Что такое резервирование расчётного счёта
Резервирование расчётного счёта — это когда банк заранее предоставляет реквизиты будущего счёта, закреплённые за конкретным ИП или компанией. Обычно их присылают через несколько минут после обращения. Их сразу можно указывать в документах.
Зачем резервировать расчётный счёт
Резервирование пригодится в двух случаях: когда счёт нужен срочно, а бизнес только начинает работу, и когда предприниматель меняет банк.
В первом случае реквизиты появляются сразу — их уже можно указывать в договорах и счетах, не дожидаясь, пока банк завершит проверку.
Во втором — новые реквизиты получают, пока прежние ещё действуют. Контрагенты успевают обновить данные в договорах и платёжных документах, а старый счёт закрывают уже после перехода, без паузы в платежах.
Сообщать об открытии счёта в налоговую не нужно, это сделает банк. А Точка Банк ещё и подготовит письмо с новыми реквизитами — останется только направить его контрагентам.
Учтите: резервирование не гарантирует открытие. Сначала клиент проходит проверку, по результатам которой ему могут отказать.
Чем отличается резервирование от открытия счёта
Резервирование не даёт полного доступа к банковским операциям. Вот в чём разница.
|Параметр
|Резервирование
|Открытие
|Сколько занимает
|От 5 до 30 минут
|Обычно 1–5 рабочих дней
|Нужна ли встреча
|Нет, всё онлайн
|Да, банк подтверждает личность клиента
|Входящие платежи
|Воспользоваться деньгами можно только после открытия счёта
|Деньгами можно пользоваться сразу
|Расходные операции
|Недоступны
|Доступны
|Сервисы для бизнеса
|Чаще всего недоступны
|Доступны
|Стоимость
|Бесплатно
|Бесплатно, оплачивается только обслуживание по тарифу
|Срок действия
|Обычно от 5 до 30 дней, зависит от банка
|Пока действует договор РКО
Можно ли зарезервировать расчётный счёт онлайн
Резервирование счёта обычно проходит дистанционно. Если предприниматель готов встретиться с менеджером, можно сразу перейти к открытию. Если времени на встречу нет, а реквизиты нужны срочно, их получают онлайн.
Документы для резервирования счёта
Обычно нужен минимум документов:
- ФИО и паспортные данные ИП или руководителя компании.
- ИНН.
- Номер телефона для связи.
- Лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ, если ИП или компании ещё нет в реестре на сайте налоговой.
Некоторые банки просят прислать копии документов.
Как зарезервировать счёт в Точка Банк
Весь процесс состоит из нескольких шагов:
- Зайдите на страницу и нажмите кнопку «Оставить заявку».
- Введите номер телефона и выберите «Открыть счёт для бизнеса».
- В течение 30 минут вам позвонит сотрудник Точка Банка. Он ответит на вопросы и поможет подобрать тариф. После этого откроется доступ в личный кабинет.
- Загрузите документы в личный кабинет.
- Получите реквизиты. Их уже можно использовать.
Сроки действия резервирования
В разных банках сроки отличаются. Обычно реквизиты закрепляют за клиентом на 5–30 дней — в Точка Банке столько же, в среднем от пяти дней до месяца. За это время нужно предоставить в банк необходимые документы.
Если не успеть, реквизиты аннулируют. Деньги, если они успели поступить, банк вернёт отправителям сам — писать заявление не нужно.
Сколько стоит резервирование и обслуживание
Открыть счёт в Точка Банке можно бесплатно. Платить нужно только за обслуживание — тариф выбирают после открытия.
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