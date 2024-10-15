Расходные операции по зарезервированному счёту недоступны. Если на него поступят деньги, банк будет хранить их пять рабочих дней. Два варианта развития событий:

— Вы откроете счёт в течение пяти дней — деньги поступят на открытый счёт.

— Не откроете — через пять дней деньги вернутся отправителю.

