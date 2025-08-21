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Продление банковской гарантии: что важно знать и как правильно оформить

Продление гарантии — не просто формальность. Если по каким-то причинам пропустить срок, можно столкнуться с расторжением контрактов, потерять доверие заказчиков и попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Дальше расскажем, как действовать, чтобы этого не допустить.


В подготовке статьи участвовали специалисты по банковским гарантиям Точка Банк.


21.08.2025
3513
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Автор

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Когда возникает необходимость продлить банковскую гарантию

Продление банковской гарантии может потребоваться, если меняются сроки по контракту или работа затягивается. Это не редкость при госконтрактах по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП, а также в коммерческих сделках.

Ситуации, когда придётся продлить банковскую гарантию: 

  • В контракт внесли изменения — добавили новые этапы работ, например пусконаладочные мероприятия или сервисное обслуживание.
  • Работы задерживаются, но обе стороны продолжают соблюдать договорные обязательства.
  • Заказчику нужно больше времени на взаимодействие с исполнителем или банком.
  • Возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых сроки исполнения сдвинулись.

Если вовремя не продлить банковскую гарантию, это может считаться нарушением условий договора. А за таким событием обычно следуют санкции со стороны заказчика — вплоть до расторжения контракта.

Например, по 44-ФЗ гарантия должна действовать минимум на месяц дольше срока исполнения обязательств по контракту (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ). А по 223-ФЗ заказчики могут потребовать запас в два месяца — это допустимо по закону. Поэтому заранее проверьте такие моменты.

Как продлить банковскую гарантию

Продлить срок действия гарантии можно, если: 

  1. Это предусмотрено условиями самой гарантии — проверьте допускается ли продление в документе (п. 1 ст. 371 ГК РФ). 
  2. Изменения оформлены в той же форме, что и сама гарантия, — обычно это письменное приложение. 
  3. Есть согласие бенефициара, то есть заказчика, — если по условиям гарантии оно требуется.

Банк обязан внести изменения в реестр независимых гарантий не позднее следующего дня (п. 5 Правил ведения и размещения реестра независимых гарантий). 

Важный момент: банки не продлевают гарантии с истёкшим сроком, так как они теряют свою силу. В таком случае следует оформить новый документ или допсоглашение к действующей гарантии. 

Такую позицию подтвердило и Минэкономразвития в письме от 16.12.2016 № Д28и-3525. Если в контракт по 44-ФЗ вносят изменения, а срок действия гарантии уже закончился, нужно оформить новую — так считает министерство.

Этапы работы по продлению банковской гарантии

Вот основные этапы:

  1. Проверить сроки гарантии, чтобы понять, требует ли она продления. 
  2. Согласовать изменения с заказчиком — в качестве подтверждения подойдёт как подписанное допсоглашение, так и проект соглашения. 
  3. Подготовить и собрать документы для банка. 
  4. Отправить заявку на продление. 
  5. Оплатить комиссию и оформить гарантию. 
  6. Сообщить заказчику о продлении. 
  7. Проверить регистрацию гарантии в Реестре банковских гарантий (по 44-ФЗ — это обязательно).

Процесс может отличаться в зависимости от банка, условий контракта и типа гарантии — например, госконтракт по 44-ФЗ или коммерческий договор. Так что все вопросы по процедуре оформления лучше задать специалисту конкретного банка.

Пакет документов, необходимых для продления

Принципал, то есть исполнитель по контракту, собирает и подаёт в банк такой пакет документов:

  • заявление о продлении;
  • актуальную финансовую отчётность — баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний период, так как банк будет повторно оценивать риски;
  • учредительные документы, если в них были изменения (например, устав);
  • дополнительное соглашение к контракту, которое подтверждает продление его сроков;
  • письмо от заказчика, которое подтверждает отсутствие претензий по контракту;
  • сведения о действующей банковской гарантии;
  • при необходимости — документы, которые подтверждают выполнение части обязательств (например, акты приёмки).

Обратите внимание: требования к документам могут различаться в разных банках. Лучше заранее уточнить условия в кредитной организации, где будете продлевать гарантию. Также там можно попросить образцы документов — например, письма от заказчика.


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Александр ВишневецкийСпециалист по банковским гарантиям в Точка Банке

Сроки продления банковской гарантии

Обычно продление гарантии занимает до 10 дней после обращения в банк. Но в больших городах, например Москве, нагрузка на банки выше, поэтому могут быть задержки.

Чтобы избежать риска отказа и суеты в последний момент, стоит начать процесс минимум за 2–3 недели до окончания текущей гарантии. Это даст время банку на проверку и оформление документов, а заказчику — на подготовку допсоглашения и письма об отсутствии претензий.

Так, если срок истекает 30 сентября, начните подготовку к продлению не позже 10 сентября. В первую неделю согласуйте вопрос с заказчиком, уведомьте банк и соберите документы. А уже к 20 сентября подайте заявку — так будет меньше рисков пропустить сроки.

Стоимость продления банковской гарантии

Стоимость продления рассчитывается индивидуально и зависит от суммы договора, платёжеспособности клиента и уровня риска для контракта. Так, если у вас несколько сделок, стоимость будут определять отдельно для каждой.

Обычно комиссия по госконтрактам составляет около 5%, а для обычных договоров стартует от 2,15%. Причём помимо процента банк возьмёт и фиксированную сумму — просто за то, что вносит изменения в уже выданную гарантию.

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Какие будут риски и последствия, если не продлить гарантию вовремя

Нарушение условий контракта — заказчик может потребовать новое обеспечение или расторгнуть договор. В случае с госконтрактами также возникнет риск того, что исполнителя внесут в Реестр недобросовестных поставщиков. А это повлечёт 2-годичный запрет на участие в торгах.

Досрочное требование выплаты по гарантии — если банк исполнит такое требование заказчика, то подрядчик потеряет деньги. А для их возврата может потребоваться судебное разбирательство.

Штрафы и финансовые санкции — за отсутствие действующей гарантии заказчик вправе начислять штрафы за каждый день просрочки, если такое условие есть в контракте. 

Задержка оплаты и приёмки работ — без действующей гарантии заказчик может не подписывать акты и задерживать платежи.

Потеря доверия банка — просрочка продления ухудшает отношения с банком и усложняет получение новых гарантий в будущем.

Когда меняются условия банковской гарантии

Условия гарантии могут поменяться, если в контракт внесли корректировки и старая гарантия перестала подходить под обновлённые требования. Например: 

  • заказчик внёс изменения в контракт, увеличив стоимость работ, а старая гарантия не покрывает новую сумму;
  • повысился размер аванса — требуется гарантия на большую сумму;
  • изменилась структура обязательств из-за форс-мажора или дополнительных соглашений;
  • стороны договорились об изменении важных условий — сроков, суммы, формулировок.

Важный момент: в таких ситуациях продлить старую гарантию недостаточно — нужно оформить новую. А значит, ещё раз заплатить комиссию. 

Если при оформлении новой гарантии решите поменять банк-гарант, убедитесь, что он есть в списке Минфина — это важно для закупок по 44-ФЗ. Плюс в самом контракте могут быть дополнительные требования к банку — по размеру собственных средств, рейтингу или сроку существования. Лучше проконтролировать всё заранее.

Вопросы по теме

Как понять, можно ли продлить банковскую гарантию?

Возможность продления должна быть прописана в условиях самой гарантии. Если такого пункта нет — изменить срок нельзя, только оформить новую. Также обратите внимание, в каком виде должно оформляться продление и нужно ли согласие бенефициара, то есть заказчика.

Возможна ли замена банковской гарантии на другую?

Да, возможна. Главное — чтобы новая гарантия подходила под условия контракта и начала действовать до того, как закончится предыдущая банковская гарантия. Заранее согласуйте замену с заказчиком, чтобы не было перерыва в обеспечении.

Какие частые ошибки допускают при продлении и как их избежать?

Начинают продление слишком поздно. Бывает, исполнители не отслеживают даты и внезапно выясняется, что истёк срок действия банковской гарантии. Лучше поставить напоминания заранее — за месяц и за две недели. Не стоит откладывать пролонгацию до последнего.

Нет подписанного допсоглашения с заказчиком или хотя бы его проекта. Как правило, банки просят подтверждение продления контракта. Лучше сразу параллельно вести переговоры и с заказчиком, и с банком.

Не хватает документов. Чтобы всё прошло быстро, заранее уточните у банка список документов, которые надо предоставить. Обратите внимание на письмо о продлении банковской гарантии, в котором заказчик подтверждает отсутствие претензий, — оно часто является обязательным.

Продление идёт на старую сумму. Если в контракт добавили дополнительные этапы или выросла цена, сумму гарантии тоже нужно скорректировать. Рабочий способ, как избежать такой ошибки, — внимательно изучать допсоглашение.

Банк не подходит под требования. Иногда при продлении обращаются в банк, который не может выдавать гарантии для госзакупок, или не учитывают критерии заказчика. Проверьте банк на сайте Минфина для закупок по 44-ФЗ и в любом случае уточните требования к кредитной организации в контракте.

Не проверили регистрационные детали. Для контрактов по 44-ФЗ важно убедиться, что гарантия есть в специальном реестре. Поскольку с 2018 года реестр банковских гарантий перестал находиться в свободном доступе, поставщику следует отправить запрос в банк-гарант или в Федеральное казначейство.

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Продление банковской гарантии: как увеличить срок действия — Точка Банк