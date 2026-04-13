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Расчётные счета
Расчётные счета

Проверьте себя: 5 операций по расчётному счёту, которые могут вызвать вопросы у банка

Банк следит за операциями по счёту — его обязывает закон 115-ФЗ. Если платёж выглядит подозрительно, его могут остановить и запросить пояснения. В худшем случае — ограничить доступ к счёту до выяснения обстоятельств.

13.04.2026
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Счёт для бизнеса в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Разберём ситуации, которые чаще всего привлекают внимание банка и требуют документов и объяснений со стороны бизнеса. По каждой из них дадим пояснения от экспертов Точка Банка.

1. Переводы физлицам без оснований

Банк может заподозрить обналичивание или серую зарплату, если переводы физлицам идут регулярно и без документов или непонятно основание таких платежей.

ИП вправе переводить свой доход на личный счёт — это личные средства после уплаты налогов. При этом имеет значение и деятельность ИП. Например, если он продаёт товары оптом, то до перевода дохода важно рассчитаться с поставщиками товара по счёту. А если выполняет работы и привлекает других людей, то им нужно платить официально. 

Переводы физическим лицам должны подкрепляться договором, актом или другим подтверждающим документом. Если получатели — сотрудники или исполнители по договорам ГПХ, с выплат нужно удержать налоги и заплатить взносы. С самозанятыми этого не требуется — они платят налоги самостоятельно.

ООО переводит доход в виде дивидендов или зарплаты сотрудникам. Если необходимо перевести деньги под отчёт, это можно сделать с оформлением подтверждающих документов. Заплатить за работы физлицам, не устроенным в штат, также можно, если они самозанятые или работают по договорам ГПХ.

Как платить самозанятым с расчётного счёта ИП и ООО

Экспертное мнение

На практике очень много зависит от вида деятельности и его специфики. Мы не устанавливаем для всех одинаковые рамки.


Так, предприниматели, которые оказывают услуги самостоятельно, могут переводить себе свой доход, и часто это существенная часть оборота. Компаниям же в вопросе переводов физлицам лучше ориентироваться на 30% от исходящих платежей. Но из‑за особенностей бизнес‑процессов эта цифра может меняться.

Анастасия Селезнёва Эксперт Точка Банка

2. Снятие наличных больше 30% оборота

По методическим рекомендациям Банка России от 21.07.2017 №19-МР доля снятия наличных более 30% от оборота считается риск-фактором и может привлечь внимание банка.

ИП вправе распоряжаться деньгами на счёте без специального обоснования — это его личные средства после уплаты налогов. Однако важно, чтобы по счёту были в том числе и операции, связанные с бизнесом. Например, расчёты с партнёрами за оказанные услуги.

ООО работать с наличными значительно сложнее: каждая операция должна иметь документальное обоснование или документальное подтверждение. Например, выдача под отчёт, выплата зарплаты, хозяйственные расходы. Бесцельное снятие наличных директором или учредителем банк может расценить как признак обналичивания.

Экспертное мнение

Компаниям стоит контролировать долю наличных операций и удерживать её в пределах 30% от оборота. А если бизнес объективно работает с наличными — розница, доставка, — должны быть обосновывающие документы: авансовые отчёты, квитанции, чеки и так далее.

Анастасия Селезнёва Эксперт Точка Банка

3. Нетипичные сделки

Если назначения платежей не совпадают с вашими кодами ОКВЭД, банк может запросить пояснения. Например, в реестре у вас в качестве основного ОКВЭД указана розничная торговля кондитерскими изделиями, а деньги приходят за строительные работы, — такого вида деятельности у вас нет, и это вызовет вопросы.

ИП и ООО — назначения платежей должны соответствовать кодам ОКВЭД в ЕГРИП и ЕГРЮЛ соответственно. Если вы меняете или расширяете деятельность, обновите коды заранее через налоговую: для ИП — форма Р24001, для ООО — форма Р13014.

Добавить коды ОКВЭД можно бесплатно — госпошлина не нужна. Исключение: если одновременно меняете устав ООО и подаёте документы лично или по почте. Тогда пошлина составит 800 ₽.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

Экспертное мнение

Следите за тем, чтобы назначения платежей укладывались в ваши коды ОКВЭД и образовывали понятную цепочку. Разовые нетипичные операции могут быть обоснованы и целесообразны. Но если экономический смысл проследить не получается, банк может запросить документы.

Анастасия Селезнёва Эксперт Точка Банка

4. Налоговый разрыв по НДС и неуплата налогов

Банк отслеживает два момента: налоговые разрывы по НДС и общий уровень налоговой нагрузки. 

Разрыв возникает, когда компания получает деньги с НДС, а платит поставщикам без НДС — и при этом не перечисляет разницу в бюджет в полном объёме. В таких случаях банк запрашивает налоговые декларации, договоры с контрагентами и другие документы, подтверждающие правильность расчёта налогов. 

Если налоги слишком низкие относительно оборота, банк может посоветовать увеличить налоговую нагрузку, заплатить налоги авансом и стараться поддерживать этот показатель на уровне 0,9–1% от исходящих платежей. Это рекомендация Банка России. Однако могут быть отклонения в зависимости от систем налогообложения, сезонности или других особенностей бизнеса. Банк всё это учитывает.

ИП и ООО — если у вас несколько счетов в разных банках, а налоги платите только с одного, остальные банки не увидят этих платежей. Храните платёжки и выписки, чтобы при необходимости предоставить их в другой банк.

Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов

Может ли ООО иметь несколько расчётных счетов

Экспертное мнение

Вы можете подключить сервис «Риски по операциям» в Точка Банк — он автоматически показывает, есть ли у вас риски по 115‑ФЗ, указывает, какие факторы на эти риски влияют, позволяет загрузить документы и пояснения для банка.

Валерия Котовская Эксперт Точка Банка

5. Ненадёжные контрагенты

Репутация контрагента имеет значение: если он скрывает данные, не платит налоги или имеет проблемы с банком — комплаенс обратит на это внимание.

ИП и ООО — перед началом работы с новым контрагентом стоит проверить: 

  1. Регистрацию в ЕГРЮЛ или ЕГРИП
  2. Налоговые задолженности через «Прозрачный бизнес» ФНС. 
  4. Долги у приставов в базе ФССП.
  5. Сведения о банкротстве в ЕФРСБ.

Экспертное мнение

Не обязательно проверять всех контрагентов вручную — для этого есть специальные сервисы. Например, Досье контрагента от Точка Банк автоматически может сформировать отчёт по бизнесу партнёра.

Валерия Котовская Эксперт Точка Банка

Что делать, если банк всё-таки запросил пояснения

Запрос документов — это ещё не окончание сотрудничества с банком. Банк даёт время на ответ, и если операции реальные — достаточно предоставить договоры, акты, пояснения, декларации и другие документы. Чем быстрее ответите, тем быстрее всё разрешится.

Образец письма и документов в банк по 115-ФЗ: как правильно ответить на запрос

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Банк не блокирует счёт просто так. Если операции реальные, документы в порядке и контрагенты проверены, вопросов обычно не возникает.

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5 операций по расчётному счёту, которые могут вызвать вопросы у банка — Точка Банк