в таблице.

Юридические рискиФинансовые риски
Замена или изменение гарантии могут быть признаны недействительными, если сделаны с нарушениями законаПридётся платить дважды, если старая гарантия не отозвана, а новая уже оплачена
Заказчик может посчитать замену нарушением условий контракта об обеспечении и наложить штраф или даже расторгнуть договорШтрафы за несоблюдение сроков или нарушение правил замены гарантии могут оказаться выше, чем стоимость самой гарантии
Возможны споры и суды, особенно если процедура изменения проведена неправильно или с задержкойОшибки в замене могут испортить репутацию поставщика и повлиять на участие в следующих тендерах

Нормативная база и судебная практика

Работа с независимыми гарантиями регулируется как гражданским законодательством, так и специальными правилами для государственных и муниципальных контрактов.

Основные нормативные документы: 

  1. § 6 ГК РФ — общие положения о независимых гарантиях.
  2. Федеральный закон № 44-ФЗ — правила обеспечения исполнения обязательств по государственным и муниципальным контрактам.
  3. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 — требования к независимым гарантиям и типовые формы документов по 44-ФЗ.
  4. Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 — положение о независимых гарантиях и типовые формы документов по 223-ФЗ.
  5. Постановление Правительства РФ № 2369 — требования к организациям, которые могут выдавать независимые гарантии.

Ключевые судебные позиции:

  1. Обзор судебной практики ВС РФ от 05.06.2019 — позиции суда по спорам, связанным с применением законодательства о независимой гарантии.
  2. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 — содержит разъяснения о том, что гарантия со сроком меньше, чем у основного обязательства, сама по себе не считается недействительной. Также и нарушение письменной формы не ведёт автоматически к недействительности гарантии.

Вопросы по теме

Можно ли изменить условия оплаты в контракте?

Да, условия оплаты можно изменить, но в рамках правил 44-ФЗ.

Если стороны договорились поднять цену контракта, то и размер обеспечения должен быть увеличен пропорционально новым обязательствам. Если же цена контракта уменьшилась, заказчик обязан вернуть часть обеспечения — также пропорционально снижению цены. Зафиксировать изменение цены нужно в допсоглашении.

Такую позицию подтверждают части 1.3 и 1.4 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Как обосновать изменение обеспечения заявки?

Чтобы заменить обеспечение заявки, рекомендуем направить заказчику письмо с предложением и объяснением причин замены. Это делается в свободной форме, но лучше придерживаться делового стиля и указать конкретные основания.

Что зафиксировать в письме:

  • данные контракта;

  • что именно хотите заменить (например: независимую гарантию на денежные средства или наоборот);

  • причину замены (например: техническая ошибка, отзыв лицензии у банка-гаранта, удобство финансовых расчётов);

  • подтверждение, что новое обеспечение соответствует требованиям 44-ФЗ.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка