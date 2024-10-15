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Расчётные счета
Расчётные счета

Как зарезервировать расчётный счёт для юридического лица в банке

Если реквизиты нужны раньше, чем банк успеет открыть счёт, их можно зарезервировать. Разберём вместе с Анастасией Ситниковой, специалистом по открытию расчётных счетов, как это работает и что нужно сделать, на примере Точка Банка.

11.08.2026
1600
1600

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Резервирование позволяет заранее получить реквизиты и использовать их в договорах и счетах. В Точка Банке они приходят примерно за 20 минут.
Обычно реквизиты действуют от 5 до 30 дней. Само резервирование и открытие счёта бесплатны.

Что такое резервирование расчётного счёта

Резервирование расчётного счёта — это когда банк заранее предоставляет реквизиты будущего счёта, закреплённые за конкретным ИП или компанией. Обычно их присылают через несколько минут после обращения. Их сразу можно указывать в документах.

Что такое банковские реквизиты расчётного счёта

ПРИМЕР
ИП надо срочно получить безналичный платёж от контрагента, но реквизитов у него ещё нет. Для открытия нужно собрать документы, встретиться с менеджером и подтвердить личность. На это у предпринимателя нет времени, поэтому он резервирует реквизиты и отправляет их партнёру.
Через несколько дней он собирает документы и встречается с менеджером. После проверки ему открывают счёт.

Зачем резервировать расчётный счёт

Резервирование пригодится в двух случаях: когда счёт нужен срочно, а бизнес только начинает работу, и когда предприниматель меняет банк.

В первом случае реквизиты появляются сразу — их уже можно указывать в договорах и счетах, не дожидаясь, пока банк завершит проверку.

Во втором — новые реквизиты получают, пока прежние ещё действуют. Контрагенты успевают обновить данные в договорах и платёжных документах, а старый счёт закрывают уже после перехода, без паузы в платежах.

Сообщать об открытии счёта в налоговую не нужно, это сделает банк. А Точка Банк ещё и подготовит письмо с новыми реквизитами — останется только направить его контрагентам.

Учтите: резервирование не гарантирует открытие. Сначала клиент проходит проверку, по результатам которой ему могут отказать.

Зарезервируйте счёт в Точка Банк — онлайн и за 0 ₽
Забронируйте расчётный счёт в пару кликов. Получите реквизиты за 20 минут и начните выставлять счета.

Чем отличается резервирование от открытия счёта

Резервирование не даёт полного доступа к банковским операциям. Вот в чём разница.

ПараметрРезервированиеОткрытие
Сколько занимаетОт 5 до 30 минутОбычно 1–5 рабочих дней
Нужна ли встречаНет, всё онлайнДа, банк подтверждает личность клиента
Входящие платежиВоспользоваться деньгами можно только после открытия счётаДеньгами можно пользоваться сразу
Расходные операцииНедоступныДоступны
Сервисы для бизнесаЧаще всего недоступныДоступны
СтоимостьБесплатноБесплатно, оплачивается только обслуживание по тарифу
Срок действияОбычно от 5 до 30 дней, зависит от банкаПока действует договор РКО

Комментарий эксперта

Расходные операции по зарезервированному счёту недоступны. Если на него поступят деньги, банк будет хранить их пять рабочих дней. Два варианта развития событий:

— Вы откроете счёт в течение пяти дней — деньги поступят на открытый счёт.
— Не откроете — через пять дней деньги вернутся отправителю.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Можно ли зарезервировать расчётный счёт онлайн

Резервирование счёта обычно проходит дистанционно. Если предприниматель готов встретиться с менеджером, можно сразу перейти к открытию. Если времени на встречу нет, а реквизиты нужны срочно, их получают онлайн.

Документы для резервирования счёта

Обычно нужен минимум документов:

  • ФИО и паспортные данные ИП или руководителя компании.
  • ИНН.
  • Номер телефона для связи.
  • Лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ, если ИП или компании ещё нет в реестре на сайте налоговой.

Некоторые банки просят прислать копии документов.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Как зарезервировать счёт в Точка Банк

Весь процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Зайдите на страницу и нажмите кнопку «Оставить заявку».
  2. Введите номер телефона и выберите «Открыть счёт для бизнеса».
  3. В течение 30 минут вам позвонит сотрудник Точка Банка. Он ответит на вопросы и поможет подобрать тариф. После этого откроется доступ в личный кабинет.
  4. Загрузите документы в личный кабинет.
  5. Получите реквизиты. Их уже можно использовать.

Комментарий эксперта

Чтобы счёт заработал, встретьтесь с менеджером и подпишите документы — менеджер сам приедет в удобное вам место и время. После открытия счёта станут доступны все операции и виртуальная бизнес‑карта.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Сроки действия резервирования

В разных банках сроки отличаются. Обычно реквизиты закрепляют за клиентом на 5–30 дней — в Точка Банке столько же, в среднем от пяти дней до месяца. За это время нужно предоставить в банк необходимые документы.

Если не успеть, реквизиты аннулируют. Деньги, если они успели поступить, банк вернёт отправителям сам — писать заявление не нужно.

Сколько стоит резервирование и обслуживание

Открыть счёт в Точка Банке можно бесплатно. Платить нужно только за обслуживание — тариф выбирают после открытия.

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Вопросы по теме

Что будет, если не открыть счёт после резервирования?

Реквизиты аннулируют. Деньги, если они успели поступить, вернутся отправителям.

Изменятся ли реквизиты после подписания документов?

Нет, реквизиты останутся прежними. После открытия счёта станут доступны все операции.

Бесплатно ли резервирование?

Да, в Точка Банке резервирование и открытие бесплатны. А обслуживание оплачивается по выбранному тарифу.

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