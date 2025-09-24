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Расчётные счета
Расчётные счета

Казначейский счёт: что это такое, для чего нужен и как его открыть

Казначейский счёт открывают только предприниматели, организации и госучреждения, которые исполняют госконтракты или получают бюджетные субсидии и гранты. 

24.09.2025
5755
5755

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Точка Банк расскажет, что такое казначейский счёт, чем он отличается от расчётного, кто обязан его открывать и как это сделать. Разберёт порядок работы с ним, сроки, условия и правила закрытия.

Что такое казначейский счёт

Казначейский счёт — это лицевой счёт в казначействе, который открывают компании или ИП для работы с контрактами и соглашениями, которые подпадают под казначейское сопровождение.

Деньги по таким договорам поступают не напрямую на расчетный счёт бизнеса, а сначала на лицевой счёт в казначействе. Это даёт государству возможность контролировать, чтобы средства тратились только по назначению — на обязательства, которые прописаны в контракте или соглашении.

Представим, что компания выиграла тендер на ремонт школы. Тогда логика будет такая: 

  1. Заказчик направляет документы в казначейство
  2. Казначейство проверяет соответствие документов контракту и санкционирует платёж
  3. Дальше деньги поступают на лицевой счёт подрядчика в казначействе и могут быть потрачены только по контракту — на стройматериалы, зарплаты или оплату субподрядчиков
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Для открытия казначейского счёта нужен зарегистрированный бизнес — минимум ИП или ООО. В Точка Банке помогут с регистрацией: подготовят документы для ФНС, подберут коды ОКВЭД и систему налогообложения.

Условия использования казначейского счёта

Казначейский счёт работает по строгим правилам: деньги можно тратить только на цели, указанные в контракте или соглашении. Любые другие расходы запрещены.

Через такой счёт проходят:

  • Закупка материалов и оборудования по контракту
  • Расчёты с субподрядчиками и поставщиками
  • Зарплата и другие выплаты сотрудникам, занятым в проекте
  • Налоги и страховые взносы, если они связаны с исполнением контракта

Каждый платёж оформляется в «Электронном бюджете» и проверяется казначейством. Если он не соответствует условиям договора или нет лимитов, платёж не пройдёт.

Чем казначейский счёт отличается от расчётного

Расчётный счёт и казначейский счёт нужны бизнесу для разных задач.

Расчётный счётКазначейский счёт
Открывается в банке
Открывается территориальным органом Федерального казначейства
Подходит для любых законных операций бизнеса: приём оплаты, аренда, налоги, реклама, зарплатаИспользуется только для расчётов по государственным контрактам, субсидиям и грантам
Деньги можно использовать свободноВсе расходы проверяются казначейством, компания сама не решает, куда их направить

Если проще, то расчётный счёт используют для повседневных дел бизнеса, а казначейский нужен, чтобы участвовать в закупках по 44-ФЗ, заключать госконтракты и получать за них оплату из бюджета.

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Кроме расчётных и казначейских счетов, в госзакупках используют ещё спецсчета и банковские гарантии.

  • Спецсчёт — это счёт, куда компания вносит деньги в качестве залога, чтобы её допустили к тендеру по 44-ФЗ или 223-ФЗ. Если выбрали этот вариант обеспечения, Точка Банк может помочь открыть специальный счёт.
  • Банковская или независимая гарантия — это обещание банка заплатить заказчику, если подрядчик сорвёт контракт. Если понадобится такой инструмент, оформить гарантию в короткие сроки можно также через Точка Банк.

Порядок открытия казначейского счёта

Казначейский счёт открывается уже после заключения контракта. Через такой счёт проходят все расчёты, и он контролируется казначейством.

Процесс открытия счёта включает три шага (приказ Федерального казначейства от 22.12.2021 №44н):

  1. Нужно зарегистрироваться в системе «Электронный бюджет»
  2. Заполнить и отправить документы с использованием электронной подписи
  3. Дождаться решения казначейства и уведомления о реквизитах счёта

Необходимые документы

В стандартный пакет входят:

Заполненный образец заявления

В особых случаях добавляют: выписку из документа-основания при гостайне, ходатайство для обособленного подразделения, выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

ВАЖНО
Перед подачей документов уточните в территориальном казначействе, какой пакет потребуется именно для вашей компании или ИП

Порядок подачи документов

Всё делается онлайн через «Электронный бюджет». Если речь о госконтракте из реестра — через ЕИС. На бумаге документы принимают только в исключительных случаях.

Номер счёта можно зарезервировать заранее — резерв действует до шести месяцев.

Сроки открытия

Казначейство проверяет пакет документов 1–2 рабочих дня. Если всё верно — счёт открывают не позднее следующего рабочего дня. Если есть ошибки, документы возвращают на доработку.

Как работать с казначейским счётом

Работа по госконтракту идёт так:

  1. Документы в ЕИС. Заказчик размещает сведения о контракте и приёмке товаров, выполнении работ или услуг. На их основе формируется распоряжение о платеже по правилам казначейских платежей.
  2. Проверка в Казначействе. Специалисты сверяют, что платёж соответствует контракту и бюджетным лимитам.
  3. Зачисление на лицевой счёт. Деньги поступают в казначейство на лицевой счёт с кодом 71. Для каждого контракта открывается отдельный раздел, чтобы средства учитывались раздельно.
  4. Расходы. Средства с лицевого счёта можно направить только на цели контракта.

Такой порядок обеспечивает целевое использование бюджетных денег и позволяет видеть движение средств по каждому контракту отдельно.

Порядок закрытия казначейского счёта

Казначейский счёт закрывают, когда контракт исполнен или расторгнут. 

Раздел по конкретному контракту закрывается, если по нему нет операций больше года. Сам счёт могут закрыть, если по нему нет операций два года.

Есть и другие основания для закрытия:

  • Прекращение деятельности ИП
  • Ликвидация или реорганизация компании
  • Изменение структуры номера счёта
  • Смена типа учреждения
  • Преобразование муниципального образования

Заявление на закрытие подают онлайн через «Электронный бюджет». Если счёт связан с госконтрактом, данные проходят ещё и через ЕИС. На бумаге документы принимают только в исключительных случаях.

Казначейство проверяет документы и остатки по счёту. Деньги перечисляют правопреемнику, а если его нет — возвращают в бюджет. После этого операции прекращаются, запись о закрытии вносят в книгу регистрации, и в течение пяти рабочих дней приходит уведомление клиенту или ликвидационной комиссии.

Вопросы по теме

Для чего нужен казначейский счёт?

Чтобы государство контролировало расходование бюджетных денег. Через него проходят все платежи по госконтрактам, субсидиям и грантам.

Кому нужно открывать казначейский счёт?

Тем, кто работает с бюджетными средствами: исполняет госконтракты, получает субсидии или гранты.

Можно ли зарезервировать номер счёта?

Да. Номер можно забронировать в «Электронном бюджете» ещё до подписания государственного или муниципального контракта. Резерв действует шесть месяцев, потом аннулируется.

Куда можно перечислять деньги с казначейского счёта?

На счета поставщиков и субподрядчиков, а также на расчётный счёт подрядчика для выплаты зарплаты, налогов, взносов и отдельных международных расчётов.

Как вести бухучёт по таким операциям?

Поступления отражают как целевое финансирование. Чтобы не путать расчёты, по каждому контракту обычно открывают отдельный субсчёт.

Может ли ООО открыть счёт в казначействе?

Да. Лицевые счета открывают как ООО, так и ИП, если они работают с бюджетными средствами.

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Что такое казначейский счёт и как его открыть — Точка Банк