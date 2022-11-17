Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен
Расчётные счета
Расчётные счета

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Расчётный счёт нужен бизнесу для безналичных платежей: принимать оплату от клиентов, платить поставщикам, перечислять налоги, взносы и зарплату. В статье разберём, зачем ИП и ООО нужен расчётный счёт, можно ли работать без него, чем он отличается от личного, как пользоваться деньгами бизнеса и на что смотреть при выборе банка.

23.09.2026
6591
6591

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
ИП может обойтись без расчётного счёта, если принимает только наличные. Но рассчитываться с контрагентами придётся в пределах 100 000 ₽ по одному договору. Это неудобно: меньше клиентов и поставщиков, выше риск вопросов к личному счёту. ООО без счёта работать не сможет: расчёты компании ведут безналично.
Выбирая банк, сравнивайте не только стоимость тарифа, но и комиссии — за платежи юрлицам и ИП, переводы физлицам, снятие наличных и эквайринг. А ещё оцените поддержку, сервисы для бизнеса и возможность сменить тариф, если обороты изменятся.

Зачем нужен расчётный счёт и обязательно ли его открывать

ИП и ООО используют расчётный счёт для всех безналичных операций: 

  • Безналичные расчёты с контрагентами.
  • Приём безналичных платежей от клиентов.
  • Оплата аренды офиса, склада или помещения для бизнеса.
  • Оплата мебели, оборудования и техники для бизнеса.
  • Оплата товаров для перепродажи.
  • Оплата доставки и хранения товаров.
  • Участие в тендерах.
  • Уплата налогов, страховых взносов, пеней, штрафов.
  • Выплата зарплаты сотрудникам.

Также к расчётному счёту можно подключить дополнительные банковские сервисы: эквайринг для приёма оплаты картами, бизнес-карту для расходов компании и зарплатный проект, чтобы перечислять зарплату одним платежом.

По закону ИП может работать без расчётного счёта. Но тогда получится принимать оплату только наличными и рассчитываться с контрагентами в пределах 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).

ООО без расчётного счёта работать практически не может: все деньги компании должны проходить через банковский счёт юридического лица. Плюс для ООО тоже действует ограничение в 100 000 ₽ на расчёты наличными по одному договору.

Чем расчётный счёт отличается от личного

Расчётный счёт используют для бизнеса, личный — для обычных повседневных расходов. Официально такой счёт называется текущим, но в разговорной речи его обычно называют личным. На него получают зарплату, с него переводят деньги родственникам, им оплачивают покупки и на нём хранят накопления.

Если использовать личный счёт для бизнеса, могут возникнуть проблемы:

  1. Банк может запросить документы. Если регулярно проходят платежи от клиентов и контрагентов, банк может увидеть признаки предпринимательской деятельности, запросить документы и до проверки заблокировать дистанционный доступ к счёту по 115-ФЗ.
  2. Налоговой будет сложнее отделить личные переводы от доходов бизнеса. Если на один счёт приходят деньги от клиентов, друзей и родственников, придётся объяснять, какие поступления относятся к предпринимательской деятельности, а какие нет.
  3. Контрагентам неудобно платить физлицу. Компании обычно переводят деньги ИП и ООО по договору на расчётный счёт. Платёж на личные реквизиты может вызвать вопросы у бухгалтерии и банка.

Личный счёт директора или учредителя для операций ООО использовать тоже нельзя: по общему правилу расчёты между юридическими лицами ведут в безналичном порядке (п. 2 ст. 861 ГК РФ).

Как пользоваться деньгами на расчётном счёте

Деньги на счёте ИП — это деньги самого предпринимателя. Их можно переводить на личную карту, снимать наличными или тратить с бизнес-карты. Дополнительный налог при этом не взимается — только тот, что ИП платит по своей системе налогообложения.

Деньги на счёте ООО принадлежат компании, а не директору или участнику. Получить доход от бизнеса участник ООО может двумя основными способами:

  1. Распределение чистой прибыли. При этом с выплат удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ за год и 15% с превышения (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).
  2. Зарплата — если участник работает в компании, например директором. С зарплаты удерживают НДФЛ, а компания дополнительно платит страховые взносы.

Переводить деньги ООО на личную карту директора или учредителя без основания нельзя. У платежа должна быть понятная причина: зарплата, дивиденды, возврат займа, оплата по договору или другое законное основание.

Как снять деньги с расчётного счёта ИП: законные способы

Как снять деньги с расчётного счёта ООО: законные способы

Что означают цифры расчётного счёта

Расчётный счёт состоит из 20 цифр, которые можно разбить на шесть смысловых частей — каждая из них несёт определённую информацию. 

Пример: 407 02 810 0 1234 0000111.

  • Первая, вторая и третья цифры означают категорию владельца. Например, для юридических лиц — 407, а для ИП и физлиц — 408. 
  • Четвёртая и пятая цифры характеризуют компанию. Например, если это финансовое учреждение — 01, а если коммерческая компания — 02. 
  • Шестая, седьмая и восьмая цифры означают валюту. Например, рубли — 810, а доллары — 840. 
  • Девятая цифра — контрольная. Она используется для проверки номера.
  • Десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая цифры — номер отделения банка, которое обслуживает клиента.
  • С четырнадцатой по двадцатую цифры включительно — индивидуальный номер клиента. 

В итоге 407 02 810 0 1234 0000111 — расчётный счёт ООО, открытый в рублях в отделении банка №1234.

Чтобы отправить платёж, одного номера недостаточно. Обычно нужны и другие реквизиты: БИК банка, корреспондентский счёт, ИНН, КПП для организаций и наименование получателя. Полные реквизиты можно посмотреть в договоре с банком, мобильном приложении или интернет-банке.

Расшифровка расчётного счёта в банке

Как узнать расчётный счёт организации и ИП

Как выбрать банк для открытия расчётного счёта

При выборе важно учесть несколько моментов:

  • Репутация. Чем больше у банка опыта на рынке и положительных отзывов от клиентов, тем надёжнее сотрудничество.
  • Ориентация на бизнес. Банки, специализирующиеся на предпринимателях, разрабатывают кредитные продукты и сервисы под задачи ИП и ООО — работать с ними удобнее и выгоднее.
  • Клиентоориентированность. Поддержка 24/7 и консультации по бизнес-вопросам особенно важны на старте.
  • Сервисы и бонусы. Автоматизация рутины, например Онлайн-бухгалтерия, экономит время, а кешбэк и партнёрские предложения — деньги.

Перед выбором определите, что важно именно вам: набор сервисов, условия тарифов, кредитные программы или бонусы. Так проще не переплачивать за лишнее и не упустить важное.

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ООО

Что нужно для открытия расчётного счёта

Порядок действий и список документов в разных банках немного отличаются — дальше разберём процесс на примере Точка Банка.

Какие документы нужны

Для ИП в большинстве ситуаций потребуется только паспорт.

Дополнительные сведения: иногда банки запрашивают выписку или лист записи из ЕГРИП, лицензии и патенты. Например, в Точка Банке попросят архив документов от ФНС, если ИП ещё нет на сайте налоговой. А лицензию запросят, если деятельность лицензируемая, но данных о лицензии нет в ЕГРИП.

Для ООО: 

  • Паспорт руководителя, а если руководителей несколько — сведения о каждом из них.
  • Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.
  • Устав, если он не типовой.
  • Для участников ООО с долей в уставном капитале более 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.
  • Для участников ООО с долей 25% и менее — ФИО и дата рождения.

Дополнительные сведения. Также могут попросить решение об учреждении ООО, выписку или лист записи из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчётность за три месяца и лицензии. Иногда банк запрашивает и другие документы — например, чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Как проходит открытие счёта

После подготовки документов нужно обратиться в банк. Одни банки требуют от будущих клиентов личного визита в отделение, в других можно оставить заявку и назначить встречу с менеджером в удобном месте. 

Например, в Точка Банке порядок действий при открытии расчётного счёта такой: 

  1. Предприниматель оставляет заявку, после чего менеджер перезванивает, помогает выбрать тариф и согласовать время и место встречи. Он же высылает ИП или руководителю ООО реквизиты будущего счёта, чтобы их можно было сразу указывать в договорах или счетах на оплату.
  2. На встрече менеджер отвечает на вопросы, уточняет информацию о бизнесе, а предприниматель подписывает документы. Затем банк проверяет данные и принимает решение об открытии счёта. После этого становятся доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.

Обычно всё оформляют в день подачи заявки или на следующий день. Сроки могут сдвинуться, если клиент не готов сразу встретиться с представителем банка или живёт в отдалённом населённом пункте.

Сроки открытия расчётного счёта для ИП и ООО

Что делать, если отказали в открытии расчётного счёта для ИП и ООО

Что важно после открытия счёта

Об открытии счёта банк сам уведомит ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). После этого предприниматель получает реквизиты, которые можно отправить клиентам, поставщикам и другим контрагентам. В Точка Банке вам сформируют готовое письмо с реквизитами.

Также после открытия важно правильно заполнять назначение платежа: указывайте номер и дату договора, счёта или акта, название товара или услуги. Общие формулировки вроде «Оплата по договору» могут вызвать вопросы у банка, особенно если операция нетипична для бизнеса.

Сколько стоит обслуживание счёта

Открыть расчётный счёт для бизнеса обычно можно бесплатно. Основные расходы появляются позже — когда начинаются платежи, переводы, операции с наличными и подключение дополнительных сервисов.

Оцените примерный объём операций за месяц — так проще выбрать тариф без переплат. Например, в Точка Банке есть тариф «Ноль» для начинающих ИП, а для растущего бизнеса — тарифы с расширенными возможностями.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Какие комиссии проверить перед открытием счёта

Сравните банки по основным комиссиям:

  • Сколько стоит обслуживание в месяц?
  • Сколько платёжек юрлицам и ИП входит в тариф?
  • Какая комиссия за переводы физлицам?
  • Сколько стоит внесение и снятие наличных?
  • Какая комиссия за эквайринг, если планируется принимать оплату картами?
  • Можно ли менять тариф, если обороты вырастут или снизятся?

Какие есть виды банковских счетов

Расчётный счёт открывают для бизнеса и работы организаций. Физлица без статуса ИП оформить его не могут. Ниже сравним этот вид счёта с другими.

Вид счётаДля когоОперацииОсобенности
РасчётныйИП и юрлицаВедение коммерческой деятельностиЮрлица не могут работать без счёта, а ИП смогут работать без него с ограничением в 100 000 ₽ по одному договору
Текущий (личный)ФизлицаХранение денег в банке, получение кредитов и так далееНе подходит для ведения коммерческой деятельности
ДепозитныйВсе клиентыРазмещение средств под процентНет платёжных операций, только возврат с процентами
БюджетныйОрганизации и структуры, которые получают деньги из государственного бюджетаУчёт движения бюджетных средств строго на целевое назначениеСчета открываются и обслуживаются исключительно в Федеральном казначействе
СпециальныйЮрлица и ИПСпецоперации по залоговым счетам, тендерам, эскроуТребует отдельного договора

Какие есть риски и ограничения

Ограничения обычно укладываются в рамки тарифа, а главный риск для предпринимателя — блокировка счёта по инициативе банка или налоговой.

Банки обязаны мониторить транзакции клиентов по Федеральному закону № 115-ФЗ. Если операции покажутся подозрительными — например похожими на отмывание денег, уклонение от налогов или финансирование терроризма, — могут заблокировать дистанционный доступ к счёту. Чаще всего это происходит по серьёзным причинам, например:

  • Резкие изменения объёмов транзакций и операции без понятного экономического смысла.
  • Непредставление документов по запросу банка — договоров, счетов, актов.
  • Снятие крупных сумм наличными без очевидной деловой цели.
  • Работа с неблагонадёжными контрагентами.

Если откроете расчётный счёт в Точка Банке, снижать риски по 115-ФЗ помогут инструменты интернет-банка. Можно подключить оценку рисков по операциям, контрагентам и самозанятым. А также наблюдать за общим уровнем риска по счёту.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Второй частый инициатор блокировок — ФНС. Налоговая может приостановить операции, если бизнес не платит налоги и штрафы, не сдаёт отчётность, нарушает правила ЭДО или не устраняет выявленные нарушения.

Что делать при блокировке счёта

Если банк запросил документы по конкретному платежу или по деятельности в целом, уведомление придёт в чат и приложение — в ответ нужно загрузить требуемые документы. После проверки банк примет решение.

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Если же ограничения наложила налоговая, придётся выяснить причину, предоставить подтверждающие документы и дождаться официального решения о снятии блокировки, которое банк исполнит.

Вопросы по теме

Можно ли открыть расчётный счёт полностью дистанционно, без визита в банк?

Если вы открываете счёт в банке впервые, как правило, нет. Перед открытием банк должен установить личность клиента, а для этого нужна личная встреча: в отделении или с менеджером, который приедет к вам. Если же у ИП или ООО уже есть счёт в этом банке, второй часто можно открыть онлайн в интернет-банке, без повторной встречи.

Что такое расчётный счёт простыми словами?

Это банковский счёт для бизнеса. Через него ИП и ООО принимают оплату от клиентов, платят поставщикам, перечисляют налоги, взносы и зарплату.

Что такое БИК и корреспондентский счёт?

БИК — это 9-значный код банка. Корреспондентский счёт — счёт банка в Банке России для межбанковских переводов.

Можно ли ИП переводить деньги с расчётного счёта на личную карту?

Да. Деньги на счёте ИП принадлежат предпринимателю, поэтому их можно переводить на личную карту или снимать наличными. Дополнительный налог за такой перевод платить не нужно, но банк может взять комиссию по тарифу. 


При этом крупные или частые переводы и снятия могут вызвать вопросы у банка по 115-ФЗ — поэтому важно учитывать его рекомендации по операциям.

Обязательно ли ООО открывать расчётный счёт?

На практике — да. ООО практически невозможно работать без расчётного счёта: через него компания принимает оплату, платит налоги, рассчитывается с поставщиками и ведёт учёт денег как юридическое лицо.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое расчётный счёт для ИП и ООО и зачем он нужен — Точка Банк