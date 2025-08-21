Изменение и замена независимой гарантии по 44-ФЗ: ключевые аспекты

Обеспечить исполнение контракта по 44-ФЗ — обязанность поставщика. Сделать это можно двумя способами: внести деньги на счёт заказчика или предоставить независимую гарантию. На практике чаще выбирают второй вариант, так как он позволяет не выводить собственные деньги из оборота.

Здесь может возникнуть вопрос: есть ли разница между банковской и независимой гарантией? По сути — нет. Просто раньше такие гарантии могли выдавать только банки, а теперь — и другие организации вроде фондов содействия кредитованию. Поэтому в закон внесли более широкое название — независимая гарантия.

Изменения независимой гарантии

По общему правилу вносить модификации в независимую гарантию можно только в том случае, если это прямо предусмотрено её текстом, — п. 1 ст. 371 ГК РФ.

Если говорить об особенностях 44-ФЗ, то изменения, которые не ухудшают положение бенефициара, в любом случае не противоречат закону. Самые очевидные примеры — продление срока действия и увеличение суммы независимой гарантии.

Когда нельзя вносить изменения

Не на всех этапах закупки можно поменять или заменить гарантию. Так, Федеральный закон № 44-ФЗ не предусматривает такой возможности после окончания срока подачи заявок, а также в период заключения контракта по итогам электронной процедуры.

Ещё один важный момент: если гарантия требует согласия заказчика на изменения, она будет считаться изменённой только после получения такого согласия. Это правило из пункта 3 статьи 371 ГК РФ.

Когда можно поменять гарантию

Изменения допустимы во время исполнения контракта, если такая возможность прямо указана в тексте гарантии. Рассмотрим на примере, как будет решаться вопрос с корректировкой суммы независимой гарантии.

Если требуется увеличить сумму гарантии, это можно сделать. Главное, чтобы в тексте гарантии изначально был пункт, позволяющий вносить изменения. Само увеличение суммы может понадобиться, если в ходе исполнения контракта стороны подняли цену, — тогда и размер обеспечения нужно пропорционально увеличить. У поставщика здесь есть два варианта — изменить гарантию, если это возможно по её условиям, или предоставить новый документ (ч. 1.3 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

Если хотите снизить сумму гарантии, это будет возможно только при уменьшении размера обеспечения для контракта. Например, если уже выполнены какие-то этапы работ и у заказчика нет к ним претензий. При этом придётся соблюсти обязательные условия по статье 96 Федерального закона № 44-ФЗ. Проверить следует четыре момента:

Заказчик принял и оплатил товары, работы или услуги в сроки, которые установили в контракте. Информация об этом должна быть зафиксирована в реестре контрактов.

Нет задолженности по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным по контракту.

Обязательства, связанные с авансом, выполнены в полном объёме. Причём если расчёты подлежат казначейскому сопровождению, объём исполнения должен превышать сумму аванса.

Контракт не подпадает под случаи, при которых уменьшение обеспечения запрещено. Такие случаи устанавливает Правительство РФ, в основном они связаны с обеспечением обороноспособности, безопасности и защитой прав граждан.

ВАЖНО Если гарант допустил ошибку в гарантии, он сам направит исправленные данные в реестр. Сделает он это практически сразу же — не позднее дня внесения изменений ( п. 5 Правил ведения и размещения реестра независимых гарантий ).

Замена независимой гарантии

Во время исполнения контракта по 44-ФЗ поставщик может заменить уже выданную независимую гарантию на другой вид обеспечения. Например, вместо гарантии внести деньги на счёт заказчика или наоборот — вместо денег предоставить гарантию. Это разрешено частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и подтверждается письмом Минфина от 05.03.2025 № 24-06-09/21381.

Главное правило — два вида обеспечения одновременно использовать нельзя. А сколько раз менять способ обеспечения, стороны определяют между собой.

Чтобы заменить независимую гарантию на денежное обеспечение, поставщику нужно уведомить заказчика. Рекомендуем составить письмо в свободной форме — указать дату и город, реквизиты контракта, причины замены и сослаться на норму закона, которая это допускает. Сама формулировка может быть такой:

г. Москва, [дата]

Прошу согласовать замену ранее предоставленной независимой гарантии, выданной в обеспечение гарантийных обязательств по контракту [информация о контракте], на денежные средства, перечисленные на счёт [информация о счёте]. Причина замены — технические сложности с продлением независимой гарантии. Обеспечение в новой форме соответствует требованиям статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Теперь рассмотрим несколько ситуаций, когда может понадобиться заменить гарантию, чтобы сменить гаранта — например, банк.

У банка, выдавшего гарантию, отозвали лицензию. В такой ситуации поставщик обязан заменить гарантию или внести деньги как обеспечение. Это требование В такой ситуации поставщик обязан заменить гарантию или внести деньги как обеспечение. Это требование части 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Банк прошёл реорганизацию, например присоединился к другой кредитной организации. В этом случае закон не обязывает поставщика предпринимать какие-либо действия. Но чтобы перестраховаться, лучше уточнить, будет ли новый банк обслуживать старую гарантию.

ВАЖНО Чаще всего после реорганизации банк перестаёт соответствовать требованиям, предъявляемым к гарантам по Постановлению Правительства РФ № 2369 , и входить в перечень Минфина . Это не проблема — по закону важно, чтобы банк соответствовал таким требованиям только на момент выдачи гарантии. Но всё же лучше заранее задать вопросы представителям нового банка, чтобы избежать лишних рисков.

Продление независимой гарантии

Продлить срок действия независимой гарантии можно только в том случае, если в её тексте указано, что такие изменения допустимы.

При этом если срок действия старой гарантии уже закончился, продлить её не получится. Придётся оформить новую. Такую позицию высказало Минэкономразвития в письме от 16.12.2016 № Д28и-3525.

В целом ситуация, когда гарантию не успели вовремя продлить, — неблагоприятна для поставщика. Это могут посчитать нарушением 44-ФЗ, по которому гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обязательств по контракту (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ).

Подробнее о том, как продлеваются гарантии, Точка Банк рассказал в отдельной статье. Там есть и общие правила, и особенности по 44-ФЗ — чтобы вы всё оформили вовремя и без нарушений.

Общие рекомендации для поставщиков и заказчиков

Следуйте четырём основным правилам, чтобы минимизировать риски для независимых гарантий по 44-ФЗ.

Проверяйте гарантию до её размещения в реестре. Убедитесь, что в ней правильно зафиксировали договорённости и она соответствует требованиям закона. В том числе — содержит все существенные условия, которые прописаны в Убедитесь, что в ней правильно зафиксировали договорённости и она соответствует требованиям закона. В том числе — содержит все существенные условия, которые прописаны в пункте 4 статьи 368 ГК РФ для независимых гарантий.

Действуйте быстро при обнаружении ошибок. Если нашли неточности или ошибки — сразу обратитесь к гаранту для их исправления. Не откладывайте: чем быстрее внесёте корректировки, тем меньше риск срыва контракта.

Документируйте изменения и храните все подтверждения. Сохраняйте копии дополнительных соглашений, писем, заявлений, протоколов разногласий и другую переписку по вопросам изменений — это поможет в случае споров.

Соблюдайте требования закона. Любые изменения в гарантии должны быть законными и не ухудшать существенно положение сторон.

Выбирать банк для расчётов и оформления гарантий — это тоже часть стратегии для работы по 44-ФЗ. Удобно, когда всё в одном месте: и расчётный счёт, и гарантии, и поддержка.

Именно так и работает Точка Банк — можно выбрать выгодный тариф для расчётного счёта, бесплатно и быстро его открыть. А потом использовать сервис для оформления банковских гарантий, где вероятность одобрения — от 77%.

Юридические и финансовые последствия

Что будет, если нарушить условия для изменения обеспечения или затянуть со сроками? Возможные последствия собрали в таблице.

Юридические риски Финансовые риски Замена или изменение гарантии могут быть признаны недействительными, если сделаны с нарушениями закона Придётся платить дважды, если старая гарантия не отозвана, а новая уже оплачена Заказчик может посчитать замену нарушением условий контракта об обеспечении и наложить штраф или даже расторгнуть договор Штрафы за несоблюдение сроков или нарушение правил замены гарантии могут оказаться выше, чем стоимость самой гарантии Возможны споры и суды, особенно если процедура изменения проведена неправильно или с задержкой Ошибки в замене могут испортить репутацию поставщика и повлиять на участие в следующих тендерах

Нормативная база и судебная практика

Работа с независимыми гарантиями регулируется как гражданским законодательством, так и специальными правилами для государственных и муниципальных контрактов.

Основные нормативные документы: