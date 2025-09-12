Уведомление об открытии расчётного счёта ИП и ООО: когда и как оповещать налоговую

Шпаргалка: когда нужно уведомлять налоговую об открытии счёта
|Ситуация
|Нужно ли вам уведомлять налоговую
|Срок
|Счёт в российском банке, рублёвый или валютный
|Нет, сведения в налоговую передаёт банк
|Банк передаёт сведения в течение трёх дней
|Транзитный валютный счёт в российском банке
|Нет
|Уведомление не требуется
|Счёт в иностранном банке
|Да
|ИП или компания уведомляет налоговую в течение месяца со дня открытия, закрытия или изменения реквизитов
|Счёт в зарубежном филиале российского банка
|Нет, если это именно филиал. Если это дочерний банк — да, это иностранный банк
|Для филиала уведомление не требуется. Для дочернего банка — в течение месяца
|Счёт иностранной компании из международной группы компаний (МГК)
|Да, если не подходит ни одно из исключений
|Российская компания — участник МГК уведомляет налоговую в течение месяца
Когда возникает обязанность по подаче уведомления в налоговую
Обязанность сообщать о расчётном счёте зависит от двух факторов: является ли индивидуальный предприниматель или компания резидентом по валютному законодательству и где открыт счёт — в России или за границей.
Так, к валютным резидентам относятся:
- Граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в России.
- Юридические лица, созданные и зарегистрированные по законодательству РФ.
Полный перечень категорий можно посмотреть в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».
Счета в РФ
Сообщать налоговой об открытии или закрытии счёта в российском банке не нужно. Банк сам передаёт в ФНС сведения об этих событиях и об изменении реквизитов. Это подтверждает пункт 1.1 статьи 86 НК РФ.
В Точка Банке всё происходит так же: вы открываете счёт, а сведения в ФНС банк отправит сам.
Если банк не передаст сведения в срок, штраф 40 000 ₽ заплатит он, а не клиент (п. 2 ст. 132 НК РФ). Социальный фонд уведомлять об открытии тоже не нужно. Правило действует для любого числа счетов — хоть у ИП, хоть у ООО.
О транзитном валютном счёте в налоговую не сообщает ни владелец, ни банк (письмо Минфина от 24.07.2013 №03-02-07/1/29130). Он используется для поступающей иностранной валюты, которую затем переводят на текущий валютный счёт.
Счета за пределами территории РФ
Если организация или ИП — валютный резидент РФ, об открытии или закрытии зарубежного счёта и изменении его реквизитов нужно уведомить налоговую в течение одного месяца.
Срок считают от даты открытия, закрытия или изменения реквизитов, а не от первой операции. Если зарубежный банк открыл несколько счетов — например к одной карте в разных валютах, — уведомить налоговую нужно о каждом.
Исключение — счёт в зарубежном филиале российского банка: о нём уведомлять не нужно (ч. 9 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Но проверьте, что это именно филиал, а не дочерний банк. Последний считается самостоятельным иностранным банком, поэтому уведомление потребуется.
Если российское ООО входит в международную группу компаний (МГК) вместе с иностранными компаниями, оно уведомляет налоговую и об их зарубежных счетах: об открытии, закрытии и изменении реквизитов. Срок тот же — месяц.
Уведомлять не нужно, если за всю группу отчитывается материнская компания или участник, которому она это поручила (ч. 8 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Ещё четыре исключения установлены постановлением Правительства от 14.09.2024 №1257:
- Больше половины активов группы находится за рубежом.
- Российская компания не участвует в капитале иностранных компаний группы и не контролирует их.
- Иностранные компании группы не участвуют в капитале российской и не контролируют её.
- Иностранная компания группы сама является банком.
Какой порядок уведомления налоговой инспекции о счетах
Чтобы сообщить о счёте в налоговую, есть две формы — их утвердил приказ ФНС от 26.04.2024 №СД-7-14/349@:
1. КНД 1120107 — для открытия и закрытия.
2. КНД 1120106 — для изменения реквизитов.
Способы подачи документов
Есть четыре варианта, как подать уведомление:
- Непосредственно через ИФНС — лично или через представителя по доверенности.
- По почте с уведомлением о вручении.
- Онлайн с использованием электронной подписи.
- Через личный кабинет налогоплательщика.
ИП проще всего подать уведомление через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика для физических лиц.
Шаг 1. Выберите уведомление. Войдите в ЛК налогоплательщика для физических лиц → «Каталог обращений» → «Информировать о счёте в иностранном банке» и выберите тип уведомления. В приложении «Налоги ФЛ» этот пункт находится в разделе «Услуги».
Шаг 2. Заполните сведения о банке и счёте: название и полный адрес банка латиницей, страну, SWIFT-код, номер счёта, дату открытия или закрытия, номер и дату договора с банком. Ваши данные подтянутся из кабинета автоматически. Если открыли счёт для бизнеса, выберите статус индивидуального предпринимателя, а не физлица.
Шаг 3. Подпишите и отправьте уведомление. Для подписи подойдёт бесплатная электронная подпись, которую можно выпустить прямо в кабинете: «Профиль» → «Настройки профиля» → «Электронная подпись».
Шаг 4. Проверьте статус в разделе «Обращения» или «Сообщения». Когда налоговая обработает уведомление, счёт появится в разделе «Счета» на вкладке «Зарубежные».
Если после отправки нашли ошибку, подайте корректирующее уведомление. В форме для этого есть поле «Номер корректировки»: «00» — первичное уведомление, «01»–«98» — корректирующие, «99» — отменяющее.
Образец заполнения уведомления
Это пример уведомления от ИП, который открыл счёт в зарубежном банке.
Дату и место рождения, паспортные данные ИП указывает по желанию: обязательны они, только если у человека нет ИНН. Третья страница формы нужна только для уведомлений по счетам в международных группах компаний, поэтому у ИП уведомление из двух страниц.
Компания везде, где у ИП стоит код 3, ставит 1 и указывает КПП и ФИО руководителя.
Отчёт о движении средств по зарубежному счёту
После уведомления нужно регулярно отчитываться перед налоговой о движении средств.
|Назначение
|Как часто
|Срок
|Форма
|Для бизнеса — компания или ИП
|Каждый квартал
|В течение 30 рабочих дней после окончания квартала
|КНД 1112521
|Для личных целей — ИП как физлицо
|Раз в год
|До 1 июня следующего года
|КНД 1112520
По каждому счёту сдают отдельный отчёт. Если счёт открыли или закрыли в течение квартала, отчёт сдают за ту часть квартала, когда он действовал. Каждую операцию расписывать не нужно: зачисления и списания группируют по кодам видов операций.
К отчёту прикладывают выписки или другие документы зарубежного банка за квартал. Если они на иностранном языке — с заверенным переводом на русский. Нотариально заверенный перевод налоговая может запросить отдельно.
Какие штрафы предусмотрены за нарушения
За опоздание или неподачу документов оштрафовать могут по статье 15.25 КоАП РФ.
|Нарушение
|ИП
|Малое или микропредприятие
|Другие компании
|Уведомление подано с опозданием или не по установленной форме (ч. 2)
|5 000–10 000 ₽
|25 000–50 000 ₽
|50 000–100 000 ₽
|Уведомление не подано (ч. 2.1)
|40 000–50 000 ₽
|400 000–500 000 ₽
|800 000–1 млн ₽
|Отчёт сдан с опозданием до 10 дней (ч. 6.1)
|Предупреждение или 500–1 000 ₽
|Предупреждение или 2 500–7 500 ₽
|Предупреждение или 5 000–15 000 ₽
|Отчёт сдан с опозданием на 11–30 дней (ч. 6.2)
|2 000–3 000 ₽
|10 000–15 000 ₽
|20 000–30 000 ₽
|Отчёт сдан с опозданием больше чем на 30 дней (ч. 6.3)
|4 000–5 000 ₽
|20 000–25 000 ₽
|40 000–50 000 ₽
|Нарушен порядок представления отчёта или подтверждающих документов (ч. 6)
|4 000–5 000 ₽
|20 000–25 000 ₽
|40 000–50 000 ₽
Сниженные штрафы действуют для компаний, которые на момент нарушения включены в единый реестр субъектов МСП как малые или микропредприятия (ст. 4.1.2 КоАП РФ).
Кроме компании, к ответственности могут привлечь её должностное лицо. Для него действуют штрафы, указанные в колонке для ИП.