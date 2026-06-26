Самозанятый превысил лимит 2,4 млн ₽ — а вы продолжили платить с расчётного счёта. Чем это грозит: ответ юриста

Что произошло в момент превышения

Самозанятый может применять НПД, пока его доход с начала года не превысит 2,4 млн ₽ (п. 8 ч. 2 ст. 4 Федерального закона №422-ФЗ). Право на режим теряется в день платежа, из-за которого превышен лимит. А доходы, полученные до этой даты, остаются на НПД — пересчитывать ничего не надо.

После превышения лимита налоговая автоматически снимает человека с учёта как самозанятого. Приложение «Мой налог» больше не позволит сформировать чек на суммы сверх лимита. С этого момента исполнитель считается обычным физлицом, а платёж ему — это выплата физлицу, а не самозанятому.

В таких ситуациях важно, чтобы банк не только проводил платежи, но и помогал держать риски под контролем.

Заказчик становится налоговым агентом

Поскольку доход теперь идёт обычному физлицу, заказчик-организация или ИП становится по нему налоговым агентом и плательщиком страховых взносов. С каждой выплаты, сделанной после утраты статуса самозанятого, ему нужно:

Удержать и перечислить НДФЛ — 13% и выше по прогрессивной шкале (ст. 224 226 НК РФ). Начислить и уплатить страховые взносы — 30% по единому тарифу, если нет льгот (ст. 420 431 НК РФ). Сдать отчётность: 6-НДФЛ и РСВ — ежеквартально, персонифицированные сведения — ежемесячно, ЕФС-1 — при заключении и расторжении договора.

Если этого не сделать, при проверке налоговая доначислит НДФЛ и взносы, начислит пени за каждый день просрочки и штрафы: 20% от неудержанного НДФЛ (ст. 123 НК РФ) и 20% от неуплаченных взносов, а при доказанном умысле — 40% (ст. 122 НК РФ).

Без чека из приложения «Мой налог» расходы по платежу могут не признать. Например, тогда вырастет налог по УСН на объекте «Доходы минус расходы».

Переквалификация в трудовые отношения

Чем больше у сотрудничества признаков найма, тем выше риск переквалификации. Вот основные маркеры, по которым налоговая и трудовая инспекция распознают за договором ГПХ фактические трудовые отношения:

Рабочее место, оборудованное за счёт заказчика. Длительное непрерывное сотрудничество. Регулярные выплаты дважды в месяц или фиксированный оклад вместо оплаты за результат. Контроль рабочего времени и подчинение руководителю. Трудовая лексика в договоре ГПХ — «работник», «зарплата», «график», «отпуск».

Как правило, риск создаёт не один маркер, а их совокупность.

Если договор переквалифицируют в трудовой, НДФЛ и взносы доначислят за весь период сотрудничества, а не только за выплаты после потери статуса, — со всеми теми же пенями и штрафами (ст. 122 и 123 НК РФ). Вдобавок подрядчику как фактическому сотруднику могут начислить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Сверху — административный штраф по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ: юрлицу — 50 000–100 000 ₽, должностному лицу — 10 000–20 000 ₽, ИП — 5 000–10 000 ₽. При повторном нарушении санкции жёстче — вплоть до дисквалификации руководителя.

Уклонение в крупном размере грозит уголовной ответственностью: за неперечисление НДФЛ в качестве налогового агента — ст. 199.1 УК РФ, за неуплату взносов — ст. 199 УК РФ.

Что делать заказчику

Проверяйте статус по ИНН в сервисе ФНС перед каждой выплатой. Сохраняйте скриншот — он подтверждает должную осмотрительность.

Пропишите в договоре обязанность исполнителя сообщать об утрате статуса и его ответственность за несообщение. Также избегайте трудовых терминов в договоре: «зарплата», «отпуск» и тому подобных.

Комментарий юриста В идеале подрядчик должен сам следить за лимитом НПД и, когда подходит к нему, зарегистрироваться как ИП и перейти на другой налоговый режим. А вы — оформить с ним новый договор или допсоглашение к действующему.

Если превышение уже случилось, есть три варианта:

— Продолжить сотрудничество по ГПХ: с каждой выплаты физлицу удерживать НДФЛ и платить взносы.

— Оформить человека в штат — самый безопасный вариант, если работа по сути трудовая.

— Один раз выступить налоговым агентом по выплатам после превышения, а затем расторгнуть договор. Мария Суховарова

Юрист Точка Банка