Бизнес без сотрудников: как зарабатывать в одиночку

Точка Банк расскажет, почему бизнес без сотрудников набирает обороты, какие направления перспективны, сколько стоит запуск и с какими ошибками чаще сталкиваются новички.
Почему бизнес без сотрудников становится популярным
Причины интереса к формату:
- Работать одному дешевле — нет расходов на зарплаты и офис.
- Траты идут только на оборудование, аренду и продвижение.
- Технологии упрощают процессы: маркетплейсы дают клиентов, сервисы отчётности закрывают бумажную работу.
Бизнес без сотрудников подходит тем, кто хочет попробовать силы без крупных рисков. Начать можно с малого — проверить спрос и расти постепенно. Если идея выстрелит, легко расшириться и привлечь партнёров, а если нет — закрыть дело без долгов и лишних обязательств.
Топ-популярных идей бизнеса без сотрудников в 2026 году
Для таких форматов чаще всего открывают ИП. Это позволяет официально работать с арендаторами и партнёрами, заключать договоры и подключать онлайн-кассу. Регистрация проходит онлайн, госпошлина нулевая, расчётный счёт и касса подключаются в банке за пару дней.
Ниже все цифры будут ориентировочные. Итог зависит от региона, спроса, конкуренции, вложений, рекламы и того, как вы управляете бизнесом.
Вендинг и кофейни самообслуживания
Автомат продаёт кофе, снеки, воду или мороженое без участия продавца. Кофейни самообслуживания работают так же, но с фирменным стилем и более высоким чеком. Главное — удачное место с хорошим потоком людей.
Вложения: от 300 000 ₽ — кофейный автомат, аренда точки, стартовый запас товара.
Доход: 20 000–100 000 ₽ в месяц с одной точки.
Плюсы: работает круглосуточно, прост в обслуживании, быстрый запуск.
Минусы: конкуренция в городах, высокая аренда проходимых мест, техника требует обслуживания.
Мини-прачечные самообслуживания
Мини-прачечная работает без персонала: клиент сам загружает вещи в стиральную машину и оплачивает через терминал. Формат востребован в студенческих городках, рядом с хостелами и общежитиями.
Вложения: от 600 000 ₽ — стиральные и сушильные машины, аренда небольшого помещения, терминал оплаты.
Доход: 40 000–120 000 ₽ в месяц с одной точки, зависит от трафика и локации.
Плюсы: постоянный спрос, легко масштабировать сеть.
Минусы: крупные вложения в оборудование, дорогой ремонт техники, риск ошибиться с выбором локации.
Аппараты по продаже воды
Устанавливают в жилых районах. Покупатели приходят с собственной тарой и наливают очищенную воду прямо в автомат. Формат востребован там, где нет качественной воды из-под крана.
Вложения: от 250 000 ₽ — сам аппарат, подключение к воде и электричеству, аренда места.
Доход: 30 000–90 000 ₽ в месяц с одной точки.
Плюсы: низкая себестоимость литра воды, постоянный поток клиентов, круглосуточная работа.
Минусы: доход сильно зависит от локации, нужна регулярная проверка фильтров и санитарные требования.
Шеринг пауэрбанков
Всё работает просто: клиент берёт зарядку в автомате через приложение и возвращает её в любой точке сети. Аппараты ставят в ТЦ, кафе, вузах и на вокзалах. В больших городах рынок насыщен, но в регионах ещё есть свободные ниши.
Вложения: от 200 000 ₽ — станция выдачи на 8–12 пауэрбанков, аренда места, подключение.
Доход: 20 000–80 000 ₽ в месяц с одной точки, зависит от трафика.
Плюсы: низкий порог входа, быстрая окупаемость, не требует постоянного присутствия владельца.
Минусы: конкуренция в мегаполисах, техника ломается и требует замены, доход сильно зависит от проходимости места.
Автоматизированные отели и хостелы
Работают без классического ресепшена: гости заселяются по коду или через приложение, уборка и стирка передаются на аутсорс. Формат активно развивается в крупных городах и туристических локациях. Открыть по франшизе проще — готовая система бронирования, бренд и поддержка помогают быстрее выйти на рынок.
Вложения: от 2 млн ₽ — поиск и аренда помещения, оснащение номеров, установка системы онлайн-бронирования.
Доход: 50 000–300 000 ₽ в месяц с одного объекта, зависит от расположения и загрузки.
Плюсы: устойчивый спрос у туристов и командировочных, круглосуточная работа.
Минусы: крупные стартовые вложения, строгие санитарные и пожарные нормы, зависимость от сезона и потока гостей.
Коворкинги без персонала
Помещение делят на рабочие зоны, а бронирование и оплата проходят через приложение или терминал. Формат подходит не только для офисной работы, но и для нишевых направлений: бьюти-мастера арендуют кресла, кондитеры и повара используют кухни, тренеры проводят занятия в спортивных залах.
Вложения: от 2 млн ₽ — аренда и ремонт помещения, мебель, оборудование, система доступа.
Доход: 100 000–300 000 ₽ в месяц, зависит от города и загруженности.
Плюсы: растущий спрос на гибкие форматы, можно масштабировать сеть, стабильная выручка при подписке или почасовой аренде.
Минусы: нужны вложения в помещение и ремонт, высокие расходы на коммуналку, успех зависит от локации.
Развивать бизнес без сотрудников стоит поэтапно: сначала запустить одну точку или услугу и проверить спрос, потом постепенно расширяться. Главное — выбрать формат, где доход покрывает вложения, а управление можно отдать автоматике.
Идеи бизнеса для самозанятых
Бизнес без сотрудников можно вести официально как самозанятому — так называют тех, кто выбрал НПД (налог на профессиональный доход). Налог составляет 4% с дохода от физических лиц и 6% с компаний. При этом нет обязательных страховых взносов и сложной отчётности.
Применять НПД могут как обычные физлица, так и ИП. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог» или портал «Госуслуги».
Но если выбрать НПД, будут ограничения:
- Доход в год не должен превышать 2,4 млн ₽.
- Услуги надо оказывать лично или продавать товары своего производства, перепродавать товары нельзя.
- Нельзя нанимать сотрудников — если понадобится помощник, придётся переходить на другой режим.
- Запрещена работа с подакцизными и маркированными товарами, например алкоголем или сигаретами.
- Нельзя совмещать НПД с другими режимами, например с упрощёнкой (УСН).
Самозанятость удобна, чтобы начать без лишних затрат и проверить идею. А если бизнес вырастет, всегда можно перейти на УСН и расшириться.
Авторские экскурсии
Маршруты по городу или окрестностям, которые сам придумываешь и проводишь для туристов или местных жителей. Можно делать узкие темы — «улицы с легендами», «индустриальный район», «ночной город».
Вложения: от 20 000 ₽ — реклама, сайт или соцсети, простая экипировка (радиогид, микрофон).
Доход: 30 000–100 000 ₽ в месяц, пик — в сезон отпусков.
Плюсы: низкий порог входа, творческая работа, легко совмещать с основной занятостью.
Минусы: сезонность, нестабильный поток клиентов, нужны харизма и знание истории.
Пасека и продажа мёда
Разведение пчёл и продажа мёда, воска и других продуктов. Реализовывать можно на ярмарках, через магазины, маркетплейсы или напрямую клиентам.
Пока действует эксперимент, заниматься мёдом на режиме НПД можно. Но как только маркировка станет обязательной, придётся переходить на другой режим, например на УСН.
Вложения: от 150 000 ₽ — ульи, пчелопакеты, базовое оборудование для ухода.
Доход: 50 000–150 000 ₽ за сезон, при увеличении пасеки доход растёт.
Плюсы: натуральный продукт, стабильный спрос.
Минусы: сезонность, зависимость от погоды, нужны знания и уход за пчёлами.
Ремонт техники, обуви, мебели и квартир
Работаешь сам: чинишь бытовую технику, реставрируешь мебель, ремонтируешь обувь или делаешь мелкий ремонт в квартирах. Заказы можно брать через онлайн-сервисы или по рекомендациям.
Вложения: от 50 000 ₽ — набор инструментов и расходные материалы.
Доход: 50 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от специализации и числа заказов.
Плюсы: стабильный спрос, гибкий график, возможность работать без офиса.
Минусы: физически тяжело, нужны опыт и навыки, бывают сложные клиенты.
Репетитор, тренер или учитель
Можно обучать школьным предметам, готовить к экзаменам, вести языковые курсы или тренировки по спорту и фитнесу. Работать удобно как очно, так и онлайн.
Вложения: от 10 000 ₽ — реклама, ноутбук с камерой, базовый инвентарь.
Доход: 40 000–120 000 ₽ в месяц, зависит от числа учеников и направления.
Плюсы: низкий порог входа, работа из дома, гибкий график.
Минусы: доход скачет по сезонам, нужны квалификация и постоянная подготовка к занятиям.
Перевозка грузов и вывоз мусора
Можно работать на лёгком грузовике: перевозить стройматериалы, мебель, бытовую технику или забирать старый хлам у клиентов. Заказы приходят через агрегаторы и частные объявления.
Вложения: от 800 000 ₽ — покупка или аренда машины, базовый набор инструментов и реклама.
Доход: 100 000–200 000 ₽ в месяц, зависит от количества заказов и региона.
Плюсы: стабильный спрос, особенно в городах и на стройках.
Минусы: большие расходы на топливо и обслуживание машины, физически тяжёлая работа.
Клининговые услуги
Уборка квартир, домов и офисов — от разовых заказов до регулярного обслуживания. Можно специализироваться: уборка после ремонта, химчистка мебели, мойка окон.
Вложения: от 50 000 ₽ — инвентарь, химия, реклама.
Доход: 60 000–150 000 ₽ в месяц, зависит от количества заказов и формата работы.
Плюсы: высокий спрос в городах, легко начать одному и масштабировать, гибкий график.
Минусы: физическая нагрузка, сильная конкуренция, бывают срочные и сложные заказы.
Как выбрать идею для бизнеса без сотрудников
Посмотреть различные идеи стоит на Авито, Яндекс Услугах, в 2ГИС и других сервисах — там видно, какие услуги ищут и за что готовы платить.
Чтобы выбрать идею, опирайтесь на простые вещи:
- Опыт — если вы уже что-то умеете, начните с этого, так вы быстрее заработаете первые деньги
- Интерес — первые месяцы будут тяжёлыми, без удовольствия от работы вы быстро выгорите
- Рынок — посмотрите, кто будет вашим клиентом, есть ли конкуренты и чем вы можете отличаться
Главное — начать, проверить идею на практике, наладить работу и вовремя масштабироваться.
Частые ошибки и как их избежать
Начинающие предприниматели часто спешат и допускают одни и те же ошибки:
- Выбирают идею наугад.
- Не считают детально доходы и расходы, работают вслепую.
- Откладывают регистрацию и вопросы с налогами.
- Берут на себя слишком много задач одновременно.
Избежать этого можно так: проверить спрос, просчитать базовую экономику, составить бизнес-план, зарегистрировать бизнес и постепенно развиваться.