Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу

С 1 сентября 2026 года часть бизнеса обязана принимать оплату цифровыми рублями. На первом этапе это продавцы с выручкой свыше 120 000 000 ₽, у которых на 1 января 2026 года был договор эквайринга с одним из крупнейших банков.





С 2027 года правило распространится на большее число продавцов, а с 2028 года — на бизнес с выручкой свыше 20 000 000 ₽. Разобрали, кого это касается, как подключить приём и что грозит за отказ.