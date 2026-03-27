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Отчёт по зарубежным счетам: что изменится для бизнеса с апреля 2026 года

Организации и ИП с зарубежными счетами и электронными кошельками обязаны ежеквартально отчитываться перед налоговой о движении денег по ним. С апреля 2026 года правила изменятся.

27.03.2026
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Главное изменение — срок. Раньше на сдачу отчёта давали 30 дней после окончания квартала, но в законе не уточнялось, какие именно: рабочие или календарные. Теперь прямо прописано: 30 рабочих дней. С учётом выходных и праздников это примерно на полторы недели больше, чем раньше.

Также уточнили, как считать период, за который нужно отчитаться:

  • Открыли счёт после первого числа квартала — отчитываться нужно с даты открытия до конца квартала.
  • Закрыли счёт в течение квартала — отчитываться нужно с первого числа квартала до даты закрытия.

А прежде чем отчитываться о движении денег, нужно уведомить об открытии зарубежного счёта налоговую — как это сделать, рассказали в отдельном материале.

Источник:постановление Правительства от 24.03.2026 №305.

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