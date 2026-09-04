Может ли ООО работать без расчётного счёта

Коротко

При этом тратить наличную выручку из кассы разрешено только на закрытый перечень целей: оплату товаров и услуг, зарплату, выдачу под отчёт и некоторые другие. Дивиденды так не выплатить — деньги надо сначала положить в банк. Поэтому такой подход покрывает лишь часть операций и полностью заменить расчётный счёт не может.



За отсутствие расчётного счёта ООО не штрафуют. Но без него компания не сможет самостоятельно платить налоги и взносы, подключить эквайринг, проводить многие валютные операции, получить оплату по госконтракту. А расчёты наличными с другими компаниями и ИП будут ограничены лимитом в 100 000 ₽ по одному договору.