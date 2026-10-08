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Расчётные счета
Расчётные счета

Заявление на открытие расчётного счёта для ИП и ООО: что подписывают и образец формы

Единого бланка заявления на открытие счёта сейчас нет: каждый банк использует свои правила и документы. Вместе с экспертом Анастасией Ситниковой разберём, что подписывают ИП и ООО, какие документы понадобятся и что проверить перед подписанием. Рассмотрим на примере Точка Банка.

08.10.2026
14
14

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Авторы

Коротко
Клиент заключает с банком договор банковского счёта. При этом отдельный документ с таким названием подписывать нужно не всегда: порядок оформления зависит от банка. Дополнительно может понадобиться анкета.
В Точка Банке клиент подписывает заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и об открытии счёта. Оно содержит данные о клиенте. Саму форму можно заранее посмотреть в приложении №1 к Правилам.

Что подписывают при открытии расчётного счёта

Клиент заключает договор банковского счёта. В одном банке для этого подписывают отдельный договор, в другом — заявление о присоединении к правилам обслуживания. Иногда договор оформляют несколькими документами. Отдельно банк собирает сведения о клиенте — например через анкету.

При этом отдельного обязательного заявления, общего для всех банков, больше нет. Раньше открытие оформляли по единому бланку 0401025, который установил ещё Госбанк СССР. С 2006 года эта форма не применяется, а новую единую с тех пор не вводили.

Комментарий эксперта

В Точка Банке для открытия первого счёта используют заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и об открытии счёта. Это не универсальное «заявление на открытие счёта», а часть оформления договора с клиентом.


Отдельного документа с названием «Договор банковского счёта» при этом не подписывают. Сам договор есть: он состоит из Правил банковского обслуживания и заявления, которое подписывает клиент.

Когда счёт открывают, в интернет-банке появляется уведомление с датой открытия — с этого момента договор считается заключённым.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Чем отличаются онлайн‑заявка, анкета и документы банка

ДокументКогдаЧто делает клиент
Онлайн-заявкаВ начале оформленияОставляет контакты и основные сведения о бизнесе
АнкетаВо время проверки клиентаСообщает сведения о деятельности, источниках денег и бенефициарных владельцах для проверки по 115-ФЗ. Анкета может быть отдельным документом или частью другой формы
Договор, заявление о присоединении или другие документы банкаПеред открытием счётаПроверяет условия и свои данные, затем подписывает документы. Их набор зависит от банка

В Точка Банке номер счёта можно зарезервировать после онлайн-заявки. А сведения для анкеты входят в раздел «Сведения о клиенте» заявления, которое подписывает клиент при открытии счёта.

Образец заявления на открытие расчётного счёта

Поскольку в каждом банке свои формы и правила заполнения документов, заранее искать и заполнять бланк обычно не нужно.

Ниже — сокращённый пример заполнения заявления Точка Банка о присоединении к Правилам банковского обслуживания и открытии счёта. Для наглядности мы оставили основные блоки документа. Полную форму можно посмотреть в приложении №1 к Правилам банковского обслуживания. Все данные в примере вымышленные.

Что проверить перед подписанием формы

Ниже — основные блоки из образца формы Точка Банка. Перед подписанием проверьте сведения в каждом из них.

  1. Данные клиента. У ИП — ФИО, ИНН и ОГРНИП, у компании — наименование, ИНН и ОГРН. Они должны совпадать с выпиской из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Здесь же адреса: регистрации и того места, где фактически работает бизнес, если они отличаются.
  2. Данные того, кто подписывает документ. Паспорт — серия и номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, а также ИНН, СНИЛС и адрес.
  3. Сведения о публичных должностных лицах. Проверьте информацию о собственном статусе и родственных связях с публичными должностными лицами. Если не уверены, какую отметку выбрать, уточните у сотрудника банка.
  4. Валюта, тариф и кто будет распоряжаться деньгами. Тариф должен быть тот, который вы выбрали. В списке распорядителей — только те, кому вы действительно хотите дать право подписывать платежи.
  5. Подтверждения и согласия. Это готовый текст — его не заполняют, а подтверждают подписью. Например, клиент подтверждает, что против ИП или компании не ведётся дело о банкротстве, что бизнес не работает без нужной лицензии, и соглашается на обработку персональных данных.
  6. Сведения о клиенте. Проверьте, кто указан бенефициарным владельцем — человеком, который в итоге владеет бизнесом или контролирует его. У ИП это, как правило, сам предприниматель. Проверьте телефон и электронную почту — на них приходят уведомления и коды. Здесь же могут быть указаны предполагаемый оборот и объём снятия наличных в месяц — это ожидаемые цифры, поэтому указывайте их исходя из планов бизнеса.

Если что-то не совпадает, попросите исправить данные до подписания. Если ошибку заметили уже после или сведения изменились, например поменялись паспортные данные или адрес, сообщите об этом банку.

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Кто подписывает за ИП

ИП подписывает документы от своего имени. Если действует представитель, проверят его полномочия по доверенности.

Кто подписывает за юридическое лицо

От имени компании документ обычно подписывает руководитель, указанный в ЕГРЮЛ. Если же подаёт или подписывает другой человек, ему понадобится доверенность.

Какие документы нужны банку для проверки ИП и ООО

Список зависит от формы бизнеса, вида деятельности и требований банка.

ИП, как правило, достаточно паспорта. ИНН и ОГРНИП банк возьмёт из ЕГРИП сам. Если предпринимателя зарегистрировали недавно и сведений о нём в реестре ещё нет, понадобятся документы о регистрации из налоговой — например архив документов, который ФНС отправила после регистрации.

Для ООО обычно нужны:

  1. Паспорт руководителя — того, кто указан в ЕГРЮЛ. 
  2. Решение единственного участника или протокол общего собрания об избрании руководителя, а если срок его полномочий продлевали — документ о продлении.
  3. Устав — если компания работает по своему уставу, а не по типовому.
  4. Сведения об участниках с долей больше 25% — ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.
  5. Сведения об участниках с долей 25% и меньше — ФИО и дата рождения.

Иногда банки могут запросить дополнительные сведения: выписку из ЕГРЮЛ, лицензию или подтверждение юридического адреса. Бухгалтерскую отчётность могут попросить, если компания работает больше трёх месяцев.

Как проходит открытие расчётного счёта

Когда документы готовы, можно переходить к оформлению. В одних банках для этого придётся приехать в отделение, в других достаточно оставить заявку онлайн и встретиться с менеджером в удобном месте.

В Точка Банке процесс обычно выглядит так:

  1. Подача заявки. Менеджер связывается с клиентом, помогает выбрать тариф и договаривается о времени и месте встречи.
  2. Встреча с менеджером. Он проверяет документы и личность клиента, задаёт вопросы о бизнесе. На встрече клиент подписывает документы в электронном виде. После этого данные проверяют и принимают решение об открытии счёта.

Комментарий эксперта

Если понадобится ещё один счёт, в Точка Банке его можно открыть онлайн, без новой встречи с менеджером. Уведомлять налоговую не нужно ни о первом счёте, ни о следующих: банк сам передаст сведения в ФНС в течение трёх рабочих дней (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Сколько занимает открытие расчётного счёта

Единого срока для всей процедуры нет. Дольше всего обычно проходит проверка клиента. Срок зависит от того, все ли документы на месте и появятся ли дополнительные вопросы о бизнесе.

Комментарий эксперта

В Точка Банке на открытие обычно уходит один–два дня, считая день заявки. Срок может увеличиться, если клиент переносит встречу с менеджером на другую дату или живёт далеко.

Анастасия СитниковаАнастасия Ситникова
Анастасия СитниковаСпециалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Может ли банк отказать в открытии расчётного счёта

Просто так — нет. Банк не вправе необоснованно отказывать в открытии счёта. Отказ допустим, если банк не может принять клиента на обслуживание или такое право предусмотрено законом (ст. 846 ГК РФ).

Такие основания есть, например, в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ — законе о противодействии отмыванию доходов. В заключении договора могут отказать, если есть подозрение, что через счёт будут отмывать деньги или финансировать терроризм.

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Кроме того, при проверке банк учитывает сведения, перечисленные в его правилах обслуживания. Например, Точка Банк обращает внимание, если:

  • Клиент значится в реестрах неблагонадёжных компаний.
  • Есть сведения о ликвидации или реорганизации компании либо о банкротстве клиента.
  • В открытых источниках нет подтверждений, что бизнес действительно работает.

При этом не каждый отрицательный ответ — отказ. Если в документах есть ошибка или каких-то бумаг не хватает, заявку могут вернуть на доработку. После исправления её можно подать снова.

Если же банк отказал по 115-ФЗ, дату и причины должны сообщить не позднее пяти рабочих дней после принятия решения. В Точка Банке такое сообщение могут направить в интернет-банк, на электронную почту или по адресу клиента.

С отказом можно не согласиться и передать банку дополнительные документы и пояснения. Если решение не изменится, его можно обжаловать в межведомственной комиссии при Банке России через интернет-приёмную ЦБ.

Вопросы по теме

Нужна ли печать, чтобы открыть счёт?

Нет. ИП и ООО могут работать без печати. Если печать есть и в форме банка предусмотрено место для оттиска, её ставят.

Нужно ли отдельное заявление на валютный счёт?

Порядок зависит от банка. В Точка Банке при открытии дополнительного валютного счёта оформляют новую форму и указывают в ней валюту. Одновременно банк открывает транзитный счёт: на него поступает иностранная валюта до дальнейшего зачисления. Отдельно открывать его не нужно.

Что делать, если в ЕГРЮЛ или ЕГРИП устаревшие сведения?

Сначала нужно обновить данные через налоговую. При оформлении сведения сверяют с государственным реестром, поэтому расхождения могут приостановить процесс. Например, если директор уже сменился, а в ЕГРЮЛ всё ещё указан прежний, лучше сначала дождаться обновления записи и только потом продолжать оформление.

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Заявление на открытие расчётного счёта: образец — Точка Банк