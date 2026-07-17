Может ли иностранец открыть ИП и расчётный счёт в России в 2026 году: пошаговый разбор

Как иностранцу зарегистрировать ИП в России
Иностранный гражданин может зарегистрировать ИП в России, если ему исполнилось 18 лет, он законно живёт в стране и не состоит в реестре контролируемых лиц.
Право жить в России подтверждают разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ). Одной визы или миграционной карты для регистрации ИП недостаточно.
Для регистрации понадобятся (ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ):
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык.
- РВП или ВНЖ с адресом регистрации в России.
- Если не хотите работать на ОСНО, к пакету можно сразу приложить уведомление о переходе на спецрежим, например УСН или ПСН.
Документы можно подать лично в налоговую, через МФЦ, нотариуса, онлайн на сайте ФНС, через сервис «Старт бизнеса онлайн» или Точка Банк. Госпошлина 800 ₽ нужна только при обращении напрямую в налоговую — в остальных случаях платить её не нужно.
ФНС регистрирует ИП за 3–5 рабочих дней. После этого предприниматель получает лист записи ЕГРИП и выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). А после можно переходить к открытию счёта.
Что важно знать иностранцу о налогах и учёте ИП
В процессе регистрации налоговая сама ставит предпринимателя на учёт и присваивает ИНН, если его ещё не было. Отдельно вставать на учёт в налоговых органах не нужно.
Также при регистрации лучше сразу выбрать налоговый режим. По умолчанию ИП ставят на общую систему налогообложения (ОСНО), но для малого бизнеса часто удобнее УСН, ПСН, АУСН, ЕСХН или НПД.
Если иностранный гражданин находится в России меньше 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, он считается налоговым нерезидентом (п. 2 ст. 207 НК РФ).
Для ИП-нерезидента на ОСНО ставка НДФЛ обычно составляет 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).
Как иностранцу открыть расчётный счёт в российском банке
После регистрации ИП иностранец может подать заявку на открытие расчётного счёта в российском банке. Банк проверит документы предпринимателя, право жить в России и сведения из ЕГРИП.
Например, в Точка Банке набор документов для открытия счёта такой:
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность, на русский язык.
- Подтверждение легального пребывания в РФ: РВП или ВНЖ. Конкретный набор зависит от страны и вида пребывания.
Список может отличаться — например иногда дополнительно попросят подтвердить вид деятельности, адрес или источник средств. Точный набор документов лучше проверить заранее на сайте банка или задать вопросы менеджеру.
Выбор банка для открытия расчётного счёта
Перед открытием счёта сравните не только список документов, но и условия обслуживания. У банков могут отличаться тарифы, лимиты, комиссии, формат открытия счёта и набор сервисов для бизнеса.
Обратите внимание на несколько пунктов:
- Нужно ли ехать в офис или сотрудник банка приедет сам.
- Сколько стоят обслуживание, платежи и переводы.
- Какие лимиты действуют на снятие, внесение наличных и переводы физлицам.
- Есть ли ВЭД, валютные операции, эквайринг, Онлайн-бухгалтерия и бизнес-карта.
- Как быстро отвечает поддержка и легко ли выйти на живого человека.
- Можно ли быстро открыть дополнительный счёт, если бизнесу понадобится несколько расчётных счетов.
Если ИП планирует работать с зарубежными контрагентами, заранее проверьте условия по ВЭД и валютным операциям. Для бизнеса в России пригодятся эквайринг, удобное приложение, бизнес-карта и дополнительные сервисы, которые помогают вести учёт и принимать оплату.
Ограничения и особенности для нерезидентов
Иностранному ИП доступны не все виды бизнеса. Единого списка запрещённых сфер нет: ограничения зависят от конкретной деятельности. В Точка Банке проверят выбранные коды ОКВЭД и предупредят, если по ним иностранец не сможет работать.
Ограничения бывают трёх видов:
- По гражданству — когда иностранцам нельзя заниматься определённой деятельностью. Например, частной охраной.
- По форме бизнеса — когда работать может только юридическое лицо, но не ИП. Например, производить алкоголь вправе только юрлица.
- По лицензии — когда для деятельности нужно специальное разрешение. Лицензия требуется, например, для образовательной деятельности и некоторых видов перевозок.
Также важно не путать налоговое и валютное резидентство. Налоговое зависит от количества дней в России, а валютное — от гражданства и документов на проживание.
Например, иностранец с ВНЖ в России считается валютным резидентом. Если у валютного резидента есть счёт в иностранном банке, об открытии, закрытии или изменении реквизитов нужно сообщить в ФНС в течение месяца (ч. 2 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ).
Банк также может проверить иностранца-ИП по 115-ФЗ. Могут уточнить, чем занимается предприниматель, откуда поступают деньги, с кем он работает и какой экономический смысл у операций. Если ИП планирует валютные платежи или работу с зарубежными контрагентами, условия лучше уточнить в банке заранее.