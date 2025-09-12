Уведомление об открытии расчётного счёта ИП и ООО: когда и как оповещать налоговую

Коротко О зарубежном счёте нужно сообщить самостоятельно в течение месяца после открытия, закрытия или изменения реквизитов. Исключение — например счёт в зарубежном филиале российского банка. По зарубежным бизнес‑счетам также нужно ежеквартально отчитываться о движении средств. Для ИП и компаний срок — 30 рабочих дней после окончания квартала.

Если счёт открыт в российском банке, ИП и компании налоговую не уведомляют — сведения передаёт банк.

Шпаргалка: когда нужно уведомлять налоговую об открытии счёта

Ситуация Нужно ли вам уведомлять налоговую Срок Счёт в российском банке, рублёвый или валютный Нет, сведения в налоговую передаёт банк Банк передаёт сведения в течение трёх дней Транзитный валютный счёт в российском банке Нет Уведомление не требуется Счёт в иностранном банке Да ИП или компания уведомляет налоговую в течение месяца со дня открытия, закрытия или изменения реквизитов Счёт в зарубежном филиале российского банка Нет, если это именно филиал. Если это дочерний банк — да, это иностранный банк Для филиала уведомление не требуется. Для дочернего банка — в течение месяца Счёт иностранной компании из международной группы компаний (МГК) Да, если не подходит ни одно из исключений Российская компания — участник МГК уведомляет налоговую в течение месяца

Когда возникает обязанность по подаче уведомления в налоговую

Обязанность сообщать о расчётном счёте зависит от двух факторов: является ли индивидуальный предприниматель или компания резидентом по валютному законодательству и где открыт счёт — в России или за границей.

Так, к валютным резидентам относятся:

Граждане РФ, а также иностранцы и лица без гражданства, у которых есть вид на жительство в России.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные по законодательству РФ.

Полный перечень категорий можно посмотреть в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».

Счета в РФ

Сообщать налоговой об открытии или закрытии счёта в российском банке не нужно. Банк сам передаёт в ФНС сведения об этих событиях и об изменении реквизитов. Это подтверждает пункт 1.1 статьи 86 НК РФ.

В Точка Банке всё происходит так же: вы открываете счёт, а сведения в ФНС банк отправит сам.

Если банк не передаст сведения в срок, штраф 40 000 ₽ заплатит он, а не клиент (п. 2 ст. 132 НК РФ). Социальный фонд уведомлять об открытии тоже не нужно. Правило действует для любого числа счетов — хоть у ИП, хоть у ООО.

О транзитном валютном счёте в налоговую не сообщает ни владелец, ни банк (письмо Минфина от 24.07.2013 №03-02-07/1/29130). Он используется для поступающей иностранной валюты, которую затем переводят на текущий валютный счёт.

Счета за пределами территории РФ

Если организация или ИП — валютный резидент РФ, об открытии или закрытии зарубежного счёта и изменении его реквизитов нужно уведомить налоговую в течение одного месяца.

Срок считают от даты открытия, закрытия или изменения реквизитов, а не от первой операции. Если зарубежный банк открыл несколько счетов — например к одной карте в разных валютах, — уведомить налоговую нужно о каждом.

ПРИМЕР ООО «Альфа» открыло расчётный счёт в банке Германии. Через год компания закрыла его и одновременно открыла новый в том же банке. ООО обязано было уведомить налоговую о каждом событии в течение месяца.

Исключение — счёт в зарубежном филиале российского банка: о нём уведомлять не нужно (ч. 9 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Но проверьте, что это именно филиал, а не дочерний банк. Последний считается самостоятельным иностранным банком, поэтому уведомление потребуется.

Если российское ООО входит в международную группу компаний (МГК) вместе с иностранными компаниями, оно уведомляет налоговую и об их зарубежных счетах: об открытии, закрытии и изменении реквизитов. Срок тот же — месяц.

Уведомлять не нужно, если за всю группу отчитывается материнская компания или участник, которому она это поручила (ч. 8 ст. 12 Федерального закона №173-ФЗ). Ещё четыре исключения установлены постановлением Правительства от 14.09.2024 №1257:

Больше половины активов группы находится за рубежом. Российская компания не участвует в капитале иностранных компаний группы и не контролирует их. Иностранные компании группы не участвуют в капитале российской и не контролируют её. Иностранная компания группы сама является банком.

Какой порядок уведомления налоговой инспекции о счетах

Чтобы сообщить о счёте в налоговую, есть две формы — их утвердил приказ ФНС от 26.04.2024 №СД-7-14/349@:

1. КНД 1120107 — для открытия и закрытия.

2. КНД 1120106 — для изменения реквизитов.

Способы подачи документов

Есть четыре варианта, как подать уведомление:

Непосредственно через ИФНС — лично или через представителя по доверенности. По почте с уведомлением о вручении. Онлайн с использованием электронной подписи. Через личный кабинет налогоплательщика.

ИП проще всего подать уведомление через личный кабинет (ЛК) налогоплательщика для физических лиц.

Шаг 1. Выберите уведомление. Войдите в ЛК налогоплательщика для физических лиц → «Каталог обращений» → «Информировать о счёте в иностранном банке» и выберите тип уведомления. В приложении «Налоги ФЛ» этот пункт находится в разделе «Услуги».

Шаг 2. Заполните сведения о банке и счёте: название и полный адрес банка латиницей, страну, SWIFT-код, номер счёта, дату открытия или закрытия, номер и дату договора с банком. Ваши данные подтянутся из кабинета автоматически. Если открыли счёт для бизнеса, выберите статус индивидуального предпринимателя, а не физлица.

Шаг 3. Подпишите и отправьте уведомление. Для подписи подойдёт бесплатная электронная подпись, которую можно выпустить прямо в кабинете: «Профиль» → «Настройки профиля» → «Электронная подпись».

Шаг 4. Проверьте статус в разделе «Обращения» или «Сообщения». Когда налоговая обработает уведомление, счёт появится в разделе «Счета» на вкладке «Зарубежные».

Комментарий эксперта Компания может отправить уведомление через оператора ЭДО, например Точка Банк. После отправки сохраните уведомление с отметкой налоговой о принятии — оно понадобится при первом переводе денег из российского банка на свой зарубежный счёт.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Если после отправки нашли ошибку, подайте корректирующее уведомление. В форме для этого есть поле «Номер корректировки»: «00» — первичное уведомление, «01»–«98» — корректирующие, «99» — отменяющее.

Образец заполнения уведомления

Это пример уведомления от ИП, который открыл счёт в зарубежном банке.

Дату и место рождения, паспортные данные ИП указывает по желанию: обязательны они, только если у человека нет ИНН. Третья страница формы нужна только для уведомлений по счетам в международных группах компаний, поэтому у ИП уведомление из двух страниц.

Компания везде, где у ИП стоит код 3, ставит 1 и указывает КПП и ФИО руководителя.

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Отчёт о движении средств по зарубежному счёту

После уведомления нужно регулярно отчитываться перед налоговой о движении средств.

Назначение Как часто Срок Форма Для бизнеса — компания или ИП



Каждый квартал В течение 30 рабочих дней после окончания квартала КНД 1112521 Для личных целей — ИП как физлицо

Раз в год До 1 июня следующего года КНД 1112520

По каждому счёту сдают отдельный отчёт. Если счёт открыли или закрыли в течение квартала, отчёт сдают за ту часть квартала, когда он действовал. Каждую операцию расписывать не нужно: зачисления и списания группируют по кодам видов операций.

К отчёту прикладывают выписки или другие документы зарубежного банка за квартал. Если они на иностранном языке — с заверенным переводом на русский. Нотариально заверенный перевод налоговая может запросить отдельно.

ВАЖНО По личному зарубежному счёту физлица можно не сдавать отчёт при двух условиях: Первое — банк находится в стране ЕАЭС или в стране, с которой у России есть автоматический обмен финансовой информацией. Второе — за год сумма зачислений или списаний по счёту не больше 600 000 ₽ либо зачислений не было, а остаток на конец года не больше 600 000 ₽. Страну банка проверяют

— за год сумма зачислений или списаний по счёту не больше 600 000 ₽ либо зачислений не было, а остаток на конец года не больше 600 000 ₽. Страну банка проверяют по перечню ФНС , который действовал на 31 декабря отчётного года. Для счетов компаний и бизнес-счетов ИП такого освобождения нет.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За опоздание или неподачу документов оштрафовать могут по статье 15.25 КоАП РФ.

Нарушение ИП Малое или микропредприятие Другие компании Уведомление подано с опозданием или не по установленной форме ( ч. 2 5 000–10 000 ₽ 25 000–50 000 ₽ 50 000–100 000 ₽ Уведомление не подано ( ч. 2.1 40 000–50 000 ₽ 400 000–500 000 ₽ 800 000–1 млн ₽ Отчёт сдан с опозданием до 10 дней ( ч. 6.1 Предупреждение или 500–1 000 ₽ Предупреждение или 2 500–7 500 ₽ Предупреждение или 5 000–15 000 ₽ Отчёт сдан с опозданием на 11–30 дней ( ч. 6.2 2 000–3 000 ₽ 10 000–15 000 ₽ 20 000–30 000 ₽ Отчёт сдан с опозданием больше чем на 30 дней ( ч. 6.3 4 000–5 000 ₽ 20 000–25 000 ₽ 40 000–50 000 ₽ Нарушен порядок представления отчёта или подтверждающих документов ( ч. 6 4 000–5 000 ₽ 20 000–25 000 ₽ 40 000–50 000 ₽

Сниженные штрафы действуют для компаний, которые на момент нарушения включены в единый реестр субъектов МСП как малые или микропредприятия (ст. 4.1.2 КоАП РФ).