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С 1 октября 2026 года наличные в банкоматы можно будет вносить по-новому: указание ЦБ

Пополнить свой счёт наличными можно будет в банкомате чужого банка — с 1 октября 2026 года через Систему быстрых платежей (СБП). Но подключение сервиса для банков добровольное, а у операций есть лимиты.

11.08.2026
333
333

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С 1 октября 2026 года через СБП можно будет внести наличные в банкомате одного банка, а деньги зачислятся на счёт в другом. Но сделать так можно будет только со своим счётом — пополнить счёт другому человеку не получится. Норму ввёл ЦБ указанием от 23.06.2026 №7374-У.

Подключать сервис банки будут по своему усмотрению. Также ЦБ установил лимиты на такие пополнения: 

  • 25 000 ₽ за операцию.
  • 50 000 ₽ в сутки.
  • 200 000 ₽ в месяц.

За услугу банк сможет взимать комиссию по договору банковского обслуживания.

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Что ещё изменится

Тем же указанием ЦБ банки обяжут принимать через СБП платежи в пользу государства — за детские сады, кружки, налоги и штрафы. Для системно значимых банков это станет обязанностью с 1 апреля 2027 года, для банков с универсальной лицензией — с 1 октября 2027 года. Для граждан такие платежи будут бесплатны.

Источники: указание ЦБ от 23.06.2026 №7374-У, новость с сайта ЦБ от 30.07.2026.

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