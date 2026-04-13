Проверьте себя: 5 операций по расчётному счёту, которые могут вызвать вопросы у банка

Разберём ситуации, которые чаще всего привлекают внимание банка и требуют документов и объяснений со стороны бизнеса. По каждой из них дадим пояснения от экспертов Точка Банка.
1. Переводы физлицам без оснований
Банк может заподозрить обналичивание или серую зарплату, если переводы физлицам идут регулярно и без документов или непонятно основание таких платежей.
ИП вправе переводить свой доход на личный счёт — это личные средства после уплаты налогов. При этом имеет значение и деятельность ИП. Например, если он продаёт товары оптом, то до перевода дохода важно рассчитаться с поставщиками товара по счёту. А если выполняет работы и привлекает других людей, то им нужно платить официально.
Переводы физическим лицам должны подкрепляться договором, актом или другим подтверждающим документом. Если получатели — сотрудники или исполнители по договорам ГПХ, с выплат нужно удержать налоги и заплатить взносы. С самозанятыми этого не требуется — они платят налоги самостоятельно.
ООО переводит доход в виде дивидендов или зарплаты сотрудникам. Если необходимо перевести деньги под отчёт, это можно сделать с оформлением подтверждающих документов. Заплатить за работы физлицам, не устроенным в штат, также можно, если они самозанятые или работают по договорам ГПХ.
2. Снятие наличных больше 30% оборота
По методическим рекомендациям Банка России от 21.07.2017 №19-МР доля снятия наличных более 30% от оборота считается риск-фактором и может привлечь внимание банка.
ИП вправе распоряжаться деньгами на счёте без специального обоснования — это его личные средства после уплаты налогов. Однако важно, чтобы по счёту были в том числе и операции, связанные с бизнесом. Например, расчёты с партнёрами за оказанные услуги.
ООО работать с наличными значительно сложнее: каждая операция должна иметь документальное обоснование или документальное подтверждение. Например, выдача под отчёт, выплата зарплаты, хозяйственные расходы. Бесцельное снятие наличных директором или учредителем банк может расценить как признак обналичивания.
3. Нетипичные сделки
Если назначения платежей не совпадают с вашими кодами ОКВЭД, банк может запросить пояснения. Например, в реестре у вас в качестве основного ОКВЭД указана розничная торговля кондитерскими изделиями, а деньги приходят за строительные работы, — такого вида деятельности у вас нет, и это вызовет вопросы.
ИП и ООО — назначения платежей должны соответствовать кодам ОКВЭД в ЕГРИП и ЕГРЮЛ соответственно. Если вы меняете или расширяете деятельность, обновите коды заранее через налоговую: для ИП — форма Р24001, для ООО — форма Р13014.
Добавить коды ОКВЭД можно бесплатно — госпошлина не нужна. Исключение: если одновременно меняете устав ООО и подаёте документы лично или по почте. Тогда пошлина составит 800 ₽.
4. Налоговый разрыв по НДС и неуплата налогов
Банк отслеживает два момента: налоговые разрывы по НДС и общий уровень налоговой нагрузки.
Разрыв возникает, когда компания получает деньги с НДС, а платит поставщикам без НДС — и при этом не перечисляет разницу в бюджет в полном объёме. В таких случаях банк запрашивает налоговые декларации, договоры с контрагентами и другие документы, подтверждающие правильность расчёта налогов.
Если налоги слишком низкие относительно оборота, банк может посоветовать увеличить налоговую нагрузку, заплатить налоги авансом и стараться поддерживать этот показатель на уровне 0,9–1% от исходящих платежей. Это рекомендация Банка России. Однако могут быть отклонения в зависимости от систем налогообложения, сезонности или других особенностей бизнеса. Банк всё это учитывает.
ИП и ООО — если у вас несколько счетов в разных банках, а налоги платите только с одного, остальные банки не увидят этих платежей. Храните платёжки и выписки, чтобы при необходимости предоставить их в другой банк.
5. Ненадёжные контрагенты
Репутация контрагента имеет значение: если он скрывает данные, не платит налоги или имеет проблемы с банком — комплаенс обратит на это внимание.
ИП и ООО — перед началом работы с новым контрагентом стоит проверить:
- Регистрацию в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
- Налоговые задолженности через «Прозрачный бизнес» ФНС.
- Судебные дела в картотеке арбитражных дел.
- Долги у приставов в базе ФССП.
- Сведения о банкротстве в ЕФРСБ.
Что делать, если банк всё-таки запросил пояснения
Запрос документов — это ещё не окончание сотрудничества с банком. Банк даёт время на ответ, и если операции реальные — достаточно предоставить договоры, акты, пояснения, декларации и другие документы. Чем быстрее ответите, тем быстрее всё разрешится.
Банк не блокирует счёт просто так. Если операции реальные, документы в порядке и контрагенты проверены, вопросов обычно не возникает.