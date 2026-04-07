Обязательный приём цифрового рубля с 1 сентября 2026 года: кого касается и что делать бизнесу

Коротко о цифровом рубле
Цифровой рубль — новая цифровая форма безналичных денег в России. Он хранится на платформе ЦБ, а пользоваться им можно через приложение или интернет-банк.
Для покупателей оплата цифровыми рублями добровольная, а вот часть продавцов обязана её принимать — сроки и условия разберём ниже.
У компании может быть только один счёт цифрового рубля, у ИП — два: личный и для бизнеса.
Кого касается новое требование
Обязанность принимать цифровые рубли вводят поэтапно по Федеральному закону от 23.07.2025 №248-ФЗ. Она распространяется не только на компании и ИП, которые продают товары, но и на тех, кто оказывает услуги, а также на владельцев агрегаторов, например маркетплейсов. Дальше для краткости всех их будем называть продавцами.
Первый этап уже действует: с 1 сентября 2026 года принимать такую оплату обязаны продавцы, у которых одновременно:
- Выручка за 2025 год превышает 120 000 000 ₽.
- На 1 января 2026 года был договор о приёме электронных средств платежа (эквайринга) с системно значимым банком или банком из перечня значимых на рынке платёжных услуг.
С 1 сентября 2027 года обязанность появится у продавцов, которые одновременно соответствуют двум условиям:
- Выручка за 2026 год превышает 30 000 000 ₽.
- На 1 января 2026 года был такой договор с системно значимым банком, банком из перечня значимых на рынке платёжных услуг или банком с универсальной лицензией.
С 1 сентября 2028 года подключаются остальные продавцы с выручкой за предыдущий год свыше 20 000 000 ₽.
Для первых двух этапов важен именно банк, с которым был заключён договор эквайринга на 1 января 2026 года. Где открыт расчётный счёт, на срок не влияет.
При этом принимать цифровые рубли по закону не обязаны:
- Бизнес с годовой выручкой, которая не превышает 20 000 000 ₽.
- Отдельные торговые точки с выручкой менее 5 000 000 ₽ в год, даже если общая выручка ИП или компании выше.
- Места, где нет доступа к интернету.
- Продавцы, которые работают только с компаниями и ИП, а не с физлицами.
Кто и с какой даты обязан принимать цифровой рубль
|Срок
|Кто должен принимать
|С 1 сентября 2026 года
|ИП и компании с выручкой за 2025 год свыше 120 000 000 ₽ + договор эквайринга на 1 января 2026 года
|С 1 сентября 2027 года
|ИП и компании с выручкой за 2026 год свыше 30 000 000 ₽ + договор эквайринга на 1 января 2026 года
|С 1 сентября 2028 года
|ИП и компании с выручкой за предыдущий год свыше 20 000 000 ₽
Как подключить приём цифровых рублей
Настроить приём можно заранее, не дожидаясь обязательного срока. Для этого пройдите несколько шагов.
Шаг 1. Откройте счёт цифрового рубля. Уточните в своём банке, подключён ли он к платформе цифрового рубля.
Для открытия понадобится расчётный счёт в этом банке. Компания должна быть зарегистрирована в России, а ИП — быть гражданином РФ и иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах.
Шаг 2. Настройте доступы. Как выдать сотрудникам доступ к счёту, определяет банк, через который вы подключились, — за настройкой обращайтесь к нему.
Шаг 3. Подключите приём оплаты. Если уже работаете с СБП, специальное оборудование не понадобится: можно использовать существующие терминалы и онлайн-каналы. Банк поможет настроить приём на кассе, сайте и в приложении. Уточните у поставщика кассы, нужно ли обновить её программу.
Шаг 4. Настройте учёт. Операции учитывают в обычном порядке, как безналичные. В актуальных версиях 1С:Бухгалтерии предусмотрен счёт бухучёта 53 «Счёт цифрового рубля». Компании могут загружать историю операций из XML-файла.
Шаг 5. Проверьте работу. Проведите тестовый платёж и убедитесь, что сотрудники знают, как принять оплату, проверить её статус и что делать, если операция не проходит.
До конца 2026 года операции с цифровыми рублями для бизнеса бесплатны. С 1 января 2027 года приём оплаты от граждан будет стоить 0,3% от суммы, но не больше 1 500 ₽ за перевод.
Что будет, если ничего не делать
Если ваш срок уже наступил, отказывать покупателю в оплате цифровыми рублями нельзя. За нарушение грозит штраф по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ:
- Для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 ₽.
- Для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 ₽.
За отдельные отказы могут назначить отдельные штрафы. Но если несколько таких нарушений выявят в ходе одного контрольного мероприятия, наказание назначат как за одно нарушение (ч. 1 и 5 ст. 4.4 КоАП РФ).