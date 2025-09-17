Бизнес без сотрудников: как зарабатывать в одиночку

Точка Банк расскажет, почему бизнес без сотрудников набирает обороты, какие направления перспективны, сколько стоит запуск и с какими ошибками чаще сталкиваются новички.

Коротко Идеи варьируются от вендинга и прачечных до авторских экскурсий и клининга — выбор зависит от навыков и бюджета. Успех зависит от опыта, интереса и понимания рынка, а развивать дело лучше постепенно, проверяя спрос. Бизнес без сотрудников популярен за счёт низких расходов, лёгкой регистрации и технологий, которые берут на себя рутину.

Почему бизнес без сотрудников становится популярным

Причины интереса к формату:

Работать одному дешевле — нет расходов на зарплаты и офис.

Траты идут только на оборудование, аренду и продвижение.

Технологии упрощают процессы: маркетплейсы дают клиентов, сервисы отчётности закрывают бумажную работу.

Бизнес без сотрудников подходит тем, кто хочет попробовать силы без крупных рисков. Начать можно с малого — проверить спрос и расти постепенно. Если идея выстрелит, легко расшириться и привлечь партнёров, а если нет — закрыть дело без долгов и лишних обязательств.

Топ-популярных идей бизнеса без сотрудников в 2026 году

Для таких форматов чаще всего открывают ИП. Это позволяет официально работать с арендаторами и партнёрами, заключать договоры и подключать онлайн-кассу. Регистрация проходит онлайн, госпошлина нулевая, расчётный счёт и касса подключаются в банке за пару дней.

Ниже все цифры будут ориентировочные. Итог зависит от региона, спроса, конкуренции, вложений, рекламы и того, как вы управляете бизнесом.

Вендинг и кофейни самообслуживания

Автомат продаёт кофе, снеки, воду или мороженое без участия продавца. Кофейни самообслуживания работают так же, но с фирменным стилем и более высоким чеком. Главное — удачное место с хорошим потоком людей.

Вложения: от 300 000 ₽ — кофейный автомат, аренда точки, стартовый запас товара.

Доход: 20 000–100 000 ₽ в месяц с одной точки.

Плюсы: работает круглосуточно, прост в обслуживании, быстрый запуск.

Минусы: конкуренция в городах, высокая аренда проходимых мест, техника требует обслуживания.

Мини-прачечные самообслуживания

Мини-прачечная работает без персонала: клиент сам загружает вещи в стиральную машину и оплачивает через терминал. Формат востребован в студенческих городках, рядом с хостелами и общежитиями.

Вложения: от 600 000 ₽ — стиральные и сушильные машины, аренда небольшого помещения, терминал оплаты.

Доход: 40 000–120 000 ₽ в месяц с одной точки, зависит от трафика и локации.

Плюсы: постоянный спрос, легко масштабировать сеть.

Минусы: крупные вложения в оборудование, дорогой ремонт техники, риск ошибиться с выбором локации.

Аппараты по продаже воды

Устанавливают в жилых районах. Покупатели приходят с собственной тарой и наливают очищенную воду прямо в автомат. Формат востребован там, где нет качественной воды из-под крана.

Вложения: от 250 000 ₽ — сам аппарат, подключение к воде и электричеству, аренда места.

Доход: 30 000–90 000 ₽ в месяц с одной точки.

Плюсы: низкая себестоимость литра воды, постоянный поток клиентов, круглосуточная работа.

Минусы: доход сильно зависит от локации, нужна регулярная проверка фильтров и санитарные требования.

Шеринг пауэрбанков

Всё работает просто: клиент берёт зарядку в автомате через приложение и возвращает её в любой точке сети. Аппараты ставят в ТЦ, кафе, вузах и на вокзалах. В больших городах рынок насыщен, но в регионах ещё есть свободные ниши.

Вложения: от 200 000 ₽ — станция выдачи на 8–12 пауэрбанков, аренда места, подключение.

Доход: 20 000–80 000 ₽ в месяц с одной точки, зависит от трафика.

Плюсы: низкий порог входа, быстрая окупаемость, не требует постоянного присутствия владельца.

Минусы: конкуренция в мегаполисах, техника ломается и требует замены, доход сильно зависит от проходимости места.

Автоматизированные отели и хостелы

Работают без классического ресепшена: гости заселяются по коду или через приложение, уборка и стирка передаются на аутсорс. Формат активно развивается в крупных городах и туристических локациях. Открыть по франшизе проще — готовая система бронирования, бренд и поддержка помогают быстрее выйти на рынок.

Вложения: от 2 млн ₽ — поиск и аренда помещения, оснащение номеров, установка системы онлайн-бронирования.

Доход: 50 000–300 000 ₽ в месяц с одного объекта, зависит от расположения и загрузки.

Плюсы: устойчивый спрос у туристов и командировочных, круглосуточная работа.

Минусы: крупные стартовые вложения, строгие санитарные и пожарные нормы, зависимость от сезона и потока гостей.

Коворкинги без персонала

Помещение делят на рабочие зоны, а бронирование и оплата проходят через приложение или терминал. Формат подходит не только для офисной работы, но и для нишевых направлений: бьюти-мастера арендуют кресла, кондитеры и повара используют кухни, тренеры проводят занятия в спортивных залах.

Вложения: от 2 млн ₽ — аренда и ремонт помещения, мебель, оборудование, система доступа.

Доход: 100 000–300 000 ₽ в месяц, зависит от города и загруженности.

Плюсы: растущий спрос на гибкие форматы, можно масштабировать сеть, стабильная выручка при подписке или почасовой аренде.

Минусы: нужны вложения в помещение и ремонт, высокие расходы на коммуналку, успех зависит от локации.

Развивать бизнес без сотрудников стоит поэтапно: сначала запустить одну точку или услугу и проверить спрос, потом постепенно расширяться. Главное — выбрать формат, где доход покрывает вложения, а управление можно отдать автоматике.

Идеи бизнеса для самозанятых

Бизнес без сотрудников можно вести официально как самозанятому — так называют тех, кто выбрал НПД (налог на профессиональный доход). Налог составляет 4% с дохода от физических лиц и 6% с компаний. При этом нет обязательных страховых взносов и сложной отчётности.

Применять НПД могут как обычные физлица, так и ИП. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».

Но если выбрать НПД, будут ограничения:

Доход в год не должен превышать 2,4 млн ₽.

Услуги надо оказывать лично или продавать товары своего производства, перепродавать товары нельзя.

Нельзя нанимать сотрудников — если понадобится помощник, придётся переходить на другой режим.

Запрещена работа с подакцизными и маркированными товарами, например алкоголем или сигаретами.

Нельзя совмещать НПД с другими режимами, например с упрощёнкой (УСН).

Самозанятость удобна, чтобы начать без лишних затрат и проверить идею. А если бизнес вырастет, всегда можно перейти на УСН и расшириться.

Авторские экскурсии

Маршруты по городу или окрестностям, которые сам придумываешь и проводишь для туристов или местных жителей. Можно делать узкие темы — «улицы с легендами», «индустриальный район», «ночной город».

Вложения: от 20 000 ₽ — реклама, сайт или соцсети, простая экипировка (радиогид, микрофон).

Доход: 30 000–100 000 ₽ в месяц, пик — в сезон отпусков.

Плюсы: низкий порог входа, творческая работа, легко совмещать с основной занятостью.

Минусы: сезонность, нестабильный поток клиентов, нужны харизма и знание истории.

Пасека и продажа мёда

Разведение пчёл и продажа мёда, воска и других продуктов. Реализовывать можно на ярмарках, через магазины, маркетплейсы или напрямую клиентам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ С 14 ноября 2025 по 28 февраля 2026 года в системе «Честный ЗНАК» проводится эксперимент по маркировке мёда в потребительской упаковке

Пока действует эксперимент, заниматься мёдом на режиме НПД можно. Но как только маркировка станет обязательной, придётся переходить на другой режим, например на УСН.

Вложения: от 150 000 ₽ — ульи, пчелопакеты, базовое оборудование для ухода.

Доход: 50 000–150 000 ₽ за сезон, при увеличении пасеки доход растёт.

Плюсы: натуральный продукт, стабильный спрос.

Минусы: сезонность, зависимость от погоды, нужны знания и уход за пчёлами.

Ремонт техники, обуви, мебели и квартир

Работаешь сам: чинишь бытовую технику, реставрируешь мебель, ремонтируешь обувь или делаешь мелкий ремонт в квартирах. Заказы можно брать через онлайн-сервисы или по рекомендациям.

Вложения: от 50 000 ₽ — набор инструментов и расходные материалы.

Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от специализации и числа заказов.

Плюсы: стабильный спрос, гибкий график, возможность работать без офиса.

Минусы: физически тяжело, нужны опыт и навыки, бывают сложные клиенты.

Репетитор, тренер или учитель

Можно обучать школьным предметам, готовить к экзаменам, вести языковые курсы или тренировки по спорту и фитнесу. Работать удобно как очно, так и онлайн.

Вложения: от 10 000 ₽ — реклама, ноутбук с камерой, базовый инвентарь.

Доход: 40 000–120 000 ₽ в месяц, зависит от числа учеников и направления.

Плюсы: низкий порог входа, работа из дома, гибкий график.

Минусы: доход скачет по сезонам, нужны квалификация и постоянная подготовка к занятиям.

Перевозка грузов и вывоз мусора

Можно работать на лёгком грузовике: перевозить стройматериалы, мебель, бытовую технику или забирать старый хлам у клиентов. Заказы приходят через агрегаторы и частные объявления.

Вложения: от 800 000 ₽ — покупка или аренда машины, базовый набор инструментов и реклама.

Доход: 100 000–200 000 ₽ в месяц, зависит от количества заказов и региона.

Плюсы: стабильный спрос, особенно в городах и на стройках.

Минусы: большие расходы на топливо и обслуживание машины, физически тяжёлая работа.

Клининговые услуги

Уборка квартир, домов и офисов — от разовых заказов до регулярного обслуживания. Можно специализироваться: уборка после ремонта, химчистка мебели, мойка окон.

Вложения: от 50 000 ₽ — инвентарь, химия, реклама.

Доход: 60 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от количества заказов и формата работы.

Плюсы: высокий спрос в городах, легко начать одному и масштабировать, гибкий график.

Минусы: физическая нагрузка, сильная конкуренция, бывают срочные и сложные заказы.

Как выбрать идею для бизнеса без сотрудников

Посмотреть различные идеи стоит на Авито, Яндекс Услугах, в 2ГИС и других сервисах — там видно, какие услуги ищут и за что готовы платить.

Чтобы выбрать идею, опирайтесь на простые вещи:

Опыт — если вы уже что-то умеете, начните с этого, так вы быстрее заработаете первые деньги

Интерес — первые месяцы будут тяжёлыми, без удовольствия от работы вы быстро выгорите

Рынок — посмотрите, кто будет вашим клиентом, есть ли конкуренты и чем вы можете отличаться

Главное — начать, проверить идею на практике, наладить работу и вовремя масштабироваться.

Частые ошибки и как их избежать

Начинающие предприниматели часто спешат и допускают одни и те же ошибки:

Выбирают идею наугад.

Не считают детально доходы и расходы, работают вслепую.

Откладывают регистрацию и вопросы с налогами.

Берут на себя слишком много задач одновременно.