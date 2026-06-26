Самозанятый превысил лимит 2,4 млн ₽ — а вы продолжили платить с расчётного счёта. Чем это грозит: ответ юриста

Что произошло в момент превышения
Самозанятый может применять НПД, пока его доход с начала года не превысит 2,4 млн ₽ (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ). Право на режим теряется в день платежа, из-за которого превышен лимит. А доходы, полученные до этой даты, остаются на НПД — пересчитывать ничего не надо.
После превышения лимита налоговая автоматически снимает человека с учёта как самозанятого. Приложение «Мой налог» больше не позволит сформировать чек на суммы сверх лимита. С этого момента исполнитель считается обычным физлицом, а платёж ему — это выплата физлицу, а не самозанятому.
В таких ситуациях важно, чтобы банк не только проводил платежи, но и помогал держать риски под контролем.
Заказчик становится налоговым агентом
Поскольку доход теперь идёт обычному физлицу, заказчик-организация или ИП становится по нему налоговым агентом и плательщиком страховых взносов. С каждой выплаты, сделанной после утраты статуса самозанятого, ему нужно:
- Сдать отчётность: 6-НДФЛ и РСВ — ежеквартально, персонифицированные сведения — ежемесячно, ЕФС-1 — при заключении и расторжении договора.
Если этого не сделать, при проверке налоговая доначислит НДФЛ и взносы, начислит пени за каждый день просрочки и штрафы: 20% от неудержанного НДФЛ (ст. 123 НК РФ) и 20% от неуплаченных взносов, а при доказанном умысле — 40% (ст. 122 НК РФ).
Без чека из приложения «Мой налог» расходы по платежу могут не признать. Например, тогда вырастет налог по УСН на объекте «Доходы минус расходы».
Переквалификация в трудовые отношения
Чем больше у сотрудничества признаков найма, тем выше риск переквалификации. Вот основные маркеры, по которым налоговая и трудовая инспекция распознают за договором ГПХ фактические трудовые отношения:
- Рабочее место, оборудованное за счёт заказчика.
- Длительное непрерывное сотрудничество.
- Регулярные выплаты дважды в месяц или фиксированный оклад вместо оплаты за результат.
- Контроль рабочего времени и подчинение руководителю.
- Трудовая лексика в договоре ГПХ — «работник», «зарплата», «график», «отпуск».
Как правило, риск создаёт не один маркер, а их совокупность.
Если договор переквалифицируют в трудовой, НДФЛ и взносы доначислят за весь период сотрудничества, а не только за выплаты после потери статуса, — со всеми теми же пенями и штрафами (ст. 122 и 123 НК РФ). Вдобавок подрядчику как фактическому сотруднику могут начислить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Сверху — административный штраф по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ: юрлицу — 50 000–100 000 ₽, должностному лицу — 10 000–20 000 ₽, ИП — 5 000–10 000 ₽. При повторном нарушении санкции жёстче — вплоть до дисквалификации руководителя.
Уклонение в крупном размере грозит уголовной ответственностью: за неперечисление НДФЛ в качестве налогового агента — ст. 199.1 УК РФ, за неуплату взносов — ст. 199 УК РФ.
Что делать заказчику
Проверяйте статус по ИНН в сервисе ФНС перед каждой выплатой. Сохраняйте скриншот — он подтверждает должную осмотрительность.
Пропишите в договоре обязанность исполнителя сообщать об утрате статуса и его ответственность за несообщение. Также избегайте трудовых терминов в договоре: «зарплата», «отпуск» и тому подобных.
Регулярные переводы одному физлицу попадают в скоринг ФНС. Платежи по старой схеме после утраты статуса налоговая видит при проверке — а это доначисления, пени и штрафы.