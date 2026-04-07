Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу
Расчётные счета
Расчётные счета
Новости
Новости
Цифровой рубль
Цифровой рубль

Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу

С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями. На первом этапе это продавцы с выручкой свыше 120 000 000 ₽, у которых на 1 января 2026 года был договор эквайринга с одним из крупнейших банков. 


С 2027 года правило распространится на большее число продавцов, а с 2028 года — на бизнес с выручкой свыше 20 000 000 ₽. Разобрали, кого это касается, как подключить приём и что грозит за отказ.

17.09.2026
9742
9742

Принимайте платежи в цифровых рублях

Откройте счёт в цифровых рублях и добавьте новый способ оплаты для клиентов
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Принимайте платежи в цифровых рублях

Откройте счёт в цифровых рублях и добавьте новый способ оплаты для клиентов
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко о цифровом рубле

Цифровой рубль — новая цифровая форма безналичных денег в России. Он хранится на платформе ЦБ, а пользоваться им можно через приложение или интернет-банк.

Для покупателей оплата цифровыми рублями добровольная, а вот часть продавцов обязана её принимать — сроки и условия разберём ниже.

У компании может быть только один счёт цифрового рубля, у ИП — два: личный и для бизнеса.

Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться 

Кого касается новое требование

Обязанность принимать цифровые рубли вводят поэтапно по Федеральному закону от 23.07.2025 №248-ФЗ. Она распространяется не только на компании и ИП, которые продают товары, но и на тех, кто оказывает услуги, а также на владельцев агрегаторов, например маркетплейсов. Дальше для краткости всех их будем называть продавцами.

Первый этап уже действует: с 1 сентября 2026 года принимать такую оплату обязаны продавцы, у которых одновременно:

С 1 сентября 2027 года обязанность появится у продавцов, которые одновременно соответствуют двум условиям:

С 1 сентября 2028 года подключаются остальные продавцы с выручкой за предыдущий год свыше 20 000 000 ₽.

Для первых двух этапов важен именно банк, с которым был заключён договор эквайринга на 1 января 2026 года. Где открыт расчётный счёт, на срок не влияет.

При этом принимать цифровые рубли по закону не обязаны: 

  • Бизнес с годовой выручкой, которая не превышает 20 000 000 ₽. 
  • Отдельные торговые точки с выручкой менее 5 000 000 ₽ в год, даже если общая выручка ИП или компании выше.
  • Места, где нет доступа к интернету.
  • Продавцы, которые работают только с компаниями и ИП, а не с физлицами.

Кто и с какой даты обязан принимать цифровой рубль

СрокКто должен принимать
С 1 сентября 2026 годаИП и компании с выручкой за 2025 год свыше 120 000 000 ₽ + договор эквайринга на 1 января 2026 года
С 1 сентября 2027 годаИП и компании с выручкой за 2026 год свыше 30 000 000 ₽ + договор эквайринга на 1 января 2026 года
С 1 сентября 2028 годаИП и компании с выручкой за предыдущий год свыше 20 000 000 ₽

Как подключить приём цифровых рублей

Настроить приём можно заранее, не дожидаясь обязательного срока. Для этого пройдите несколько шагов.

Шаг 1. Откройте счёт цифрового рубля. Уточните в своём банке, подключён ли он к платформе цифрового рубля.

Для открытия понадобится расчётный счёт в этом банке. Компания должна быть зарегистрирована в России, а ИП — быть гражданином РФ и иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах.

Шаг 2. Настройте доступы. Как выдать сотрудникам доступ к счёту, определяет банк, через который вы подключились, — за настройкой обращайтесь к нему.

Шаг 3. Подключите приём оплаты. Если уже работаете с СБП, специальное оборудование не понадобится: можно использовать существующие терминалы и онлайн-каналы. Банк поможет настроить приём на кассе, сайте и в приложении. Уточните у поставщика кассы, нужно ли обновить её программу.

Сервис для работы с цифровым рублём от Точка Банк
Принимайте платежи привычными способами и работайте с цифровым рублём удобно: давайте доступы учредителям и пользуйтесь веб‑интерфейсом, если нет устройства на Android.

Шаг 4. Настройте учёт. Операции учитывают в обычном порядке, как безналичные. В актуальных версиях 1С:Бухгалтерии предусмотрен счёт бухучёта 53 «Счёт цифрового рубля». Компании могут загружать историю операций из XML-файла.

Шаг 5. Проверьте работу. Проведите тестовый платёж и убедитесь, что сотрудники знают, как принять оплату, проверить её статус и что делать, если операция не проходит.

До конца 2026 года операции с цифровыми рублями для бизнеса бесплатны. С 1 января 2027 года приём оплаты от граждан будет стоить 0,3% от суммы, но не больше 1 500 ₽ за перевод.

Что будет, если ничего не делать

Если ваш срок уже наступил, отказывать покупателю в оплате цифровыми рублями нельзя. За нарушение грозит штраф по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ:

  • Для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 ₽.
  • Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 ₽.

За отдельные отказы могут назначить отдельные штрафы. Но если несколько таких нарушений выявят в ходе одного контрольного мероприятия, наказание назначат как за одно нарушение (ч. 1 и 5 ст. 4.4 КоАП РФ).

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Пошаговая подготовка бизнеса к приёму цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: чек-лист, техтребования и интеграция — Точка Банк