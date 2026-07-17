Может ли иностранец открыть ИП и расчётный счёт в России в 2026 году: пошаговый разбор

Коротко

После регистрации можно открыть расчётный счёт в российском банке. Банк проверит документы, статус проживания, адрес и характер бизнеса. Также важно следить за сроком РВП или ВНЖ, учитывать валютный контроль, проверки по 115‑ФЗ и ограничения по отдельным видам деятельности.



Иностранец может открыть ИП, если у него есть РВП или ВНЖ и адрес регистрации в России. Одной визы или миграционной карты недостаточно.