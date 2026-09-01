Какие вопросы задаёт банк при открытии расчётного счёта ИП и ООО

Коротко Лучше отвечать так, как есть: не завышать обороты, не придумывать операции. Если точного ответа пока нет, так и скажите. При необходимости банк попросит подтверждающие документы. Запрос документов ещё не означает отказ. Если банк всё же откажет по 115‑ФЗ, он должен сообщить причину, а решение можно пересмотреть и при необходимости обжаловать.

Вопросы банк задаёт по 115‑ФЗ. Спросить могут о деятельности, планируемых операциях и оборотах, контрагентах, фактическом адресе, счетах в других банках, долгах по налогам, руководителе и бенефициарных владельцах.

Зачем банк задаёт вопросы при открытии расчётного счёта

Вопросы о бизнесе — обычная часть открытия расчётного счёта. Их задают не из любопытства: этого требует Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.

При приёме клиента на обслуживание нужно выяснить, зачем открывается счёт и как им планируют пользоваться. А ещё оценить деятельность, финансовое положение и деловую репутацию. Конкретный набор вопросов зависит от ситуации и правил конкретного банка.

Отвечать на вопросы придётся в любом банке — разница в том, сколько времени это займёт. В Точка Банке заявку подают онлайн, а менеджер приезжает в удобное место, так что ехать в отделение не придётся.

Кроме собственной проверки банки используют данные платформы Банка России «Знай своего клиента» (ЗСК). Она оценивает российские компании и ИП по уровню риска вовлечённости в подозрительные операции и относит их к одной из трёх групп:

Низкий риск — «зелёная». Средний — «жёлтая». Высокий — «красная».

Оценка платформы вспомогательная: окончательный уровень риска банк определяет самостоятельно. Меры для клиентов высокого риска применяют, только если такую оценку дали и Банк России, и сам банк. Тогда операции по счёту ограничивают, кроме отдельных платежей, а в открытии нового счёта отказывают.

На сайте ЦБ можно по ИНН проверить, не попала ли компания или ИП в «красную» группу. Там же можно проверить будущих контрагентов.

Примеры вопросов при открытии счёта

Вопросы о работе компании или ИП менеджер задаёт на встрече — там же, где проверяет документы и устанавливает личность. Часть информации становится понятна из предыдущих ответов, а что-то менеджер уточняет отдельно. Разберём, что именно могут спросить.

Чем занимается бизнес и как давно работает

Банк может уточнить, чем именно вы занимаетесь: что продаёте, производите или какие услуги оказываете. Одного кода ОКВЭД для ответа недостаточно — он показывает направление, но не объясняет, как устроена работа.

Например, ответ «розничная торговля» слишком широкий — это скорее строка из справочника, чем описание своего дела. Лучше конкретнее: компания производит бетон и продаёт его строительным организациям с доставкой на объекты.

Рассказ банк сопоставит со сведениями в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Вопросы могут возникнуть, если:

Основной ОКВЭД не соответствует реальной деятельности.

Дополнительные коды набраны из совсем разных сфер.

Такое расхождение ещё не означает отказ — скорее всего, банк просто уточнит фактическую деятельность. Если же направление деятельности изменилось, сведения об ОКВЭД стоит обновить через налоговую.

Ещё могут спросить, как давно вы работаете.

Комментарий эксперта Дату регистрации банк видит в реестре, но она не всегда показывает, как давно ведётся деятельность. Например, ИП мог зарегистрироваться месяц назад, а до этого несколько лет работать как самозанятый. Бывает и наоборот: компания существует давно, но фактически только начинает деятельность.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке



Как планируете пользоваться счётом

После разговора о деятельности менеджер может уточнить, какие операции вы планируете проводить по счёту. Здесь речь уже о движении денег: от кого они будут приходить и куда уходить.

Например, у того же производителя бетона через счёт могут проходить:

Платежи от строительных компаний за бетон. Оплата цемента, щебня и других материалов. Аренда техники. Оплата доставки на объекты.

Операции, которых пока нет в планах, перечислять не нужно. Банку важно понять, какие платежи для вас обычные.

Какой масштаб у бизнеса

Отдельно менеджер может спросить о предполагаемом обороте и количестве сотрудников. Эти вопросы связаны, но нужны для разных вещей.

Оборот . Банк уточняет, сколько денег примерно будет проходить через счёт. Здесь важен порядок сумм: одно дело — несколько сотен тысяч рублей в месяц, другое — десятки миллионов. Если бизнес только запускается и точных цифр ещё нет, можно назвать примерный ожидаемый оборот.

Сотрудники. Здесь смотрят уже не на деньги, а на то, кто фактически выполняет работу. У производителя бетона это могут быть рабочие, водители и диспетчеры. Работать без штата нормально: ИП может справляться сам или привлекать подрядчиков. Вопросы могут возникнуть, если заявленный масштаб заметно не совпадает с тем, как всё устроено на практике.

Кто будет платить вам и кому будете платить вы

Банк не обязательно попросит перечислить всех контрагентов поимённо. Он может уточнить характер будущих расчётов: кто в основном будет платить вам и кому будете переводить деньги вы: физлицам или компаниям, российским или зарубежным партнёрам.

Например, производитель бетона может объяснить, что его покупатели — российские строительные компании, поставщики тоже находятся в России, а зарубежных контрагентов нет.

Кто руководит компанией и кто ей владеет

Банк обязан уточнить, кто управляет компанией и кто в конечном счёте её контролирует. Руководитель и владелец — не всегда один и тот же человек.

Например, директор ООО может быть наёмным руководителем, а сама компания принадлежать другим людям.

Бенефициарный владелец — это физлицо, которое:

Прямо или через другие компании владеет более чем 25% капитала.

Может определять решения компании, даже если формально не владеет долей.

Комментарий эксперта У ИП бенефициарным владельцем обычно оказывается сам предприниматель. Если структура владения сложная, могут понадобиться дополнительные сведения, чтобы пройти по цепочке и установить конкретных физических лиц.

Установить бенефициарного владельца банк обязан по 115‑ФЗ — это обязательная часть проверки, а не внутреннее правило конкретного банка.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке



Где зарегистрирован и где реально работает бизнес

Адрес из реестра банк видит сам — по ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Поэтому менеджер может уточнить фактическое место работы: где находится офис, магазин, склад или производство.

У ИП отдельного адреса для работы нет — он регистрируется по месту жительства, поэтому фактическое место работы известно только с его слов.

Если адрес в реестре выглядит формальным — например по нему зарегистрировано много компаний, — банк может уточнить, где предприниматель или компания действительно работает. Такой адрес ещё не означает отказа.

Отдельный офис или склад нужен не всем — всё зависит от того, как устроена работа. Например:

У производства — цех или площадка.

У интернет-магазина — склад.

У розничной торговли — магазин или торговая точка.

У консультанта отдельного помещения может не быть вообще.

Есть ли счета в других банках

У ИП и ООО может быть сколько угодно расчётных счетов — закон не ограничивает их количество, в том числе в одном банке. Наличие счёта в другом банке не мешает открыть новый.

Менеджер может спросить, есть ли счета в других банках и как между ними распределяются расчёты. Например, через один счёт компания принимает основную выручку, а новый открывает для отдельного направления или части платежей.

Эта информация помогает понять, какая доля оборота будет проходить здесь. Если основной денежный поток остаётся в другом банке, меньший объём операций по новому счёту — обычная ситуация. Достаточно сразу об этом сказать.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Нет ли долгов по налогам и неисполненных обязательств

Банк обязан уточнить, исполняет ли клиент обязательства перед налоговой и другими кредиторами. Наличие долга ещё не говорит о проблеме. Важнее, есть ли обязательства, которые не исполнили в срок. Например:

Есть задолженность по налогам, пеням или штрафам.

Денежное обязательство не исполнили из-за того, что на счетах не хватило денег.

Начато дело о банкротстве.

Эти сведения помогают оценить финансовое положение клиента. Исполнение налоговых обязательств можно подтвердить справкой из налоговой.

Как отвечать на вопросы банка

Заранее придумывать или репетировать ответы не нужно — достаточно рассказать всё как есть, без завышенных оборотов и операций «на перспективу».

Если на какой-то вопрос ответа пока нет, лучше так и сказать. Это нормальная ситуация, особенно если бизнес только запускается. А придуманный на ходу ответ, наоборот, может создать расхождение, которое потом придётся объяснять.

Когда банк может запросить дополнительные документы или отказать в открытии счёта

После встречи могут попросить уточнить сведения или подтвердить их документами. Это обычная часть проверки, и сама по себе она не означает, что счёт не откроют.

Точный перечень зависит от ситуации. Банк сам сообщит, какие документы нужны.

Что уточняет банк Чем можно подтвердить Чем занимается бизнес и с кем работает Договоры с контрагентами, счета на оплату, лицензия — если деятельность лицензируемая Планируемые обороты Бухгалтерская отчётность или налоговая декларация Где работает бизнес Договор аренды или другие документы на помещение Налоги и финансовое положение Справка об исполнении обязанности по уплате налогов

Комментарий эксперта Если бизнес зарегистрировали недавно, отсутствие отчётности — нормальная ситуация. Когда с момента регистрации прошло меньше трёх месяцев и подтвердить финансовое положение пока нечем, банк сам определит, какие документы запросить.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке



Заявку на открытие счёта могут отклонить, например, если не хватает документа, в нём есть ошибка или данные расходятся со сведениями в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Обычно достаточно исправить неточность и подать документы заново.

Отдельная ситуация — официальный отказ по 115-ФЗ. В этом случае банк обязан сообщить дату и причину отказа. Решение можно пересмотреть: для этого нужно предоставить документы и пояснения. Их рассматривают в установленный срок и сообщают, изменилось ли решение.