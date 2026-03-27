Отчёт по зарубежным счетам: что изменится для бизнеса с апреля 2026 года

Главное изменение — срок. Раньше на сдачу отчёта давали 30 дней после окончания квартала, но в законе не уточнялось, какие именно: рабочие или календарные. Теперь прямо прописано: 30 рабочих дней. С учётом выходных и праздников это примерно на полторы недели больше, чем раньше.