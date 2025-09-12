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Расчётные счета
Расчётные счета

Уведомление об открытии расчётного счёта ИП и ООО: когда и как оповещать налоговую

Уведомление об открытии расчётного счёта ИП и ООО подают в налоговую самостоятельно, только если счёт открыт в иностранном банке. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разберёмся, по каким формам и какими способами подать уведомление, как отчитываться о движении средств и какие штрафы грозят за нарушения.

01.10.2026
4347
4347

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Коротко
Если счёт открыт в российском банке, ИП и компании налоговую не уведомляют — сведения передаёт банк.
О зарубежном счёте нужно сообщить самостоятельно в течение месяца после открытия, закрытия или изменения реквизитов. Исключение — например счёт в зарубежном филиале российского банка.
По зарубежным бизнес‑счетам также нужно ежеквартально отчитываться о движении средств. Для ИП и компаний срок — 30 рабочих дней после окончания квартала.

Шпаргалка: когда нужно уведомлять налоговую об открытии счёта

СитуацияНужно ли вам уведомлять налоговуюСрок
Счёт в российском банке, рублёвый или валютныйНет, сведения в налоговую передаёт банкБанк передаёт сведения в течение трёх дней
Транзитный валютный счёт в российском банкеНетУведомление не требуется
Счёт в иностранном банкеДаИП или компания уведомляет налоговую в течение месяца со дня открытия, закрытия или изменения реквизитов
Счёт в зарубежном филиале российского банкаНет, если это именно филиал. Если это дочерний банк — да, это иностранный банкДля филиала уведомление не требуется. Для дочернего банка — в течение месяца
Счёт иностранной компании из международной группы компаний (МГК)Да, если не подходит ни одно из исключенийРоссийская компания — участник МГК уведомляет налоговую в течение месяца

Когда возникает обязанность по подаче уведомления в налоговую

Обязанность сообщать о расчётном счёте зависит от двух факторов: является ли индивидуальный предприниматель или компания резидентом по валютному законодательству и где открыт счёт — в России или за границей.

Так, к валютным резидентам относятся:

  • Граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в России.
  • Юридические лица, созданные и зарегистрированные по законодательству РФ.

Полный перечень категорий можно посмотреть в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».

Счета в РФ

Сообщать налоговой об открытии или закрытии счёта в российском банке не нужно. Банк сам передаёт в ФНС сведения об этих событиях и об изменении реквизитов. Это подтверждает пункт 1.1 статьи 86 НК РФ

В Точка Банке всё происходит так же: вы открываете счёт, а сведения в ФНС банк отправит сам.

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Если банк не передаст сведения в срок, штраф 40 000 ₽ заплатит он, а не клиент (п. 2 ст. 132 НК РФ). Социальный фонд уведомлять об открытии тоже не нужно. Правило действует для любого числа счетов — хоть у ИП, хоть у ООО.

О транзитном валютном счёте в налоговую не сообщает ни владелец, ни банк (письмо Минфина от 24.07.2013 №03-02-07/1/29130). Он используется для поступающей иностранной валюты, которую затем переводят на текущий валютный счёт.

Счета за пределами территории РФ

Если организация или ИП — валютный резидент РФ, об открытии или закрытии зарубежного счёта и изменении его реквизитов нужно уведомить налоговую в течение одного месяца.

Срок считают от даты открытия, закрытия или изменения реквизитов, а не от первой операции. Если зарубежный банк открыл несколько счетов — например к одной карте в разных валютах, — уведомить налоговую нужно о каждом.

ПРИМЕР
ООО «Альфа» открыло расчётный счёт в банке Германии. Через год компания закрыла его и одновременно открыла новый в том же банке. ООО обязано было уведомить налоговую о каждом событии в течение месяца.

Исключение — счёт в зарубежном филиале российского банка: о нём уведомлять не нужно (ч. 9 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Но проверьте, что это именно филиал, а не дочерний банк. Последний считается самостоятельным иностранным банком, поэтому уведомление потребуется.

Если российское ООО входит в международную группу компаний (МГК) вместе с иностранными компаниями, оно уведомляет налоговую и об их зарубежных счетах: об открытии, закрытии и изменении реквизитов. Срок тот же — месяц.

Уведомлять не нужно, если за всю группу отчитывается материнская компания или участник, которому она это поручила (ч. 8 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Ещё четыре исключения установлены постановлением Правительства от 14.09.2024 №1257:

  1. Больше половины активов группы находится за рубежом.
  2. Российская компания не участвует в капитале иностранных компаний группы и не контролирует их.
  3. Иностранные компании группы не участвуют в капитале российской и не контролируют её.
  4. Иностранная компания группы сама является банком.

Какой порядок уведомления налоговой инспекции о счетах

Чтобы сообщить о счёте в налоговую, есть две формы — их утвердил приказ ФНС от 26.04.2024 №СД-7-14/349@:

1. КНД 1120107 — для открытия и закрытия.

2. КНД 1120106 — для изменения реквизитов.

Способы подачи документов

Есть четыре варианта, как подать уведомление:

  1. Непосредственно через ИФНС — лично или через представителя по доверенности.
  2. По почте с уведомлением о вручении.
  3. Онлайн с использованием электронной подписи.
  4. Через личный кабинет налогоплательщика.

ИП проще всего подать уведомление через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика для физических лиц.

Шаг 1. Выберите уведомление. Войдите в ЛК налогоплательщика для физических лиц → «Каталог обращений» → «Информировать о счёте в иностранном банке» и выберите тип уведомления. В приложении «Налоги ФЛ» этот пункт находится в разделе «Услуги».

Шаг 2. Заполните сведения о банке и счёте: название и полный адрес банка латиницей, страну, SWIFT-код, номер счёта, дату открытия или закрытия, номер и дату договора с банком. Ваши данные подтянутся из кабинета автоматически. Если открыли счёт для бизнеса, выберите статус индивидуального предпринимателя, а не физлица.

Шаг 3. Подпишите и отправьте уведомление. Для подписи подойдёт бесплатная электронная подпись, которую можно выпустить прямо в кабинете: «Профиль» → «Настройки профиля» → «Электронная подпись».

Шаг 4. Проверьте статус в разделе «Обращения» или «Сообщения». Когда налоговая обработает уведомление, счёт появится в разделе «Счета» на вкладке «Зарубежные».

Комментарий эксперта

Компания может отправить уведомление через оператора ЭДО, например Точка Банк. После отправки сохраните уведомление с отметкой налоговой о принятии — оно понадобится при первом переводе денег из российского банка на свой зарубежный счёт.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Если после отправки нашли ошибку, подайте корректирующее уведомление. В форме для этого есть поле «Номер корректировки»: «00» — первичное уведомление, «01»–«98» — корректирующие, «99» — отменяющее.

Образец заполнения уведомления

Это пример уведомления от ИП, который открыл счёт в зарубежном банке. 

Дату и место рождения, паспортные данные ИП указывает по желанию: обязательны они, только если у человека нет ИНН. Третья страница формы нужна только для уведомлений по счетам в международных группах компаний, поэтому у ИП уведомление из двух страниц.

Компания везде, где у ИП стоит код 3, ставит 1 и указывает КПП и ФИО руководителя.

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Отчёт о движении средств по зарубежному счёту

После уведомления нужно регулярно отчитываться перед налоговой о движении средств.

НазначениеКак частоСрокФорма
Для бизнеса — компания или ИП

Каждый кварталВ течение 30 рабочих дней после окончания кварталаКНД 1112521
Для личных целей — ИП как физлицо
Раз в годДо 1 июня следующего годаКНД 1112520

По каждому счёту сдают отдельный отчёт. Если счёт открыли или закрыли в течение квартала, отчёт сдают за ту часть квартала, когда он действовал. Каждую операцию расписывать не нужно: зачисления и списания группируют по кодам видов операций.

К отчёту прикладывают выписки или другие документы зарубежного банка за квартал. Если они на иностранном языке — с заверенным переводом на русский. Нотариально заверенный перевод налоговая может запросить отдельно.

Отчёт по зарубежным счетам: что изменилось для бизнеса

ВАЖНО
По личному зарубежному счёту физлица можно не сдавать отчёт при двух условиях:
Первое — банк находится в стране ЕАЭС или в стране, с которой у России есть автоматический обмен финансовой информацией.
Второе — за год сумма зачислений или списаний по счёту не больше 600 000 ₽ либо зачислений не было, а остаток на конец года не больше 600 000 ₽. Страну банка проверяют по перечню ФНС, который действовал на 31 декабря отчётного года. Для счетов компаний и бизнес-счетов ИП такого освобождения нет.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За опоздание или неподачу документов оштрафовать могут по статье 15.25 КоАП РФ.

НарушениеИПМалое или микропредприятиеДругие компании
Уведомление подано с опозданием или не по установленной форме (ч. 2)5 000–10 000 ₽25 000–50 000 ₽50 000–100 000 ₽
Уведомление не подано (ч. 2.1)40 000–50 000 ₽400 000–500 000 ₽800 000–1 млн ₽
Отчёт сдан с опозданием до 10 дней (ч. 6.1)Предупреждение или 500–1 000 ₽Предупреждение или 2 500–7 500 ₽Предупреждение или 5 000–15 000 ₽
Отчёт сдан с опозданием на 11–30 дней (ч. 6.2)2 000–3 000 ₽10 000–15 000 ₽20 000–30 000 ₽
Отчёт сдан с опозданием больше чем на 30 дней (ч. 6.3)4 000–5 000 ₽20 000–25 000 ₽40 000–50 000 ₽
Нарушен порядок представления отчёта или подтверждающих документов (ч. 6)4 000–5 000 ₽20 000–25 000 ₽40 000–50 000 ₽

Сниженные штрафы действуют для компаний, которые на момент нарушения включены в единый реестр субъектов МСП как малые или микропредприятия (ст. 4.1.2 КоАП РФ).

Кроме компании, к ответственности могут привлечь её должностное лицо. Для него действуют штрафы, указанные в колонке для ИП.

Вопросы по теме

Нужно ли уведомлять о зарубежном счёте в рублях?

Да. Обязанность не зависит от валюты, в которой он открыт.

Нужно ли сообщать в налоговую о закрытии счёта или изменении реквизитов?

Если он открыт в российском банке — нет, банк сообщит сам. А если счёт за рубежом — уведомить ФНС нужно в течение месяца.

Что делать, если срок подачи уведомления уже прошёл?

Подайте уведомление как можно скорее: штраф за опоздание меньше, чем за неподачу.

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Нужно ли уведомлять налоговую об открытии расчётного счёта ИП и ООО — Точка Банк