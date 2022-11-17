Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Коротко ИП может обойтись без расчётного счёта, если принимает только наличные. Но рассчитываться с контрагентами придётся в пределах 100 000 ₽ по одному договору. Это неудобно: меньше клиентов и поставщиков, выше риск вопросов к личному счёту. ООО без счёта работать не сможет: расчёты компании ведут безналично. Выбирая банк, сравнивайте не только стоимость тарифа, но и комиссии — за платежи юрлицам и ИП, переводы физлицам, снятие наличных и эквайринг. А ещё оцените поддержку, сервисы для бизнеса и возможность сменить тариф, если обороты изменятся.

Зачем нужен расчётный счёт и обязательно ли его открывать

ИП и ООО используют расчётный счёт для всех безналичных операций:

Безналичные расчёты с контрагентами.

Приём безналичных платежей от клиентов.

Оплата аренды офиса, склада или помещения для бизнеса.

Оплата мебели, оборудования и техники для бизнеса.

Оплата товаров для перепродажи.

Оплата доставки и хранения товаров.

Участие в тендерах.

Уплата налогов, страховых взносов, пеней, штрафов.

Выплата зарплаты сотрудникам.

Также к расчётному счёту можно подключить дополнительные банковские сервисы: эквайринг для приёма оплаты картами, бизнес-карту для расходов компании и зарплатный проект, чтобы перечислять зарплату одним платежом.

По закону ИП может работать без расчётного счёта. Но тогда получится принимать оплату только наличными и рассчитываться с контрагентами в пределах 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).

ООО без расчётного счёта работать практически не может: все деньги компании должны проходить через банковский счёт юридического лица. Плюс для ООО тоже действует ограничение в 100 000 ₽ на расчёты наличными по одному договору.

Чем расчётный счёт отличается от личного

Расчётный счёт используют для бизнеса, личный — для обычных повседневных расходов. Официально такой счёт называется текущим, но в разговорной речи его обычно называют личным. На него получают зарплату, с него переводят деньги родственникам, им оплачивают покупки и на нём хранят накопления.

Если использовать личный счёт для бизнеса, могут возникнуть проблемы:

Банк может запросить документы. Если регулярно проходят платежи от клиентов и контрагентов, банк может увидеть признаки предпринимательской деятельности, запросить документы и до проверки Если регулярно проходят платежи от клиентов и контрагентов, банк может увидеть признаки предпринимательской деятельности, запросить документы и до проверки заблокировать дистанционный доступ к счёту по 115-ФЗ Налоговой будет сложнее отделить личные переводы от доходов бизнеса. Если на один счёт приходят деньги от клиентов, друзей и родственников, придётся объяснять, какие поступления относятся к предпринимательской деятельности, а какие нет. Контрагентам неудобно платить физлицу. Компании обычно переводят деньги ИП и ООО по договору на расчётный счёт. Платёж на личные реквизиты может вызвать вопросы у бухгалтерии и банка.

Личный счёт директора или учредителя для операций ООО использовать тоже нельзя: по общему правилу расчёты между юридическими лицами ведут в безналичном порядке (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Как пользоваться деньгами на расчётном счёте

Деньги на счёте ИП — это деньги самого предпринимателя. Их можно переводить на личную карту, снимать наличными или тратить с бизнес-карты. Дополнительный налог при этом не взимается — только тот, что ИП платит по своей системе налогообложения.

Деньги на счёте ООО принадлежат компании, а не директору или участнику. Получить доход от бизнеса участник ООО может двумя основными способами:

Распределение чистой прибыли. При этом с выплат удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ за год и 15% с превышения ( . При этом с выплат удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ за год и 15% с превышения ( п. 1.1 ст. 224 НК РФ ). Зарплата — если участник работает в компании, например директором. С зарплаты удерживают НДФЛ, а компания дополнительно платит страховые взносы.

Переводить деньги ООО на личную карту директора или учредителя без основания нельзя. У платежа должна быть понятная причина: зарплата, дивиденды, возврат займа, оплата по договору или другое законное основание.

Что означают цифры расчётного счёта

Расчётный счёт состоит из 20 цифр, которые можно разбить на шесть смысловых частей — каждая из них несёт определённую информацию.

Пример: 407 02 810 0 1234 0000111.

Первая, вторая и третья цифры означают категорию владельца . Например, для юридических лиц — 407, а для ИП и физлиц — 408.

Четвёртая и пятая цифры характеризуют компанию . Например, если это финансовое учреждение — 01, а если коммерческая компания — 02.

Шестая, седьмая и восьмая цифры означают валюту . Например, рубли — 810, а доллары — 840.

Девятая цифра — контрольная . Она используется для проверки номера.

Десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая цифры — номер отделения банка, которое обслуживает клиента.

С четырнадцатой по двадцатую цифры включительно — индивидуальный номер клиента.

В итоге 407 02 810 0 1234 0000111 — расчётный счёт ООО, открытый в рублях в отделении банка №1234.

Чтобы отправить платёж, одного номера недостаточно. Обычно нужны и другие реквизиты: БИК банка, корреспондентский счёт, ИНН, КПП для организаций и наименование получателя. Полные реквизиты можно посмотреть в договоре с банком, мобильном приложении или интернет-банке.

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта

При выборе важно учесть несколько моментов:

Репутация . Чем больше у банка опыта на рынке и положительных отзывов от клиентов, тем надёжнее сотрудничество.

Ориентация на бизнес . Банки, специализирующиеся на предпринимателях, разрабатывают . Банки, специализирующиеся на предпринимателях, разрабатывают кредитные продукты и сервисы под задачи ИП и ООО — работать с ними удобнее и выгоднее.

Клиентоориентированность . Поддержка 24/7 и консультации по бизнес-вопросам особенно важны на старте.

Сервисы и бонусы. Автоматизация рутины, например . Автоматизация рутины, например Онлайн-бухгалтерия , экономит время, а кешбэк и партнёрские предложения — деньги.

Перед выбором определите, что важно именно вам: набор сервисов, условия тарифов, кредитные программы или бонусы. Так проще не переплачивать за лишнее и не упустить важное.

Что нужно для открытия расчётного счёта

Порядок действий и список документов в разных банках немного отличаются — дальше разберём процесс на примере Точка Банка.

Какие документы нужны

Для ИП в большинстве ситуаций потребуется только паспорт.

Дополнительные сведения: иногда банки запрашивают выписку или лист записи из ЕГРИП, лицензии и патенты. Например, в Точка Банке попросят архив документов от ФНС, если ИП ещё нет на сайте налоговой. А лицензию запросят, если деятельность лицензируемая, но данных о лицензии нет в ЕГРИП.

Для ООО:

Паспорт руководителя, а если руководителей несколько — сведения о каждом из них.

Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.

Устав, если он не типовой.

Для участников ООО с долей в уставном капитале более 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.

Для участников ООО с долей 25% и менее — ФИО и дата рождения.

Дополнительные сведения. Также могут попросить решение об учреждении ООО, выписку или лист записи из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчётность за три месяца и лицензии. Иногда банк запрашивает и другие документы — например, чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

Как проходит открытие счёта

После подготовки документов нужно обратиться в банк. Одни банки требуют от будущих клиентов личного визита в отделение, в других можно оставить заявку и назначить встречу с менеджером в удобном месте.

Например, в Точка Банке порядок действий при открытии расчётного счёта такой:

Предприниматель оставляет заявку , после чего менеджер перезванивает, помогает выбрать тариф и согласовать время и место встречи. Он же высылает ИП или руководителю ООО реквизиты будущего счёта, чтобы их можно было сразу указывать в договорах или счетах на оплату. На встрече менеджер отвечает на вопросы, уточняет информацию о бизнесе, а предприниматель подписывает документы. Затем банк проверяет данные и принимает решение об открытии счёта. После этого становятся доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Обычно всё оформляют в день подачи заявки или на следующий день. Сроки могут сдвинуться, если клиент не готов сразу встретиться с представителем банка или живёт в отдалённом населённом пункте.

Что важно после открытия счёта

Об открытии счёта банк сам уведомит ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). После этого предприниматель получает реквизиты, которые можно отправить клиентам, поставщикам и другим контрагентам. В Точка Банке вам сформируют готовое письмо с реквизитами.

Также после открытия важно правильно заполнять назначение платежа: указывайте номер и дату договора, счёта или акта, название товара или услуги. Общие формулировки вроде «Оплата по договору» могут вызвать вопросы у банка, особенно если операция нетипична для бизнеса.

Сколько стоит обслуживание счёта

Открыть расчётный счёт для бизнеса обычно можно бесплатно. Основные расходы появляются позже — когда начинаются платежи, переводы, операции с наличными и подключение дополнительных сервисов.

Оцените примерный объём операций за месяц — так проще выбрать тариф без переплат. Например, в Точка Банке есть тариф «Ноль» для начинающих ИП, а для растущего бизнеса — тарифы с расширенными возможностями.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Какие комиссии проверить перед открытием счёта

Сравните банки по основным комиссиям:

Сколько стоит обслуживание в месяц?

Сколько платёжек юрлицам и ИП входит в тариф?

Какая комиссия за переводы физлицам?

Сколько стоит внесение и снятие наличных?

Какая комиссия за эквайринг, если планируется принимать оплату картами?

Можно ли менять тариф, если обороты вырастут или снизятся?

Какие есть виды банковских счетов

Расчётный счёт открывают для бизнеса и работы организаций. Физлица без статуса ИП оформить его не могут. Ниже сравним этот вид счёта с другими.

Вид счёта Для кого Операции Особенности Расчётный ИП и юрлица Ведение коммерческой деятельности Юрлица не могут работать без счёта, а ИП смогут работать без него с ограничением в 100 000 ₽ по одному договору Текущий (личный) Физлица Хранение денег в банке, получение кредитов и так далее Не подходит для ведения коммерческой деятельности Депозитный Все клиенты Размещение средств под процент Нет платёжных операций, только возврат с процентами Бюджетный Организации и структуры, которые получают деньги из государственного бюджета Учёт движения бюджетных средств строго на целевое назначение Счета открываются и обслуживаются исключительно в Федеральном казначействе Специальный Юрлица и ИП Спецоперации по залоговым счетам, тендерам, эскроу Требует отдельного договора

Какие есть риски и ограничения

Ограничения обычно укладываются в рамки тарифа, а главный риск для предпринимателя — блокировка счёта по инициативе банка или налоговой.

Банки обязаны мониторить транзакции клиентов по Федеральному закону № 115-ФЗ. Если операции покажутся подозрительными — например похожими на отмывание денег, уклонение от налогов или финансирование терроризма, — могут заблокировать дистанционный доступ к счёту. Чаще всего это происходит по серьёзным причинам, например:

Резкие изменения объёмов транзакций и операции без понятного экономического смысла.

Непредставление документов по запросу банка — договоров, счетов, актов.

Снятие крупных сумм наличными без очевидной деловой цели.

Работа с неблагонадёжными контрагентами.

Если откроете расчётный счёт в Точка Банке, снижать риски по 115-ФЗ помогут инструменты интернет-банка. Можно подключить оценку рисков по операциям, контрагентам и самозанятым. А также наблюдать за общим уровнем риска по счёту.

Второй частый инициатор блокировок — ФНС. Налоговая может приостановить операции, если бизнес не платит налоги и штрафы, не сдаёт отчётность, нарушает правила ЭДО или не устраняет выявленные нарушения.

Что делать при блокировке счёта

Если банк запросил документы по конкретному платежу или по деятельности в целом, уведомление придёт в чат и приложение — в ответ нужно загрузить требуемые документы. После проверки банк примет решение.