Байер: кто это такой, чем занимается и как зарабатывать на доставке из-за рубежа

Спрос на услуги байеров растёт. Всё больше брендов прекращают прямые продажи в Россию, а оплата и доставка из-за рубежа стали сложнее. Клиенту проще заплатить комиссию за услуги байера, чем самому разбираться с валютой, посредниками и рисками.

Коротко Для старта не нужен капитал — достаточно телефона, зарубежной банковской карты и понимания логистики. Чтобы работать легально, нужно оформить ИП или ООО, открыть расчётный счёт и подключить онлайн-кассу. А ещё — разбираться в ограничениях на ввоз: не все товары можно свободно привезти в Россию. Байер — посредник, который выкупает товары за рубежом по запросу клиента и доставляет их в Россию. Он не держит склад: берёт в работу конкретный заказ и получает комиссию — обычно от 20 до 70% от стоимости товара. Чаще всего заказывают одежду, косметику и электронику ушедших брендов.

Кто такой байер и как он работает

Байер организует покупку товара под конкретный запрос клиента. Он не складирует партии и не перепродаёт их, как классический продавец. Сначала байер находит нужную вещь, согласовывает её с клиентом и только после подтверждения выкупает и организует доставку. Его доход — комиссия за услугу.

Популярность таких специалистов выросла после ухода зарубежных брендов из России. Чаще всего они работают с одеждой, аксессуарами, косметикой.

ВАЖНО Чтобы работать байером, нужно иметь карты зарубежных банков.

Что покупает байер

Байер может работать в одной нише и брать заказы только в рамках этой категории. А может работать без привязки к нише и заказывать для клиентов любые товары, например детские товары, автомобильные аксессуары или мебель.

Большая часть заказов из-за рубежа приходится на одежду, обувь и аксессуары известных брендов. Часто заказывают люкс, например Chanel и Dior. Также популярны бренды, которые ушли с российского рынка, например IKEA и Zara.

Популярные направления для закупок байером

Общее правило: товары с зарегистрированным в РФ товарным знаком нельзя ввозить без разрешения правообладателя. Это касается большинства категорий ниже.

Одежда, обувь и товары для спорта зарубежных брендов, включая ушедшие марки. Парфюмерия, косметика и уход. Учитывайте, что для косметики из Кореи и Китая часто требуется паспорт происхождения товара, подтверждающий страну производства. Без него пошлина может вырасти до 35%. Электроника и гаджеты. Товары можно ввозить, если они не относятся к продукции двойного назначения и не входят в перечень санкционных товаров и брендов. Автозапчасти и автоаксессуары. Те же ограничения — не должны быть продукцией двойного назначения или санкционным товаром. Товары для дома, кухни и интерьера, включая посуду и мебель. Украшения, часы и аксессуары. Ювелирная бижутерия оформляется на специальных таможенных пунктах — подать её вместе с обычными товарами на один пост нельзя. Позиции нужно разграничить в документах и направить на разные пункты. Детские товары. Одна из самых зарегулированных категорий — к безопасности детских товаров предъявляются повышенные требования, например с точки зрения сертификации. Продукты питания. Оформляются на специальных таможенных пунктах и требуют особых условий перевозки — например соблюдения температурного режима. Строительные материалы. Ввоз необработанных деревянных изделий требует большого пакета документов, включая фитосанитарный сертификат. Его может оформить только поставщик, но не все поставщики технически готовы это сделать.

Ограничения на ввоз

Не всё можно свободно ввезти в Россию. Байеру важно учитывать действующие ограничения:

Продовольственное эмбарго . Мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты из стран ЕС, США, Канады и ряда других государств запрещены к коммерческому ввозу ( . Мясо, рыба, молочная продукция, овощи и фрукты из стран ЕС, США, Канады и ряда других государств запрещены к коммерческому ввозу ( постановление Правительства №778 ).

Параллельный импорт . Брендовые товары можно ввозить без согласия правообладателя, но только если бренд входит . Брендовые товары можно ввозить без согласия правообладателя, но только если бренд входит в перечень Минпромторга . Перечень регулярно обновляется — отдельные бренды из него исключают.

Обязательная маркировка . Одежда, обувь, парфюмерия и ряд других категорий подлежат . Одежда, обувь, парфюмерия и ряд других категорий подлежат маркировке «Честный ЗНАК» . Без неё продавать товар на территории РФ нельзя. Маркировка наносится на производстве, то есть до ввоза продукции на территорию России.

Сертификация. Для ввоза некоторых категорий товаров — косметики, электроники, детских товаров, стройматериалов — нужны . Для ввоза некоторых категорий товаров — косметики, электроники, детских товаров, стройматериалов — нужны документы, подтверждающие безопасность : сертификат соответствия, декларация или свидетельство о госрегистрации (СГР). Без них таможня товар не выпустит.

Этапы работы байера

Этап 1. Запрос и расчёт. Байер уточняет, что именно нужно клиенту: модель, размер, цвет, бюджет, сроки, город доставки. Далее считает ориентировочную итоговую сумму: цена товара, доставка, комиссия за услугу, пошлины и сборы.

Этап 2. Поиск товара и проверка продавца. Находит товар или его аналог у продавцов или на площадках, проверяет адекватность цены и условий, помогает выбрать лучший вариант по качеству.

Этап 3. Согласование условий с клиентом. Фиксирует: какой вариант берут, какая итоговая стоимость, сроки, правила возврата, ответственность сторон.

Этап 4. Выкуп и оформление заказа. Оформляет заказ у продавца, оплачивает, контролирует подтверждение покупки.

Этап 5. Доставка. Выбирает оптимальный способ доставки и контролирует транспортировку до клиента.

Бизнес-план байера

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Особенности доставки

Доставка идёт через иностранные компании. Важно, чтобы у перевозчика было официальное представительство в России, иначе груз не пройдёт таможню и не доедет до клиента.

Часть международных отправлений из Европы и США принимает СДЭК. Boxberry выстраивает маршруты через Казахстан и Кыргызстан. Сервис Бандеролька работает с крупными магазинами в США.

После оформления заказа байер указывает адрес зарубежного офиса или пункта приёма транспортной компании. Товар сначала поступает туда. Затем его проверяют, при необходимости переупаковывают и отправляют клиенту в Россию.

Далее байер оформляет таможенную декларацию и указывает все данные о товаре. Нужно разбираться в правилах оформления. Небольшая ошибка может привести к задержке или возврату отправления.

Байер должен оформить отправление как частную покупку. При этом необходимо объединить в одну коробку несколько заказов, чтобы снизить стоимость доставки.

Но есть ограничения: в одной посылке не должно быть большого количества одинаковых товаров. Иначе таможня признает отправление коммерческим и начислит дополнительную пошлину.

Что нужно для старта

Профильного образования для байеров в России нет. Но это не значит, что придётся разбираться во всём с нуля вслепую. Ниже разберём, какие навыки действительно понадобятся в работе и где можно получить нужные знания.

Навыки и качества

Для успешной работы байеру нужно:

Разбираться в брендах и актуальной повестке рынка.

Ориентироваться в международной логистике, зарубежных площадках и способах оплаты.

Владеть базовыми знаниями иностранных языков.

Уметь вести переговоры и выстраивать отношения с клиентами.

Анализировать данные и принимать решения на основе цифр.

Проверять поставщиков и оценивать их надёжность.

Замечать детали и контролировать ошибки в документах и поставках.

Образование

В российских вузах нет специальности «байер», но для старта подойдут смежные направления: дизайн, менеджмент, экономика, финансы, маркетинг, логистика. Получить знания можно несколькими путями:

Вузы с сильной экономической базой — например Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Плеханова.

Курсы на образовательных платформах по закупкам, логистике, управлению ассортиментом.

Тренинги по аналитике продаж и международной торговле.

Практический опыт — работа ассистентом байера на маркетплейсе или в торговой компании, консультантом в бутике, маркетологом.

Как работать официально

На репутацию и доверие клиентов влияет официальная регистрация бизнеса. Когда байер работает легально, это снижает риски для заказчика и повышает уровень доверия.

Формат. Байер может открыть ИП или зарегистрировать ООО. ИП подходит, если предприниматель работает один. ООО имеет смысл, если в будущем предполагается привлечение инвестиций или партнёров, например для запуска сети шоурумов (с англ. showroom — выставочный зал, комната для показа).

Налогообложение. Популярный вариант для байеров — упрощённая система налогообложения (УСН). На этом режиме есть два варианта:

УСН 15% «Доходы минус расходы» . Главная сложность — подтвердить расходы. Налоговая проверяет, что байер выкупает товар для клиента, а не для себя, и не уменьшает прибыль личными покупками. Нужен договор с клиентом, где фиксируют стороны, предмет и сумму сделки.

УСН 6% «Доходы». Минус в том, что налог может съесть часть прибыли, потому что он рассчитывается со всей выручки независимо от того, сколько потратили на закупку товара. В таком случае придётся удваивать комиссию для клиентов.

Кстати, самозанятость (НПД) байерам не подходит. Этот налоговый режим нельзя применять, если вы перепродаёте товары и выступаете посредником, — а байеры именно этим и занимаются.

Расчётный счёт. Для легализации доходов и приёма оплаты от клиентов нужно открыть расчётный счёт. Сделать это лучше сразу после регистрации бизнеса.

Онлайн-касса. По Федеральному закону №54-ФЗ все расчёты с клиентами нужно проводить через онлайн-кассу — она автоматически отправляет данные о каждой продаже в налоговую.

Сколько зарабатывает байер

Доход байера может достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц, однако выручка нестабильна и сильно зависит от сезона.

Основные пики заказов приходятся на ноябрь–декабрь — в преддверии Нового года, на январь — перед праздниками февраля и марта, а также на июль, когда родители начинают готовиться к учебному году.

Не менее важен сегмент брендов, с которыми работает байер. Средний заработок с одной позиции заметно различается в зависимости от ценовой категории:

Массмаркет — в среднем 10 000 ₽.

Средний сегмент — около 45 000 ₽.

Люкс — порядка 180 000 ₽.

Премиум — от 300 000 ₽ и выше.

Комиссия байера, как правило, составляет от 20 до 70% от стоимости товара, хотя часть специалистов предпочитает работать за фиксированный процент. Общее правило простое: чем дороже вещь и чем сложнее её выкуп и доставка, тем выше итоговый заработок.

Плюсы и минусы работы байером

Байер может получать хорошую прибыль, но перед стартом такой деятельности важно изучить не только её преимущества, но и возможные риски и ограничения.