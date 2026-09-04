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Расчётные счета
Расчётные счета

Может ли ООО работать без расчётного счёта

Расчётный счёт есть почти у каждого ООО, хотя открывать его никто не заставляет. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разбираем, может ли компания работать без счёта, какие ограничения при этом действуют и чем рискует бизнес.

04.09.2026
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Счёт для ООО в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ООО в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
За отсутствие расчётного счёта ООО не штрафуют. Но без него компания не сможет самостоятельно платить налоги и взносы, подключить эквайринг, проводить многие валютные операции, получить оплату по госконтракту. А расчёты наличными с другими компаниями и ИП будут ограничены лимитом в 100 000 ₽ по одному договору.
При этом тратить наличную выручку из кассы разрешено только на закрытый перечень целей: оплату товаров и услуг, зарплату, выдачу под отчёт и некоторые другие. Дивиденды так не выплатить — деньги надо сначала положить в банк. Поэтому такой подход покрывает лишь часть операций и полностью заменить расчётный счёт не может.

Обязано ли ООО иметь расчётный счёт

Закон не обязывает открывать расчётный счёт ООО — ни сразу после регистрации, ни позже. Такой обязанности нет ни в Гражданском кодексе, ни в законе об ООО, ни в Налоговом кодексе.

Но есть общее правило: расчёты между юридическими лицами проводят безналично. Платить наличными тоже можно, но с учётом ограничений (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Поэтому работать без счёта — не нарушение. Но на практике вести так бизнес почти невозможно.

Когда ООО не может работать без расчётного счёта

Разберём на примерах, когда получится работать только с наличными, а когда нет.

ОперацияМожно без расчётного счётаОснование
Расчёты с физлицами: покупателями и самозанятыми без статуса ИПДа, можно рассчитываться наличными без ограничения суммыП. 1 и 4 Указания ЦБ №5348-У
Расчёты с компаниями и ИП (оплата товаров или услуг)Да, наличными — до 100 000 ₽ по одному договору. Лимит считается по всему договору целиком: поставку на 300 000 ₽ нельзя разбить на три платежаП. 4 Указания ЦБ №5348-У
Выплата зарплатыДа, можно выплачивать наличными из кассы, если в трудовом договоре не зафиксировали перевод на картуСт. 136 ТК РФ, п. 1 Указания ЦБ №5348-У
Выдача под отчётДа, можно из наличной выручкиП. 1 Указания ЦБ №5348-У
Уплата налогов и страховых взносовНет. Само ООО без счёта не заплатит — это может сделать за него только другое лицо, например участник или директор со своего счёта. При этом вернуть такую сумму из бюджета плательщик не сможетП. 1 ст. 45, п. 4 ст. 58 НК РФ
Выплата дивидендов участникамНет, напрямую из наличной выручки нельзяП. 1 Указания ЦБ №5348-У
Валютные операцииНет, нужен счёт в уполномоченном банке. Но есть исключения: например наличные расчёты с иностранными покупателями в розницеСт. 14 Федерального закона №173-ФЗ
Участие в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗНет. Заявку подать можно, а оплату получить — нет. Заказчик перечислит деньги по контракту только на расчётный счёт П. 2 ст. 861 ГК РФ, п. 4 Указания ЦБ №5348-У

Ограничения складываются из двух уровней: 

  • Первый — какие расходы можно совершать напрямую из кассы. Перечень целей закрытый: например дивидендов там нет (п. 1 Указания ЦБ №5348-У). Поэтому для дивидендов нужно сначала положить деньги на счёт, а потом снять обратно, если их нужно выплатить наличными. 
  • Второй — операции, где наличная форма не допускается в принципе: уплата налогов и взносов, большинство валютных операций, тендеры и в целом расчёты с контрагентами, когда превышен порог в 100 000 ₽ по одному договору.

Поэтому полностью работать только с наличными не получится.

Комментарий эксперта

Отдельно стоит разобраться с оплатой картами от клиентов: принимать её обязаны не все компании. Обязанность возникает, если выручка за прошлый год превысила 20 млн ₽. Учитывают и выручку конкретной торговой точки: если она меньше 5 млн ₽ за год, принимать карты там не обязательно.


При этом без расчётного счёта подключить эквайринг не получится. Поэтому в такой ситуации компания не сможет принимать карты независимо от своей выручки.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Последствия работы ООО без расчётного счёта

Само по себе это не нарушение. Ответственность возникает за конкретные нарушения при работе с наличными и за неуплату налогов.

Нарушение правил работы с наличными. Штраф грозит, если компания рассчиталась с контрагентами наличными сверх лимита в 100 000 ₽ по одному договору или не оприходовала выручку в кассу.

Штраф для компании составляет 40 000–50 000 ₽, для директора — 4 000–5 000 ₽ (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Для малых и микропредприятий сумма вдвое меньше — 20 000–25 000 ₽ (ст. 4.1.2 КоАП РФ). Если нарушение первое и обошлось без ущерба, вместо штрафа могут вынести предупреждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ).

Неуплата налогов и взносов. На ЕНС появится задолженность, на неё начислят пени за каждый календарный день просрочки (ст. 75 НК РФ). Списывать деньги инспекции не из чего, поэтому долг могут взыскать с имущества компании.

Есть и последствия без штрафов. Например, сделка может сорваться, если контрагент готов рассчитываться только безналично.

Виды штрафов для ООО

Можно ли зарегистрировать ООО без открытия расчётного счёта

Да, для регистрации ООО счёт не нужен. Его реквизитов нет в перечне документов для регистрации (ст. 12 Федерального закона №129-ФЗ). В большинстве случаев понадобятся:

  1. Заявление о государственной регистрации по форме Р11001.
  2. Решение о создании ООО, если учредитель один, или протокол общего собрания, если учредителей несколько.
  3. Устав, если компания не использует типовой.
  4. Документ об уплате госпошлины 4 000 ₽ — если её нужно платить. При подаче электронных документов через сайт ФНС, сервис «Старт бизнеса онлайн» нотариуса или Точка Банк госпошлины нет.
  5. Документы на юридический адрес — необязательно, но лучше предоставить. Например, гарантийное письмо от собственника. Так вы снизите риск отказа в регистрации.

Открыть расчётный счёт можно после регистрации ООО. Сообщать об открытии в налоговую самостоятельно не нужно: банк передаст сведения в ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Комментарий эксперта

Отдельный вопрос — уставный капитал. Для большинства ООО его минимальный размер — 10 000 ₽, и эту сумму нужно внести деньгами. Если капитал больше, часть сверх 10 000 ₽ можно оплатить имуществом или правами, которые имеют оценку.

Полностью оплатить доли нужно не позднее четырёх месяцев после регистрации ООО. Деньги можно перечислить на расчётный счёт компании или внести наличными в кассу. То есть ради самого уставного капитала открывать счёт необязательно. Но для повседневной работы ООО он всё равно необходим.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Как правильно выбрать банк для ООО

Сначала оцените будущие операции, а потом сравните условия по семи пунктам:

  1. Надёжность. Проверьте на сайте ЦБ, действует ли лицензия банка, и на сайте АСВ — участие в системе страхования. Учтите, что деньги ООО застрахованы на сумму до 1,4 млн ₽, только если компания есть в реестре МСП
  2. Стоимость обслуживания. Смотрите не только на стоимость тарифа, но и на то, что в него входит и сколько стоит превышение лимитов. Уточните, есть ли программа лояльности с кешбэком.
  3. Платежи и наличные. Проверьте условия переводов в бюджет, другим компаниям и ИП, а также физлицам — на последние часто действует отдельный тариф. Сравните лимиты и комиссии на внесение и снятие наличных.
  4. Сервисы под ваши задачи. Эквайринг и онлайн-касса для розницы, валютный контроль для ВЭД, спецсчёт и независимые гарантии для тендеров, зарплатный проект для сотрудников. 
  5. Финансирование. Посмотрите условия по овердрафту, факторингу и кредитам, даже если деньги сейчас не нужны.
  6. Поддержка. Проверьте, можно ли быстро выйти на живого специалиста. А также посмотрите отзывы, чтобы понять, как банк решает нестандартные ситуации.
  7. Работа по 115-ФЗ. Узнайте, помогает ли банк проверять контрагентов и оценивать риск операций до платежа, а не после блокировки.

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Заменит ли цифровой рубль расчётный счёт

Нет. Цифровой рубль — третья форма рубля наряду с наличными и безналичными деньгами. Он не заменяет их, а даёт бизнесу ещё один способ принимать оплату и проводить платежи.

Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Счёт цифрового рубля открывают на платформе Банка России, а доступ к нему компания получает через подключённый банк. Пополняют его с банковского счёта, а полученные цифровые рубли при необходимости переводят обратно. Поэтому расчётный счёт бизнесу всё равно нужен.

Принимать оплату цифровыми рублями может быть выгоднее. До конца 2026 года операции бизнеса проходят без комиссии. С 2027 года комиссия за приём оплаты от физлиц составит 0,3% от суммы, но не больше 1 500 ₽. Для сравнения, по СБП ставка составляет 0,4–0,7% в зависимости от вида деятельности.

Вопросы по теме

Можно ли выплачивать зарплату наличными, если сотрудник хочет получать её на карту?

Зависит от того, что записано в трудовом или коллективном договоре. Если там предусмотрена выплата через кассу, менять способ по одному желанию сотрудника работодатель не обязан — это изменение условий договора. А если предусмотрен перевод на счёт, без него выполнить это условие не получится.

Нужно ли закрывать расчётный счёт, если ООО им не пользуется?

Нет. Компания может оставить его открытым и иметь несколько счетов или закрыть, если он больше не нужен.

Как ООО без расчётного счёта выплатить дивиденды?

Никак. Наличную выручку нельзя использовать для выплаты дивидендов. Выдать их из кассы можно только деньгами, предварительно снятыми со счёта (п. 1 Указания ЦБ №5348-У). Для безналичного перевода он тоже понадобится.

Можно ли использовать личный счёт директора вместо расчётного счёта ООО?

Нет. Деньги на личном счёте принадлежат его владельцу — директору как физическому лицу. Поэтому использовать его для расчётов ООО нельзя. Кроме того, банк может ограничить операции, если увидит, что его используют для бизнеса.

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Может ли ООО работать без расчётного счёта: ограничения и последствия — Точка Банк