С 1 октября 2026 года наличные в банкоматы можно будет вносить по-новому: указание ЦБ

С 1 октября 2026 года через СБП можно будет внести наличные в банкомате одного банка, а деньги зачислятся на счёт в другом. Но сделать так можно будет только со своим счётом — пополнить счёт другому человеку не получится. Норму ввёл ЦБ указанием от 23.06.2026 №7374-У.
Подключать сервис банки будут по своему усмотрению. Также ЦБ установил лимиты на такие пополнения:
- 25 000 ₽ за операцию.
- 50 000 ₽ в сутки.
- 200 000 ₽ в месяц.
За услугу банк сможет взимать комиссию по договору банковского обслуживания.
Что ещё изменится
Тем же указанием ЦБ банки обяжут принимать через СБП платежи в пользу государства — за детские сады, кружки, налоги и штрафы. Для системно значимых банков это станет обязанностью с 1 апреля 2027 года, для банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатны.