Заявление на открытие расчётного счёта для ИП и ООО: что подписывают и образец формы

В Точка Банке для открытия первого счёта используют заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и об открытии счёта. Это не универсальное «заявление на открытие счёта», а часть оформления договора с клиентом.





Отдельного документа с названием «Договор банковского счёта» при этом не подписывают. Сам договор есть: он состоит из Правил банковского обслуживания и заявления, которое подписывает клиент.





Когда счёт открывают, в интернет-банке появляется уведомление с датой открытия — с этого момента договор считается заключённым.

