Проверьте себя: 5 операций по расчётному счёту, которые могут вызвать вопросы у банка

На практике очень много зависит от вида деятельности и его специфики. Мы не устанавливаем для всех одинаковые рамки.





Так, предприниматели, которые оказывают услуги самостоятельно, могут переводить себе свой доход, и часто это существенная часть оборота. Компаниям же в вопросе переводов физлицам лучше ориентироваться на 30% от исходящих платежей. Но из‑за особенностей бизнес‑процессов эта цифра может меняться.

