Продление банковской гарантии: что важно знать и как правильно оформить

Когда возникает необходимость продлить банковскую гарантию

Продление банковской гарантии может потребоваться, если меняются сроки по контракту или работа затягивается. Это не редкость при госконтрактах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, а также в коммерческих сделках.

Ситуации, когда придётся продлить банковскую гарантию:

В контракт внесли изменения — добавили новые этапы работ, например пусконаладочные мероприятия или сервисное обслуживание.

Работы задерживаются, но обе стороны продолжают соблюдать договорные обязательства.

Заказчику нужно больше времени на взаимодействие с исполнителем или банком.

Возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых сроки исполнения сдвинулись.

Если вовремя не продлить банковскую гарантию, это может считаться нарушением условий договора. А за таким событием обычно следуют санкции со стороны заказчика — вплоть до расторжения контракта.

Например, по 44-ФЗ гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обязательств по контракту (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ). А по 223-ФЗ заказчики могут потребовать запас в два месяца — это допустимо по закону. Поэтому заранее проверьте такие моменты.

Как продлить банковскую гарантию

Продлить срок действия гарантии можно, если:

Это предусмотрено условиями самой гарантии — проверьте допускается ли продление в документе ( — проверьте допускается ли продление в документе ( п. 1 ст. 371 ГК РФ ). Изменения оформлены в той же форме, что и сама гарантия, — обычно это письменное приложение. Есть согласие бенефициара, то есть заказчика, — если по условиям гарантии оно требуется.

Банк обязан внести изменения в реестр независимых гарантий не позднее следующего дня (п. 5 Правил ведения и размещения реестра независимых гарантий).

Важный момент: банки не продлевают гарантии с истёкшим сроком, так как они теряют свою силу. В таком случае следует оформить новый документ или допсоглашение к действующей гарантии.

Такую позицию подтвердило и Минэкономразвития в письме от 16.12.2016 № Д28и-3525. Если в контракт по 44-ФЗ вносят изменения, а срок действия гарантии уже закончился, нужно оформить новую — так считает министерство.

Этапы работы по продлению банковской гарантии

Вот основные этапы:

Проверить сроки гарантии, чтобы понять, требует ли она продления. Согласовать изменения с заказчиком — в качестве подтверждения подойдёт как подписанное допсоглашение, так и проект соглашения. Подготовить и собрать документы для банка. Отправить заявку на продление. Оплатить комиссию и оформить гарантию. Сообщить заказчику о продлении. Проверить регистрацию гарантии в Реестре банковских гарантий (по 44-ФЗ — это обязательно).

Процесс может отличаться в зависимости от банка, условий контракта и типа гарантии — например, госконтракт по 44-ФЗ или коммерческий договор. Так что все вопросы по процедуре оформления лучше задать специалисту конкретного банка.

Пакет документов, необходимых для продления

Принципал, то есть исполнитель по контракту, собирает и подаёт в банк такой пакет документов:

заявление о продлении;

актуальную финансовую отчётность — баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний период, так как банк будет повторно оценивать риски;

учредительные документы, если в них были изменения (например, устав);

дополнительное соглашение к контракту, которое подтверждает продление его сроков;

письмо от заказчика, которое подтверждает отсутствие претензий по контракту;

сведения о действующей банковской гарантии;

при необходимости — документы, которые подтверждают выполнение части обязательств (например, акты приёмки).

Обратите внимание: требования к документам могут различаться в разных банках. Лучше заранее уточнить условия в кредитной организации, где будете продлевать гарантию. Также там можно попросить образцы документов — например, письма от заказчика.



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Сроки продления банковской гарантии

Обычно продление гарантии занимает до 10 дней после обращения в банк. Но в больших городах, например Москве, нагрузка на банки выше, поэтому могут быть задержки.

Чтобы избежать риска отказа и суеты в последний момент, стоит начать процесс минимум за 2–3 недели до окончания текущей гарантии. Это даст время банку на проверку и оформление документов, а заказчику — на подготовку допсоглашения и письма об отсутствии претензий.

Так, если срок истекает 30 сентября, начните подготовку к продлению не позже 10 сентября. В первую неделю согласуйте вопрос с заказчиком, уведомьте банк и соберите документы. А уже к 20 сентября подайте заявку — так будет меньше рисков пропустить сроки.

Стоимость продления банковской гарантии

Стоимость продления рассчитывается индивидуально и зависит от суммы договора, платёжеспособности клиента и уровня риска для контракта. Так, если у вас несколько сделок, стоимость будут определять отдельно для каждой.

Обычно комиссия по госконтрактам составляет около 5%, а для обычных договоров стартует от 2,15%. Причём помимо процента банк возьмёт и фиксированную сумму — просто за то, что вносит изменения в уже выданную гарантию.

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Какие будут риски и последствия, если не продлить гарантию вовремя

Нарушение условий контракта — заказчик может потребовать новое обеспечение или расторгнуть договор. В случае с госконтрактами также возникнет риск того, что исполнителя внесут в Реестр недобросовестных поставщиков. А это повлечёт 2-годичный запрет на участие в торгах.

Досрочное требование выплаты по гарантии — если банк исполнит такое требование заказчика, то подрядчик потеряет деньги. А для их возврата может потребоваться судебное разбирательство.

Штрафы и финансовые санкции — за отсутствие действующей гарантии заказчик вправе начислять штрафы за каждый день просрочки, если такое условие есть в контракте.

Задержка оплаты и приёмки работ — без действующей гарантии заказчик может не подписывать акты и задерживать платежи.

Потеря доверия банка — просрочка продления ухудшает отношения с банком и усложняет получение новых гарантий в будущем.

Когда меняются условия банковской гарантии

Условия гарантии могут поменяться, если в контракт внесли корректировки и старая гарантия перестала подходить под обновлённые требования. Например:

заказчик внёс изменения в контракт, увеличив стоимость работ, а старая гарантия не покрывает новую сумму;

повысился размер аванса — требуется гарантия на большую сумму;

изменилась структура обязательств из-за форс-мажора или дополнительных соглашений;

стороны договорились об изменении важных условий — сроков, суммы, формулировок.

Важный момент: в таких ситуациях продлить старую гарантию недостаточно — нужно оформить новую. А значит, ещё раз заплатить комиссию.