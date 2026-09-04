Может ли ООО работать без расчётного счёта

Обязано ли ООО иметь расчётный счёт
Закон не обязывает открывать расчётный счёт ООО — ни сразу после регистрации, ни позже. Такой обязанности нет ни в Гражданском кодексе, ни в законе об ООО, ни в Налоговом кодексе.
Но есть общее правило: расчёты между юридическими лицами проводят безналично. Платить наличными тоже можно, но с учётом ограничений (п. 2 ст. 861 ГК РФ).
Поэтому работать без счёта — не нарушение. Но на практике вести так бизнес почти невозможно.
Когда ООО не может работать без расчётного счёта
Разберём на примерах, когда получится работать только с наличными, а когда нет.
|Операция
|Можно без расчётного счёта
|Основание
|Расчёты с физлицами: покупателями и самозанятыми без статуса ИП
|Да, можно рассчитываться наличными без ограничения суммы
|П. 1 и 4 Указания ЦБ №5348-У
|Расчёты с компаниями и ИП (оплата товаров или услуг)
|Да, наличными — до 100 000 ₽ по одному договору. Лимит считается по всему договору целиком: поставку на 300 000 ₽ нельзя разбить на три платежа
|П. 4 Указания ЦБ №5348-У
|Выплата зарплаты
|Да, можно выплачивать наличными из кассы, если в трудовом договоре не зафиксировали перевод на карту
|Ст. 136 ТК РФ, п. 1 Указания ЦБ №5348-У
|Выдача под отчёт
|Да, можно из наличной выручки
|П. 1 Указания ЦБ №5348-У
|Уплата налогов и страховых взносов
|Нет. Само ООО без счёта не заплатит — это может сделать за него только другое лицо, например участник или директор со своего счёта. При этом вернуть такую сумму из бюджета плательщик не сможет
|П. 1 ст. 45, п. 4 ст. 58 НК РФ
|Выплата дивидендов участникам
|Нет, напрямую из наличной выручки нельзя
|П. 1 Указания ЦБ №5348-У
|Валютные операции
|Нет, нужен счёт в уполномоченном банке. Но есть исключения: например наличные расчёты с иностранными покупателями в рознице
|Ст. 14 Федерального закона №173-ФЗ
|Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
|Нет. Заявку подать можно, а оплату получить — нет. Заказчик перечислит деньги по контракту только на расчётный счёт
|П. 2 ст. 861 ГК РФ, п. 4 Указания ЦБ №5348-У
Ограничения складываются из двух уровней:
- Первый — какие расходы можно совершать напрямую из кассы. Перечень целей закрытый: например дивидендов там нет (п. 1 Указания ЦБ №5348-У). Поэтому для дивидендов нужно сначала положить деньги на счёт, а потом снять обратно, если их нужно выплатить наличными.
- Второй — операции, где наличная форма не допускается в принципе: уплата налогов и взносов, большинство валютных операций, тендеры и в целом расчёты с контрагентами, когда превышен порог в 100 000 ₽ по одному договору.
Поэтому полностью работать только с наличными не получится.
Последствия работы ООО без расчётного счёта
Само по себе это не нарушение. Ответственность возникает за конкретные нарушения при работе с наличными и за неуплату налогов.
Нарушение правил работы с наличными. Штраф грозит, если компания рассчиталась с контрагентами наличными сверх лимита в 100 000 ₽ по одному договору или не оприходовала выручку в кассу.
Штраф для компании составляет 40 000–50 000 ₽, для директора — 4 000–5 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Для малых и микропредприятий сумма вдвое меньше — 20 000–25 000 ₽ (ст. 4.1.2 КоАП РФ). Если нарушение первое и обошлось без ущерба, вместо штрафа могут вынести предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ).
Неуплата налогов и взносов. На ЕНС появится задолженность, на неё начислят пени за каждый календарный день просрочки (ст. 75 НК РФ). Списывать деньги инспекции не из чего, поэтому долг могут взыскать с имущества компании.
Есть и последствия без штрафов. Например, сделка может сорваться, если контрагент готов рассчитываться только безналично.
Можно ли зарегистрировать ООО без открытия расчётного счёта
Да, для регистрации ООО счёт не нужен. Его реквизитов нет в перечне документов для регистрации (ст. 12 Федерального закона №129-ФЗ). В большинстве случаев понадобятся:
- Заявление о государственной регистрации по форме Р11001.
- Решение о создании ООО, если учредитель один, или протокол общего собрания, если учредителей несколько.
- Устав, если компания не использует типовой.
- Документ об уплате госпошлины 4 000 ₽ — если её нужно платить. При подаче электронных документов через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн» нотариуса или Точка Банк госпошлины нет.
- Документы на юридический адрес — необязательно, но лучше предоставить. Например, гарантийное письмо от собственника. Так вы снизите риск отказа в регистрации.
Открыть расчётный счёт можно после регистрации ООО. Сообщать об открытии в налоговую самостоятельно не нужно: банк передаст сведения в ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).
Как правильно выбрать банк для ООО
Сначала оцените будущие операции, а потом сравните условия по семи пунктам:
- Надёжность. Проверьте на сайте ЦБ, действует ли лицензия банка, и на сайте АСВ — участие в системе страхования. Учтите, что деньги ООО застрахованы на сумму до 1,4 млн ₽, только если компания есть в реестре МСП.
- Стоимость обслуживания. Смотрите не только на стоимость тарифа, но и на то, что в него входит и сколько стоит превышение лимитов. Уточните, есть ли программа лояльности с кешбэком.
- Платежи и наличные. Проверьте условия переводов в бюджет, другим компаниям и ИП, а также физлицам — на последние часто действует отдельный тариф. Сравните лимиты и комиссии на внесение и снятие наличных.
- Сервисы под ваши задачи. Эквайринг и онлайн-касса для розницы, валютный контроль для ВЭД, спецсчёт и независимые гарантии для тендеров, зарплатный проект для сотрудников.
- Финансирование. Посмотрите условия по овердрафту, факторингу и кредитам, даже если деньги сейчас не нужны.
- Поддержка. Проверьте, можно ли быстро выйти на живого специалиста. А также посмотрите отзывы, чтобы понять, как банк решает нестандартные ситуации.
- Работа по 115-ФЗ. Узнайте, помогает ли банк проверять контрагентов и оценивать риск операций до платежа, а не после блокировки.
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Заменит ли цифровой рубль расчётный счёт
Нет. Цифровой рубль — третья форма рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменяет их, а даёт бизнесу ещё один способ принимать оплату и проводить платежи.
Счёт цифрового рубля открывают на платформе Банка России, а доступ к нему компания получает через подключённый банк. Пополняют его с банковского счёта, а полученные цифровые рубли при необходимости переводят обратно. Поэтому расчётный счёт бизнесу всё равно нужен.
Принимать оплату цифровыми рублями может быть выгоднее. До конца 2026 года операции бизнеса проходят без комиссии. С 2027 года комиссия за приём оплаты от физлиц составит 0,3% от суммы, но не больше 1 500 ₽. Для сравнения, по СБП ставка составляет 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности.