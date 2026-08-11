С 1 октября 2026 года наличные в банкоматы можно будет вносить по-новому: указание ЦБ

С 1 октября 2026 года через СБП можно будет внести наличные в банкомате одного банка, а деньги зачислятся на счёт в другом. Но сделать так можно будет только со своим счётом — пополнить счёт другому человеку не получится. Норму ввёл ЦБ указанием от 23.06.2026 №7374-У.

Подключать сервис банки будут по своему усмотрению. Также ЦБ установил лимиты на такие пополнения:

25 000 ₽ за операцию.

50 000 ₽ в сутки.

200 000 ₽ в месяц.

За услугу банк сможет взимать комиссию по договору банковского обслуживания.

Что ещё изменится