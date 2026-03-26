С 1 апреля 2026 года меняются правила заполнения платёжных поручений

Минфин утвердил новые правила заполнения платёжных поручений на ЕНС (приказ от 16.05.2025 №58н). Документ вступает в силу с 1 апреля 2026 года и заменяет приказ №107н, который действовал с 2013 года. Рассмотрим ключевые изменения.

Общее изменение для ИП и ООО

Поле 24 «Назначение платежа». Раньше при уплате ЕНП это поле можно было оставить пустым или заполнить в произвольной форме. С 1 апреля 2026 года нужно указывать аббревиатуру «ЕНП» — это прямо зафиксировали в пункте 33.12 приложения №2 к приказу Минфина №58н.

При этом ошибки в этом поле не критичны: налоговая сама определит, что платёж относится к ЕНП. А для платежей вне ЕНП всё остаётся без изменений — назначение платежа вы по-прежнему указываете самостоятельно.

Что меняется для ИП

Поле 8 «Плательщик». Раньше ИП указывал статус в скобках только в одном случае — когда платил налоги не за себя, а за другое лицо в качестве представителя. При уплате за себя достаточно было просто написать ФИО.

По новому приказу статус в скобках обязателен всегда — и при уплате за себя, и при уплате за третьих лиц. Например: Волков Александр Владимирович (ИП). То же правило распространяется на нотариусов (нотариус), адвокатов (адвокат) и глав крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

Остальные реквизиты для ИП не меняются. В поле 60 по-прежнему указывается ИНН предпринимателя из 12 знаков, КПП в поле 102 — «0». А статус плательщика при уплате ЕНП в поле 101 — «01».

Что меняется для ООО

Поле 102 «КПП плательщика». Появилось чёткое разделение. При перечислении ЕНП российские организации указывают «0», а иностранные компании с обособленными подразделениями — свой КПП.

Обратите внимание: если платёж не входит в состав ЕНП — КПП обязателен, ставить «0» нельзя.

Поле 101 «Статус». Код «04» поменял значение: раньше он обозначал сам налоговый орган, теперь — организацию, которая исполняет его решение.

По остальным полям значительных изменений нет.

Как подготовиться к нововведениям