Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Зачем нужен расчётный счёт и обязательно ли его открывать
ИП и ООО используют расчётный счёт для всех безналичных операций:
- Безналичные расчёты с контрагентами.
- Приём безналичных платежей от клиентов.
- Оплата аренды офиса, склада или помещения для бизнеса.
- Оплата мебели, оборудования и техники для бизнеса.
- Оплата товаров для перепродажи.
- Оплата доставки и хранения товаров.
- Участие в тендерах.
- Уплата налогов, страховых взносов, пеней, штрафов.
- Выплата зарплаты сотрудникам.
Также к расчётному счёту можно подключить дополнительные банковские сервисы: эквайринг для приёма оплаты картами, бизнес-карту для расходов компании и зарплатный проект, чтобы перечислять зарплату одним платежом.
По закону ИП может работать без расчётного счёта. Но тогда получится принимать оплату только наличными и рассчитываться с контрагентами в пределах 100 000 ₽ по одному договору (п. 4 Указания ЦБ № 5348-У).
ООО без расчётного счёта работать практически не может: все деньги компании должны проходить через банковский счёт юридического лица. Плюс для ООО тоже действует ограничение в 100 000 ₽ на расчёты наличными по одному договору.
Чем расчётный счёт отличается от личного
Расчётный счёт используют для бизнеса, личный — для обычных повседневных расходов. Официально такой счёт называется текущим, но в разговорной речи его обычно называют личным. На него получают зарплату, с него переводят деньги родственникам, им оплачивают покупки и на нём хранят накопления.
Если использовать личный счёт для бизнеса, могут возникнуть проблемы:
- Банк может запросить документы. Если регулярно проходят платежи от клиентов и контрагентов, банк может увидеть признаки предпринимательской деятельности, запросить документы и до проверки заблокировать дистанционный доступ к счёту по 115-ФЗ.
- Налоговой будет сложнее отделить личные переводы от доходов бизнеса. Если на один счёт приходят деньги от клиентов, друзей и родственников, придётся объяснять, какие поступления относятся к предпринимательской деятельности, а какие нет.
- Контрагентам неудобно платить физлицу. Компании обычно переводят деньги ИП и ООО по договору на расчётный счёт. Платёж на личные реквизиты может вызвать вопросы у бухгалтерии и банка.
Личный счёт директора или учредителя для операций ООО использовать тоже нельзя: по общему правилу расчёты между юридическими лицами ведут в безналичном порядке (п. 2 ст. 861 ГК РФ).
Как пользоваться деньгами на расчётном счёте
Деньги на счёте ИП — это деньги самого предпринимателя. Их можно переводить на личную карту, снимать наличными или тратить с бизнес-карты. Дополнительный налог при этом не взимается — только тот, что ИП платит по своей системе налогообложения.
Деньги на счёте ООО принадлежат компании, а не директору или участнику. Получить доход от бизнеса участник ООО может двумя основными способами:
- Распределение чистой прибыли. При этом с выплат удерживают НДФЛ: 13% с суммы до 2,4 млн ₽ за год и 15% с превышения (п. 1.1 ст. 224 НК РФ).
- Зарплата — если участник работает в компании, например директором. С зарплаты удерживают НДФЛ, а компания дополнительно платит страховые взносы.
Переводить деньги ООО на личную карту директора или учредителя без основания нельзя. У платежа должна быть понятная причина: зарплата, дивиденды, возврат займа, оплата по договору или другое законное основание.
Что означают цифры расчётного счёта
Расчётный счёт состоит из 20 цифр, которые можно разбить на шесть смысловых частей — каждая из них несёт определённую информацию.
Пример: 407 02 810 0 1234 0000111.
- Первая, вторая и третья цифры означают категорию владельца. Например, для юридических лиц — 407, а для ИП и физлиц — 408.
- Четвёртая и пятая цифры характеризуют компанию. Например, если это финансовое учреждение — 01, а если коммерческая компания — 02.
- Шестая, седьмая и восьмая цифры означают валюту. Например, рубли — 810, а доллары — 840.
- Девятая цифра — контрольная. Она используется для проверки номера.
- Десятая, одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая цифры — номер отделения банка, которое обслуживает клиента.
- С четырнадцатой по двадцатую цифры включительно — индивидуальный номер клиента.
В итоге 407 02 810 0 1234 0000111 — расчётный счёт ООО, открытый в рублях в отделении банка №1234.
Чтобы отправить платёж, одного номера недостаточно. Обычно нужны и другие реквизиты: БИК банка, корреспондентский счёт, ИНН, КПП для организаций и наименование получателя. Полные реквизиты можно посмотреть в договоре с банком, мобильном приложении или интернет-банке.
Как выбрать банк для открытия расчётного счёта
При выборе важно учесть несколько моментов:
- Репутация. Чем больше у банка опыта на рынке и положительных отзывов от клиентов, тем надёжнее сотрудничество.
- Ориентация на бизнес. Банки, специализирующиеся на предпринимателях, разрабатывают кредитные продукты и сервисы под задачи ИП и ООО — работать с ними удобнее и выгоднее.
- Клиентоориентированность. Поддержка 24/7 и консультации по бизнес-вопросам особенно важны на старте.
- Сервисы и бонусы. Автоматизация рутины, например Онлайн-бухгалтерия, экономит время, а кешбэк и партнёрские предложения — деньги.
Перед выбором определите, что важно именно вам: набор сервисов, условия тарифов, кредитные программы или бонусы. Так проще не переплачивать за лишнее и не упустить важное.
Что нужно для открытия расчётного счёта
Порядок действий и список документов в разных банках немного отличаются — дальше разберём процесс на примере Точка Банка.
Какие документы нужны
Для ИП в большинстве ситуаций потребуется только паспорт.
Дополнительные сведения: иногда банки запрашивают выписку или лист записи из ЕГРИП, лицензии и патенты. Например, в Точка Банке попросят архив документов от ФНС, если ИП ещё нет на сайте налоговой. А лицензию запросят, если деятельность лицензируемая, но данных о лицензии нет в ЕГРИП.
Для ООО:
- Паспорт руководителя, а если руководителей несколько — сведения о каждом из них.
- Протокол или решение об избрании либо продлении полномочий руководителя.
- Устав, если он не типовой.
- Для участников ООО с долей в уставном капитале более 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.
- Для участников ООО с долей 25% и менее — ФИО и дата рождения.
Дополнительные сведения. Также могут попросить решение об учреждении ООО, выписку или лист записи из ЕГРЮЛ, бухгалтерскую отчётность за три месяца и лицензии. Иногда банк запрашивает и другие документы — например, чтобы подтвердить юридический адрес или вид деятельности.
Как проходит открытие счёта
После подготовки документов нужно обратиться в банк. Одни банки требуют от будущих клиентов личного визита в отделение, в других можно оставить заявку и назначить встречу с менеджером в удобном месте.
Например, в Точка Банке порядок действий при открытии расчётного счёта такой:
- Предприниматель оставляет заявку, после чего менеджер перезванивает, помогает выбрать тариф и согласовать время и место встречи. Он же высылает ИП или руководителю ООО реквизиты будущего счёта, чтобы их можно было сразу указывать в договорах или счетах на оплату.
- На встрече менеджер отвечает на вопросы, уточняет информацию о бизнесе, а предприниматель подписывает документы. Затем банк проверяет данные и принимает решение об открытии счёта. После этого становятся доступны интернет-банк, мобильное приложение и виртуальная карта.
Обычно всё оформляют в день подачи заявки или на следующий день. Сроки могут сдвинуться, если клиент не готов сразу встретиться с представителем банка или живёт в отдалённом населённом пункте.
Что важно после открытия счёта
Об открытии счёта банк сам уведомит ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). После этого предприниматель получает реквизиты, которые можно отправить клиентам, поставщикам и другим контрагентам. В Точка Банке вам сформируют готовое письмо с реквизитами.
Также после открытия важно правильно заполнять назначение платежа: указывайте номер и дату договора, счёта или акта, название товара или услуги. Общие формулировки вроде «Оплата по договору» могут вызвать вопросы у банка, особенно если операция нетипична для бизнеса.
Сколько стоит обслуживание счёта
Открыть расчётный счёт для бизнеса обычно можно бесплатно. Основные расходы появляются позже — когда начинаются платежи, переводы, операции с наличными и подключение дополнительных сервисов.
Оцените примерный объём операций за месяц — так проще выбрать тариф без переплат. Например, в Точка Банке есть тариф «Ноль» для начинающих ИП, а для растущего бизнеса — тарифы с расширенными возможностями.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Какие комиссии проверить перед открытием счёта
Сравните банки по основным комиссиям:
- Сколько стоит обслуживание в месяц?
- Сколько платёжек юрлицам и ИП входит в тариф?
- Какая комиссия за переводы физлицам?
- Сколько стоит внесение и снятие наличных?
- Какая комиссия за эквайринг, если планируется принимать оплату картами?
- Можно ли менять тариф, если обороты вырастут или снизятся?
Какие есть виды банковских счетов
Расчётный счёт открывают для бизнеса и работы организаций. Физлица без статуса ИП оформить его не могут. Ниже сравним этот вид счёта с другими.
|Вид счёта
|Для кого
|Операции
|Особенности
|Расчётный
|ИП и юрлица
|Ведение коммерческой деятельности
|Юрлица не могут работать без счёта, а ИП смогут работать без него с ограничением в 100 000 ₽ по одному договору
|Текущий (личный)
|Физлица
|Хранение денег в банке, получение кредитов и так далее
|Не подходит для ведения коммерческой деятельности
|Депозитный
|Все клиенты
|Размещение средств под процент
|Нет платёжных операций, только возврат с процентами
|Бюджетный
|Организации и структуры, которые получают деньги из государственного бюджета
|Учёт движения бюджетных средств строго на целевое назначение
|Счета открываются и обслуживаются исключительно в Федеральном казначействе
|Специальный
|Юрлица и ИП
|Спецоперации по залоговым счетам, тендерам, эскроу
|Требует отдельного договора
Какие есть риски и ограничения
Ограничения обычно укладываются в рамки тарифа, а главный риск для предпринимателя — блокировка счёта по инициативе банка или налоговой.
Банки обязаны мониторить транзакции клиентов по Федеральному закону № 115-ФЗ. Если операции покажутся подозрительными — например похожими на отмывание денег, уклонение от налогов или финансирование терроризма, — могут заблокировать дистанционный доступ к счёту. Чаще всего это происходит по серьёзным причинам, например:
- Резкие изменения объёмов транзакций и операции без понятного экономического смысла.
- Непредставление документов по запросу банка — договоров, счетов, актов.
- Снятие крупных сумм наличными без очевидной деловой цели.
- Работа с неблагонадёжными контрагентами.
Если откроете расчётный счёт в Точка Банке, снижать риски по 115-ФЗ помогут инструменты интернет-банка. Можно подключить оценку рисков по операциям, контрагентам и самозанятым. А также наблюдать за общим уровнем риска по счёту.
Второй частый инициатор блокировок — ФНС. Налоговая может приостановить операции, если бизнес не платит налоги и штрафы, не сдаёт отчётность, нарушает правила ЭДО или не устраняет выявленные нарушения.
Что делать при блокировке счёта
Если банк запросил документы по конкретному платежу или по деятельности в целом, уведомление придёт в чат и приложение — в ответ нужно загрузить требуемые документы. После проверки банк примет решение.
Если же ограничения наложила налоговая, придётся выяснить причину, предоставить подтверждающие документы и дождаться официального решения о снятии блокировки, которое банк исполнит.